Кто инициировал произвол тувинских силовиков?

Ещё с советских времён было известно, что торговля и строительство – самые криминогенные отрасли народного хозяйства. Поэтому за торгашами и строителями всегда осуществлялся пристальный надзор. Мало что изменилось в этой части и в наше время. По-прежнему торговля (коммерция) и строительство (бизнес) – в фокусе внимания правоохранительных органов. Но бизнес бывает разный. Одни строят, другие – торгуют, третьи занимаются транспортом, четвёртые – компьютерными технологиями. Но параллельно с ними в России появился и возмужал другой бизнес – правоохранительный. Помните про Остапа Бендера, который прикидывался то пожарным инспектором, то налоговым агентом, тыча в лицо обратной стороной зеркала, которая окрашена в красный цвет? Только таких «бендеров» теперь микроскопично мало. Современные вымогатели в погонах имеют настоящие удостоверения, часто вооружены боевым оружием и имеют огромные полномочия, которые используют в собственных целях. Про одного такого «бендера» хорошо известно – полковник Дмитрий Захарченко, у которого в закромах нашли миллиарды наличных денег. Целую квартиру денег, которую он использовал под хранение украденных неизвестно у кого средств. И если кто-то думает, что такой Захарченко – один в стране, очень сильно ошибается. К примеру, у начальника Федеральной Таможенной службы России Андрея Бельянинова в коробках из-под обуви хранились огромные деньги. И если Захарченко пошёл под суд, то Бельянинов отделался увольнением со службы. Всё это рассказываем для того, что показать: государственная служба теперь – это тоже бизнес. И занимаются им повсеместно. Тува в этом плане совсем не исключение. Не верите? Пожалуйста, вот Вам пример.

Следователь Горотдела полиции Ч.Араптан 15 января 2022 года возбудила уголовное дело №98 по обвинению директора ООО «Мегастрой» Д. Марукяна в хищении 8 млн. рублей при строительстве Дворца Молодёжи в г. Кызыле. Законно ли она это сделала – обсуждать не будем. Поясним лишь, что Дворец Молодёжи давно сдан в эксплуатацию и функционирует. Но ей показалось, что Минкультуры выплатило ООО «Мегастрой» лишние 8 млн. рублей. При этом чиновников министерства к ответственности никто не привлекает, хотя подобные преступления не совершаются одним лицом. Ну ладно, сейчас не об этом.

Из Постановления Кызылского городского суда от 29 января 2022 года следует, что достаточных оснований для заключения подозреваемого не имеется, в связи с чем он отпущен из зала суда даже без подписки о невыезде и надлежащем поведении... Да и трудно было судье Сватиковой принять иное решение, если следствие не удосужилось к тому времени оформить и предъявить соответствующее обвинение... К тому же прокурор Вшевцова также не нашла оснований для удовлетворения требования следователя. Но и это ещё не всё. Как выяснилось, в Арбитражном суде Республики Тыва в настоящее время рассматривается исковое заявление ООО «Мегастрой» о взыскании с Минкультуры Тувы 58 млн. рублей, недоплаченных строителям за выполненные на этом объекте работы. В общем, как говорят юристы, имеет место спор хозяйствующих субъектов. И причём тут МВД?

А дело в том, что полицейское следствие без особых перспектив на успех ещё с 2013 года пытается привлечь Д.Марукяна к ответственности. Но безуспешно. То ли он реально никаких преступлений не совершал, то ли у него толковые адвокаты, то ли следователи такие тупые, то ли обвинители в суде бестолковые, но воз, как говорится, и ныне там... Вот менты, видимо, и пустились во все тяжкие в попытках повесить хоть что-нибудь на Д.Марукяна. Однако пока безрезультатно.

И тогда следователи пошли другим путём. Они стали создавать проблемы друзьям и родственникам Д.Марукяна, тем самым оказывая на него незаконное давление. Так 27 января 2022 года следственная бригада во главе со следователем Араптаном ворвалась в жилой дом матери Д.Марукяна и учинила там обыск в поисках доказательств преступной деятельности её сына. А когда обыск не увенчался успехом, удалились, но через несколько часов вернулись с постановлением на обыск гаража, который находится в ограде дома. Ничего не нашли и там. И тогда изъяли шесть джипов родственников Д.Марукяна, в том числе принадлежащих брату подозреваемого два автомобиля «Лексус», один «Мерседес», один «Митсубиси», одну «Тойоту Лендкрузер».

Напрашивается простой вопрос: зачем было изымать шесть автомобилей, каждый ценой от 3 до 8 млн. рублей, если вся сумма претензий составляет 8 млн. рублей? К тому же следствие попутно изъяло принадлежащие жене Марукяна драгоценности и большую сумму наличных денег. Что это за полицейский беспредел? И почему изъяли имущество, принадлежащее не самому подозреваемому, к тому же приобретённому до того, как ООО «Мегастрой» приступил к строительным работам на объекте «Дворец Молодёжи»? То есть приобрести всю эту технику родственники подозреваемого на «похищенные» при строительстве объекта деньги точно не могли. И где же тут логика следствия? Неужели они там не осознают сложность своего положения? К тому же, учитывая, что следствие не смогло доказать виновность Марукяна за восемь лет, наверняка понимает, что у их клиента очень даже дееспособные адвокаты, которые порвут следствие, как Тузик грелку? Но тогда непонятно, с чего такая ретивость? Зачем изымать технику стоимостью в десятки миллионов, которая даже не принадлежит подозреваемому, а находится в собственности человека, который всю жизнь успешно трудился и имел возможность законно их приобретать?

Думаю, тут ответ напрашивается сам собой. Скорее всего, если не следователю Ч.Араптан, то кому-то из её окружения, скорее всего, начальству, очень приглянулись иномарки из гаража родственников подозреваемого. Или, возможно, цель изъятия транспортных средств – последующая их продажа по бросовой цене с целью получения взятки от благоприобретателя. Странно, что этого до сих пор не заметила прокуратура...

Впрочем, не будем забегать вперёд. По просьбе потерпевших от произвола следователя за дело взялся известный в республике адвокат А.А. Язев. Так что о результатах его вмешательства мы скоро узнаем.

Редакция будет отслеживать ход этого дела и сообщать о происходящем читателям.