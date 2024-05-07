    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-04-2024 #1[ru]

Товарищ вновь переизбранный Гарант! Предлагаю Вам, как спортсмену, заявить новые, можно сказать инновационные виды спорта. 1. Чемпионат РФ по борьбе с коррупцией. 2. Чемпионат РФ по воровству из бюджета. Величина и скорость распила бюджета учитывается как одна из составляющих. Занявших призовые места «спортсменов» назначать на высокие государственные должности. Должно быть всё по-честному. А может, я чего-то не знаю, и такие соревнования уже проводятся?

Аноним, 29-04-2024 #2[ru]

Ты говоришь, что НАТО нас «обманули». Потом Меркель и Оланд «обманули». Потом клятые хохлы 8 лет долбасили по Донбассу. И при этом тебя обманывали на глазах у всего мира! А теперь вот «обманул» тебя твой личный воевода-мушкетёр Шойгу. Это же он тебе подсунул на утверждение в должности «шойгузам» этого вора и торговца Родиной, своего пострела Иванова? Ну ведь он же, правда!? Ай-ай-ай как нехорошо обманывать наипервейшее лицо в царстве-государстве? Нехорошо! Ты скажи ему, мушкетёру своему, чтобы больше не обманывал тебя. Или ты и сам обманываться рад?

Аноним, 01-05-2024 #3[ru]

Обещал не менять Конституцию – поменял. Обещал не повышать пенсионный возраст – повысил. Обещал вытащить россиян из трущоб – не вытащил. Обещал снизить уровень бедности – не снизил...

Аноним, 01-05-2024 #1[ru]

Наводнение всем уже осточертело. Причитания подтопленцев перестали быть «информационным товаром» и ушли с повестки. СМИ насосались хайпа – и на потоп «забили». Всем наскучило считать свинок на крышах, утопленниц в платочках и издеваться над неуправляемостью МЧС. Впрочем, потоп успешно продолжается. Но теперь регионы уходят под воду молча и без особых скандалов. Как выяснилось, так тоже можно.

Аноним, 05-05-2024 #2[ru]

Стало известно, что президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедут в Россию. И примут участие в параде Победы 9 мая. Вот Вам и изоляция России! Ничего у Запада не получается! У России всегда найдётся пара-другая влиятельных стран, которые с готовностью прибудут в Россию и поддержат нашего президента!

Аноним, 28-04-2024 #1[ru]

Сейчас наблюдается какая-то нездоровая движуха с земельными участками по городу, которые раздаются направо и налево. Даже в южном микрорайоне, где планировалось строительство детской поликлиники, на земельном участке, принадлежавшем Российской Федерации, сейчас ведется активное строительство 9‑этажных жилых домов. Хотя земля выделялась под строительство объектов здравоохранения. Но загадочным образом быстро перешла в частные руки. И так – по всему городу! Особенно стало заметно в последние месяцы и дни, как будто агония какая-то у них происходит. И куда они так сильно спешат?

Аноним, 28-04-2024 #2[ru]

Воскрешение из пепла Оюна ничего по сути не изменит. Смена лиц ничего не даёт. Иванова ещё не осудили, а уже кругом пишут и говорят о том, сколько, где и у кого украл этот «шойгузам». Это значит, что о всех его делишках давно известно ФСБ. 100% Кто-нибудь будет спорить о том, что Шойгу всё знал. И не просто знал. Больше 10 лет вместе с одного корыта жрать – и не знать... Нажива и власть любым способом – вот цели Шойгу и его инкубаторских гомункулов-паразитов. И бьются наши парни за что – вот за эту мразь? За их счастливое буржуинское будущее?

Аноним, 28-04-2024 #3[ru]

По сути, сейчас все объемы работ концентрируют вокруг одной компании. Любую мелочь и ту отдают им. Все возможные гранты и так далее и тому подобное.

Аноним, 29-04-2024 #5[ru]

Сегодня сотрудники Минстроя Тувы ознакомились с ходом реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП) по комплексному жилищному строительству в Кызыле. Они побывали на стройплощадках компаний-застройщиков, пообщались с начальниками участков, взяли на контроль вопросы, которые предстоит совместно решить в рабочем режиме... https://vk.com/wall-119307259_5466

Аноним, 30-04-2024 #6[ru]

Тыва – конченый регион, непригодный для проживания. Здесь нет никакого человеческого развития – просто ужасающая коррупция, кумовство и клановость. Нет никаких производств, даже собственных продуктов питания. Все привозное. Уровень образования – «нулевой». Местный университет – самый плохой в стране. Повальное пьянство, воровство, убийства... Во всех аспектах Тыва – это отсталая, малоразвитая территория без перспектив на будущее. Все эти программы ИПСЭР здесь не работают. Только тупо разворовываются. А то, что показывают по новостям – это всего лишь показуха и вранье. Не работают эти производства, как должно было быть – только для «галочки».

Аноним, 02-05-2024 #8[ru]

Убедившись, что выборы привели не к укреплению путинской легитимности, а, наоборот, к её ослаблению, – к тому же столкнувшись с дополнительными кризисами в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и наводнениями, – они могли организовать масштабную кампанию «по борьбе с коррупцией» для того, чтобы сменить «повестку» на что-то более удобное Кремлю. Нет сомнений, что аресты и уголовные дела в отношении коррупционеров понравятся людям гораздо больше, чем репрессии в отношении оппозиции. Не надо только слишком многого от этой кампании ждать в плане реальных изменений. Помните эпопею, связанную с разоблачением «оборотней в погонах»? Их тогда тоже много взяли – и что? На место одних оборотней пришли другие, более смелые и наглые – ещё более оборотистые.

Аноним, 02-05-2024 #9[ru]

Поневоле вспоминаешь Рокоссовского, которому в первый день ареста выбили все зубы.

Аноним, 01-05-2024 #1[ru]

«Путин потребовал от чиновников всех уровней заставить россиян рожать детей». Ленин – очистил Россию от богатых; Сталин – от умных; Путин – от кого?

Аноним, 01-05-2024 #2[ru]

Прокуратура не нашла причинно-следственной связи между пытками Кежика Ондара в иркутском СИЗО и действиями сотрудников ФСИН. «Как заявлял прокурор, который ходатайствовал о возвращении дела в следствие, приговор по Ондару в отношении сотрудников СИЗО-1 Иркутска должен был быть отменен в связи тем, что не доказана причинно-следственная связь между причинением тяжких последствий и действиями сотрудников СИЗО», – рассказал иркутский правозащитник Святослав Хроменков. Садисты и палачи нынче в большом почете. Так что этих вертухаев не только освободят, но ещё могут и наградить.

Аноним, 02-05-2024 #3[ru]

Новости «путинской элиты»: Волгоградские земляки – каннибал и расчленитель – встретились на СВО в Украине. Каннибал Дмитрий Малышев заявил, что воюет «во имя сохранения традиционных ценностей России». В 2015 году его осудили на 25 лет по нескольким уголовным делам. Десять лет назад он убил знакомого уроженца Таджикистана, вырезал его сердце и съел. А перед этим в составе ОПГ убил двоих бизнесменов и похитил их имущество. После начала СВО он освободился из колонии и отправился на фронт, где сфотографировался с Александром Масленниковым из Волжского. В 2017 году тот убил и расчленил двух девушек. Его приговорили к 22 годам строгого режима. Убийцы в октябре 2023 года подписали контракт с Минобороны и отправились служить в ЧВК «Шторм V».

Аноним, 04-05-2024 #4[ru]

Март 2024. Россия простила Гвинее-Бисау долг. Май 2024. Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало сообщил, что приедет на парад. В общем, его визит в Россию обошёлся российским налогоплательщикам в 2,5 млрд. рублей. Это годовая пенсия 10 000 российских пенсионеров.

Аноним, 05-05-2024 #5[ru]

Газпром в 2023 году «наработал» убыток в 629 млрд. рублей. Вдумайтесь: Газпром получил УБЫТОК в сотни миллиардов. Ну, ничего. Главное – Европу заморозили, не правда ли?

Аноним, 28-04-2024 #1[ru]

Вот Юрий дает: так нагреть даже самого Кара-оола... Но вот умудрился же!

Аноним, 28-04-2024 #2[ru]

Что-то бизнес-партнеры у ШВК по АЗС ушлые шибко. Один строил незаконно без документов, что привело к сносу АЗС, другой ослиной мочой бензин разбавлял. А тот, что шипи**ик с откусанными ушами, вообще спит и видит как отжать все эти АЗС.

Аноним, 28-04-2024 #3[ru]

Срочно Якушева Юру в «Единую Россию»! Причём без «экзаменов! В зам. председатели! А что – достоин! Или на место Иванова в «замшойги»! Достоин? Конечно, достоин! Или полковника «каракарлика» в «шойгузамы». Отличный вариант. «Эффективные менеджеры» на службе у честнейшего из людей географа-древореза и писателя-прораба. Такие всегда востребованы и наиболее продуктивны при исполнении особых поручений кавалера Мальтийского Ордена и шпаги.

Аноним, 28-04-2024 #4[ru]

Якушев и Кара-оол – теперь враги? Кто же его тогда постоянно от уголовки «отмазывает»?

Аноним, 29-04-2024 #5[ru]

Рискованный парень этот Юрий, однако...

Аноним, 02-05-2024 #6[ru]

Якушева очень скоро настигнет карма. Так что нечего прятаться по больничкам.

Аноним, 05-05-2024 #2[ru]

Когда церковь превращается в склеп, туда стягиваются черти и вурдалаки... https://t.me/eshkinkrot/52969 Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя... Трудно сохранять веру в такие минуты, так и слыша цокот сатанинских копыт по каменному полу и не видя испепеляющего огня с неба и немедленного разрушения капища. Но человек верующий скажет вам, что это соображения земные, человеческие. А у Бога на все свои планы, неведомые нам, грешным. И каждому воздастся по делам его в надлежащее время. Ну, пусть будет так. Аминь.

Аноним, 05-05-2024 #3[ru]

Патриарх Кирилл (Гундяев), поздравляя россиян с Пасхой, заявил: «Русская православная церковь продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты отечества и традиционных христианских ценностей». Хочется напомнить чиновнику в рясе главную традиционную христианскую ценность и заповедь: НЕ УБИЙ.

Аноним, 05-05-2024 #4[ru]

Минобороны РФ: «ВСУ потеряли еще один танк Abrams». Третий год СВО, Минобороны скурпулёзно отчитывается о каждом подбитом танке. Отчёта о количестве погибших россиян на СВО от Минобороны так и нет с сентября 2022 года...

Аноним, 28-04-2024 #1[ru]

Мендот Чюдюк Ага

Аноним, 28-04-2024 #2[ru]

Мендот, да не тот!

Аноним, 04-05-2024 #4[ru]

В Туве задержана яркий местный блогер и админ тг-канала Алла Донгур-оол. На нее написали заявления о клевете сразу семь чиновников правительства республики и депутатов. «Канал визионера» шлет Вредной тувинке лучи поддержки. У главы республики Тыва В. Ховалыг: акции вниз. А всё же какой компромат у Аллы на всех этих депутатов и чиновников? Чего они так боялись? Пусть огласят весь список! https://t.me/vizioner_rf/7855

Аноним, 05-05-2024 #5[ru]

Когда уже перестанут либеральничать и честно признают, что в целом суд – это пережиток западных ценностей? И нормальному патриоту судебная система вовсе не нужна? Ему достаточно решение районного следователя или, на крайний случай, участкового. Потому что суды могут ошибаться – это всем известно, а вот мент – всегда прав!