№2. 26 декабря 2023 года.
|«Любой год, в котором я не умер, считаю невероятно успешным» (Джек Николсон).
# # #«С 1 января Госдума перестанет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они продолжат пользоваться иностранными автомобилями».
Бедные депутаты. Это же максимально негуманно при зарплате в 600 000 заставлять их самостоятельно оплачивать бензин за езду на иномарках, купленных за казённый счёт!
# # #Валентина Матвиенко раскритиковала глав адвокатских палат за название статуса «Президент палаты», заявив, что «Президент должен быть один».
Очевидно, Валентина Ивановна имела в виду, что в палате президент должен быть один!
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Орки против эльфовВласти нашли россиянам ещё одного невымышленного врага. Теперь «серьёзную угрозу» суверенитету представляют ещё и эльфы.
Увидел в рядах эльфах врагов член путинского совета по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Мол, при последней переписи населения в России зафиксировали официальную «эльфийскую народность». И это чуть больше 12 000 человек.
«Я бы эту тему не поднимал, но в каждом городе нахожу учителей, которые говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьёзной угрозой».
«Яндекс.Переводчик», по его словам, делает ситуацию ещё хуже: эльфийский он переводит, а многие языки народов России – нет.
Можно иметь собственных сенаторов, которые будут доносить требования эльфийского народа в Совете Федерации. Перспективная тема. Вот орки и забеспокоились.
Но скажите мне, что я сплю.
Как бежали на запад их злобные орды?
Мы полками месили гондорскую грязь,
Чтобы ярче сиял белокаменный Мордор!
– Извините, мне кажется, у нас что-то не так с крылом.
– Что именно?
– Ну... самолёт им машет...
– Ну, так это же крыло. Из Эфиопии. Крыльями и надо махать!
# # #Россиян, владеющих минимум двумя яйцами, признают средним классом.
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|Писатель Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Как пояснила чиновники, Акунин затерроризировал одного деда!
Возьму пса, он гениально умеет прикидываться бездомным оборванцем. Пойдём по электричкам пересказывать за небольшую мзду «Каштанку» и «Му-му».
Озолотимся, потому что люди добрые, я в них верю. В начальство тоже.
Новогодний корпоратив в МИД РФ отменён...
# # #Канал СТС удалил три эпизода из сериала «Не родись красивой», потому что в них главный герой ходил в гей-клуб.
Сериал показывают с 2005 года. Это же сколько людей стали экстремистами, всего лишь случайно включив телевизор?
# # #«Минобороны отказалось ограничить срок службы мобилизованных одним годом».
Какие несознательные граждане. Посмотрите на президента – он вон уже 23 года работает без всяких там жалоб и ещё столько же собирается!
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Власти Новосибирска увидели в фото двух мужчин с мороженым «гей-пропаганду»Представитель администрации города Александр Тарасов посчитал, что фотография, сделанная в центре Новосибирска в 2020 году является пропагандой нетрадиционных отношений.
На фотографии – члены турклуба «Панда». Таким образом друзья хотели повеселить новосибирцев и показать, что им не холодно. Тарасов заявил, что если два мужчины «лижут» мороженое, то это выглядит подозрительно. И назвал парней на фото «нежными и снежными».
Ну и кто здесь подозрительный?
Что видят люди: двое мужчин с мороженым.
Что видит чиновник Тарасов: лижут, стоят, нализывают, глотают, ммммм... нежные и снежные.
наш народ непобедим
хорошо не жили сами,
и соседям не дадим!
# # #Ну, вот продукты закупили...
Но в холодильник ты не лезь!
Вот это всё на новый год нам!
На весь.
# # #Вручали подарки. Всё шло ровно, пока не пришёл заяц.
Прочитал что-то унылое. Получил пакет сластей, нашёл глазами мать и с воем, как сбитый мессершмит, стал пикировать в её сторону. Добежал, упал в колени.
Было удивительно, как такой не крупный ещё заяц может вылить столько слёз. Всего через секунду мать впору было развешивать в сушильном шкафу, где варежки висят.
Косой хотел машину. О чём уведомил Мороза письменно, в октябре. А выдали конфеты.
Стало ясно: надули зайца. Детство кончилось внезапно и трагически...
# # #
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