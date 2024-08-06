    Свежий анекдот

Вся история нам говорит,Что Господь неустанно творит:Каждый год появляется гнидаНеизвестного ранее вида.

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«Сенатора задержали на заседании Совфеда по делу об организации убийства».Приехавшему убийце Красикову уже освободили место в Совфеде. Оперативно сработали!