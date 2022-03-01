    Обзор прессы

ТУВИНСКИЙ УГОЛЬ ВСЕХ НЕ СОГРЕЕТ?

На дворе зима, в республике силами руководства Минтопэнерго и ТГРК организован невиданный дефицит угля для отопления домовладений, и «ТП» решила осветить тему возникновения в Туве угольной отрасли. Газета сообщила, что «купец Георгий Сафьянов, будучи просвещённым человеком, который публиковался в периодической печати, в 1880 году уже сообщил о наличии богатых залежей каменного угля» в ТНР. А добыча началась с «угольных разработок в 1926 году на Чихачевском месторождении». Но основное случилось в «1938 году на Ээрбекском месторождении», где «с 1938 по 1953 год находилась первая в Туве угольная шахта».

«На Ээрбеке добыча угля велась ручным способом». Как рассказал журналисту «ТП» самый, пожалуй, известный и уважаемый в республике геолог Калин-оол Сереевич Кужугет, «её история трагична». «В октябре 1950 года на шахте произошёл взрыв метана, погибли девять человек». В результате взрыва «на месторождении до сих пор продолжается подземный пожар», который никто не в силах потушить. И вот, «накануне Дня геолога журналист «ТП» вместе с Калин-оолом Сереевичем Кужугетом поднялись на эту гору», «чтобы вспомнить молодые годы Калин-оола Сереевича». Как он рассказал, после взрыва «оставшиеся в живых шахтёры перешли работать на «Красную горку». «Сооружение этой шахты началось в 1951 году недалеко от посёлка Усть-Элегест», и «через полтора месяца после ээрбекского взрыва Усть-Элегест выдал первую тонну угля».

«В октябре 1970 года шахта была закрыта в связи с запуском более перспективных и богатых угольных разрезов «Каа-Хемский» и «Чаданский». Там стали добывать уголь самым дешёвым и безопасным открытым способом. Ещё в 2017 году «году тувинскими шахтёрами был превышен рекорд 1990 года – 1 млн. 68 тыс. тонн». Для сегодняшнего руководства разреза даже добыча 600 тыс. тонн угля – огромная несбыточная мечта.

КОГДА ГЛАВА ТУВЫ НАВЕДЁТ ПОРЯДОК В МИНТОПЭНЕРГО?

Как по известной пословице, в Туве две проблемы – дураки на дорогах и жулики в Минтопэнерго. «ТП» озаботилась второй проблемой – жуликами в министерстве топлива и энергетики Тувы. Сообщается для информации: «Всего в республике функционирует 13 дизельных электростанций, установлены 34 генераторных установки, работающие на дизельном топливе». Как сообщает «ТП», по расчётам чиновников министерства, «для работы всех дизельных электростанций в зимний отопительный период необходимо 3630 тонн ГСМ». По состоянию на «7 февраля на все ДЭС было завезено 3 293,6 тонны ГСМ или 90,7% от общего объёма».

«Сообщение о том, что в селе Мугур-Аксы из строя вышли одновременно два дизельных генератора, поступило в Главное управление МЧС России по РТ от ЕДДС Монгун-Тайгинского кожууна 13 февраля в 13:45». В связи с этим «на место выехали министр топлива и энергетики Роман Кажин-оол и директор ООО «Дизель». Немедленно «из г. Кызыла в с. Мугур-Аксы выдвинулись два передвижных дизель-генератора мощностью 315 кВт на базе грузовика «КамАЗ» Службы ГО и ЧС Республики Тыва».

В результате аварии «без электроснабжения в с. Мугур-Аксы оставалось 80% потребителей. Под отключение попали 812 частных жилых домов, в которых проживают 3225 человек, в том числе 1058 детей, а также 12 социально-значимых объектов». И это – далеко не первый случай в Минтопэнерго. «В начале января, по аналогичной причине без электричества в течение семи часов находились четыре населённых пункта Тоджинского района».

«В 15:45 часов 13 февраля один из вышедших из строя дизель-генераторов мощностью 200 кВт был отремонтирован. Причиной неисправности было загрязнение топливного фильтра». А загрязнение фильтра стало результатом использования некачественного топлива. «В 22:10 часов 13 февраля второй дизель-генератор «Дусан» мощностью 400 кВт также был отремонтирован». Причиной аварии стал выход из строя турбины, которую пришлось «заменить». Причиной аварии второго генератора, по всей видимости, стало его неквалифицированное обслуживание. После запуска и синхронизации двух дизель-генераторов «в 00:35 часов 14 февраля электроснабжение в с. Мугур-Аксы было полностью восстановлено».

Учитывая сложившуюся ситуацию, глава правительства Ховалыг дал «поручение министерству финансов Тувы о выделении финансовых средств на покупку двух генераторов, работающих на дизельном топливе». «Однако остаётся открытым вопрос формирования резерва генераторов». «От министерства топлива и энергетики Тувы и ООО «Дизель», организации, обслуживающей дизельные электростанции, руководитель региона потребовал представить акт расследования технологических нарушений на объектах электроснабжения в сёлах Мугур-Аксы и Тоора-Хеме». По его мнению, «подобные сбои в работе объектов электроснабжения посреди зимнего сезона говорят о низком качестве подготовки к отопительному периоду». Как выяснилось в ходе аварий, «ведомство не рассчитало возможностей имеющейся в наличии техники, не предусмотрели резервных источников тепло- и электроэнергии». И там нет понимания того, что «дизельные генераторы, особенно в районах, должны работать как часы». «Председатель правительства потребовал от руководства Минтопэнерго установить за работой систем энергоснабжения повышенный контроль. Кабинету министров «дано задание в кратчайшие сроки сформировать необходимый запас запчастей и резервных дизель-генераторов». Ховалыг заявил следующее: «В Монгун-Тайгинский район, где дизельные генераторы вышли из строя, по моему поручению выезжали оперативные службы во главе с министром топлива и энергетики Романом Кажин-оолом. На нештатные ситуации руководители должны выезжать сами, устанавливать причины и принимать все меры для недопущения подобных ситуаций впредь».

Жизнь показывает, что Минтопэнерго Тувы – слабое звено в системе госуправления республики. Постоянные сбои в электроснабжении не только отдалённых труднодоступных районов республики, но и самой столицы Кызыла гармонично дополняются созданным Минтопэнерго дефицитом угля. Министр Кажин-оол превратился в постоянный объект критики. Ни для кого не секрет, что Кара-оол спит и видит, когда в республике произойдёт энергетическая катастрофа по примеру той, какую он сам организовал в п.Хову-Аксы во время своего премьерства. Странно, что глава Ховалыг так спокойно относится к созданию целой системы больших и малых проблем в энергетике республики, за которую по идее обязан отвечать министр Кажин-оол. Как сообщается в публикации, «глава ждёт выводов и предложений по недопущению в дальнейшем подобных чрезвычайных ситуаций», хотя вывод напрашивается достаточно определённый. И состоит он в том, что Ховалыгу для сохранения своего кресла нужно срочно, не дожидаясь окончания отопительного сезона, менять руководство Минтопэнерго. И думать о том, как в корне изменить ситуацию с электроснабжением Тоджи и Монгун-Тайги.

Российский опыт борьбы с дефицитом электроэнергии в Крыму даёт нам хороший пример – обустройство солнечных электростанций. Эта технология уже хорошо обкатана и дала отличный результат. В Туве эти станции не применяются потому, что они не требуют бензина или дизельного топлива, и уже потому не позволяют воровать на поставках ГСМ и запчастей к дизельным электростанциям. И в разрезе этой проблемы Ховалыгу необходимо принять соответствующее решение. Иначе чиновники Минтопэнерго совместно с ООО «Дизель» будут продолжать воровство, а жители отдалённых сёл республики будут и дальше сидеть без света, как в дремучем прошлом.

СТРАННЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ТУВЫ И РОССИИ

«ТП» сообщила, что «Минфин России» в очередной раз решительно и бесповоротно оказал поддержку Туве: «Глава Тувы Владислав Ховалыг провёл в Москве рабочую встречу с первым заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным», и «участники встречи обсудили предстоящие изменения в бюджет республики, дефицит регионального бюджета и другие вопросы, касающиеся пути преодоления дефицита». «В Минфине Тувы уточнили, что в республике увеличилась заработная плата работников бюджетной сферы и также возрос размер минимального размера оплаты труда, вследствие чего увеличились расходы на оплату труда». Однако на покрытие возникшего по вине Центра дефицита средств республике не выделили. Так что дела с финансами обстоят не так хорошо, как хотелось бы.

Но Ховалыг напрямую не выставил счёт замминистра финансов, а деликатно проникся трудностями Минфина РФ и заявил: как оказалось, «проблемы, которые мы обсудили, не имеют простых решений». Хорошо, что хотя бы «есть обоюдное желание, чтобы в конце года все получили зарплату в полном объёме». В Москве осознают, что «для дотационного региона темпы роста собственных доходов не позволяют в полной мере обеспечивать эти вопросы. Мы вынуждены вместе с Минфином России находить иные механизмы обеспечения средствами региона. Решение проблем тувинского бюджета – основа для стабильной обстановки и развития республики».

Что подразумевается под «иными механизмами обеспечения средствами региона» – большой вопрос. Хотя совершенно очевидно: кто принимал решение об увеличении размера оплаты труда бюджетников, тот и должен восполнять кассовый разрыв. А то на наведение порядка в Украине деньги есть, а на зарплату бюджетникам Тувы – нет.

СРЕДСТВА ИПСЭР МОГУТ ДОСТАТЬСЯ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА?

Как сообщает «ТП», «Минсельхоз РТ» «объявил ряд конкурсов, направленных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики (ИПСЭР), приоритетным направлением которой определено сельское хозяйство». Как известно, ранее экс-глава республики поделил 5 млрд. средств «ИПСЭР» между своими подельниками Доржу, Иргитом, Уюсовым и Тунёвым. Часть средств они уже получили и, по видимому, рассовали по карманам. Но пришёл новый глава и распорядился часть средств у этой компании хищников отнять и поделить между сельхозпроизводителями. Решение мудрое, но оно разожжёт огонь вражды между бывшим и настоящим хозяином Белого Дома.

«По условиям конкурсов все меры господдержки имеют целевое назначение. Так, например, субсидии на развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции можно направить на разработку технико-экономического обоснования или ПСД на реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения или переработки сельскохозяйственной продукции». «Основное для всех участников конкурсов требование – опыт работы в сфере сельского хозяйства». Будем надеяться, что хоть эти деньги дадут положительный эффект.

БАНДИТЫ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ ИЗ БЮДЖЕТА?

«Глава Тувы В. Ховалыг заявил о скором объявлении республиканского конкурса «Трезвое село-2022». Но его опередил мэр Кызыла Сагаан-оол, который выдал гранд «общественной организации «Сыны народа за трезвость», больше известной как «Чоннун оолдары», прославившейся тем, что бандитскими методами насаждали порядки в Кызыле. «В самом начале существования «Сынов народа» криминально настроенные братки «подверглись критике после серии видеороликов, в которых они выливали алкоголь, буквально вырывая бутылки из рук пьющих во дворах, на детских площадках и других общественных местах. Противники «трезвенников» сетовали о нарушении прав человека». Под давлением правоохранителей это рождённое Кара-оолом полубандитское образование ушло в тень. Но время лечит. И вот журналист берёт интервью у «председателя организации «Чоннун оолдары» С.Монгуша», который на вопрос «Можно ли научить трезвому образу жизни?» изрекает: «Вообще-то, нет. Бывших алкоголиков и наркоманов не бывает». И потому их задача – «предупредить первичное употребление алкогольных напитков среди детей».

У братвы «Чоннун оолдары» в Кызыле весьма дурная репутация. Прославились они тем, что отнимали спиртное у граждан, которые приобрели его в определённых магазинах. В то время как торговые точки Кара-оола и Тунёва, торгующие технарём, они обходили стороной. Интересно, сколько заплатили бандиты еженедельнику за популяризацию криминального образа жизни? И вообще: сколько стоит в Туве имидж средства массовой информации? Неужели продаётся всё?