    Коротко

Правительство запретило вывозить сахар из России до 31 августа

В России ввели временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщили в телеграм-канале правительства РФ. Запрет будет действовать до 31 августа. При этом российские власти предусмотрели исключения для экспорта в страны Евразийского экономического союза: Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», – утверждает правительство.

По данным «Интерфакса», вопрос об ограничении экспорта сахара из РФ обсуждался в Минсельхозе в конце февраля. Необходимость запрета объяснялась «беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж». «В этой ситуации важно, чтобы к новому сезону были достаточные переходящие запасы», – говорил один из источников агентства.

В марте Минсельхоз сообщал, что с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го Россия экспортировала более 700 тысяч тонн сахара, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Ведомство объясняло спрос на российский сахар тем, что он считается одним из самых доступных в мире.

У подозреваемых в хищении миллиардов на бронежилетах для Минобороны арестовали счета, бизнес-центр и земельные участки

Суд принял решение об аресте активов и счетов лиц, подозреваемых в хищении у Министерства обороны денег, выделенных на бронежилеты, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По версии следствия, руководство ООО «ГК „Пикет“» на средства, выделенные для приобретения 20 тыс. бронежилетов для участников СВО против Украины, приобрело акции и доли ряда компаний и бизнес-центр в Москве, а также участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные деньги были переведены на два десятка частных счетов. Именно эти активы и счета арестовал суд.

Всего ООО «ГК „Пикет“» получило от Минобороны два миллиарда рублей, после чего поставило военному ведомству некачественные бронежилеты. Сейчас Следственный комитет планирует предъявить генеральному директору компании Андрею Есипову обвинение в отмывании денежных средств.

Власти Тувы создают координационный центр для поиска пропавших без вести на СВО

В Туве создается единый координационный центр для поиска без вести пропавших военнослужащих и помощи их родственникам. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг на встрече с членами семей участников специальной военной операции (СВО).

«Это направление возглавит Мира Балчый. К сожалению, она лично столкнулась с таким горем. Но неравнодушно отнеслась к проблеме, начала помогать другим», – процитировал руководителя региона официальный портал Тувы.

В аккаунте АНО «Идегел – Надежда» (занимается помощью родственникам пропавших без вести военнослужащих) в соцсети «ВКонтакте» Мира Балчый указана в качестве ее руководителя. Организация была создана в конце прошлого года.

По данным Владислава Ховалыга, в Туве поиском без вести пропавших бойцов занимаются военный комиссариат, отдел военной прокуратуры в Сибирском федеральном округе, военный следственный отдел в Кызыле, а также следственное управление СКР по Республике Тыва.

Лицензия на убийство: В Туве суд счёл смягчающими обстоятельствами гибель сына в СВО и награждение орденом

Суд в Кызыле назначил 3 года ограничения свободы пенсионерке, напавшей с ножом на знакомую из-за денежного долга. По версии суда, Честек-Кат Иргит пришла в дом к своему двоюродному брату, где кроме мужчины находились его сожительница, бывшая жена и 78-летняя мать. По словам родственника, сестра начала требовать от него 35 тысяч рублей, которые она одолжила на оформление документов на дом. Бывшая жена хозяина дома спросила, почему Иргит требует от брата деньги, когда тот находится в нетрезвом состоянии. В ходе ссоры Иргит подошла к сидевшей на табуретке обидчице и несколько раз ударила её ножом в грудь и нижнюю область живота, повредив кишечник. Хозяин дома проснулся и вызвал скорую, потерпевшую удалось спасти.

Статья, по которой осудили Честек-Кат Иргит, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд смягчил наказание, учитывая «совокупность смягчающих обстоятельств». Одним из них стало то, что сын Честек-Кат Иргит Бурундай погиб в ходе вторжения в Украину летом 2022 году, получив «Орден Мужества» посмертно. После смерти сына мать также получила благодарности от главы Тувы и руководителя администрации республики. Суд также учёл то, что осуждённая извинилась перед потерпевшей и заплатила ей 50 тысяч рублей. Кроме того, судья отметил «противоправное поведение» потерпевшей, которая оскорбила Иргит нецензурной бранью.

Согласно решению суда, пенсионерке запретили покидать квартиру с 22:00 до 6:00, менять место жительство и покидать территорию муниципалитета.