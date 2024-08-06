И сенаторы тоже порою плачут

В Туве огромный резонанс имело включение бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова вторым в список «Единой России» на выборах в Верховный Хурал республики. Это гарантирует кавказскому другу и соратнику нашего замечательного земляка прохождение в парламент Тувы. При этом все знают, гастарбайтеру Цаликову никогда не было дела до нашей республики. Да и после избрания у него точно не появится никакого интереса к тувинцам. В принципе и трудиться депутатом в парламенте Тувы во благо тувинского народа он уж точно не собирается. Но главное в другом: не ему всё это надо. Это позарез стало нужно нашему звёздному земляку Сергею Шойгу, когда того уволили из Минобороны и потихонечку шьют ему дело. Так что теперь Сергей Кужугетович озабочен неприкосновенностью от уголовного преследования своего вечного первого заместителя не столько от любви к нему и в благодарность за верность, сколько стремлением, чтобы у него случаем вдруг не развязался язык.

Включение Цаликова в список ЕР в Туве уже подорвало рейтинг партии власти в республике как минимум на 20%. И процесс падения доверия к власти продолжается. Однако Шойгу в этом плане спокоен: Цаликов не Цаликов, а ЕР в Туве свои 80% голосов, думает он, наберёт. А не наберёт – Фортуна «дорисует». И Цаликов сначала будет избран депутатом, а там, глядишь, если не случится чего-нибудь экстраординарного, и станет сенатором. Однако будет ли польза с этого «финта ушами» самому Шойгу? Спасёт ли это его от неприятностей уголовного преследования, достоверно неизвестно. Да и самому гастарбайтеру Цаликову поможет ли сенаторство избежать суда и тюрьмы? Для ясности вспомним подобные случаи в нашей истории.

Газета уже поминала историю с другим сенатором и закадычным другом Шойгу – Рауфом Арашуковым. В Совете Федерации он представлял гордый народ Карачаево-Черкесии. Но когда в зал заседаний Совета Федерации России за ним пришли генеральный прокурор и руководитель Следственного комитета, он до такой степени потерял дар речи, что отказался от предоставленного ему слова перед своими коллегами, выдавив из себя слова о своей полной невиновности. А затем, в ходе следствия, сенатор России Арашуков заявил, что он якобы плохо владеет русским языком, в связи с чем ему потребовался переводчик...

Как помнится, присяжные признали его виновным в организации убийств двух общественных деятелей республики, а также в участии в преступном сообществе, которое похитило природный газ на общую сумму 4,4 млрд. рублей. Коллегия сочла доказанным, что экс-сенатор организовал превышение должностных полномочий бывшими сотрудниками Следственного комитета по КЧР и заведомо ложный донос. И теперь он отбывает свой пожизненный срок в колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Как видите, в некоторых случаях и сенаторство – тоже не панацея от претензий людей в погонах.

А на днях другой сенатор – на этот раз Дмитрий Савельев из Тулы – загремел на нары. Его, как и ранее Арашукова, задержали по обвинению в организации убийства прямо в зале заседаний Совета Федерации. И экстренно арестовали решением Басманного суда до 2 октября 2024 года. При этом задержание состоялось в День Десантника, к которым себя относит арестант. И накануне дня рождения сенатора – 3 августа ему исполнилось 56 лет.

Сенатора арестовали по обвинению в организации убийства своего компаньона по бизнесу Сергея Ионова. Только за это ему грозит наказание сроком до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, тульский политик в 2023 году из-за личной неприязни к своему компаньону по бизнесу, уже находящемуся в СИЗО, предпринимателю Ионову, который присвоил принадлежащие обоим 1,5 млн. рублей, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение в $100 тыс. своему помощнику, который взялся найти исполнителя. И нашёл его. Но исполнитель «сдал» Савельева. После чего ФСБ инсценировала убийство. Заказ на убийство Ионова должен был быть выполнить сотрудник ФСИН, когда тот находился под арестом. Сотрудники федеральной службы взяли дальнейший ход дела под оперативный контроль и собрали необходимые доказательства организации убийства, в том числе передачу $100 тыс. Обращает внимание на себя мелочность и мстительность сенатора, которому, чтобы досадить бывшему компаньону, было не жалко 90 млн. рублей за долг в 1,5 млн. рублей.

Услышав это от генпрокурора Краснова, сенатор попытался скрыться из зала заседаний СФ, но на выходе был задержан оперативниками. Незадолго до этого генпрокурор обратился к сенаторам с просьбой лишить Савельева неприкосновенности. Сенаторы дружно проголосовали «ЗА».

Перед задержанием в зале Совета Федерации сенатор Дмитрий Савельев выступил с речью в свою защиту. Он заявил, что его якобы преследуют необоснованно, а факты против него – сфабрикованы.

Справка: Родился Савельев в 1968 году. Он – он уроженец Нижнего Новгорода. Проходил военную службу в Афганистане. В 1990-х работал на руководящих должностях в нефтяных компаниях: «ЛУКОЙЛ-Уфа» и «ЛУКОЙЛ-Нижний Новгород», затем – в «Норси-ойл» в нижегородском Кстово, ЗАО «Нефтехим». В 1998-1999 годах трудился генеральным директором компании «Транснефть».

Дмитрий Савельев с 2016 года представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он был делегирован в верхнюю палату предыдущим главой области Алексеем Дюминым, которого до недавнего времени рассматривали в качестве будущего министра обороны РФ и даже как преемника Путина. С 1999 года Савельев был депутатом Госдумы. Сначала он представлял там партию «Союз правых сил», потом «Родину». Ну а затем традиционно перебежал в «Единую Россию».

Почему у Савельева вдруг начались неприятности – пока достоверно неизвестно. По крайней мере, преемник Дюмина на губернаторском посту кандидат в губернаторы Миляев при выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах включил Савельева в список кандидатов в сенаторы.

Возвращаясь к нашему будущему депутату парламента Тувы от «Единой России» Руслану Цаликову, так и хочется ему посоветовать: бегите из России как можно скорее! Иначе кара правосудия вас неизбежно настигнет. Если, конечно, вас не коснётся слегка «Новичок», чтобы успокоить навеки. Ведь если за Шойгу возьмутся всерьёз, что очень вероятно, никакое сенаторство вас уже не спасёт.

Наш корр.