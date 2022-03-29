Здесь будет город-сад? Обязательно будет!

Эти строки советского классика Маяковского посвящены, естественно, не Кызылу. Почти 100 лет назад целое стихотворение было посвящено людям Кузнецка. Сравнивать за это время развитие двух сибирских городов Новокузнецка и Кызыла сегодня нет никакого смысла, да и цель я такую не преследую. Но – всё познается в сравнении.

Не так давно была у меня рабочая командировка по городам Сибири, включая Новосибирск, Красноярск, Абакан и Минусинск. Командировка была скоротечной – поставленные задачи решались, но не так быстро, как бы хотелось. Свободного времени на прогулки и ознакомительные экскурсии с городами было немного. Поэтому знакомство моё с ними было шапочное. Однако впечатлений, особенно положительных – много. Гуляешь по таким городам, а когда возвращаешься домой, то поневоле осознаёшь, в каком же «гадюшнике» нам приходится жить.

Оговорюсь сразу. Я очень люблю свой маленький, уютный город. Всё мне здесь родное: парк культуры и отдыха, где я провёл своё детство, беззаботно катаясь на каруселях и купаясь в протоке; маленькие улочки, по которым удобно совершать пешие прогулки. И много других мною любимых мелочей. Но вот то, что бросилось в глаза сразу – в Кызыле, столице целой республики нет нормального автовокзала. Дорогие читатели, вы только вдумайтесь!!! Есть автовокзал в Ермаках, есть автовокзал в Шушенском, и, несмотря на наличие железнодорожного вокзала в Минусинске, даже там есть добротный автовокзал. В нашем же родном Кызыле такого блага не наблюдается! Вот и вынуждены жители Тувы и приезжие гости ждать отправления своего автобуса не в комфортном светлом и просторном здании, а на улице. На улице, где нет элементарных бытовых условий, например, чаю с булочкой или горячим пирожком перехватить негде, да и элементарно нет туалета, где бы пассажир смог справить свою нужду. И невольно на память приходят те предвыборные обещания, которые так громко озвучивал наш «опухший» от решения злободневных вопросов градоначальник. Но, как говорится, сколько щёки не раздувай, а автовокзала в Кызыле уже нет.

А ведь ещё совсем недавно было в Кызыле два автовокзала, – новый и старый. Но на месте нового понятно, там уже давно банкетный зал одного из приближенных к мэрии и правительству бизнесмена, но, а что со старым-то автовокзалом случилось? Оказывается, здание старого автовокзала, впрочем, как и территория со зданием самого некогда успешно работающего городского пассажирского предприятия давно находятся в частных руках. А им – этим рукам – ясно дело, нужно только одно: земля, расположенная почти в центре города. И всё. Никакие проблемы с пассажирами эти бизнесменские руки не волнуют и не касаются. На мой вопрос по скорейшей организации такого места, откуда бы смогли все без исключения пассажиры уезжать и приезжать, и неважно, передвигаешься ты по районам республики или выезжаешь за её пределы, мэрия отделалась очередной отпиской в том духе, что данный вопрос необходимо переадресовать в Миндортранс Тувы. Хотя по логике вещей столичный автовокзал должен являться свое­образной визитной карточкой нашего региона. Ведь ни для кого не секрет, что именно автомобильным транспортом добраться до республики куда проще и выгоднее. А живописные (красоты) виды Саян, ещё никого не оставляли равнодушным.

Но нашему «рукастому» управленцу некогда, да, наверное, и незачем решать вопросы простых обывателей. За пределы республики Сагаан-оол либо перемещается на самолёте, либо на служебном автомобиле. Да и по республике ездит он явно не в общественном транспорте. Вот и далёк он от чаяний простых горожан, живущих, да что там выживающих в трущобах. В общем, некогда нашему градоначальнику. Занят он очень сильно вопросами своего дальнейшего трудоустройства. А знающие люди говорят, что «клёпок» в его голове не хватает не то, что организовать нормальный автовокзал – заявление на отпуск наш градоначальник без подсказки самостоятельно составить не может. Вот так и живём. Но зато со всех утюгов и чайников разного рода чиновники готовы кричать о том, что Тува в самое ближайшее время станет некой Меккой российского туризма. Свежо преданье, да верится с трудом.

Ну, ладно, мужчина я судьбой не избалованный, жизнью закалённый. Да и расстояния в Кызыле это тебе не трассы мегаполисов. Можно и пешком пройтись. А нужду справить можно и в подворотне. Или на крайний случай, в незапертом подъезде любой многоэтажки. Хоть это и не красиво, но ведь нужда... В штанах с ней ходить неловко. Жаль вот мне только дворников. Многочисленную армию людей, делающих наш город чище. Эти люди ни свет, ни заря уже на рабочем месте – метут, скребут. В общем, убирают за нашими «свиньями» всё то, что они подбросили. Работа, честно сказать, не из лёгких (в детстве сам подъезды мыл, знаю, что это такое), да и не особо благодарная. Но поражает то, что, живя в 21 веке, только в Кызыле столице целого региона, улицы метут не современные машины по уборке города, а люди. Вручную. И если бы не они – эти незаметные многим герои, то уж поверьте мне, мы бы давно жили на свалке, и даже ездить на мусорный полигон в Спутник не пришлось бы. Так вот в других городах, конечно же, дворники тоже есть. И, представьте себе, инструмент у них тот же: мётлы да лопаты. Но вот только выходят они на улицы после того, как по ним проедут специальные уборочные машины, которые собирают и подметают весь основной мусор, лежащий под ногами. В родном мне городе такой техники я уже давно не вижу, за исключением пары стареньких тракторишек, убирающих центральную площадь Кызыла. Нет специальных машин. Хотя уверен, что наш «заботливый» градоначальник не раз списывал бюджетные денежки на приобретение спецтехники в МУП «Благоустройство». Но на улицах Кызыла её так и не видно.

Про общественный транспорт я промолчу. Расстояния в городе, который 20 километров в длину и 5 в ширину, небольшие. Но и в таком небольшом пространстве наш градоначальник никак не может организовать нормальные пассажирские перевозки. Да и зачем ему это? Ну, не его это уровень. Сегодня наш «уважаемый» градоначальник занят решением отнюдь не злободневных вопросов, будь то уборка грязных и скользких улиц. Он озабочен проблемами, куда более важными. Например, он занимается мониторингом цен на продукты питания. Хотя причём здесь главный городской чиновник и ценообразование – непонятно. Каким боком он имеет отношение к предпринимателям, осуществляющим торговлю продуктами питания, мне так и не ясно. Не ясно мне и то, каким образом этот самый градоначальник, плетущийся в самом конце всевозможных рейтингов среди мэров городов, может изменить или хоть как-то повлиять на сегодняшнюю ситуацию с ценами? Дальше своего носа он старается не смотреть. Ну, не тот полёт, понимаете ли, не тот масштаб для такой «выдающейся личности». Вот, видимо, и решено было заняться мониторингом розничных цен на продукты питания.

Но оставлю я все эти уже набившие оскомину вопросы с пассажиропотоками и вечной грязью на потом. Читатель ведь сегодня тоже образованный – подкован в информационном поле. И сам вправе выбирать, какие вопросы его лично касаются и волнуют больше, а какие нет. Но вот на днях встретил я свою бывшую соседку – женщину в Кызыле узнаваемую, многими уважаемую, так как воспитала она не одно поколение спортсменов. Так вот она мне и рассказала про то, как идёт в нашем городе сегодня программа по озеленению в отдельно взятом микрорайоне – Восточном. Это в других городах, наверное, стараются сначала посадить новые деревья, с продуманной системой полива, но ведь у нас всё особенное... Имеется «специалист древовод», который имеет обширные познания в этой самой области озеленения и содержания в надлежащем виде этих самых зелёных насаждений. Тем более восседает он аж на третьем этаже. Высоко сижу, далеко гляжу...

В общем, взялась городская власть за это самое озеленение Кызыла не с посадки деревьев, а совсем, наоборот – с их спиливания. Под корень. Кое-где, оставляя голые стволы, чаще похожие на забор частокола. И вот стоят такие осиротевшие тополиные пеньки, голые и никому не нужные. Ну, кроме только неравнодушных жителей этого самого микрорайона. Картину «этакого обрезания» сегодня могут наблюдать все горожане, кто ездит по улице Дружбы от Своротка до Востока. Кстати говоря, данный микрорайон – один из самых загазованных. Прохождение основных маршрутов, наличие частного сектора – все эти факторы негативно сказываются на окружающей среде. Так вот вместо того, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию с загрязнением воздуха, городская власть принимает все меры по её ухудшению. Это ли не вредительство?!!

И если раньше женщина со своими подругами и единомышленниками могла спокойно заниматься любимой скандинавской ходьбой, проводить регулярные зарядки на свежем воздухе и прочие дыхательные гимнастики и упражнения, то сегодня всё это уже в прошлом. Так называемую дорожку здоровья забросили, снега и грязи там по колено и выше, никто её не чистит, и никому дела нет до неё. Да ещё и деревья обрезали. Потихоньку превращается наш некогда зелёный и цветущий Кызыл в безжизненную пустыню, в которой летом от духоты сойдём с ума.

Оно и понятно. Нет у нашего градоначальника тяму. Вот видишь ты, что не справляешься. Ну, сделай ты доброе дело: встань, уйди, уступи место более опытному, знающему своё дело человеку. Но ведь нет же. Сегодня Сагаан-оол не только вцепился в кресло градоначальника всеми своими конечностями и кинул якорь, как морской корабль в доке, но у него даже и в мыслях нет браться за работу и решать проблемы горожан.

Кстати говоря, на днях я тут прокатился по улице Шевченко. Был приятно удивлён тому, что в кои-то веки на ней появился асфальт. Вот правда, радость моя длилась совсем недолго. Не проехав и пятисот метров, наша машина угодила в яму, потом попала в ухаб. Вот тебе и новая дорога. Кстати, с присущей только нашему мэру бравадой, он довольно-таки долго раздувал свои пухлые щеки и записывал в список своих «заслуг» асфальтирование данного направления. На деле же всё это оказалось пшиком. Впрочем, как и все те начинания, за которые брался и продолжает браться наш неугомонный умник. Возможно, я плохо разбираюсь в дорожной отрасли и не понимаю, что была применена специальная новейшая технология? И эти ямы с ухабами были сделаны специально, для обеспечения безопасного движения автотранспорта? Ну, чтобы не гоняли, как сумасшедшие. Знаете, там требования всяких ГОСТов и СНИПов ведь не зря существуют? Однако чутьё мне подсказывает, что на самом-то деле вся эта работа по асфальтированию – пыль в глаза наивным горожанам, жаждущим заботы о себе, и очередной повод поживиться бюджетными деньгами.

Парадокс: за что не возьмётся наш градоначальник, всё у него, прости господи, через пень колоду из рук валится. Ну, нет представления у человека о том, как организовать весь этот процесс. Да, видимо, и подсказать некому. Складывается такое впечатление, что сегодня наш мэр по чьей-то указке делает всё для того, чтобы и горожанам, и любимому Кызылу было как можно хуже.

Мой дедушка говорил: «Хорошо там, где нас нет». Многие из Вас мне также могут аргументировано возразить: мол, езжай тогда туда, где хорошо, никто тебя здесь не держит. Но ведь я лично хочу жить именно здесь, потому что здесь мой дом, моя родина. И я всей душой, всем сердцем хочу жить в уютном городе, который когда-нибудь по-настоящему станет ярким представлением столицы в Центре Азии. А вот мэру я бы посоветовал вернуться домой, в своё родное село. Настала пора сказать своё решительное и веское ХВАТИТ! Довольно терпеть своры собак, грязь и темноту, которые нам так навязчиво пытаются выдать за блага и заботу. Уверен, что в ближайшее время, а к этому есть все предпосылки, мы, наконец-то, избавимся от этого «руководятла». И тогда наш любимый Кызыл действительно превратится в город-сад. И будет в нём жить намного комфортнее других сибирских провинциальных городов.

А Ваши комментарии, уважаемые читатели и неравнодушные горожане, я естественно возьму на вооружение и использую их в качестве своей личной предвыборной программы. Уверен, что вместе мы сможем навести порядок в нашем некогда красивом и уютном Кызыле.

А.Н. Борщёв