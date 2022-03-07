Мэр Кызыла: 12 месяцев в году работать я совсем не люблю...

Имитация бурной деятельности со стороны чиновников, в переводе на человеческий язык – показуха, стала нормой нашей повседневной жизни. С ней мы сталкиваемся если не ежеминутно, то уж ежедневно точно. Конечно же, есть ещё чиновники, кто так или иначе, в силу своих моральных качеств и воспитания, так сказать, не ушёл далеко от народа. Но, к сожалению, таких остались единицы.

Наш главный городской чиновник, который по воле своей холуйской натуры, пользуясь родственными связями и бесконечным покровительством экс-главы республики, за свою карьеру научился совершать одно определённое действие: ничего не делать ни для развития Кызыла, ни для улучшения его некогда красивой и по-своему уютной инфраструктуры. За время «управления» городом он стал воплощением той части чиновничьей системы, самой негативной, как модно сегодня говорить, токсичной её части, к которой обыватель относится по принципу – меня не трогает, да и ладно. А что он там делает, да хоть в носу ковыряет, мы и так проживём. Ну, нет освещения на городских улицах – не будем выходить вечерами из дома. Нет развлекательных, спортивных, интеллектуальных и досуговых центров для детей – будем заниматься самовоспитанием подрастающего поколения. Нет у нас общественного транспорта? Значит, будем ездить в набитых доверху «газельках»; скользко на улице – ничего, весна придёт, и снег растает. Да и к тому же менталитет нашего, читай тувинского народа, таков, что мы можем вытерпеть все эксперименты, проводимые над нами такими вот чиновниками, получившими власть не от народа, а от одного человека. Причём взамен на верность и преданность в исполнении его только воли, прихотей и желаний.

Город Кызыл хоть и является столицей целого региона в Центре Азии, но сильно отличается от других провинциальных городов. Некогда цветущий уютный городок с аллеями и скверами в последнее время потихоньку превращается в пустыню. А обустроенный в центре Кызыла пешеходный Арбат, призванный стать местом притяжения талантливой творческой молодёжи и прочей интеллигенции, всё чаще и чаще напоминает снесённый микрорайон «Шанхай», этакая «Нахаловка» – площадь скопления маргиналов, торговцев барахлом, и прочими праздношатающимися бездельниками и бомжами. Это в других городах градоначальники стараются хоть как-то навести порядок в своём хозяйстве. Ведь по сути, многого для этого и не требуется. Всего-то надо поддерживать чистоту на улицах города, организовать нормальную работу общественного транспорта и обеспечить безопасность людей. Кстати говоря, во многих городах градоначальники уделяют этим вещам внимание, и поэтому люди там чувствуют маломальскую заботу о себе со стороны властьимущих.

Четыре года назад и мне лично казалось: ну вот пришёл молодец, наведёт порядок в Кызыле и возродится как птица Феникс наша столица. Засверкают улицы от освещенности, и, выйдя в 19.00 на остановку общественного транспорта, я смогу быстро доехать до нужной мне точки. Смогу наконец-то взять детей в выходные и устроить семейную прогулку с посещением парка с аттракционами. А ведь именно с такими предвыборными обещаниями усаживался в удобное кресло городской администрации наш новоиспеченный ставленник Сагаан-оол. Перечислять все те проблемы, которые Сагаан-оол обещал решить во благо своих избирателей, сегодня нет смысла. Уж очень небольшой наш город, и всё у всех на виду. Хватит того, что он обещал навести порядок в общественном транспорте. Ведь обещать жениться и пойти в ЗАГС – это разные вещи. В итоге имеем мы сегодня то, что видит и с чем вынужден ежедневно уживаться каждый кызылчанин. Благо далеко за примерами ходить-то и не надо.

Тёмные, грязные, покрытые толстой коркой льда улицы, наводнённые стаями бездомных собак, полностью отсутствующая логистика по пассажироперевозкам, пущенная на самотёк. Годами длящиеся проблемы с оформлением участков под ИЖС из-за отсутствия утверждённого генерального плана города, хромающее коммунальное хозяйство. И скопились они за весьма короткий срок. Сегодня у нас, как говорится, куда не кинь – везде клин. Всё это – «работа» действующей городской администрации. Это то, что видит обыватель. Сам же главный чиновник картину о проделанной работе рисует другими красками. При этом он наш Кызыл представляет совсем иначе. О чём на днях, в свойственной ему манере известного героя книги Манилова рассказал таким же лоботрясам, как и он сам – городским депутатам. Отчёт о «проделанной работе» и о том, что ещё собирается «воплотить в жизнь» наш грузчик 4 разряда, в одночасье ставший кандидатом экономических наук и оккупировавший кресло градоначальника Кызыла, размещён на официальной странице в одной из социальных сетей и доступен для ознакомления широким слоям населения.

Написано там много. Ведь, как известно, бумага всё стерпит. В частности, гордость Сагаан-оола разбирает за то, что «только в прошлом году в Кызыле удалось отремонтировать 13,6 км и осветить 27 улиц, это, не говоря о вводе многоквартирных домов и школы на левобережных дачах». Вот уж удивил, так удивил. Меня, по крайней мере, точно. Справедливости ради стоит отметить, что действительно, проехав по Кызылу, лично я вижу изменения в дорожной инфраструктуре, но не настолько ведь. Да и качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Взять, к примеру, те же улицы Дружбы, Суворова, Крылова или Рихарда Зорге. Судя по отчёту нашего градоначальника, асфальтовому покрытию всего-то год. Но уже повсеместно оно или провалилось, или на нём появись ямы и выбоины. Удивительно другое: отсутствуют пешеходные тротуары, поэтому люди идут прямо по дороге. Я, конечно, не специалист в дорожной области – наверное, таковы современные нормы и требования по обустройству и асфальтированию этих самых дорог. Хотя очень сомневаюсь, что тротуары там не предусмотрены. Больше похоже на то, что Кара-оол, Сагаан-оол и Уюсов просто рассовали бюджетные деньги по своим карманам, а наш горе-мэр пытается представить воровство как трудовой подвиг.

Не сумел я найти и эти самые 27 освещённых улиц, если не брать в зачёт центр города. Про строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, школы на ЛДО и прочее я лучше промолчу. Ведь всем известно, что всё строительство в республике происходит благодаря лишь действующим Федеральным программам. И заслуги нашего мэра тут точно никакой нет и в помине. К тому же на стройках у нас творится такое воровство, что и вспоминать не стоит. Разве только в том его величайшая заслуга, чтобы успеть вовремя подать ножницы для торжественного разрезания красной ленточки. Но чего не припишешь себе любимому, ну как уж тут себя не похвалить за такие «заслуги». Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ведь работает человек, денно и нощно, думая о народе, о том, как бы ещё «улучшить жизнь» этим самым надоедливым горожанам, поэтому, как говаривал ещё один литературный персонаж, «я скажу не надо орден, я согласен на медаль».

Благо отчёт этот народ всерьёз не воспринимает, зная, что гладко всё лишь на бумаге. Да и если где и будут озвучивать столь «высокие показатели», достигнутые за прошедший год в виде доклада, то делать это будет не сам градоначальник, а его приближённые, да и выступать они будут перед бедными учителями, воспитателями дошкольных учреждений и прочими работниками бюджетной сферы, согнанными насильно для «всеобщего одобрям-с».

Однако перед депутатами наш градоначальник всё же решил немного раскрыть тайну полишинеля: он признался в своей некомпетентности и неумении выстраивать работу. В частности, лишь одной строкой он упомянул о том, что вот-вот, со дня на день таки будет принят проект, (всего-то лишь проект!) генплана Кызыла, который не изменялся последнее время. А ведь это очень важный документ. С расширением границ нашего города многие люди построили себе собственное жильё. Но вот оформить документы невозможно. Так как отсутствует этот утверждённый самый главный документ – генеральный план города. Несколько попыток принять данный проект было предпринято. Но учитывая аффилированность фирм, бравшихся за решение данной проблемы, они лишь успешно осваивали бюджетные деньги из тощей городской казны. В реальности же генплана у Кызыла до сих пор так и нет, и, скорее всего, судьба его так и повиснет в воздухе. Вот ведь как, за что не возьмётся наш не в меру «образованный» градоначальник, то у него из рук и валится. Ну, если не считать успехом развал ряда муниципальных предприятий будь то многострадальное пассажирское автопредприятие или комбинат благоустройства. Сегодня эти два некогда успешно работающих предприятия влачат жалкое существование и возможно доживают свои последние дни. В своё время они работали, и теплилась надежда на то, что данные организации будут развиваться, обеспечивая рабочими местами сотни горожан. Сегодня же ни для кого не секрет, что большая часть территории МУП «Пассажирское АТП» находится в частных руках. В таких же «работяще-предприимчивых» руках находится и другое предприятие МУП «Благоустройство». Именно поэтому нет денег на противогололёдную подсыпку дорог и пешеходных тротуаров, нет средств на уборку улиц, нет средств на поддержку государственного транспорта, то есть, нет денег ни на что.

Вот поэтому, ещё одним перспективным направлением своей деятельностью в 2022 году наш «сверхпрозорливый» мэр называет транспортную реформу, которую он благополучно похоронил. Он решил взвалить её на плечи нового главы правительства. В своём докладе он так и говорит: «Данное направление передадут региону, что окажет положительное влияние, потому что город со своим ограниченным бюджетом не может решать проблему общественного транспорта в одиночку: «В этой работе необходимо участие всех заинтересованных ведомств. Без подобного документа развивать дальше город нельзя». Вот и получается, что за всё своё время «оседания» в кресле главного по Кызылу, Сагаан-оол так и не сумел решить ни одной важной задачи, стоявшей перед ним как перед руководителем города. За годы своего властвования он лишь ускорил созревание тех гнойников, которые он должен был, как опытный хирург, удалить. Вот тут-то и возникает резонный вопрос, коли ты не в силах из-за определённых обстоятельств или умственных способностей как градоначальник решить ту или иную задачу, зачем брался, зачем обещал? Коли теперь все те вопросы, которые по идее мог бы решить на местном городском уровне, перекладываешь на плечи руководителя республики, то вот зачем мне лично такой мэр?

Конечно же, горстка бездельников, состоящая из городских депутатов, главы города и назначенного ими мэра Кызыла, для которых и был подготовлен данный отчёт, отметила: «Работа была проделана огромная во всех направлениях». Однако горожане, к числу которых отношусь и я, этого почему-то не наблюдаем. Нет порядка ни в работе управляющих компаний, ни в городском хозяйстве. В общем, нет порядка нигде, куда бы ни пришёл этот молодой перспективный и работоспособный «горе-управленец».

На очередной сессии городского хурала, которая намечена на апрель, депутаты в любом случае утвердят эти замечательные проекты. Ведь согласитесь, как удобно: пришёл, наобещал с три короба, пустил пыль в глаза, а потом – прыг в кусты, как нашкодивший кот. А с тебя всё как с гуся вода. С этим же отчётом городские чиновники, наверное, «пойдут и в народ» объяснять, что они работали, не покладая рук. И прилагали все усилия для решения всех насущных вопросов горожан. Но, увы – не получилось. Вот поэтому все эти задачи будут решать не городские власти, а республиканское правительство.

Слушать эти «сказки» как обычно нагонят учителей, воспитателей дошкольных учреждений Кызыла и прочих зависимых бюджетников. А они, прослушав весь этот сумбур, без сомнения одобрят его лишь для того, чтобы быстрее уйти домой, решать по-настоящему насущные и важные вопросы. Такие, как подготовка к предстоящим экзаменам выпускников школ и обустройство дальнейшей судьбы абитуриентов, готовка еды, топка печей и прочие радости жизни. Ведь согласитесь, у каждого они свои. Да и весна, она идёт, она не за горами. А за ней незаметно, но очень скоро придёт пора высаживать огород. Ведь как говорится, на мэра надейся, а сам – не плошай. Да и судя по опубликованному отчёту, наш мэр уже давно не собирается решать насущные вопросы горожан. То он собирался возглавить республиканское правительство, теперь у него задача номер один всеми правдами и неправдами удержаться ещё на одну пятилетку хотя бы в кресле главы города. Есть и такая должность, на которой он ещё никак не проявил свой недюжинный талант управленца.

Ну, а республиканским властям стоит задуматься о целесообразности содержания такого аппарата чиновников, как городская мэрия. Ведь им не под силу решить ни вопросы подготовки города к предстоящему отопительному сезону, ни навести порядок в коммунальном хозяйстве, ни наладить на должном уровне работу с управляющими компаниями Кызыла. Пора менять эту власть. И поскольку чиновники городской администрации не видят самых простых вопросов, которые, как говорится, лежат на поверхности и под ногами, то надо их срочно заменить. Сменить надо на тех людей, кто всем сердцем и душой будет болеть и за чистоту на улицах родного Кызыла, следить за его озеленением, да и разметку на дорогах делать не только перед выборами и очередным визитом столичных проверяющих, а регулярно, по мере её истирания. И я, между прочим, один из тех горожан, кому решить все эти вопросы по плечу, тот, кто реально сможет, и, самое главное, знает, как это надо сделать.

Всегда Ваш А.Н. Борщёв.