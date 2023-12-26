№2. 26 декабря 2023 года.

«Любой год, в котором я не умер, считаю невероятно успешным» (Джек Николсон). * * * Никому не говорите, что загадаете на новый год, а то не сдохнет! * * * Мы суверенитет на колбасу не меняем! Ну, если только немного... на яйца. * * * «Вместо присяги будут давать слово пацана». Губернаторов в России заменят паханами. * * * Дети, которым подарки принесёт не Дед Мороз, а Санта Клаус, будут признаны иностранными агентами! * * * «Борьба с гомиками должна быть непрерывной!» Из-за отсутствия радуги зимой в России запретили цветные гирлянды! * * * Дмитрий Медведев заявил о пересечении Западом красных полусухих линий. * * * Раньше был лозунг «догнать и перегнать», а теперь – «дожить и пережить».

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«С 1 января Госдума перестанет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они продолжат пользоваться иностранными автомобилями».Бедные депутаты. Это же максимально негуманно при зарплате в 600 000 заставлять их самостоятельно оплачивать бензин за езду на иномарках, купленных за казённый счёт!

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Валентина Матвиенко раскритиковала глав адвокатских палат за название статуса «Президент палаты», заявив, что «Президент должен быть один».Очевидно, Валентина Ивановна имела в виду, что в палате президент должен быть один!

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Орки против эльфов Власти нашли россиянам ещё одного невымышленного врага. Теперь «серьёзную угрозу» суверенитету представляют ещё и эльфы.

Увидел в рядах эльфах врагов член путинского совета по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Мол, при последней переписи населения в России зафиксировали официальную «эльфийскую народность». И это чуть больше 12 000 человек.

«Я бы эту тему не поднимал, но в каждом городе нахожу учителей, которые говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьёзной угрозой».

«Яндекс.Переводчик», по его словам, делает ситуацию ещё хуже: эльфийский он переводит, а многие языки народов России – нет. * * * Получается, что эльфов у нас больше, чем саамов или манси, и по численности они приближаются к чукчам. Им же можно требовать образования автономного национального округа, дотаций и обучения на национальном языке! (Кстати, какой они выберут – квенья или синдарин?)

Можно иметь собственных сенаторов, которые будут доносить требования эльфийского народа в Совете Федерации. Перспективная тема. Вот орки и забеспокоились.

Но скажите мне, что я сплю. * * * Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь?

Как бежали на запад их злобные орды?

Мы полками месили гондорскую грязь,

Чтобы ярче сиял белокаменный Мордор!

«Крупнейшие российские авиакомпании предложили государству покупать комплектующие для самолётов у Эфиопии и Пакистана».– Извините, мне кажется, у нас что-то не так с крылом.– Что именно?– Ну... самолёт им машет...– Ну, так это же крыло. Из Эфиопии. Крыльями и надо махать!

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Россиян, владеющих минимум двумя яйцами, признают средним классом.

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Писатель Борис Акунин внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Как пояснила чиновники, Акунин затерроризировал одного деда! * * * Это получается, что сейчас можно зайти в каждую вторую квартиру в стране, найти книжку Акунина и отправить всю семью по этапу, как экстремистскую организацию? * * * Пора. Пора уже, наконец, начинать жечь книги. Невозможно уже терпеть этот писательский экстремизм и эстрадный терроризм! * * * Когда начальство допрёт, что гоняться за писателями и книгами – это полумеры, а надо сразу запретить письменность, тогда передо мной откроется карьера странствующего народного сказителя.

Возьму пса, он гениально умеет прикидываться бездомным оборванцем. Пойдём по электричкам пересказывать за небольшую мзду «Каштанку» и «Му-му».

Озолотимся, потому что люди добрые, я в них верю. В начальство тоже.



«В Москве изъяли 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд. рублей. Партия прибыла из Латинской Америки».Новогодний корпоратив в МИД РФ отменён...

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Канал СТС удалил три эпизода из сериала «Не родись красивой», потому что в них главный герой ходил в гей-клуб.Сериал показывают с 2005 года. Это же сколько людей стали экстремистами, всего лишь случайно включив телевизор?

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«Минобороны отказалось ограничить срок службы мобилизованных одним годом».Какие несознательные граждане. Посмотрите на президента – он вон уже 23 года работает без всяких там жалоб и ещё столько же собирается!

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Власти Новосибирска увидели в фото двух мужчин с мороженым «гей-пропаганду» Представитель администрации города Александр Тарасов посчитал, что фотография, сделанная в центре Новосибирска в 2020 году является пропагандой нетрадиционных отношений.

На фотографии – члены турклуба «Панда». Таким образом друзья хотели повеселить новосибирцев и показать, что им не холодно. Тарасов заявил, что если два мужчины «лижут» мороженое, то это выглядит подозрительно. И назвал парней на фото «нежными и снежными».

Ну и кто здесь подозрительный?



Что видят люди: двое мужчин с мороженым.

Что видит чиновник Тарасов: лижут, стоят, нализывают, глотают, ммммм... нежные и снежные.

Заявление на саммит:наш народ непобедимхорошо не жили сами,и соседям не дадим!

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Ну, вот продукты закупили...Но в холодильник ты не лезь!Вот это всё на новый год нам!На весь.

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Вручали подарки. Всё шло ровно, пока не пришёл заяц.Прочитал что-то унылое. Получил пакет сластей, нашёл глазами мать и с воем, как сбитый мессершмит, стал пикировать в её сторону. Добежал, упал в колени.Было удивительно, как такой не крупный ещё заяц может вылить столько слёз. Всего через секунду мать впору было развешивать в сушильном шкафу, где варежки висят.Косой хотел машину. О чём уведомил Мороза письменно, в октябре. А выдали конфеты.Стало ясно: надули зайца. Детство кончилось внезапно и трагически...

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