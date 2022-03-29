Птицефабрика – способ накормить народ или обогатить чиновников?

В Туве сегодня всё находится в неприглядном состоянии. Жители республики к этому как-то привыкли. Так что в целом считается, что у нас в республике добиться каких-либо положительных результатов невозможно из-за климатических условий и лености местного населения. Это касается и промышленности, и исконного ремесла тувинцев – сельского хозяйства. Особенно упорно такая версия способа хозяйствования внедрялась предпоследним главным управляющим республиканским бюджетом Шолбаном Кара-оолом.

Попытав счастья на ниве реализации различных проектов, в том числе по возрождению птицеводства, организации водочного производства и тепличного хозяйства, организации авиаотрасли международного масштаба и потерпев неудачи по всем хозяйственным фронтам, он перестал строить из себя экономиста-реформатора. Зато он стал, не стесняясь, публично заявлять, что без строительства железной дороги из России в Туву и далее через Монголию в Китай никаких положительных сдвигов в экономике республики достичь невозможно. А поскольку такое строительство России не по карману, да и возить по ней по большому счёту нечего, то, по логике Кара-оола, и спрашивать с него нечего. После этого, выждав немного, власти России сначала официально прикрыли железнодорожный проект «Курагино-Кызыл», а затем отправили незадачливого «реформатора» в отставку, назначив нового главу республики.

Казалось, «лёд тронулся». Как говорится, «новая метла по-новому метёт», и нужно набраться терпения, чтобы дождаться каких-то позитивных перемен. Однако проходит год, а «воз и ныне там». Ни по одному пункту, заявленных В.Ховалыгом, никаких существенных перемен по большому счёту не произошло. Просто одни обещания сменились другими. Кара-оол обещал международный аэропорт, а вместо этого с расписания полётов по городам России исчезли некоторые рейсы, Ховалыг обещал уменьшить цену на уголь для населения, а вместо этого в республике впервые с 1944 года неожиданно для всех, в том числе и для него, возник дефицит угля. А теперь, учитывая ситуацию, связанную с международной изоляцией России и вытекающими из этого санкциями, картина складывается ещё более удручающая. Если при Кара-ооле была внедрена практика торговли углём в мешках, то при Ховалыге и ведро угля получило свою цену...

Но в этот раз я хочу остановиться не на теме утилизации мусора, ни на транспортном коллапсе в Кызыле и даже не на провале программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Лучше давайте посмотрим на динамику развития производительных сил республики на примере птицеводства, индустриального метода ведения сельского хозяйства республики.

Птицефабрика в посёлке Каа-Хем создавалась как передовое предприятие птицеводства ещё в советские времена. Как тогда обстояли дела на ней, достоверных сведений не сохранилось. Известно лишь, что продукция фабрики, называвшейся тогда «Кызылская», успешно реализовывалась внутри республики. Но тогда, при советской власти, вопрос рентабельности того или иного предприятия, особенно если это касалось продуктовой безопасности, решался в директивном порядке. Было понимание – людей нужно кормить. И кормили. Сложнее стало после 1991 года. Но и тогда президент Ш.Ооржак находил возможность поддержки птицефабрики из бюджета республики. Фабрика работала, пока директором на неё не пришёл малоизвестный тогда молодой бизнесмен Иргит Шолбан-оол Советович. Тогда он ещё не являлся самым опытным и изворотливым мошенником региона. И Ооржак доверил ему флагман сельскохозяйственной индустрии – птицефабрику. Надо сказать, что Иргиту потребовалось совсем мало времени, чтобы довести фабрику «до ручки». Но в тюрьму он не пошёл, а переключился на Кызылский мясокомбинат, который вскоре тоже «почил в бозе» и не работает до сих пор.

Но, когда в 2007 году Шойгу «продвинул» Кара-оола в кресло губернатора, Иргит пристроился к нему первым заместителем – по сельскому хозяйству, специалистом которого он являлся, судя по успехам на птицефабрике и мясокомбинате. Тогда у него родилась мысль возродить за счёт бюджета производство на разрушенном им предприятии. Он убедил Кара-оола, что реконструкция птицефабрики – повод проявить себя в качестве «мудрого руководителя». И работа закипела. Кара-оол вспомнил, что у него в запасе имеется партнёр по торговле водкой – осетин Сосланбек Секинаев. В реконструкцию фабрики было вложено более 200 млн. рублей из бюджета республики, и 12 мая 2009 года откормочный корпус дал первую продукцию из 13 тыс. голов цыплят.

Кара-оол был полон оптимизма: «теперь, в условиях мирового финансового кризиса, у отечественных производителей птичьего мяса появились хорошие возможности». Как заявляли директор и глава правительства, бюджетные средства должны окупиться быстро, поскольку «в течение производственного цикла продолжительностью шесть дней будет получено 75 тысяч цыплят-бройлеров, вес которых после 40-дневного откорма достигнет продажных кондиций в 2-2,2 килограмма». В дальнейшем «при 4 циклах в год общий выход цыплят-бройлеров ожидается на уровне 280-300 тысяч голов».

Но на этом власти останавливаться были не намерены. Закупленное современное немецко-датское оборудование открывало перед ними шикарные горизонты. Когда производственная мощность достигнет 690-710 тонн мяса в год, то это может составить 35-37% среднегодового потребления в Туве за последние пять лет. Однако душа Кара-оола требовала небывалого размаха, и он денег на реконструкцию предприятия не жалел. В ответ министр сельского хозяйства Тувы В.Ендан заявлял, что «прорабатывается вопрос об использовании части полученных цыплят для социальной поддержки мало­обеспеченных семей в рамках реализации антикризисной программы по снижению напряжённости на рынке труда. Таким образом, наряду с восстановлением промышленного птицеводства в пригородной зоне Кызыла предполагается и возрождение птицеводства на личных подворьях».

Однако счастье возрождения длилось недолго: уже через год Секинаев покидает республику. Говорят, причиной разрыва отношений послужило хамское поведение одного из братьев главы, который бесконтрольно выгребал выручку из кассы фабрики. Тогда на птицефабрику заходит ближайший бизнес-партнёр министра В.Ендана арендатор – ООО «Евро-7» во главе с директором Банниковым. Удивительно, но ему хватило менее пяти лет, чтобы суд признал предприятие банкротом. При этом, что ещё более удивительно, это «Евро-7» оказалось кредитором банкрота в размере более 6 млн. рублей... Наверное, это случилось потому, что Банников завёл «своего» арбитражного управляющего Фёдорова. И вместе они «состряпали» такую задолженность. По всей видимости, Кара-оол, Ендан, Банников и Фёдоров уже тогда задумали преднамеренное банкротство предприятия с целью купить его подешевле. «Конкурсный арбитражный управляющий провернул оценку птицефабрики в 112 млн. рублей, хотя только реконструкция предприятия обошлась республике в 200 млн. руб.».

Но на этом беды фабрики не закончились. Вдруг у Ш.Кара-оола изменились планы, и он предложил главе семейного хозяйства В.Оюну наладить производство. Задача была непростой: к тому времени часть фабрики была растащена и не работала система отопления. Четыре месяца и 27 млн. потребовалось для того, чтобы подготовить фабрику к работе. Ещё 32 млн. правительство выделило для запуска производства, закупа куриц и кормов. И фабрика, наконец, заработала.

О том, что с ней стала после этого, в каком состоянии она находится сейчас и кто намерен погреть руки на казённом имуществе, погубив птицеводство в республике – в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин