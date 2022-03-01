Этапы становления «всекызылского зла»

Карим Сагаан-оол: И это всё о нём

Кто людям помогает, тот тратит время зря.

Хорошими дела прославиться нельзя...

За свою короткую, но богатую на высокие посты и должности жизнь наш герой – нынешний мэр Кызыла Сагаан-оол – так и не сумел связать своё имя с реально хорошими и главное – полезными для горожан делами. Время его мэрства истекает, а в памяти людей он останется лишь как «официальный болванчик», просиживающий многочисленные мероприятия в президиумах с вечно не закрывающимся ртом, используемый в качестве статиста на различных торжественных мероприятиях, будь то открытие регионального чемпионата по хоккею, водоколонки или вручения памятных дипломов по случаю дня взятия Бастилии. Не запомнится он людям как человек слова или дела. Хотя бы и уголовного. Но тут уже место для работы совсем другого надзорного органа. Стоит только вспомнить места работы нашего не по годам «образованного» и имеющего высокое покровительство героя, как невольно наворачиваются слезы от тех дел, которые он успел наворотить. Но обо всем по порядку, и страничка со скудной биографией в Википедии нам в помощь.

Первым шагом службы во благо Родины после получения диплома теплоэнергетика была республиканская служба по тарифам. Невзирая на полное непонимание системы ценообразования, ничего не зная о том, из каких затрат в конечном итоге складываются тарифы, молодой назначенец Сагаан-оол был рад должности и чувствовал себя в этом кресле весьма вольготно, чему в немалой степени способствовала приличная зарплата. И не страшно, что начальник не имел элементарных навыков делового письма, составления отчётов и прочей бумажной работы, поскольку до этого в его трудовой практике были лишь отметки о примитивной работе в качестве грузчика 4 разряда. (Хотя в природе таких разрядов всего-то два). Подрабатывал грузчиком 4 разряда и «вальцовщиком резинотехнических изделий на Заводе резиновой обуви». Но это никак не мешало ему околачиваться в офисных коридорах, слоняясь туда-сюда без дела или гонять чаи, устроившись на по-своему комфортном конторском стуле. Спустя пять лет «тяжелейшего труда во благо народа», у молодого человека выросли не только живот и та самая пятая точка, которой стало не очень-то удобно сидеть на стуле. Амбиции подсказывали ему, что он может продолжать ничего неделанье, сидя уже в более дорогом и комфортном кресле. Благо высокое покровительство и безграничная преданность своему хозяину были его визиткой. И вот уже молодой чиновник, знающий толк в заваривании чая, устройстве пикников и женской красоте, умеющий этим всем радовать высокопоставленных коллег, становится руководителем Службы по тарифам Тувы.

Для большинства земляков деятельность нашего героя так и осталась бы незамеченной. Хотя он мог снискать уважение, к примеру, хотя бы добившись компенсационных выплат республиканскому бюджету в рамках соглашения по зоне затопления СШГЭС, мог бы добиться обоснованного снижения тарифов на электроэнергию и прочее, прочее, прочее... Работы, как говорится, было непочатый край, так сказать, непаханое поле. Но, восседая в кресле главного по тарифам, он так и не понял основной сути новой должности. Точнее сказать, он сделал всё с точностью до наоборот. Именно при нём выросли тарифы на основные энергоносители. Поднялись цены на уголь, электроэнергию, газ и автомобильное топливо всех марок. Всё это в конечном итоге сказалось на всех сферах жизни в республики. Тарифы тяжёлым бременем легли на плечи не только крупных товаропроизводителей, но и рядовых потребителей.

Несмотря на отсутствие ощущаемых для населения положительных результатов деятельности, быстро заматеревший начальник решил, что отныне он может не только управлять тарифами. Точнее сказать, к этому выводу пришли его покровители. Ведь без сильнейшей поддержки извне вряд ли такая бестолочь могла претендовать на ответственную должность, но его уже протолкнули в министерское кресло. В 2008 году он был назначен Министром энергетики и промышленности Тувы и занимал эту должность в течение четырёх лет. Торжества по случаю назначения длились долго. Параллельно, получая высокую министерскую зарплату, наш управленец-иждивенец, как и его высокий покровитель, умудрился оплатить кандидатскую диссертацию. И вот так вдруг из теплотехника стал целым кандидатом экономических наук! Анализируя его умственные способности, которые он явил миру, вряд ли можно прийти к выводу о соответствии учёных степеней уровню его развития и образования.

Не долго мучились доживающие свой век энергетика и оставшаяся промышленность региона. Подтверждение тому – бесконечные аварии на дизельных генераторах в отдаленных районах, бесконечные проблемы с поставками угля. В жернова министерских репрессий попала и Тувинская судоходная кампания, руководство которой отказалось играть по новым правилам новоиспеченного министра, и впоследствии «приказавшая долго жить». Зато вольготно себя чувствовали все те, кто был так или иначе задействован на поставках дизельного топлива и угля в рамках так называемого «северного завоза». Убрав с пути явного конкурента, с лёгкой руки известного в республике мошенника Иргита, на рынке появились разного рода фирмы-однодневки, всеми правдами и неправдами пытающиеся присосаться к денежным потокам этого самого «северного завоза».

И тут бы взять да и учинить взбучку этому министру, развалившему дотла топливно-энергетический и промышленные комплексы. А ему лично попросить прощение за своё безграмотное руководство этой важнейшей отраслью перед всеми производственниками... Да не тут-то было. Ведь это только в нашей уникальной республике за такие «потуги в развитии отрасли» могут не только присвоить государственную награду, но и двигать по службе. Оно и понятно. Ведь это же не какой-нибудь случайный прохожий – родственник всё же. Ну, как не порадеть родному человечку. Что с него возьмёшь? Да и работать, читай: просиживать штаны в удобном кресле, парень научился мастерски. Потому и замаячило уже было на горизонте кресло ни много ни мало, а целого заместителя председателя правительства региона... Но эксперименты с управлением Хову-Аксынской ТЭЦ довели её до аварии. И без тепла остались более 3 тысяч человек. Вот тут бы чиновнику, кстати говоря, теплоэнергетику по образованию взять, да и проявить свои познания в энергетическом вопросе! И в одночасье решить проблему жителей небольшой деревеньки. Но куда там... с должностью министра пришлось расстаться и устраиваться в менее комфортное кресло руководителя пострадавшего района. Но реально помочь жителям Чеди-Хольского района он не смог. Вместо этого он принялся изготавливать для населения печки-буржуйки. Не обошлось без казусов. Печи были полностью непригодны для использования в некогда благоустроенных домах посёлка, поскольку печные трубы были изготовлены под прямым углом. Поэтому дым от печи никак не хотел выходить из квартиры в форточку. Оно и понятно. Ведь жилой многоквартирный дом отличается от юрты, к чему с детства привык наш герой. За это жители посёлка сразу же окрестили нашего героя «чыдыгпешник» что в принципе неудивительно.

Казалось бы, вот уж это и должно было стать конечной «жирной точкой» в столь стремительной карьере никчемного статиста. Ан, нет. Сразу после аварии в районе Сагаан-оола не без помощи Кара-оола, пересаживают в кресло руководителя «Тываэнерго» – службы, отвечающей за бесперебойное обеспечение республики электрической энергией. На предприятии он отметился тем, что насаждал утренние зарядки для коллектива и третировал его бесконечными, и что самое важное, бесполезными пятиминутками, которые затягивались на часы. Тем временем наладить бесперебойные поставки электричества в дома жителей Тувы он так и не смог. А уж про освещение тёмных городских улиц и вовсе пришлось забыть. Но зато все жители стали исправно платить и за себя и за всех жителей районов.

Долго такое положение дел собственники холдинга, куда входит «Тываэнерго», терпеть не могли. При его «чутком» руководстве электросетевым хозяйством Тувы отрасль могла реально «загнуться». Надо было срочно что-то предпринимать. Решение подвернулось неожиданно. Все тот же покровитель Кара-оол решил сделать из «успешного энергетика» послушного, покладистого, хоть и недалекого, градоначальника. Тем более, что в столице назревал конфликт интересов. В стране начиналась мусорная реформа. Муниципальные предприятия к тому времени, будь то «Кызылгортранс» или «Благоустройство», возглавляли не чужие ему люди. Но и в этой ипостаси он запомнился кызылчанам как человек, который в угоду группе городских богатеев довел «до ручки» некогда прибыльное предприятие Пассажирское АТП, да тем, что опять-таки в угоду определённой группе людей на бюджетные деньги построил сквер «Семейный». Запомнился он и своими подарками в период пика высокого уровня воды в реке Енисей. Вместо того, чтобы хоть как-то решать вопросы ликвидации последствий наводнения и помощи пострадавшим от паводка, устройством обводных каналов, строительством защитных дамб и других сооружений, одной многодетной семье он подарил резиновые сапожки, а другой – пакет с продуктами. Вот и всё.

Из песни слов не выкинешь – гласит народная мудрость. Вот, видимо, и наш новоиспечённый ставленник, который прямо-таки довёл некогда красивый и уютный город до состояния отдалённого зачуханного села, переписывать строки известной детской песенки, которую исполняла старуха Шапокляк, и не собирается. «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя!». В подтверждение этому, служит и тот факт, что на дворе уже март месяц, масленичная неделя у православных, весна наконец-то пришла в наш город. Но мэру нашему всё некогда, а может – и не под силу распорядиться и навести порядок даже в центре Кызыла. Отшумели новогодние каникулы, прошли морозы, да и встреча Нового Года по лунному календарю уже вроде как прошла, а городская ёлка так и стоит посреди центральной улицы, создавая массу неудобств многочисленным автолюбителям и другим участникам дорожного движения. Видимо, он ждёт, что придёт весна – и весь неубранный с улиц снег сам по себе и растает, тем самым создавая угрозу для подтопления некоторых придомовых территорий Кызыла. А это в свою очередь повод обратиться за материальной помощью к центру.

Перечень нерешенных вопросов увеличивается в геометрической прогрессии. Грязные, тёмные, заваленные снегом и мусором улицы, бомжи, стаи бездомных собак – и список этот можно продолжать бесконечно. Но хватит – надоело. Я хочу жить в чистом, светлом и безопасном городе. Будет лучше, если этот бестолковый чиновник сам поймёт, что пришло его время – время освободить горожан и Кызыл от его способов управления. Причём принять это решение он должен самостоятельно. И как можно быстрее. В противном случае – вперёд ногами его выносить конечно же не станут, но под отъеденную за наш с вами счёт пятую точку хорошенечко пнут. Возможно, именно тогда он и поймёт, что был самым худшим из 29 мэров нашего Кызыла. Однако наш герой уже мечтает стать новым главой города вместо бывшей учительницы труда. Он верит, что так же, как и она, сможет за большую зарплату ничего не делать. А лишь вручать грамоты и другие награды, чему он за время службы уже научился. Впрочем, на худой случай он в принципе готов возглавить и Кызылскую ТЭЦ... Хотя, навряд ли – тогда-то мы уж точно замёрзнем. Пусть уж лучше заменит Казанцеву. Там от него вреда будет гораздо меньше.

В своих комментариях Вы, уважаемые читатели, верно дали определения действующему мэру Кызыла. А это значит, что вместе мы должны победить это «всекызылское зло». И если человек, занимая такой пост, сам не видит и не понимает, в чём же его истинное предназначение, то и нечего ему делать в этой должности. Ну а я жду от вас очередных комментариев, которые фиксирую в специальный блокнот. Ведь рано или поздно, но ваши наказы мне придётся выполнить.

Ваш А.Н. Борщёв.