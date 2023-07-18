№1. 18 июля 2023 года.
|Спецоперация по демилитаризации идёт по п****!
# # #Мэр Парижа звонит Собянину.
– Не знаю, что и делать... Каждый день митинги, манифестации и жгут, громят всё подряд... Руки опускаются, хоть в отставку уходи. Может, посоветуешь чего?
– Так я ж тебе сколько раз говорил – не согласовывай!
# # #
|– Теперь в наших больницах будут лечить гомосексуализм...
– Ой, а можно будет взять больничный и не пойти на работу из-за обострения гомосексуализма?
Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете «смены пола» – запрещён любой трансгендерный переход (как медицинский хирургический, так и по документам). Трансгендерам, среди прочего, запретят усыновлять детей и аннулируют их брак.
Как хорошо, что в эти благостные и спокойные времена, когда каждый россиянин живёт в безмятежном настоящем и уверенности в ещё более безоблачном будущем, депутаты наконец разрешили последний волнующий граждан вопрос. Ничья рука больше не отрежет русскому мужику писюн и не пришьёт его русской бабе! Сердце сжимается от нахлынувшего на Русь счастья! И теперь на закате можно умиротворённо вдохнуть, чтобы выдохнуть из себя: Гойда!
А желание уничтожить весь мир психическим расстройством не признаёт...
# # #• Путин заявил, что в РФ надо форсировать развитие квантовых и фотонных компьютеров. Для этого надо «смотреть за горизонт», добавил президент России.
• Путин потребовал до 1 сентября текущего года утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете.
• Владимир Путин назвал принципиальной задачей перевести экономику РФ, соцсферу и органы власти на новую модель управления на основе больших данных.
• Путин: для России важно раскрутить микроэлектронную промышленность.
Квантовые компьютеры, беспилотники, Big Data, микроэлектроника... И ни слова о том, как нам, наконец, сделать подушки безопасности для автомобилей, обеспечить школы тёплыми туалетами или, на худой конец, хотя бы прекратить отключать горячую воду летом.
# # #
|Путин 13 июля: «Для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего – игра в одни ворота... Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов».
Путин 14 июля: Согласился на продление зерновой сделки (по сообщению Эрдогана).
Хотелось ещё поспать, но звонок не умолкал. Марго взяла смартфон. Звонили от Матушки.
– Вы на Вильнюсский шабаш собираетесь реагировать? Там наш турецкий друг совсем в отвязку пошёл, а от вас ни слова не слышно...
– Да вчера как-то неудачно... Вот, в горле чо-то першит.
– Вы это бросьте, першит у неё... С вашим-то опытом... Тёплым пополоскайте и не тяните. Тут новостей с утра – глотать не переглотать...
Конечно, андроид гораздо безопаснее iOS, а китайские спецслужбы не будут читать переписки. Это вечное российское перепрыгивание со стула с пиками на стул с нефритовыми жезлами...
# # #Извините, у нас Россия.
24.01.2023. Министр Мурашко заявил, что 70% лекарств на российском рынке отечественного производства.
12.07.2023. В России вырастут цены на лекарства из-за удорожания импортного сырья. Выяснилось, что 85% препаратов – из импортного сырья, которого из-за санкций не хватает.
# # #Извините, у нас Россия.
«В Бурятии горожанка устала разнимать дерущихся мужчин и решила их убить сама».
# # #Песков: «Россия намерена продолжать отношения с Турцией, они «действительно многогранны».
Турция за последние дни:
• Заявила, что Украина имеет право быть членом НАТО.
• Поддержала вступление Швеции в НАТО в обмен на собственное вступление в ЕС.
• Вернула в Украину командиров «Азова» (запрещённая в России террористическая организация).
• Начала строительство завода Bayraktar в Украине.
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