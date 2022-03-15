Мэрия Кызыла: Весна пришла, а мы не ждали...

Зима отступает и понемногу сдаёт свои позиции. Постепенно начал таять снег, образуя непреодолимые лужи. Чаще из-за своих размеров сравниваемые обывателями с морями. Вместе со снегом местами начал стаивать и проваливаться асфальт, не прослуживший и года, о котором с таким пафосом хвастался наш главный городской недомерок. Оттепель обнажила всё: от пластиковых бутылок из-под пивных напитков, валяющихся повсюду, до прочего бытового мусора, который так заботливо укрывал наш сажный снег всю зиму. Оттаяли и многочисленные трупы бродячих животных, отходы их жизнедеятельности. Сами они, эти дикие животные, сбились в ещё большие стаи и на своих общих собраниях понятным лишь им лаем выясняют у кого, когда и с кем у них сегодня свадьба. Инстинкт размножения никуда не денешь. Весна – природу не обманешь.

Как обычно, и в этот раз весна пришла в наш город внезапно. К встрече с ней последние лет 10 никто ещё не смог нормально подготовиться. Не исключением стали и представители нынешней городской власти, оккупировавшие целое трёхэтажное здание. И сидят они, заняв там глухую оборону, вот уже пятый год кряду. А мало-мальских проблем решить так и не могут. Не могут они разрешить вопросы транспортной обеспеченности, которые у обывателя давно оскомину набили. Разговоры о пассажирских перевозках уже стали притчей во языцех. Не видит её только инвалид по зрению, да простят меня люди. Но городские чиновники держат оборону и неукоснительно соблюдают правила двух НИ: ничего не вижу, ничего не слышу.

Не смогли городские власти справиться и со снегом, который, кстати говоря, тоже выпал совершенно неожиданно. Копившийся всю зиму, он начал резко таять. Городские улицы мгновенно превратились в коварный каток, подвергая риску жизнь горожан. На этих улицах можно смело проводить соревнования по спидвею, причём международного уровня. Естественно, две улицы в центральной части города в счёт не берём. Периферия вся утопает днём в лужах, а вечером всё это превращается в лёд. Но и этот вопрос, волнующий горожан, столичные чиновники стараются не замечать. В противном случае уже давно была бы организована подсыпка опасных участков как автомобильных дорог, так и пешеходных тротуаров, где они ещё имеются. Можно было бы оперативно производить не только подсыпку опасных участков, но и откачку скапливающейся воды. Можно реализовать массу других вариантов решения вопроса. Однако, чиновники заняты другим. Важнее для них – обратиться с пустозвонной призывной речью, рассказать о том, к чему ты, как представитель городской власти, не имеешь никакого отношения. Вот это и есть повседневная работа сегодняшней администрации.

Особой гордостью на минувшей неделе для чиновников стало заявление мэра о том, что, в общем-то, он неплохо справился с этой зимой. Поэтому и весенние проблемы решить ему вполне по плечу. Ну, горы снега, стаи бездомных, почти одичавших собак, тёмные и грязные улицы – это всё не про гордость. Пытаясь угодить нынешнему безрукому мэру и хоть как-то показать его «значительный авторитет» среди горожан, подчинённые в один голос заговорили о том, что «зима 2022 года прошла без коммунальных ЧП, никто не замёрз, и даже угольные проблемы как-то смогли утрясти совместными усилиями мэрии и Правительства республики». Вот удивили так, что аж живот надрывается. Складывается такое впечатление, что денно и нощно эти самые чиновники во главе со своим начальником лично, без устали, посменно всю зиму кочегарили город. А чтобы было, чем кочегарить, они в перерывах ещё и на разрезе угольном лопатами уголь грузили, дабы родные кызылчане не попали в какое-нибудь коммунальное ЧП.

Конечно же, о прорыве теплотрассы в морозы, обеспечивающей теплом бывший сельскохозяйственный техникум, который чуть не обернулся полной разморозкой учебного заведения, городские номенклатурщики предпочли не вспоминать. Как страшный сон постарались они забыть и о прорыве трубы с холодной водой на «Востоке», из-за чего больше суток полгорода ощущало перебои с холодным водоснабжением. Да и о повреждениях трубы канализационных стоков на улице Ленина, на ремонт которой ушло больше пяти дней, тоже умолчали. Как говорится, всё это осталось за кадром – было давно, и потому уже неправда. Ну а то, что травматологи бьют тревогу от количества обращений к ним граждан с ушибами и прочими травмами, полученными на скользких улицах, так это сезонные издержки погоды – весна, понимаешь ли...

Но люди устали. Многим, в том числе и мне, невмоготу терпеть то бездействие. Сил уже нет наблюдать всю ту вакханалию, которую сегодня устраивает городская чиновничья рать. Специально для таких «нытиков», которые ждут от власть предержащих реальной работы, была создана целая группа по обращениям граждан. Казалось бы, идея лучше не придумаешь. Изучай общественное мнение, отслеживай все чаяния и внесённые замечания народа, выполняй, так сказать, наказы избирателей. Ан, нет. В данной группе работа идёт точно так же, как она организована в сегодняшней мэрии Кызыла – отписка, переписка и, что называется имитация бурной деятельности. Обращается человек с просьбой оказать ему реальную помощь в решении вопроса протекающей летом и зимой крышей дома на Бай-Хаакской, его направляют в управляющую компанию. Рабочие почистили снег с дороги и свалили его к домам частников, а дальше – хоть трава не расти. Выражают люди недовольство работой того или иного маршрута – идите в другое ведомство, мы тут ни при чём – так отвечают в группе обращений мэрии. Невозможно попасть в департамент архитектуры, социальной политики и прочие городские департаменты – пишут возмущённые кызылчане. Требуем принять меры! Мэрия спешит дать ответ: мол, мы работаем, необходимо запастись терпением... Но для решения злободневных вопросов кызылчан, ни градоначальник, ни его замы и помы так и не смогли выстроить нормальный диалог ни с руководителями управляющих компаний, ни с бригадирами пассажироперевозчиков. Так постепенно мэрия утрачивает тот запас прочности и терпения, который жители проявляют к чиновничьему аппарату. Не дождавшись конкретных действий от «чиновников-лоботрясов», люди либо перестают обращаться за помощью, либо решают возникшие вопросы самостоятельно. То и другое на руку мэру-балбесу.

Полностью парализованная так называемая «обратная связь» с населением никак не волнует градоначальника. Не заставляет делать выводы и браться наконец-то за работу. Сейчас он думает, как пристроить-освоить очередные финансовые ассигнования. Деньги он намерен потратить на озеленение. Но, поскольку, ни сам градоначальник, ни его многочисленные замы и помощники в силу своей «образованности» не имеют никакого понятия, как это делается, а бюджетную статью необходимо «освоить», решили взять паузу и выбрать именно ту фирму, через которую и произойдёт это «озеленение» чиновных карманов. Да и, скорее всего, зелёные насаждения с системой полива появятся не где-нибудь в «Спутнике» или на левобережных дачах, а аккурат в новом сквере, что возле моста.

Идея с озеленением, конечно, хороша. И то, что готовятся к этому заранее, в принципе тоже неплохо. Однако нельзя забывать и про сегодняшний день. А он, как обычно, рисует картину минорными красками. Ведь кто, как ни мы, жители Кызыла, сталкиваемся с нерешаемыми годами насущными проблемами по сто раз на дню. При этом отчётливо понимая, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Кстати, о них. Прогноз – дело неблагодарное. Однако практика показывает, что каждый год жители Кызыла, живущие в так называемых «зонах риска», подвержены подтоплению талыми водами. Да и снега нынче было много. Учитывая то, что его всю зиму копили и должным образом не позаботились о его уборке, – наводнению быть.

В очередной раз возникает резонный вопрос, а зачем мне, жителю Кызыла, целый аппарат таких вот городских управленцев. Чиновников, которые не в состоянии решить ни один вопрос, связанный с нормальными, не будем уж говорить о комфортных, условиями проживания в нашем городе? Ведь уже становится очевидным, что всю ответственность за своё бездействие, городские чиновники переложили на плечи регионального правительства. А так быть не должно. Ведь на то и нужны городская власть, многочисленные городские депутаты, призванные вести открытый и конструктивный диалог с жителями – своими избирателями. Ведь зачастую свою активную позицию они выражают лишь накануне «грандиозного кипиша», как говорил один известный персонаж, до боли любимой советской кинокомедии «Свадьба в Малиновке». Остальное же время они заняты отнюдь не тем, чем должны по идее быть занятыми.

Вот и остаётся нам только и мечтать о том, что когда-нибудь наш город Кызыл сможет похвастаться именно комфортными условиями для проживания людей. Как известно, мечтам свойственно сбываться. Вот только надо освободиться от этих бездельников. И я лично, готов приложить для этого все усилия.

Ваш А.Н. Борщёв.