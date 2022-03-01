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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 8, 1 марта / Очередной глава Избиркома Тувы – очередной жулик?
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№8, 1 марта 2022 года.
    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Очередной глава Избиркома Тувы – очередной жулик?

Прокурору Республики Тыва
Дябкину С.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Сергей Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №7 на первой странице опубликован материал «Секс за бюджетный счёт...», в которой, в частности, сообщается о том, что заместитель председателя Избирательной Комиссии Республики Тыва Ооржак Шончалай Хемер-ооловна с 10 по 16 января 2022 года, находясь за границей нашей Родины в г. Москва и г. Шарм-эль-Шейх, почему-то в полном объёме получала за это время заработную плату, что легко можно проверить, поскольку приобретение авиабилетов и пересечение государственной границы легко проверяются. В публикации также сообщается, что руководитель ИК РТ Дандар О.В., осознав, что его деяния могут быть вскрыты, дал команду кадровой службе заменить всю отчётную документацию для сокрытия данного факта. Фактически речь может идти о фальсификации служебных документов. Но даже в случае, если кадровик и бухгалтер ИК РТ грамотно заметут следы, прогулы Ооржак Ш.Х. скрыть уже невозможно.

Учитывая общественный резонанс данной публикации, прошу назначить и провести проверку указанных в публикации фактов и в случае их документального подтверждения принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Об итогах проверки и принятых мерах прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115 тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.

(прочитано 380 раз)

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risk-inform.ru/article_9950.html

Остальные материалы номера 8:
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Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, пока те забыли вкус египетской колбасы по 2.20 и перестали поздравлять мужчин с 23 февраля.

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