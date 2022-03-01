    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-02-2022 #1[ru]

Путин борется с коррупцией – это в анекдот надо ставить!! Тут больше пословица эта подходит: «Не можешь победить – возглавь!»

Аноним, 25-02-2022 #3[ru]

Путин на встрече с предпринимателями показал, что государство окажет поддержку бизнесу. Но последний должен помочь с восстановлением экономики после введения санкций, считает политолог Сергей Маркелов. «Распределение финансовых ресурсов [на восстановление экономики] будет делиться между государством и олигархами, но это не будет распределением 50 на 50, в каких-то сферах на 100% будет вкладываться государство, в других на 80% олигархи», – отметил эксперт.

Аноним, 26-02-2022 #4[ru]

Видимо, это именно в рамках борьбы с коррупцией Навальный отправлен на зону, а его Фонд Борьбы с коррупцией (российские власти считают организацию экстремистской) разгромлен.

Аноним, 23-02-2022 #2[ru]

Судя по риторике первых лиц страны (и как пример аноним №1 тут) – деградация страны достигла необратимого уровня. Просто эти гопники во власти и при власти уже зачистили поле – некому будет после них восстанавливать страну...

Аноним, 26-02-2022 #3[ru]

Кто-то в связи с признанием ДНР и ЛНР вдруг вспомнил про Семёныча. И правильно сделал: Семёныч нынче – барометр общественного мнения Тувы.

Аноним, 26-02-2022 #4[ru]

А всё же интересно, как Семёныч отзовётся на события в Украине?

Аноним, 26-02-2022 #5[ru]

Дина Оюн и Людмила Нарусова отсутствовали в Совете Федерации при голосовании за ввод войск в Украину. Шолбан Кара-оол за признание ДНР и ЛНР в Думе не голосовал – он проголосовал за консультации с министром иностранных дел Лавровым. Что бы это значило?

Аноним, 26-02-2022 #6[ru]

Что-то зачастил Кара-оол летать в Кызыл, чем он там занимается в Москве?

Аноним, 26-02-2022 #7[ru]

Оюн, Нарусова и Кара-оол не хотят попасть под военный уголовный трибунал в Гааге.

Аноним, 26-02-2022 #8[ru]

Или их Путин прижучит, и они «проголосуют» «ЗА», или им копец. А всё же в Гаагу им не хочется.

Аноним, 26-02-2022 #9[ru]

Шойгу попал под санкции. Путин и Лавров тоже теперь под санкциями. И что с ними со всеми будет?

Аноним, 27-02-2022 #13[ru]

...А «полковник» Карликол боевик знатный. В белых труселях кривенькими ножками махать – это мы могём. Вот поэтому они в Госдуме. Мусор. Предатели.

Аноним, 23-02-2022 #2[ru]

Скользкий тип этот Вавилихин, ничего полезного для республики не сделал. Никчёмный и ненужный персонаж

Аноним, 23-02-2022 #3[ru]

Фортуна и Каратаева занимались мошенничеством в 2020 году при закупке медицинских масок против коронавируса. Избирком перечислял деньги в Минэкономики, и там они обналичивались. Надо проверить эти факты.

Аноним, 23-02-2022 #4[ru]

Дандарёнок в МЧС деньги брал за «устроить на работу в МЧС». Говорят, такса доходила до 300 тысяч.

Аноним, 23-02-2022 #5[ru]

Теперь Каратаева занимается мошенничеством с Иргитом?

Аноним, 23-02-2022 #6[ru]

Надо проверить бухгалтерию избиркома и Минэкономики

Аноним, 23-02-2022 #8[ru]

Логика назначений в России – каждый следующий должен быть хуже предыдущего. Жулик жулика видит издалека!

Аноним, 24-02-2022 #9[ru]

Сейчас в правительстве собралось много «творчески талантливых» людей, один Александр Брокерт чего стоит! Настоящий эстрадный певец! Артист с большой буквы!

Аноним, 24-02-2022 #12[ru]

Дандар – нацик и мздоимец конченный. Пробы негде ставить. В пожарке об этом в открытую говорили. Видимо, Вавилихину такие мерзавцы нужны.

Аноним, 26-02-2022 #16[ru]

Зачем писать про этого Вавилихина вообще? Чел, который должен был докладывать наверх о происходящем здесь беспределе, сидел тихонечко и сквозь пальцы посматривал на всё это безобразие. Скользкий тип до невозможности.

Аноним, 26-02-2022 #17[ru]

Как хорошо Семёныч подцепил этого негодяя Вавилихина! Молодец!

Аноним, 26-02-2022 #18[ru]

Всё написано точно. Интересно, а кто эту проститутку в Избирательную комиссию протащил?

Аноним, 26-02-2022 #19[ru]

С кем спала, тот и «затащил»... Осенью выборы в городской хурал. Нужно вычистить избирательные комиссии, которые формировал Монгал. Там одни ублюдки типа Фортуны и Дандара...

Аноним, 23-02-2022 #1[ru]

В Туве не будет никакого развития, пока ШВК и всякие иргиты не забудут дорогу в этот край! А пока они здесь, так и будет это зоной отчуждения без малейшей капли развития. Так не любить и ненавидеть свой регион могут только они!

Аноним, 23-02-2022 #2[ru]

Современная Тува является самым наглядным примером, как надо уметь похерить цивилизацию! Превратить все в руины и помойку с дикими собаками!...

Аноним, 24-02-2022 #7[ru]

Именно так! Ситуация действительно такова, как её описывают. Этот товарищ, лишая русскоязычных работников под надуманным предлогом премий, сэкономил себе в конце прошлого года запредельную сумму, которая осела в карманах тех, кого он нанял совершенно недавно. Военной прокуратуре стоит обратить на это внимание.

Аноним, 24-02-2022 #8[ru]

Вечно прикрывается своим однокурсником из Москвы, что он ему великий друг, и тот всех здесь в Туве уделает за него.

Аноним, 24-02-2022 #9[ru]

Почему бы военкоматам не написать на имя Шойгу? Напрямую? И спросить, что там за «товарищ» у Артына сидит всемогущий? Отправьте открытое письмо. Я человек, который не имеет никакого отношения к военкоматам, и то слышал про эти безобразия и хамство, слышал про беспредел к русскоязычным.

Аноним, 24-02-2022 #10[ru]

Очень плохо об этом товарище отзываются в Якутии. Говорят, его сюда сослали, чтобы дальше не угробил систему. А он и тут все похерил.

Аноним, 26-02-2022 #15[ru]

Занимая высшую должность в военкомате Республики, когда в Украине идёт спец. операция, этот чморик занимается своими националистическими хотелками. Подрыв боеготовности как минимум, а как максимум – предательство. Чем во время войны за такие похождения награждают? Орденом «9 граммов в лоб»! Без суда и следствия. А если по-хорошему, то так: обоих вместе с московским однокурсником разжаловать в рядовые и на пенсию в размере 13 800! О как! Запоют фальцетом, на Арбате под игил (инструмент такой).

Аноним, 23-02-2022 #1[ru]

Марукян – это элитный строитель семьи Кара-оол, лучший друг сына Юрия! И одновременно является главой армянской диаспоры в Туве!

Аноним, 23-02-2022 #3[ru]

У Армян так и есть: кто больше тендеров имеет, тот и главный по диаспоре! Как закончатся тендера, сразу сольют в унитаз!

Аноним, 23-02-2022 #4[ru]

№2 Соглашусь с Вами, тут не все так просто. Берусь размышлять по ситуации участия Марукяна в программе по переселению. ООО «Мегастрой», по информации из Решения УФАС от 12.04.2016, заключил договор подряда на строительство благоустроенных квартир по этапу 2013 года. Но, видимо по чьей-то подсказке не стал заниматься строительством. Возможно, даже и не приступал. И договор подряда был благополучно расторгнут. Был он и участником этапа 2015 года. В отличие от остальных участников данного этапа, к ООО «Мегастрой» было особое отношение. Заключили с ним дополнительное соглашение и приняли у него объемы выполненных строительных работ по формам КС-2 и КС-3, тогда как другим участникам отказали в оплате и не приняли у них объемы. Так что «крыша» у Марукяна была. И не хилая. Так, что же случилась? «Крыша» что ли протекла, раз обратился за помощью к Конвизу? Успехов адвокату Язеву!

Аноним, 23-02-2022 #5[ru]

Он стал больше не нужен – и его тупо сливают.

Аноним, 23-02-2022 #6[ru]

Вокруг Кара-оолов всегда трутся придворные армяне – этакие услужливые холуи, вроде Тержаняна

Аноним, 26-02-2022 #15[ru]

Марукяна топит ФСБ. Требуют, чтобы тот дал показания на Юру Кара-оола. В связи с этим в республику срочно прилетел Шолбан Кара-оол, а Юра «слился» из Кызыла от греха подальше.

Аноним, 26-02-2022 #16[ru]

Джеральд, не бойся, «сливай» караоолов. Это – твоё спасение.

Аноним, 26-02-2022 #19[ru]

Эти Марукяны – труженики. Пусть работают на благо республики!

Аноним, 26-02-2022 #20[ru]

Полицаи совсем оборзели. Если преследуют Джеральда – причём тут его родственники? При чём тут мать и брат? У нас что, теперь следствие берёт заложников?

Аноним, 23-02-2022 #2[ru]

Саган-оол по своей натуре очень трусливый. Чтобы он по городу так спокойно погулял, ну это вряд ли вы такое увидите! Он спрятался со страху, когда приезжал известный блогер Варламов! Какой позор!

Аноним, 23-02-2022 #3[ru]

С таким кандидатом на выборы в Горхурал Кара-оол точно проиграет – в городе нет ни одного человека, кто бы проголосовал в поддержку Сагаан-оола. Такие кандидаты – это самотопы настоящие.

Аноним, 23-02-2022 #4[ru]

Во власть лезут не для того, чтобы людям помогать. Особенно если эти люди не хотят участвовать в общественной жизни своего города. Пока власть не поставишь под народный контроль, люди так и будут жить в говне.

Аноним, 24-02-2022 #5[ru]

Стыд и позор Кариму Собак-ооловичу

Педагог, 25-02-2022 #9[ru]

Конвизу всё-таки надо быть объективным. Все проблемы Кызыла идут со времен мэрства Ховалыга. Жалко смотреть на Конвиза, которого Ховалыг водит за нос уже год, обманывая вниманием и обещаниями. Задача Ховалыга до выборов дурить глупца Конвиза, чтобы не помешал, а потом «кинуть».

Аноним, 26-02-2022 #13[ru]

Мэры региональных столиц, все с удовольствием встречаются с известными блогерами урбанистами такими, как например Варламов. И дают интервью о делах и проблемах своих городов. А этот со страху забился, как мышь в норку, узнав о приезде журналистов. Прекрасно понимая, что он и 2-х слов связать не сможет и только ещё больше опозорится.

Аноним, 26-02-2022 #14[ru]

Карим – лучший дружище бродячих собак!

Аноним, 26-02-2022 #15[ru]

Бедный город, за что тебе таких каримов понаставили? Аукнется потом бумерангом тому, кто уродует столицу, превратили город в аул. Кочевники-разрушители...

Много-ходов-очка, 23-02-2022 #1[ru]

«Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход e2 – e4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора».

Аноним, 23-02-2022 #3[ru]

Рубль минус 3%. Акции минус 15%. Пустая труба за $10 млрд. валяется на дне Балтики. Повесил за 1.5 трлн. рублей стране на шею 2 депрессивных региона, откуда уехали все специалисты, кто только мог. Новые санкции. Окончательно стал нерукопожатным изгоем. Герой! Всех переиграл!

Акунин, 24-02-2022 #8[ru]

Страшно за украинцев. Страшно за вменяемых россиян, находящихся под властью маньяка. За оболваненных россиян, которые сейчас будут ликовать, тоже страшно.

Аноним, 25-02-2022 #12[ru]

Земли им не хватает, б***! Пол-страны ковылем поросло. На полях Башкирии березы хороводы устроили. Вся Сибирь утонула в нефтяном дерьме... Казалось бы, живи и радуйся! Ан – нет! Зачем-то ещё полуостров с островами понадобились. «Русские люди там живут», понимаешь. Ок, жили, живут, будут жить... что изменилось?! ...У нас всегда два варианта: «грузинский» и «украинский» В первом случае мы тупо не дадим развиваться перспективным регионам чужого государства. Второй вариант: отберём то, что нам так давно нравилось, а затем один черт все просрём. Ну и наше родное – делать изумленное лицо: «А что же это нас так в мире сильно не любят?!»