Кызыл: Куда ни кинь – везде клин

Плачевное состояние дел в столице республике городе Кызыле сегодня не видит лишь слепой – да простят меня люди. Итак, горстка чиновников, которым по воле случая (или, вероятно, по великому блату) суждено заниматься благоустройством города, наведением порядка и чистоты на улицах родного Кызыла, обустраивать пресловутую комфортную среду пребывания для граждан, довели некогда красивейший город Сибири «до ручки».

Не зря многочисленные рейтинги качества жизни в городах, публикуемые в последнее время в российской прессе, присуждают нашему небольшому городку последние унизительные строчки в рейтингах. А ведь и вправду, ну не настолько же огромен наш городок, чтобы нельзя было навести в нём какой-то порядок! И, казалось бы, организовать в нём нормальную жизнь людей и обеспечить порядок в городском хозяйстве – это плёвое дело. Но практика последнего времени показывает обратное.

Вчерашний ещё вполне благопристойный город превратился в неуютную, повсеместно грязную агломерацию, где при попустительстве чиновников городской администрации вольготно чувствуют себя разве что компании бомжей да спокойно разгуливающие стаи бездомных собак разных видов пород и мастей, дорвавшиеся до бесхозных контейнеров с бытовыми отходами. Как результат – страх быть подвергнутым нападению животных поселился в душах горожан. Элементарное действие, такое как выбросить мусор в контейнер, теперь сопряжено с опасным для здоровья квестом.

Также чиновники мэрии столицы региона самоликвидировались в решении вопроса об обеспечения освещенности улиц нашего небольшого городка. Неуютно себя ощущают все, начиная от школьников, молодёжи, до людей среднего и старшего поколения. Ведь стоит только зимой выйти на периферию после 17 часов, как тут же сразу можно заблудиться. Город наш – не миллионник. И, казалось бы, достаточно одного волевого решения толкового хозяйственника, и вопрос с тёмными улицами мог бы быть благополучно отправлен в прошлое. Для этого технических возможностей, учитывая новые эффективные недорогие, но мощные уличные светильники, предостаточно. А пока, к сожалению, такого хозяйственника в Кызыле не наблюдается – нынешний мэр не в счёт. Поэтому горожане после работы вынуждены добираться до места жительства по тёмным улицам столицы. Да и школьники, обучающиеся во вторую смену, подвергают свою юную жизнь риску, каждый раз возвращаясь из школы домой.

И вот тут бы рачительный хозяйственник, заботливый отец жителей столицы и хозяин города возьми да и прими волевое решение! Но вцепившемуся в кресло градоначальника всеми конечностями и пятой точкой, натруженной от долгого сидения на начальственных должностях, нынешнему ставленнику и племяннику экс-губернатора республики этим заниматься, видимо, «не с руки». Просто потому, что не для того был рождён нынешний мэр Сагаан-оол. Приехал он из местного захолустья уже сформировавшимся деревенским недотёпой. В Кызыле адаптироваться не смог. И уже потому он не любит чужой для него столичный город. Но, мало того, просто всей душой не любит он его во всех проявлениях. И ненавидит вместе со всеми проживающими в нём горожанами. А иначе он бы уже давно проявил свои профессиональные навыки энергетика, взял бы электрокогти, ну или, в крайнем случае, нанял специальную автовышку и взялся бы развешивать на каждом столбе фонари. И делал бы это без особой помпы, не привлекая к своей скромной персоне местных прикормленных журналистов и многочисленных сотрудников пресс-служб. Работал бы на благо кызылчан в свободное, так сказать, от основной деятельности по просиживанию штанов в кресле, что расположено на третьем этаже городской администрации, с которым он так боится расстаться. Вот бы жители нашего городка удивились!

Глядишь и произошло бы чудо: идёшь ты, значит, домой по улице Первомайской в сторону улицы Крюкова вечером после работы. По пути забрал ребёнка из школы. А тут везде светло, как в угольной шахте! Вообще-то где-то рядом в сажной ночи должны зажигаться фонари, и ты отчего-то видишь, а точнее сказать – не видишь – ни наличия светящихся в ночи фонарей, ни бригады, которая рьяно их чинит. Не узреть тут и великого энергетика города Кызыла, который ранее занимал большой пост в министерстве энергетики республики, пока не разморозил ТЭЦ в Хову-Аксах. А ведь за те налоговые отчисления из нашего кармана, на которые кормится этот самый чиновник, он спать ночей не должен, думая о том, как сделать город светлее не то что каждый день, а каждую минуту или же ежесекундно. И тебе, как жителю городка с населением в каких-то 100 тысяч человек, сразу становится так приятно! И ты воодушевлённо идёшь и всем своим нутром чувствуешь заботу о себе как о добросовестном налогоплательщике, за чей счёт и живёт припеваючи этот самый специалист мэрии.

Но это – только в мыслях. На самом деле реальная картина на улице вновь тебя возвращает в сумрачную и безрадостную реальность.

Или, например, стоишь ты на остановке в ожидании общественного транспорта, окружённый живописными снежными кучами высотой по пояс, часов этак после 19. И тебе жуть как хочется верить, что вдруг ты увидишь, как этот мерзкий управленец собственным примером показывает мастерские навыки хозяйственника, демонстрирует воочию, как надо наводить чистоту на улицах города, используя шансовый инструмент в виде метлы, граблей или лопаты. А если потребуется, возьмётся и за кайло. Видя всё происходящее, ты, как житель маленького, но по-своему уютного городка, думаешь не о том, как бы втиснуться в «уставшую от времени» маршрутку, а хочешь сесть в подъезжающий к тебе по расписанию добротный тёплый, светлый, вместительный автобус. И вот прямо всё тебе говорит о том, что, мол, посмотри, народ, вот какую заботу о тебе проявляю я, важно надувающий щеки служащий мэрии, живущий на Ваши налоги! Ему-то кажется, что он уже дорос не только до хорошего специалиста в энергетике, но и превратился в специалиста по наведению чистоты и порядка в городе. Не исключено, что после этого ему почудится его натруженный физическим трудом зад в кресле председателя правительства.

Но все наши фантазии разбиваются о реалии жизни. Ведь в действительности картина выглядит, мягко говоря, удручающе. И понимание этого приходит именно тогда, когда ты, несмотря ни на что, пытаешься влезть в переполненную маршрутку на заваленной по пояс снегом остановке и при этом отбиваешься толчковой правой ногой от стаи бродячих собачек.

Или, к примеру, решил ты со всей семьей вечером совершить небольшую прогулку по городу. И захотелось тебе с детьми посетить единственный в городе кинотеатр. Идёшь себе по улице и хочешь увидеть чистые освещённые улицы, красивых и доброжелательных людей (желательно, трезвых). И лицезреть всё того же специалиста мэрии, который ранее говорил, что он, якобы, высококлассный энергетик и маститый уборщик территорий. А теперь вот в свободное своё личное время он к тому же ещё и отважный активист добровольной народной дружины. Ходит он с группой таких же смелых и решительных своих сотоварищей с откормленными задами из городской администрации, с депутатами хурала представителей и главой города, помогая сотрудникам полиции поддерживать обеспечение правопорядка на почти уже полностью освещённых и стерильно чистых улицах родного Кызыла. И чувствуешь ты себя счастливым семьянином и жителем благополучного небольшого родного городка – столицы целого региона в Центре Азии. Но вместо этого ты наблюдаешь картину апокалипсиса. В самом центре города, на так называемом Арбате, тусуются не совсем трезвого вида люди, больше напоминающие зомбаков из фильмов ужасов. А чем дальше от центра города, тем становится страшнее, а зомби становятся всё злее. И, что особенно удручает, количество их непрерывно возрастает пропорционально удалённости от центра города. Не ровен час, то тут, то там может тебя повстречать эта организованная группа, которой вполне может очень понравиться твоя шапка, куртка, мобильный телефон. Или – сумка с продуктами. И они могут очень сильно расстроиться, увидев тебя в добром здравии. Да так сильно, что могут и на жизнь посягнуть...

Но все надежды на светлую, чистую и относительно безопасную жизнь в Кызыле разбиваются в тот самый момент, когда ты только выходишь на улицу. Тучи бездомных устрашающего вида бродячих собак уже не вызывают у тебя никакого недовольства. Потому что в условиях, когда в городе действительно отсутствует хозяин, встретить стаю четвероногих в самом центре Кызыла – уже норма. Тёмные улицы города для тебя тоже привычны. На них ты, как сталкер, уже изучил все ямы, препятствия и колдобины, которые надо обходить.

А где-то в роскошном автомобиле едет главный чиновник городской администрации, который по идее, как добрый хозяйственник, болеющий за родной город, должен был, кровь из носу, взять да и обеспечить всем без исключения горожанам комфортные условия. Но ему это не надо. Хотя бы потому, что не любит главный градоначальник ни жителей Кызыла, ни саму столицу региона. Ну, не городской он парень! Его вполне устраивает та картина, которую он видит из окна своего комфортабельного автомобиля. Та явь, которую он сам создал своими руками и которую мы, горожане, видим повседневно. В противном случае, он бы тут же волевым решением приказал разобраться со всем этим собакобедствием. А его подчиненные тут же ринулись бы наводить порядок в городе, за который они все вместе отвечают и в котором живут. Но борьба со стаями озверевших, одичавших собак, впрочем, как и с освещением и чистотой на улицах, обеспечением правопорядка, требуют немалых усилий. Однако, как известно, чиновники городской администрации работать не умеют и не любят. Им легче закрыться в своих кабинетах и оградиться от всех проблем горожан, ссылаясь на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой и соблюдением дистанции.

А тем временем жители, которые устали мириться с таким положением дел в столице региона, каждый день с нетерпением ждут изменений в лучшую сторону, которые обязательно придут. Но только после того, как кабинет на третьем этаже городской администрации освободит градоначальник, мнящий себя специалистом в области энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и человеком всей душой, болеющим за свой родной Кызыл.

Есть народная мудрость: хорошо там, где нас нет. А ещё лучше, где вас, уважаемые или не очень начальники, нет. Судя по всему, наш нынешний мэр Сагаан-оол её совсем не знает. И следовать ей он совсем не хочет. Хотя прислушаться к народному мнению всё же стоит. Ведь народ зря не скажет...

Осуждать действия нынешней власти – дело нехитрое, и рассуждать о том, как обустроить нашу с вами жизнь в любимом городе Кызыле легче со стороны. Именно так и скажут немногочисленные защитники нынешней власти города и те многочисленные дармоеды, что присосались к городскому бюджету и привыкли хлебать из этого денежного корыта. Но поверьте на слово: есть среди горожан такие, кто может навести порядок в городе, чтобы каждый кызылчанин от малыша, идущего в детский сад, заканчивая уважаемыми пенсионерами нашего городка, могли гордиться тем местом, где он живёт.

Вот поэтому, лично я, как преданный патриот, и до мозга костей болеющий за развитие любимого мной Кызыла, буду денно и нощно следить за порядком на улицах, решу вопрос с бездомным собаками и, естественно, наведу чистоту и порядок на улицах родной столицы. Именно поэтому уважаемые читатели, я вам предлагаю принять активное участие в обсуждении тех проблем, которые, по вашему мнению, необходимо решить в первую очередь. Жду ваших наказов как потенциальных моих избирателей в комментариях.

Ваш А.Н. Борщёв.