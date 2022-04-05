    Перекрёсток мнений

Зрячий, 30-03-2022 #1[ru]

Ага, «импортозамещение в сельском хозяйстве» – поднялись дружки Путина типа Ткачева («Агрокомплекс») и Медведева («Мираторг»), разорились мелкие фермеры, еда стала дороже и хуже качеством (с Володинским пальмовым маслом, к примеру). При этом от импорта так и не избавились – семена, добавки, эмбрионы и т.д. – всё импортное. А ведь это самое простое – производство еды. Теперь представьте себе импортозамещение в нано-технологиях. Вовремя Чубайс сбежал – так бы его уже посадили...

Аноним, 31-03-2022 #3[ru]

Всё это – обычный трёп. Импортозамещали, замещали, а в итоге оказалось: сахара не будет, потому что семена сахарной свеклы и эмбрионы кур нам поставляли США. Что же это их не «импортозаменили»? А что же не «импортозаменили» чипы, которые мы завозили из Тайваня? А почему у нас суперджет 100 на 60% изготавливается из деталей, производимых фирмой Боинг? А что же их не «импортозаместили»?

Аноним, 31-03-2022 #4[ru]

Из России уходят 400 компаний. Прекрасная возможность их «импортозаместить». Думаю, название будет такое же или похожее, а сущность – просто говно. Помните: кеды я отличные купил...

Аноним, 31-03-2022 #5[ru]

Раньше заявляли, что санкции нам только на пользу... Даже гордились этим. А теперь что-то радости не наблюдается. Заявляют, что санкции «незаконные». Им бы радоваться – свои «айфоны» наклепаем. А они вместо этого хотят национализировать иностранные предприятия и дать им новых «хозяев».

Аноним, 31-03-2022 #6[ru]

После того, как наши власти экспроприируют иностранную собственность, с нами вообще никто иметь дело не захочет.

Аноним, 01-04-2022 #7[ru]

Россия присвоила Боинги и Аэрбасы, которые были в лизинге у иностранных компаний. Интересно, а куда они будут на них летать? И что станет с нашими авиакомпаниями, которые будут летать на ворованном?

Аноним, 31-03-2022 #1[ru]

Впереди у нас большая неопределённость. Высокими ценами на электроэнергию, уголь, бензин и дизтопливо сделали нашу продукцию априори неконкурентной. Так что мы даже скрепки ввозим из Китая. В этом источник всех наших бед.

Аноним, 31-03-2022 #2[ru]

Сделать доступными любые энергоносители в стране – реальность, о которой даже не думают в Кремле. Так что на стратегические изменения в экономике России рассчитывать не приходится.

Аноним, 31-03-2022 #3[ru]

Ничего страшного. Можно немного пожить и в трущобах и есть сухари – лишь бы не под властью пиндосов.

Аноним, 31-03-2022 #4[ru]

А не лучше дружить и торговать со всеми? Вон Китай ни с кем не воюет. Однако процветает. Но нам он – не указ. Спецоперация в Украине заставит нас по-новому посмотреть на себя, на свою жизнь и власть.

Аноним, 31-03-2022 #5[ru]

Эта «спецоперация» закончится сменой власти в стране и регионах. Если Шойгу «угорит» на Украине, в Туве тут же сменится власть на всех уровнях. Угорят и чиновники, и депутаты. Вот тут-то Конвиз и «нарисуется»... Мало не покажется.

Аноним, 30-03-2022 #1[ru]

Сейчас у Путина есть два пути. Первый – закрепиться на текущих позициях и объявить о своей победе. «Победа» так себе – быдло, может, и порадуется первые пару месяцев. А потом начнет мычать от голода. Да и воинственные гоблины с орками будут недовольны (почему не разбомбили Вашингтон?) Один уничтоженный Мариуполь в качестве Великой Победы не представишь. Тогда остается второй путь: воевать дальше. И тут тоже два варианта. Первый – нужно объявлять всеобщую мобилизацию и вводить военное положение. Чтобы закидать Украину собственными трупами (только так умеют воевать наши генералы). Второй – сбросить «маленькую» ядерную бомбу на какой-нибудь городок Украины поближе к западной границе (почему американцам можно, а нам нельзя?). Почему-то я уверен, что безумная бункерная элита склоняется к этому варианту.

Сталингулаг, 30-03-2022 #2[ru]

«Так сложись обстоятельства» – сухо чеканит голос за кадром. Солдаты, обменявшие свои ноги на медальки, ещё не представляют, в какой ад превратится их жизнь. В отличие от этого лощёного генерала, я знаю, о чём говорю. Инвалидная коляска в России – это ежедневная проигранная война. На этих колясках они не смогут заехать даже в дома, где их ждут.

Аноним, 30-03-2022 #3[ru]

Шойгу вопреки разным слухам – живой. И это хорошо – до трибунала он просто обязан дожить!

Аноним, 30-03-2022 #5[ru]

Ходорковский в дополнение к №2: «Выживших, но потерявших ноги на [Роскомнадзор] с Украиной наградили орденами Мужества. Наградили, конечно, авансом. Настоящее мужество им ещё только предстоит проявить, доживая век в стране, в которой практически нет доступной среды и адаптированного жилья для инвалидов».

Аноним, 31-03-2022 #6[ru]

Уюсов опять появился в списке талантливых предпринимателей по версии Сергея Семёновича.

Аноним, 31-03-2022 #7[ru]

Никакой «Победы» нам в Украине не видать, как своих ушей. Семёныч нафантазировал. Мы в настоящее время противостоим всему миру. А сами только водку умеем гнать.

Аноним, 31-03-2022 #8[ru]

Если Шойгу не уберут из Минобороны, никакой победы нам не видать. Ну как он может выиграть эту войну, если он до министерства ни дня не служил в армии? Шойгу умеет только гнать пиар. Тут он – силён. А воевать – не его стихия.

Аноним, 31-03-2022 #10[ru]

На Украине никто воевать всерьёз и не собирался. Думали: зайдём на территорию, хохлы тут же навалят в штаны. Однако облажались. Бьются нацики насмерть.

Аноним, 31-03-2022 #11[ru]

Минобороны собралось вернуть войска из Киева для подавления укропов в Донбассе. Видимо, иначе силёнок не хватает. У нас, похоже, закончились ракеты. Нечем пулять во врагов.

Аноним, 31-03-2022 #12[ru]

Хотели взять Украину за 2-3 дня, потом решили дать военным 7 дней, чтобы дойти до Карпат. В итоге за 36 дней не справились. Облажались. И как теперь выходить из положения?

Аноним, 31-03-2022 #13[ru]

Чтобы не произошло в Украине, Путин по рапорту Шойгу 9 мая объявит «о полной и безоговорочной Победе»!

Аноним, 01-04-2022 #14[ru]

Шойгу вряд ли усидит в кресле министра обороны до мая. В апреле его уберут.

Аноним, 31-03-2022 #6[ru]

Шалбану не удалось поджать под себя ни ТЭЦ, ни Туваэнерго, вот он и нашёл этого Фалалеева.

Аноним, 31-03-2022 #9[ru]

Ну как, ловко Семёныч сделал «финт ушами», приостановив одну газету и заведя другую! И это правильно – лучше самому «приостановить выпуск», чем её прикроет Роскомнадзор.

Аноним, 31-03-2022 #10[ru]

«Новая газета» тоже приостановила выпуск газеты. Тут кто у кого учиться: Конвиз и Муратова или наоборот?

Аноним, 01-04-2022 #11[ru]

10й, «РИСК» приостановили за две недели до «Новой».

Аноним, 02-04-2022 #15[ru]

Пережогин с Фалалеевым – большие друзья. Они столько средств совместно наосваивали, только в дураках почему то остался Пережогин...

Сталингулаг, 30-03-2022 #1[ru]

«Цены на белый и чёрный хлеб будут зафиксированы на уровне середины марта до конца года» – вице-премьер Абрамченко. Цены начали фиксировать пока только на хлеб. Но тенденция очевидна. Фиксация цен в условиях рыночной экономики всегда приводит к дефициту товаров. Купи хлеба в последний раз!

Аноним, 31-03-2022 #2[ru]

Интересно, кто это надоумил Конвиза следить за ценами в Кызыле? Это же «стук-стук» прокурору и УФАС!

Аноним, 31-03-2022 #3[ru]

Мониторь, не мониторь – цены всё равно ползут наверх.

Аноним, 31-03-2022 #4[ru]

Они не «ползут», а «прыгают». Причём некоторые – в разы!

Аноним, 31-03-2022 #5[ru]

«Власти Тувы намерены сдерживать необоснованное завышение цен...» – не смешите меня! Вы что думаете, Ховалыг на что-то способен? Да и вообще эта власть на что-то способна?

Аноним, 30-03-2022 #1[ru]

Учитывая вектор развития событий, в ближайшем будущем нам не понадобится автовокзал. Лучше уж построить конюшню и сарай для карет и телег. Импортозамещение же!

Аноним, 31-03-2022 #2[com]

С каких пор министерство сельского хозяйства превратилось в политическую тусовку?

Аноним, 31-03-2022 #4[ru]

И кто это так взъелся на мэра? Так он его точно утопит.

Аноним, 31-03-2022 #5[ru]

Конечно, это чмо просто не должен быть никаким мэром! Борщёв – молодец! Ховалыг обещал, что после 15 марта Сагаан-оол уже не будет сидеть в кресле мэра Кызыла. Ну и что? Потрепался и забыл? Теперь пусть сам за него улицы убирает от снега и грязи.

Аноним, 31-03-2022 #6[ru]

Ховалыг и Сагаан-оол из одной команды – Кара-оола. А что, Ховалыг был на должности мэра чем-то лучше Сагаан-оола? Точно также не мог организовать уборку города.

Аноним, 31-03-2022 #7[ru]

Между Ховалыгом и Сагаан-оолом заключён пакт о ненападении. Они стоят друг друга.

Аноним, 01-04-2022 #8[ru]

Когда Сагаан-оол перестанет быть мэром, я пойму, что Ховалыг что-то значит. Что он – самостоятельная фигура. А так – один трёп...

Аноним, 01-04-2022 #9[ru]

Единственный нормальный высококлассный специалист в области энергетики в Туве – это А.Троцан! Кто бы что ни говорил про него, но это действительно высококлассный специалист своего дела! И благодаря ему город наш много лет живет без происшествий. Это один из самых лучших директоров ТЭЦ за всю ее историю. Каким бы он вам плохим не казался, но это нужно признать!

Аноним, 01-04-2022 #10[ru]

И почётным жителем города нужно делать таких, как Троцан Андрей Анатольевич, а не Измайлов, которые только вредили развитию города!

Аноним, 02-04-2022 #11[ru]

Какой дурак присвоил звание почётный гражданин города Измайлову? Измайлов этот был одним из главных вредителей в городе. Не давал развиваться городу, добивался того, чтобы Кызылская ТЭЦ не строилась и расширялась. Всячески этому способствовал. Из-за этого город был отброшен на десятки лет назад в развитии! Его в шею нужно гнать, а не почётного гражданина давать! Вредитель конченный.

Аноним, 30-03-2022 #1[ru]

Может, хотя бы в условиях военного времени наши жулики и воры начнут делать что-то полезное, а не только грабить свою родину? Да нет, бред какой-то...

Аноним, 31-03-2022 #7[ru]

А кто развалил тепличник в Каа-Хеме? Поди, тоже Василий приложил руку?

Аноним, 31-03-2022 #8[com]

Оюн и Сынааевна блокируют аратов в получении субсидий, деньги дают откровенно своим.

Аноним, 31-03-2022 #9[ru]

Между Конвизом и Ховалыгом «кошка пробежала». Ура! Теперь Ховалыгу хана! Ему не выкарабкаться.

Аноним, 31-03-2022 #10[ru]

Кто такой Ховалыг без Кремля? Вошь на гребешке.

Аноним, 01-04-2022 #11[ru]

Зря радуетесь. Что бы с Ховалыгом не произошло, Семёныч останется Семёнычем.

Аноним, 03-04-2022 #21[ru]

Суртаев предложил Ховалыгу раздербанить птицефабрику и на её территории построить коттеджный городок. «Выхлоп» должен составит 150-180 млн. Суртаев вынужден был сделать ноги из республики, но идея-то жива! Теперь Ховалдыг постарается сам, без Суртаева сделать бабки на развале птицефабрики.

Аноним, 03-04-2022 #22[ru]

Суртаева нет, но вместо него теперь из Красноярска прибыл новый мошенник. Жизнь продолжается! Будут дербанить Туву как прежде!

Аноним, 03-04-2022 #23[ru]

Уюсов, Тунёв, Доржу и Крапивин – кошельки Ховалыга. Ничего не меняется! Теперь появился новый кошелёк Ховалыга – Чульдум. Деньги сельского хозяйства потекли в карман к Ховалыгу через него.