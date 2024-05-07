    Обзор прессы

ГЛАВЕ ТУВЫ УДАЛОСЬ ОТЛОМИТЬ КУСОЧЕК ИРКУТСКИХ БЛАГ

Как правило, население региона относится к руководителям эмоционально: нравится – не нравится. Этот – слишком молодой, тот – старый, а другой – вообще бандит с большой дороги. Бывают и другие оценки по принципу, кто стоит за губернатором и каков его вес в бюрократической тусовке страны. В этом плане действующий глава республики на фоне его предшественников Шериг-оола Оржака и Шолбана Кара-оола выглядит не очень солидно.

Не будем рассуждать на предмет первого президента Тувы – он уже стал историей, а вот Кара-оол был примечателен по большому счёту только одним – за ним стоял и стоит наш звёздный земляк, федеральный министр всех времён Сергей Шойгу, без которого Кара-оол никакого интереса не представляет. Но, невзирая на такую солидную поддержку, Шолбану Валерьевичу за 14 (!) лет не удалось продавить в федеральных органах власти ни одного такого решения, которое бы кардинальным образом могло повлиять на жизнь сограждан.

Можно по-разному относиться к действующему губернатору, но невозможно не заметить, что он по части использования федерального центра в интересах республики в этом году показал реальный мастер-класс. Сначала он с помощью Кремля в кратчайшие сроки ликвидировал ЧС на Шагонарской ТЭС, на которой взрыв угольной пыли грозил гуманитарной катастрофой населению райцентра. А недавно «ТП» сообщила, что «в Туве с июля 2024 года будут снижены тарифы на электроэнергию» для юридических лиц. Такое решение было «принято Правительством Российской Федерации с учётом того, что Республика Тыва и Иркутская область перешли на совместное, единое тарифное регулирование цен на услуги по передаче электрической энергии». Начальство полагает, что «снижение тарифов при повышении надежности электроснабжения станет основанием для улучшения инвестиционного климата в республике и оптимизации социально-экономических показателей региона». Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что «принято распоряжение Правительства РФ», которое «позволит с 1 июля текущего года снизить тариф для юридических лиц РТ примерно на 14%». Он выразил благодарность за это Председателю Правительства РФ и губернатору Иркутской области.

Следует отметить, что в Туве снижение тарифов на электроэнергию ждали давно – с 1998 года. Но все обещания руководства так и оставались несбыточными. В этом плане состоявшееся решение – очевидный прорыв со стороны главы республики В.Ховалыга. И наглядная демонстрация его возможностей «пробивать» в Москве вопросы, касающиеся огромного круга жителей Тувы.

Как известно, этой проблемой занимались его предшественники, но безрезультатно. У Шериг-оола Дизижиковича по понятным причинам отношения с главой РАО «ЕС» Чубайсом не сложились. А вот Кара-оол и Шойгу были настолько «своими» в этой сфере, что после отставки Кара-оол занял кресло вице-президента ОАО «Русгидро», которому подчинена одна из самых мощных в России Саяно-Шушенская ГЭС, из-за деятельности которой в Туве затоплены и выведены из хозяйственного оборота огромные плодородные земли. Но даже такими обстоятельствами и своей должностью в главном предприятии гидроэнергетики страны Шолбан Кара-оол то ли не смог, то ли не пожелал воспользоваться, чтобы сделать своим землякам добро. Бесцветно просидел в начальственном кресле полгода и с гордо поднятой головой подался в депутаты Госдумы. Типичное поведение эгоиста, который думает только о себе.

А Владислав Товарищтайович, невзирая на отсутствие такого покровительства, как у Кара-оола, сумел добиться того, что с 1 июля в Туве будут не только не повышены, а снижены тарифы на электроэнергию для предприятий и индивидуальных предпринимателей сразу на 14%. И это – реальный результат работы главы республики В. Ховалыга. Само по себе подобное решение Центра, согласованное с руководством Иркутской области, весьма символично. Но, кроме символизма, оно содержит в себе и существенную поддержку экономики Тувы, поскольку в пересчёте на деньги для республики «на услугу по передаче электроэнергии приходится наибольшая доля в составляющей тарифа – 77%». Всё это направлено на повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой в регионе. Это будет способствовать закреплению бизнеса в республике.

Как объясняет «Министр топлива и энергетики Тувы Эдуард Куулар», в Туве из-за большой территории и малой численности населения «электросетевое хозяйство сильно распределено, что влечёт значительные затраты на его обслуживание». А энергетика в России устроена совсем не так, как это было в СССР, когда по всей стране действовали единые тарифы. Сейчас в стране действует принцип: «чем больше объёмы потребления, тем ниже тариф на единицу киловатт-час». А поскольку промышленности в Туве почти нет, объёмы потребления небольшие, то выходит, что не цена покупной энергии, а стоимость «передачи электроэнергии является основной составляющей тарифа», которую и платит потребитель. Именно поэтому в настоящее время в Туве «тариф у нас выше, чем в других регионах». А теперь благодаря новому решению, впервые в постсоветской истории «у нас с Иркутской областью появится возможность совместного регулирования тарифов».

Впрочем, аналогичные решения в России уже имели место и ранее. К примеру, «для субъектов РФ – Краснодарского края и Республики Адыгея, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Алтай и Алтайского края, Республики Калмыкия и Ростовской области, Курганской области и Тюменской области». И Тува могла бы воспользоваться такой возможностью ещё с 2019 года. Но тогда, видимо, правительству региона было не до проблем со снижением тарифов. И вот наконец такое время настало. Тут грех не вспомнить о решении президента Путина в апреле 2021 года об отставке главы республики Ш.Кара-оола и назначении и.о. главы В.Ховалыга. Как теперь видится, решение для республики было судьбоносным.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ТВОЙ ИНФОРМ»! СМОЖЕТЕ РАСТОПИТЬ ИМ ПЕЧКУ...

Еженедельник, для которого выручка от реализации газеты наряду с доходами от размещения рекламы являются важной составляющей бюджета, поднимает тему развития системы розничного распространения печатной продукции в республике. А она находится в весьма плачевном состоянии. Такого, наверное, нет ни в одном субъекте РФ. И виноваты в этом, вне всякого сомнения, власти республики, которые всегда считали прессу служанкой, обеспечивающей интересы чиновников.

Именно такой подход погубил доставшуюся нам от советских времён, очень развитую систему розничной торговли газетами и журналами, которую через сеть киосков осуществляла «Союзпечать», переименованная в «Тувапечать». Но эту систему разорила и разрушила последний директор Тамара Узденова при активном участии главы республики Шолбана Кара-оола и главы города Кызыла Виктора Тунёва. Алчность директрисы и стремление чиновников Кара-оола и Тунёва к монополизации правительственных и околоправительственных СМИ, которые не выдерживали конкуренцию с газетами «РИСК» и «Плюс-Информ», привели к тому, что предприятие обанкротилось, и было ликвидировано по решению суда.

Если ранее правительство и городская власть препятствовали распространению независимых газет «РИСК» и «Плюс-Информ», то теперь ситуация другая. «Плюс-Информ» закрылся по решению учредителя, а «РИСК» расходится среди читателей через распространителей. А вот газеты «Тувинская правда» и «Шын» теперь находятся на содержании бюджета Тувы и просто висят на шее у налогоплательщиков, поскольку создать какую-либо систему распространения газет то ли не могут, то ли не хотят, рассчитывая на подачки государства. Соответственно и тираж этих газет вместо десятков тысяч, как было когда-то, составляет несколько сотен экземпляров, потому что теперь в Туве вообще отсутствует какая-нибудь система розничной торговли газетами и журналами. А в ларьках, которые успела выкупить Узденова, вместо прессы торгуют чебуреками, канцтоварами и «Боярышником».

Однако еженедельник подошёл к теме реанимации системы распространения газет с другой стороны – он не пишет о том, что населению республики нужно предприятие розничной торговли прессой, а пытается кого-то наверху обязать чиновников подписываться на еженедельник «Твой Информ». И напирает на то, что это – носитель государственного русского языка. А так как правительство не занимается распространением русскоязычного еженедельника, то это подаётся как «активный саботаж государственных и муниципальных служащих распоряжения правительства Тувы» о реализации программы развития государственного языка. Издание квалифицирует бездействие чиновников как «действия, которые наносят вред разным программам, в том числе и программе развития государственных языков». Автор пытается убедить кого-то, что «русский язык очень нужен», в том числе «для того, чтобы была возможность учиться за пределами Тувы, служить в армии». Пытается всем внушить, что на этот еженедельник необходимо подписать все районные библиотеки и республиканские учебные заведения. При этом с гордостью рассказывает, как газета востребована в зоне СВО на Украине.

Считает, что имеется и другое немаловажное прикладное значение газет в доведении информации о выборах. Автор публикации полагает, что с помощью еженедельника «Твой Информ» можно убедить читателей в том, что в республике выборы проходят честно. Еженедельник признаёт, что в Туве многие «люди говорят, что всё было подделано, что цифры и явки, и итогов – фальшивые». Автор при этом не сомневается, что в республике «искренне в это верят». А с помощью подписки на еженедельник «Твой Информ», как она полагает, их в этом можно было бы переубедить.

«Но газеты... да где они?» – с горечью вопрошает автор публикации. И активно поддерживает инициативу тувинских властей, когда они в зону СВО «на фронт посылают и республиканские газеты, и «Твой Информ». При этом она хорошо понимает, что еженедельник там вряд ли будут изучать и тем более – «хранить». Тем не менее, еженедельник там нужен, поскольку «газетами можно, например, разжечь печку. И это тоже будет хорошо», – отмечает автор.

Имеется в статье и занимательный пассаж о том, что редакция «Твоего Информа» «долгое время не может найти никого, кто бы составлял для газеты кроссворды на тувинском языке». Фрагмент интересен тем, что русскоязычная газета для своей популяризации решила размещать на своих страницах кроссворды на тувинском языке... Любопытное стремление. Неужели, там и впрямь думают, что не владеющие русским языком читатели станут покупать (и тем более – подписываться!) русскоязычный еженедельник ради разгадывания кроссворда на тувинском языке?

Да, бесспорно, автор правильно пишет о том, что населению республики «нужны местные СМИ, нужны детские газеты и журналы». И без всякой надежды на успех риторически вопрошает: «появятся ли подписки на «Тувинскую правду», «Шын», «Твой Информ» во всех сельских библиотеках?». А ответ очевиден – нет, не появятся. С одной стороны, для государственных СМИ, получающих на своё содержание весьма солидные бюджетные деньги, позволяющие содержать раздутые штаты, это совсем не нужно. Такая подписка добавит им пару процентов доходов, которые ничего не решат. А с другой, у этих бюджетных учреждений порою нет средств на приобретение банки краски. Да и кто там, что читает по-русски? Учителя, и те, как правило, в этом не сильны. Истина проста, как арбуз: если на селе не живут носители великого и могучего, то и учить его нужды практически нет. Поэтому, появись в сельской библиотеке «Твой Информ», его, скорее всего, используют так, как автор описала нужду в нём на линии боевого соприкосновения в зоне СВО на Украине – «например, разжечь печку».

А в конце автор поясняет, зачем «Твоему Информу» нужна подписка: «чем больше будет подписка, тем больше у газеты будет возможностей писать об интересных событиях». И то, правда. Решил бесповоротно: срочно подпишусь! В крайнем случае, будет чем печь растопить. Ну что, полегчало?