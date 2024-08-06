Свежий анекдот
Вся история нам говорит,
Что Господь неустанно творит:
Каждый год появляется гнида
Неизвестного ранее вида.
Игорь Губерман
Приехавшему убийце Красикову уже освободили место в Совфеде. Оперативно сработали!
Что Господь неустанно творит:
Каждый год появляется гнида
Неизвестного ранее вида.
Игорь Губерман
* * *«Сенатора задержали на заседании Совфеда по делу об организации убийства».
Приехавшему убийце Красикову уже освободили место в Совфеде. Оперативно сработали!
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