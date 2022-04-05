Могущество власти или Почему мы так бедно живём?

В прошлом номере я остановился на том, как у бывшего главы правительства Ш. Кара-оола вдруг изменились планы в отношении птицефабрики, и он предложил главе семейного хозяйства В. Оюну восстановить работу предприятия. Зачем это ему было нужно – сейчас достоверно установить невозможно. По крайней мере, то, как был разделён земельный участок площадью более 40 га на семь отдельных земельных участков, кадастровая стоимость половины из которых была установлена в 1 рубль, говорит о том, что до этого он не ставил задачи восстановления производства кур и яиц. Очевидно, что деление на семь земельных участков было произведено с целью перепродажи земли, и никакого отношения к птицеводству это мероприятие явно не имело. Но случилось то, что случилось: Ш.Кара-оол предложил В.Оюну заняться птицефабрикой, пообещав ему государственные субсидии на оплату электроэнергии, приобретение птенцов и кормов для них.

И поначалу слово своё держал: уже в июне 2017 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва заключило с ООО «Агрохолдинг Заря» (далее – Холдинг) соответствующий договор и перечислило ему более 31 млн. рублей субсидии. И фабрика ожила! Уже через несколько месяцев Холдинг восстановил фабрику, капитально отремонтировав системы водоснабжения и теплоснабжения, восстановил технологическую линию выращивания кур, закупив цыплят и корма. Уже через полгода фабрика поставляла свою продукцию на прилавки торговых сетей республики и на экспорт в Монголию. Фактически произошло невероятное – фабрика, которая по замыслу Кара-оола не должна была восстановить своё производство, вдруг засияла всеми гранями. В общем, получилось так, что Шолбан Кара-оол, по-видимому, ошибся. Рассчитывая «утопить» своего конкурента Василия Оюна в неудачах проблемной птицефабрики, на самом деле он дал ему реальный шанс показать, как нужно хозяйствовать.

Такой удар под дых Кара-оол перенести не мог. Тем более что новое процветание птицефабрики, вероятнее всего, в планы Кара-оола не входило, так как он имел на неё свои мечты, не связанные с птицеводством. И тогда был придуман новый план. В соответствие с ним правительство, нарушив договорённости, коварно прекратило субсидировать птицеводство. А без субсидий у нас при наших ценах на уголь, электроэнергию, корма и цыплят никакое птицеводство невозможно, в чём Кара-оол убедился на примере работы ГУПа «Птицефабрика «Енисейская». Но так запросто погубить производство оказалось делом непростым. Оюн не бросил птицефабрику, а принялся её субсидировать за счёт основанного семейного производства, надеясь, что у правительства Тувы хватит здравого смысла не уничтожать птицеводство республики. Но Кара-оол, судя по всему, «закусил удила». Его ещё больше распалило упорство Оюна, не желающего уходить с птицефабрики.

Тогда в дело был запущен федеральный инспектор Вавилихин, бегавший вокруг Кара-оола на полусогнутых. Как по команде, на птицефабрику обратили свои взоры все возможные контролирующие и надзорные органы: от налоговиков до антимонопольщиков, включая прокуратуру. Началась война на нервах. Не проходило и дня, чтобы на фабрику не являлся какой-нибудь проверяющий и не требовал отчёта. Самым забавным из них был прокурор Кызылского района дебил Аронов, который, в частности, потребовал от директора отчёт о яйценоскости кур. А не получив его, затеял в отношении директора административное преследование. УФАС обвинил Холдинг в нарушении антимонопольного законодательства при заключении договора на субсидирование птицеводства. СКР по РТ возбудил на министра сельского хозяйства уголовное дело в связи с превышением им своих полномочий при заключении договора о предоставлении субсидии. Налоговая инспекция оспорила включение в кредиторскую задолженность ГУПа работы по восстановлению фабрики стоимостью в 27 млн. рублей. А прокурор Боровков вообще обратился в суд с требованием признать договор между Минсельхозом и Холдингом на предоставление субсидии ничтожным и вернуть субсидии в размере 31 млн. рублей в Минсельхоз с зачислением в бюджет республики. МВД по заданию прокурора Боровкова проводило одну проверку за другой, выискивая у сына В.Оюна признаки преступления. Но, не находя их, следователь Шахова дважды выносила постановления об отказе. В общем, обложили Оюна и его команду со всех сторон. Федеральный инспектор, прокурор, министр внутренних дел, начальники налоговой службы и УФАС ему ясно и недвусмысленно давали понять: бросай это птичье дело, иначе тебе не сдобровать. Но Оюн сопротивлялся.

И нужно признать: административно-уголовно-судебный пресс оказался весьма эффективным. К концу 2020 года налоговая служба, УФАС и прокуратура получили на руки решения Арбитражного суда Республики Тыва, вступившие в законную силу. Согласно им Холдинг был признан нарушителем антимонопольного законодательства, кредиторская задолженность ГУПа перед Холдингом была аннулирована, а вся сумма дотации, полученная Холдингом под восстановление птицеводства, была взыскана. Кара-оол торжествовал. А вместе с ним радовались победе и прокурор Боровков с федеральным инспектором Вавилихиным. Следователя СУ при МВД Шахову, которая никак не насмеливалась привлечь к уголовной ответственности сына Оюна, от дела отстранили и передали материалы другому, более покладистому следователю. И тот исполнил заказ со всей своей пролетарской ненавистью.

Однако тут случилось невероятное. Бригада юристов, которую собрал Оюн, сделала своё дело. Кассационная инстанция Восточно-Сибирского округа не поддалась на прокурорский шантаж и с треском отменила все решения нижестоящих судов, признав УФАС, налоговую службу и прокуратуру неправыми в их претензиях к Холдингу. К тому времени следствие прекратило уголовное дело по привлечению к уголовной ответственности теперь уже бывшего министра сельского хозяйства. У Боровкова, говорят, чуть не случился удар. Кара-оол заливал беду вином. А Вавилихин смущённо улыбался, повторяя: я тут ни при чём. Конкурсный управляющий названивал Оюну с извинениями. Понадобилось ещё более года, чтобы судебные инстанции приняли новые решения по всем делам, связанным с птицефабрикой.

Но тем временем случилось непоправимое. Когда вступили в законную силу решения по заявлению прокуратуры, та настояла, чтобы приставы арестовали счета Холдинга. Поэтому он уже не мог вести расчёты. В том числе платить за электроэнергию. Тогда директор АО «Тываэнергосбыт» «на законном основании» отключил на фабрике электроснабжение. Естественно, 40 тыс. кур без воды, кормов и тепла передохли. А следом зампред правительства В. Ендан издал распоряжение, по которому имущество фабрики было незаконно передано в Минземимущество. Оюна просто выставили за ворота, не допустив до работы. Так республиканская и федеральная власти продемонстрировали свои могущество и пренебрежение государственными интересами.

В то время фабрику охранял от разграбления какой-то ЧОП. Когда 7 апреля Путин снял Кара-оола и назначил Ховалыга, этот ЧОП таинственно «растворился». Но об этом и о том, как окончательно разграбили фабрику, я расскажу позже. И вы убедитесь сами, что смена прокурора и главы правительства не изменяет взглядов чиновников на личное обогащение. Наберитесь терпения, и вы всё узнаете.

Кондрат Пчёлкин