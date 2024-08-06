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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 6, 6 августа / Свежий анекдот
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№6, 6 августа 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВся история нам говорит,
Что Господь неустанно творит:
Каждый год появляется гнида
Неизвестного ранее вида.
Игорь Губерман

* * *

«Сенатора задержали на заседании Совфеда по делу об организации убийства».
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Остальные материалы номера 6:

Вышел бы в люди, да боюсь испачкаться.

Шутка 2011 года

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