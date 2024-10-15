Свежий анекдот
«МВД относит к наиболее коррумпированным сферам деятельности госзакупки, а также строительство, здравоохранение, науку и культуру».
Правоохранительная сфера и другие силовые ведомства в этот перечень не вошли...
Вот и ломай теперь голову, если у полковника МВД или армейского генерала при обыске обнаруживают миллиарды, и он не в передовиках среди коррупционеров, то какими же деньжищами ворочают прорабы, терапевты, профессора и завклубами?!!
Правоохранительная сфера и другие силовые ведомства в этот перечень не вошли...
Вот и ломай теперь голову, если у полковника МВД или армейского генерала при обыске обнаруживают миллиарды, и он не в передовиках среди коррупционеров, то какими же деньжищами ворочают прорабы, терапевты, профессора и завклубами?!!
* * *Могут ли россияне из-за своей собачьей жизни считаться квадроберами? (мысли в рабочее время)