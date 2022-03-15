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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 10, 15 марта / «Спецоперация на Украине»: Мы за ценой не постоим?
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№10, 15 марта 2022 года.

«Спецоперация на Украине»: Мы за ценой не постоим?

«Спецоперация на Украине»: Мы за ценой не постоим?

Помнится, когда 24 февраля Путин начал свою «спецоперацию» в Украине, южные аэропорты России закрылись до 2 марта. Таким образом, было очевидно, что власти страны рассчитывали закончить «блицкриг» за семь дней. Однако гладко было на бумаге: прошло уже более 17 дней, а конца-краю военным действиям в соседней стране не видать. Мы так и не дождались, когда украинцы выйдут из ворот своих городов и деревень с цветами и хлебом-солью встречать своих освободителей от нацификации и милитаризации. Скорее наоборот, как сообщают наши средства пропаганды, они стреляют в спины российских воинов-освободителей из подворотен и каждого куста. О жертвах в нашей армии сообщается весьма скудно, но то, что даже в маленькую Туву пятеро парней вернулись в цинковых гробах, говорит о масштабах жертв. Теперь как на стороне Украины, так и в наших порядках намечается участие наёмников из третьих стран. Министр Шойгу заявил о 16 тысячах «добровольцев» с Ближнего Востока (читай – Сирии), Зеленский сообщил о 20 тыс. «профессионалов» из Европы. В основном пункты вербовки находятся в США, Великобритании, Франции, Дании, Голландии, Хорватии и Польше. Все эти люди умеют и любят убивать. Головорезы с автоматами, гранатомётами и снайперскими винтовками. Крутые профи. Это их призвание. И они востребованы в Украине.

Противостояние России и стран Запада всё более ожесточается. Оно уже перекинулось даже на сферу деятельности правоохранительных органов – министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что Украина потребовала исключить Россию из Интерпола. В Интерполе поначалу ответили, что исключать России из организации не станут. Однако порядок рассмотрения её запросов теперь изменится. Московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы – его запросы будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации. Уже там будут решать – принимать заявку, или отклонять.

Все ведущие мировые компании, такие как Microsoft, Apple, Boeing, Airbus, McDonaldʼs, Coca-Cola, Pepsi, Ikea, Bosch, Siemens, Mercedes, Volkswagen, Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi и многие, многие другие числом более 300 приняли решение прекратить (или, по крайней мере, приостановить) свою деятельность в России. По некоторым сведениям, речь может идти о миллионе рабочих мест в России.

В ответ замглавы Совета безопасности России, бывший президент и премьер России Д. Медведев заявил в экстремистском и запрещённом в России Фейсбуке, что Россия может выйти из договора СНВ-3, разорвать дипотношения с США и странами ЕС, а также восстановить смертную казнь после возможного выхода из Совета Европы. Но самая популярная «контрсанкция», предложенная партией власти, – захватить (национализировать) имущество компаний, в знак протеста против «специальной военной операции» ушедших из России. Западные страны тут же пригрозили новыми санкциями за изъятие их собственности.

Конечно, такой способ решения проблемы, как национализация в наше время – это дикость и варварство. Но тут дело не только в правах разорённых собственников – они всё равно возьмут своё через международные суды. Любому понятно, что созданное на этом месте производство будет демонстрировать деградацию и отсталость. Но главное в другом, если такое случится, в Россию уже не придёт никакая передовая компания и не станет создавать у нас рабочие места. В лучшем случае ограничится торговлей готовой продукцией без внедрения передовых технологий. И тогда Россия отстанет от цивилизации в технологическом плане навсегда. Именно к этому нас и подталкивает «Единая Россия».

А пока продолжается давление на ближайшее олигархическое окружение Путина. К примеру, 10 марта стало известно, что семь российских бизнесменов попали в санкционные списки Британии. Власти страны заморозили активы Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева. Абрамовичу и Дерипаске также запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию Великобритании.

Олигарх Роман Абрамович пытался продать на вторичном рынке свои доли в нескольких американских инвестиционных фондах с конца февраля 2022 года. Однако компании получили указание заморозить вклады предпринимателя после включения Абрамовича в санкционный список Великобритании. Дальше – больше. Полиция Португалии задержала лидера местной еврейской общины в городе Порту Дэниела Литвака по делу о гражданстве российского миллиардера Р. Абрамовича. Раввина подозревают в выдаче документа, который позволил Абрамовичу стать гражданином Португалии. В СМИ сообщается, что 55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов, поскольку является членом еврейской общины Португалии.

А тем временем финансовые проблемы России встают в полный рост. Ведущие финансисты предупреждают о предстоящем дефолте банковской системы России. Если поначалу к перспективам дефолта относились скептически, то теперь такой сценарий в России не представляется невероятным. Это подтвердила глава МВФ Кристалина Георгиева. По словам Георгиевой, на вероятность дефолта будут влиять два фактора: во-первых, насколько затянутся боевые действия на Украине, во-вторых, как долго будут сохраняться санкции. По прогнозу Уэвера, дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам купонов по долларовым облигациям с погашением в 2023-м и 2043 годах. Видимо, в связи с предстоящим дефолтом глава Центробанка РФ Набиулина и собралась в отставку.

Между тем на фоне событий на Украине и начатой Западом «финансовой и экономической войны» (определение главы Минфина Антона Силуанова) против России долгосрочные кредитные рейтинги нашей страны резко упали. Например, агентство Moody’s снизило рейтинг сразу на 10 ступеней – до преддефолтного уровня. Причина – ограничение движения капитала и выплат иностранным кредиторам. Поэтому, невзирая на заявление пресс-секретаря президента Д.Пескова, что «как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», опасность дефолта сейчас высока, как никогда. Как известно, внешний долг России на начало года составлял $478,2 млрд. А только золотовалютные резервы (ЗВР) – $643,2 млрд. То есть долги России в 1,5 раза ниже ЗВР. Однако это только на первый взгляд, поскольку в результате санкций оказалась заблокирована примерно половина ЗВР. Но в то же время другая половина ЗВР менее ликвидна – в ней высокая доля золота. Ограничены и возможности ЦБ и банковской системы в целом по осуществлению международных платежных операций. Таким образом, риск дефолта связан не с отсутствием средств для погашения долгов, а с тем, что в результате санкций ограничены технические возможности выплат. То есть деньги есть, но они заблокированы. В том числе теми странами, чьи инвесторы и являются крупными кредиторами по этим долгам. И в случае, если сейчас дефолта избежать не удастся, то наша страна станет бесповоротно «токсичной» для иностранного бизнеса.

Чем это нам грозит? Тем, что активы и обязательства резко обесценятся. Ускорится инфляция, ещё больше ослабнет рубль, стремительно будут деградировать реальные доходы граждан. Как видите, эти явления проявляются в полный рост уже сейчас, ещё до дефолта. Поэтому сам его факт мало что добавит в существующие реалии. Как заявил олигарх Дерипаска, новый дефолт будет в 3-4 раза жёстче, чем дефолт 1998 года, о котором уже мало кто помнит. Угроза сегодняшнего дефолта порождена исключительно санкциями, которых в 1998-м не было. Тогда Запад, напротив, активно поддерживал Россию. Сегодня он лишил её технической возможности расплачиваться в валюте.

Как считает президент США, «введённые санкции нанесли колоссальный урон экономике России: рубль стал стоить меньше пенни («американской копейки»), запрет на экспорт полупроводников неизбежно ударит по российской военной отрасли, ведущие западные компании уходят из России, банковские карточки перестали работать. Имущество олигархов арестовано». А теперь в случае дефолта по госдолгу у РФ могут изъять её зарубежные активы – в пользу держателей бумаг. Вкупе с невозможностью использовать золотовалютные резервы для поддержки экономики это лишает нас шансов избежать тяжёлого кризиса. В связи с этим наиболее вероятные последствия: галопирующая инфляция, резкий рост безработицы и общая стагнация экономики с переходом в рецессию. Это отбросит Россию на десятилетия назад.

Остаётся нам надеяться, как обычно, на торговлю нефтью и газом. Однако и здесь ситуация весьма неоднозначна. Из официальных источников известно, что Россия, экспортируя свои нефть и газ, зарабатывает около 1 миллиарда долларов в день. Огромные деньги, на которые страна фактически живёт. Так что сокращение этого объёма денег равнозначно финансовому удушению страны. Мы как-то уверовали в то, что без российских нефти и газа мир не обойдётся. Как сказать... Например, США и Канада уже заявили об отказе покупать у нас энергоносители. И помочь им в этом согласился наш друг лидер Венесуэлы Мадуро.

Теперь уже не секрет, что США готовы ослабить санкции, введённые в 2019 году, в обмен на поставки венесуэльской нефти. Мадуро дал понять, что он «не против». Более того: президент Венесуэлы заявил о готовности увеличить добычу нефти, если российские поставки будут закрыты на международном рынке, охарактеризовав встречу с американскими официальными лицами как «уважительную, сердечную и очень дипломатичную». Ранее ситуация была такова: США наложили на Венесуэлу санкции, запретив покупать у неё нефть, которая имеет такие же показатели, как российская. И заместила венесуэльские объёмы российской нефтью. Мадуро эту «пилюлю» проглотил. Теперь пришёл черёд заменить российскую нефть венесуэльской... Ничего личного – просто бизнес. Переговоры США-Венесуэлла были закрытыми, и о них ничего не было известно. Но они принесли неожиданный «гуманитарный результат». Из венесуэльской тюрьмы освобождены два американских гражданина: это Густаво Карденас, один из шести руководителей компании Citgo, арестованный в Венесуэле 2017 году и обвинённый в коррупции, и Хорхе Альберто Фернандес – американец кубинского происхождения, обвинённый в терроризме и арестованный в 2021 году на границе с Колумбией.

Кстати, Венесуэлой дело не ограничится – американские дипломаты ищут по всему миру энергоносители, которые могли бы помочь компенсировать сбой в экспорте российской нефти и газа, вызванный «спецоперацией» и ажиотажем на рынке. На очереди – Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Иран, которые могут помочь Европе прожить без нашей нефти, которая импортирует более 4 миллионов баррелей в день. Пока Европа говорит, что достаточно заместить 2/3 поступающей из России нефти. Вашингтон в ходе переговоров с европейскими странами и Международным энергетическим агентством разработал план высвобождения от 60 до 75 миллионов баррелей из стратегических запасов нефти уже в ближайшее время, если это потребуется, отмечают американские эксперты. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, если цены на нефть достигнут 150 долларов за баррель, экономический рост США в этом году снизится на полпроцента. Не думаю, что такое падение может иметь для них существенное значение.

Стремление заблокировать возможности России президент Путин вызвал своим заявлением о том, что он готов применить такое оружие, о которых страны Запада ещё не знали. Они восприняли его заявление как ядерный шантаж и ещё теснее сплотились вокруг США. Теперь они, серьёзно воспринимая угрозы Путина, выступают против него единым фронтом. Проще говоря, они заявляют: угрозами ядерной войны Путин объединил против себя весь цивилизованный мир. Однако больше подобных заявлений Путин себе не позволяет. И это обнадёживает. Даёт основания полагать, что мирный исход сегодняшнего противостояния России с Западом всё же возможен. Тем более, сравнивая уровень жизни россиян и жителей Европы и Америки, понимаешь: им есть что терять. Хотя и многие россияне за последние 30 лет привыкли к благам цивилизации, и переобуваться назад из итальянской обуви в «Скороходы» желанием не горят.

О вариантах жизни россиян после окончания украинской кампании я постараюсь рассказать как-нибудь позже.

Кондрат Пчёлкин

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86.36%
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9.09%
Всего ответов: 22
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Даже странно, что слово «пандемия» в своё время не запретили. Был бы какой-нибудь, я не знаю, спецнасморк.

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