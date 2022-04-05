Спецоперация в Украине: победа или поражение?

В предыдущем номере я попытался заглянуть в ближайшее будущее России в условиях победы российских войск над Украиной. Редакционная почта буквально взорвалась от негодования. Оно диктовалось даже не от возможной нашей победы над братским народом, а от её возможности состояться в реальности. Читатели выражают своё недоумение от того, как я мог даже гипотетически предположить такой исход «спецоперации» Путина. Для меня такое прозвучало несколько странно: наша армия в десять раз мощнее украинской, лучше вооружена и имеет в своём арсенале ядерное оружие. Однако прошла неделя, и я понял, что читатели газеты исподволь, не имея достоверных данных о ситуации на фронтах, правильно и весьма реалистично оценивают наши шансы на победу над украинцами.

«НЕ ДОСТИГНУВ ЖЕЛАЕМОГО, ОНИ СДЕЛАЛИ ВИД, ЧТО ЖЕЛАЛИ ДОСТИГНУТОГО»

Помощник президента Зеленского объясняет неудачи наших войск тем, что у наших солдат нет спальных мешков, палаток, приличного питания, но, думается, главное тут – боевой дух, психологическая мотивация армии. А с этим у нас очевидные проблемы. И вот уже само Минобороны вдруг, как гром среди ясного неба, сообщило о том, что российские войска снимают осаду Киева и отходят в Донбасс «для перегруппировки сил». Фактически такое сообщение МО подтверждало, что ни о какой победе в «спецоперации» в рамках ранее заявленных целей не может быть и речи. Впрочем, Роскомнадзор, исполняющий роль цензора, может указать мне на то, что достоверно никто не может подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Путин и Шойгу перед началом «спецоперации» думали о разгроме или даже о «безоговорочной капитуляции» украинской армии в первые два дня «спецоперации».

Но когда наш президент говорил, что украинский народ «сам решит», кто им в новой реальности будет руководить, и даже о перспективах временной военной администрации Украины, он явно верил, что «братская страна» встретит его как освободителя от нацизма и милитаризма с хлебом-солью и горячо отдастся ему с радостью и подобающим раболепием. Увы. Ничего подобного не наблюдается. По крайней мере, официальная пропаганда России сегодня не только не заявляет о воодушевлённом подъёме местного населения при приближении российских войск, но даже возмущена по поводу яростного сопротивления «нацистских отморозков», которые не соглашаются выходить из Мариуполя по гуманитарным коридорам ни в сторону России, ни в сторону Украины. А на днях официальные российские СМИ со ссылками на сведения из Минобороны сообщили о варварском обстреле вертолётами ВСУ нефтебазы под Белгородом, находящейся в тылу в 50 км от границы с Украиной. Всё это вместе взятое говорит о сложной обстановке на фронтах Украины. И никак не укладывается в стратегию «быстрой» и тем более «окончательной» победы России над «нацистами и милитаристами», окопавшимися в братской Украине.

Что-то вразумительное о состоянии боевых действий на западном фронте России мог бы сказать наш замечательный земляк министр обороны России Сергей Шойгу, непосредственно отвечающий за ход военных действий нашей армии. Но он, обычно такой контактный, доступный для журналистов и велеречивый, на сей счёт почему-то не делает никаких громких заявлений. Это наводит на мысль, что либо он реально отстранён от управления войсками и не располагает достоверными сведениями относительно ситуации при реализации планов «спецоперации», либо дела обстоят таким образом, что он считает благоразумным о них публично не распространяться.

ХВАТИТ ЛИ ПУШЕЧНОГО МЯСА?

Украинские СМИ озвучили потери российских войск. Если верить их сведениям, они составляют более чем 13 тыс. человек убитыми и втрое больше – ранеными. Они также сообщили о подбитых 400 танков и 100 вертолётов. Роскомнадзор запретил транслировать сведения, полученные не от Минобороны РФ. Поэтому привожу официальные данные с брифинга замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника С.Рудского, который в марте заявил, что «с 24 февраля при выполнении боевых задач в разных регионах Украины потери составили 1 351 человек», при этом, как он утверждает, «3 825 российских военнослужащих ранены». Какая информация содержит более реалистичные сведения, рассуждать сложно. Справедливости ради можно только добавить, что данные генерала Рудского о боевых потерях касаются только непосредственно военнослужащих российской армии, к тому же они не включают число пропавших без вести военнослужащих. Они не учитывают боевые потери в составе милиции ЛНР и ДНР, а также потери среди бойцов Росгвардии, которые, по некоторым сведениям, в несколько раз превышают потери ВС РФ. Так что, если всё это сложить, то потери российской стороны могут оказаться совсем не такими, какими их представляет Рудской. И это мы чувствует постоянно в Туве, куда возвращаются тела погибших, точная численность которых давно не обновлялась. Но даже если данные российского генерала взять за основу, то очевидно, что наши потери в Украине колоссальны, учитывая, что за 10 лет войны в Афганистане советские войска потеряли 12 тыс. солдат и офицеров. Впрочем, дело тут даже не в сравнении числа убитых или покалеченных бойцов. Любая жизнь для родных и близких погибшего имеет огромную, ни с чем не сравнимую цену. Никакими миллионами невозможно компенсировать горе матерей, жён и детей молодых парней, погибших на чужбине.

Всё это наводит на размышления о том, что о победе в Украине говорить пока рановато. Однако тут же возникает другой вопрос: а вообще победа России над Украиной возможна? Задумавшись, приходишь к выводу, что надеяться на такой исход «спецоперации» было бы верхом наивности. К сожалению для тех, кто планировал её, совершенно очевидно, что она, вопреки надеждам стратегов «спецоперации», сплотила украинский народ и армию, которые не оставляют осаждённые города и бьются до последнего. Эта «спецоперация» совсем не похожа на события в Крыму. Что говорит о том, что сегодняшняя Украина уже мало похожа на Украину времён президента Януковича, который при возникновении малейшей опасности сбежал из страны, прихватив долларовую наличность страны. Именно поэтому изменилась риторика наших переговорщиков. Теперь, судя по всему, стоит вопрос уже не о полной «денацификации и милитаризации» территории Украины, о чём было заявлено сначала, а лишь о согласии президента Зеленского на нейтральный статус безъядерной Украины и утрате контроля над Крымом, ДНР и ЛНР.

Впрочем, позиции сторон в переговорном процессе запросто могут поменяться вместе с изменениями на фронтах. Как помнится, глава Минобороны наш замечательный земляк Сергей Шойгу заявлял, что весной в армию призовут меньше, чем годом ранее, а срочники «не будут направляться ни в какие горячие точки». Также не секрет, что год назад в армию направили 134 650 человек. И вот, в разгар «спецоперации» в Украине, в стране по указу Путина начался призыв на военную службу. Шойгу своё слово сдержал: в Вооружённые силы отправятся 134 500 человек – на 150 меньше, чем год назад... Сообщается, что призывники отправятся в войска в конце мая. Насколько известно, окончательная победа над «нацистами и милитаристами» намечена в срок до 9 мая. Да и, скажем прямо, отправлять необученных необстрелянных призывников на фронт самоубийственно. По сведениям из Генштаба ВС РФ, что никем не оспаривается, в Украину уже прибыло не менее 7 тыс. наёмников из Европы: Франции, Бельгии, Чехии и Норвегии. Как правило, это в высшей мере опытные, профессионально обученные и хорошо мотивированные бойцы. Для них вчерашние новобранцы – только удобная мишень для стрельбы. По сведениям из правительственных СМИ, к примеру, именно костяк наёмников из Французского легиона, нанося значительные потери в живой силе и технике, сдерживает наступление российских войск в Мариуполе – городе и металлургическом комбинате, превращенных в неприступную цитадель.

«ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ МИР, ЕСЛИ ТАМ НЕ БУДЕТ РОССИИ?»

Но вернёмся к основной теме: что можно будет засчитать России в качестве «победы»? Как все теперь понимают, на капитуляцию украинских властей и её армии рассчитывать не приходится. На оккупацию всей Украины от России до Карпат нашими войсками надеяться также невозможно – пока мы не в состоянии даже контролировать границу Украины с западными странами, дабы пресечь поток оружия из Евросоюза в зону боевых действий. Так что, скорее всего, «победой» объявят более скромные результаты «спецоперации». Правда, такая победа не принесёт нам ни славы, ни снятия западных санкций, в условиях которых страна не то, что развиваться – сохранять имеющийся экономический потенциал будет не в состоянии. Ну и что тогда?

Вы, уважаемые читатели, наверное, удивитесь, но, по моему мнению, и признанное в любой форме поражение России в этой «спецоперации» сейчас совершенно невозможно, поскольку оно будет воспринято нашим президентом как личное фиаско. И он, чтобы избежать подобного, в состоянии нанести ограниченный или даже всеобъемлющий удар «по центрам принятия решений», что означает неизбежное развязывание третьей мировой войны с применением ядерного оружия. А это повлечёт неизбежное уничтожение огромного числа людей. По крайней мере – в России и Европе. Ни НАТО, ни США в отдельности, на такой шаг пойти не могут. Но они должны хорошо понимать, что припёртому к стенке руководству России в случае такого исхода не остаётся никакого иного выхода. В общем-то, президент Путин об этом недавно прямо заявил. А история последних десятилетий показывает, что он слово держит. Ему нет дела до того, что будет с планетой, если на ней не будет России. Личную трагедию Путина, связанную с итогами этой «спецоперации» политическая элита страны воспринимает не иначе, как трагедию всего населения РФ. Об этом недвусмысленно заявил спикер Госдумы Володин, заявив: «нет Путина – нет России!».

МЕДЛЕННОЕ УДУШЕНИЕ СТРАНЫ ПО ПУТИ К СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

В такой ситуации в ближайшие 5-10 лет у нас, скорее всего, на украинском фронте не будет явных ни победы, ни поражения. А будет вялотекущее санкционное противостояние Востока и Запада, в котором экономика РФ будет находиться в состоянии стагнации, а население – продолжать нищать. За это время нам придётся забыть некоторые блага цивилизации. Такие, как интернет или сотовая связь, приличные обувь, одежда или автомобиль. Нам придётся отвыкать от некоторых продуктов питания, предпочитая вместо них лепёшку, картошку или капусту.

Но для Запада не это главное. Там будут перестраивать экономику, снижая зависимость от поставок из России энергоресурсов, металлов, удобрения, обогащённого урана и много чего ещё. И будут терпеливо ждать, когда российский ядерный потенциал придёт в упадок. Как полагают эксперты, 20 лет сотрудничества России с западными странами привели к тому, что у нас не только в сельском хозяйстве, авиа- и автомобилестроении, но и в стратегических ядерных силах произошли изменения, связанные с внедрением западных технологий. Не исключено, что правы те, кто считают неизбежным появление иностранных чипов в системах, с помощью которых Запад обеспечит собственную неприкосновенность от российских ракет.

Об этом можно думать с некоторой долей иронии, однако обратите внимание, какая ситуация у нас сложилась с сахаром, с помидорами, яйцами, мясом кур и многим-многим другим, производство которых в России ещё 20-25 лет назад не нуждалось ни в чём зарубежном. Пока власти страны морочили нам головы заявлениями о том, что они увлечённо занимаются импортозамещением, Запад привязывал нас к своим семенам сахарной свеклы, помидорам из Турции, Азербайджана и Узбекистана, которые выращиваются из семян, выращенных за границей. И мы можем всего этого лишиться уже этой осенью. Кто мне не верит, пусть обратит внимание на кавардак в торговых сетях с ажиотажным спросом на сахар, который мы производим в объёмах, превышающим спрос. Как мы только что узнали, семена для выращивания сахарной свеклы закупаются в Америке. Я не говорю о современных автомобилях, которые невозможно изготовить без тех же чипов.

Конечно, если бы у нас не было двадцати лет с высокими ценами на энергоносители, мы бы могли перейти к аскетичному быту северокорейцев, которым в большинстве своём достаточно плошки риса в сутки для ощущения собственного величия. Там большинство населения запросто обходится без автомобилей, интернета, сотовой связи, продуктового изобилия и подавляющего большинства медикаментов. Но современные северокорейцы, живущие в соответствии с идеями чучхе, никогда не жили с комфортом, как большинство россиян. Не путешествовали за границей, не имели свободы слова и права на собрания. Но мы не жители КНДР. Для россиян возврат в феодализм будет катастрофой. Поэтому падение уровня жизни и кардинальное сокращение прав и свобод многими воспримется как неприемлемые. Взращенный пропагандой необоснованный патриотический угар быстро пройдёт. И для большинства наступят суровые серые дни с первомайскими демонстрациями, гречневой кашей на завтрак, обед и ужин перед телеящиком при отсутствии всяких перспектив для детей и внуков.

Так что нас ожидают, скорее всего, пять, а то и все десять лет «отрицательного экономического роста», когда в регионах, особенно национальных, будут неминуемо расти сепаратистские настроения. Так случилось, что в последние 15 лет Тува жила, ориентируясь на поведение нашего замечательного земляка кремлёвского визиря Сергея Шойгу. В результате «спецоперации» миф о его полководческом даре безвозвратно развеян. Скорее всего, именно он будет назначен главным ответственным лицом за итоги «спецоперации». С одной стороны, это должно благоприятно сказаться на внутритувинской общественно-политической ситуации, раздираемой межклановыми противоречиями. Группировка экс-главы республики утратит всякое влияние, и целая когорта опытных коррупционеров будет отодвинута от бюджетной кормушки. С другой, ослабление федеральной власти даст возможность для укрепления сепаратистских настроений в обществе и правящей элите. В такой ситуации коррумпированные МВД и ФСБ в республике вряд ли будут в состоянии взять под контроль эти процессы. Своими мыслями о том, какова в такой ситуации вероятная судьба сегодняшнего главы республики В.Ховалыга и его ближайшего окружения, я постараюсь предположить в следующих номерах газеты.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.