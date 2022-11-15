Американские избиратели проголосовали против России

На ушедшей неделе два сюжета, некоторым образом связанных между собой, создали ведущий мировой тренд. Это события в Украине и промежуточные выборы в США. При этом следует признать, что в принципе Россия интересует американцев исключительно как фактор развязывания ядерной войны. Во всех других аспектах рядовые американцы мало интересуются нашими делами, невзирая на то, что в США живут миллионы русских.

ОТВОД ВОЙСК ОТ ХЕРСОНА ПОД ПРИКРЫТИЕМ ВЫБОРОВ В США

Нужно отметить, что за океаном реально верят в то, что президент России Путин в состоянии отдать приказ на применение ядерного оружия против США, а министр обороны РФ Шойгу его исполнит, не задумываясь над возможными последствиями. При этом в США мало кто верит, что именно Россия и Путин повинны в росте инфляции до 8% и подорожании бензина на АЗС. И расходы США на поддержку Украины в размере $50 млрд. в год мало кого волнуют, поскольку это не столько деньги налогоплательщиков, сколько внешние заимствования США, увеличивающие их внешний долг, который превышает уже $31 трлн. Так что влияние помощи Украине на общее состояние финансовой системы США микроскопично. В то же время угроза начала третьей мировой войны с применением ядерного оружия американцев очень даже интересует и пугает.

Не секрет, что правящая элита России очень рассчитывала на победу республиканцев на выборах 8 ноября. Она, по их мнению, должна была привести к снижению интереса американцев к российской спецоперации в Украине и в целом к сокращению американской помощи Украине на фоне попыток Путина уговорить Зеленского сесть с ним за стол переговоров о прекращении огня и об условиях мирного решения конфликта. Но, как известно, позиция украинского лидера состоит в том, что переговоры возможны только в случае ухода российских войск с украинских территорий и официального признания украинского суверенитета на все земли, которые сейчас заняты российскими войсками.

Такую непримиримую позицию Украина подкрепляет активными действиями на фронте – 10 ноября российские войска под напором ВСУ были вынуждены оставить Херсон. Но панического бегства, как в случаях с Красным Лиманом и Изюмом, на этот раз не было. Перед сдачей города и его окрестностей военное командование организовало эвакуацию 110 тыс. мирного населения, отход 30 тыс. военных на правый берег Днепра, минирование Херсона и прилегающих к нему территории. И для верности даже подорвали несколько котельных, объект облэнерго и телевизионный центр.

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ или ХЕРСОН В ОБМЕН НА ПЕРЕМИРИЕ

Как заявляют военные, сдача города была неизбежной, поскольку ВСУ разрушили Антоновский мост и держали под обстрелом дамбу Каховской ГЭС, тем самым оставив херсонскую группировку МО РФ без снабжения военной техникой, боеприпасами, живой силой и продовольствием. Поэтому эвакуацию пришлось проводить путём организации паромных переправ под беспрерывным огнём украинских РСЗО и гаубиц. Министр обороны России Шойгу 9 ноября поручил командующему группировкой российских войск в Украине генералу Суровикину отвести войска из правобережья Херсонской области, где находится Херсон. На следующий день ВСУ сообщили о продвижении в Херсонской области. В свою очередь российские СМИ, связанные с ЧВК «Вагнера», известили о появлении первых украинских подразделений в Херсоне.

Горечь сдачи Херсона усугублялась тем, что в России Херсонская область и её столица с некоторых пор считаются неотъемлемой частью священной российской территории, сдача которой врагу в соответствии с нашей обновлённой Конституцией РФ является уголовно наказуемым деянием. В Херсонской области Россия провела референдум, по итогам которого область вошла в состав Российской Федерации и тем самым получила от неё всестороннюю защиту. По этому поводу в России состоялось всеобщее ликование, в ходе которого президент Путин ещё совсем недавно – 30 сентября 2022 года торжественно объявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами». И для верности усилил сказанное одним ёмким словом: «НАВСЕГДА».

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Турчак поддержал президента: «Хотел ещё раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь НАВСЕГДА. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет». Но не прошло и двух месяцев, как и Путину, и Турчаку пришлось «включать заднюю» и принимать сдачу Херсона, как будто это – рядовой случай спецоперации.

Хотя, судя по всему, оставление Херсона не стало неожиданностью: в первый раз Суровикин намекнул на возможность такого «непростого решения» еще в октябре. Незадолго до этого местные пророссийские власти объявили эвакуацию мирных жителей с правого берега Днепра, на котором стоит город. Суровикин объяснил вероятное «решение» сложностями снабжения через реку в ситуации, когда мосты выведены из строя ракетными обстрелами ВСУ. Вероятно, само «непростое решение» было принято ещё до октябрьского выступления Суровикина, а после него российские войска готовили его исполнение – вывозили местных жителей, ценности, документы и оборудование; вдоль левого берега Днепра строили оборонительные укрепления.

Как показали российские СМИ, Суровикин доложил Шойгу: «Херсон и прилегающие населённые пункты не могут снабжаться и функционировать. Все желающие в Херсонской области, а это более 115 тыс. человек, покинули район боевых действий. Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому её берегу». Шойгу согласился с ним и на камеру приказал начать отвод войск за реку Днепр.

У Суровикина и у Шойгу при этом были откровенно похоронные физиономии. И понятно – почему. Все помнят, как Шойгу называл маршруты движения военных грузов из Европы до линии соприкосновения войск Украины и России «законными целями». И обещал их уничтожать. История со сдачей Херсона недвусмысленно говорит о том, что ВСУ удалось оставить российские войска в Херсонской области без тылового обеспечения, а нашим войскам подобная задача, только в отношении российских тылов, оказалась не по зубам.

Однако Путин к сдаче Херсона отношения как бы ни имеет – его в этом контексте никто даже не упоминает. А легендарный российский пропагандист Марков зашёлся в истерическом раже, заявляя: «Сдача Херсона – это крупнейшее геополитическое поражение России с момента распада СССР. Политические последствия этого огромного поражения будут реально большими. Главная причина этого поражения – отказ от реальной войны и катастрофическое запаздывание в принятии необходимых решений».

Следует отметить, что накануне отступления российских войск президент Украины Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесённых войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Однако европейцы и американцы убеждали Зеленского смягчить свою позицию и начать переговоры с Путиным. Их позиция в настоящее время состоит в том, что условием для мирных переговоров с Россией может стать вывод всех российских войск с территории Украины, исключая Крым, проблему которого предложено «заморозить» на семь лет. Также должна быть создана 100-километровая демилитаризованная зона вдоль границы России и Белоруссии с Украиной, что обеспечит безопасность Украины. А началом таких переговоров могла бы стать сдача генералом Суровикиным Херсона и его окрестностей.

НЕСБЫТОЧНЫЕ НАДЕЖДЫ КРЕМЛЯ НА ИТОГИ ВЫБОРОВ В АМЕРИКЕ

При этом российские войска медлили с уходом из Херсона, дожидаясь промежуточных выборов США. Считалось, что победа Украины в битве за Херсон может негативно отразиться на итогах этих выборов, дав дополнительные козыри демократам и укрепив позиции президента США Байдена, главного оппонента Путина. Во властных кругах РФ доминировала версия, согласно которой оглушительная победа на выборах республиканцев непременно приведёт к тому, что США значительно сократит поддержку Украины и тем самым ослабит её позиции на поле брани. Однако выборы в США преподнесли сюрприз: не только российская элита, но и сторонники Трампа рассчитывали на яркую победу Республиканской партии.

Итак, 8 ноября в США состоялся единый день голосования, известный как промежуточные выборы. На них американцы определяли состав палаты представителей и трети сената. Кроме этого избирали 36 губернаторов, более 40 законодательных собраний штатов, также голосовали на сотнях различных муниципальных и региональных выборов и за изменение конституции отдельных штатов. Опросы и эксперты прогнозировали победу республиканцев и переход под их контроль обеих палат конгресса. Однако теперь уже известно, что Республиканская партия будет довольствоваться лишь небольшим большинством в палате представителей. А в сенате не исключено, что большинство сохранится за демократами. Это значит, что республиканцы не смогут ни проводить собственные масштабные реформы, ни эффективно тормозить инициативы президента Байдена.

Но, как заявляют эксперты-американисты, надежды на поражение демократов на выборах в США были заведомо необоснованными. Поскольку в Америке имеется устойчивый межпартийный консенсус в отношении спецоперации России в Украине. И даже если бы сбылись надежды тех, кто лелеял победу республиканцев, это бы никак не уменьшило поддержку США Украине. Скорее, наоборот. И дело тут не только в Путине, хотя отношение к нему за последнее время манипуляций с угрозами ядерной войны заметно ужесточилось. Эксперты обращают внимание на то, что республиканцы весьма крепко связаны с руководителями военно-промышленного комплекса США (в первую очередь это такие корпорации, как Acutronic, Action Target, ADT Corporation, ADT LLC, Advatech Pacific, Inc., Aerojet, Aerospace Corporation, Aerovironment, Advanced Armament Corporation (AAC) и другие) гораздо крепче, чем демократы. Потому республиканцы, придя к власти, неминуемо бы увеличили госзаказы ВПК для усиления поставок вооружения Украине. Так что в любом случае рассчитывать на сокращение военной поддержки США Украине было необоснованно и даже где-то нелепо.

Более того: выборы явились поражением экс-президента миллиардера Трампа, который финансировал избрание 300 кандидатов и во многих случаях потерпел на выборах поражение. В американских СМИ циркулировали слухи, что после промежуточных выборов на фоне ожидаемой волны успеха республиканцев бывший президент объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года. А поскольку выступление республиканцев на этих выборах не оправдало многих ожиданий, Трамп не торопится с анонсом своей президентской кампании. На этом фоне всё сильнее выглядят позиции губернатора Флориды Рона Десантиса. Его также называют одним из фаворитом от Республиканской партии на президентских праймериз партии в 2024 году, ведь он почти на 20% обошёл своего соперника и на личном примере показал, что может уверенно побеждать на крупных выборах.

При этом эксперты отмечают, что тема России при голосовании в США почти не звучала – американцев в основном волновали темы запрета абортов и экономические проблемы. Это всё говорит о том, что в России до сих пор слабо ориентируются в настроениях американских избирателей. И потому неверно ориентируют российское руководство при принятии важнейших решений.

СКАЗОЧНОЕ БАЛИ: А ПУТИНА НИКТО НЕ ЖДЁТ

Другое важное событие ближайшей недели – Саммит G-20 в Бали. Это будет семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати, которая пройдёт 15-16 ноября 2022 года в Индонезии. Несмотря на сложную геополитическую обстановку в связи с российско-украинским кризисом, президенту Путину всё же было направлено приглашение на саммит. Он долго размышлял, ехать или нет на Бали, прикидывая, как к этому отнесутся лидеры других стран G-20. В первую очередь, лидеры США и КНР. И было принято решение в Индонезию не лететь и провести встречи в режиме видеоконференции. Но за три дня до саммита стало известно, что из-за занятости Путина и такого его участия не предвидится. Поэтому на Бали полетит глава МИД Лавров, с которым, похоже, никаких важных встреч лидеров G-20 не будет.

Таким образом, после оставления Херсона переговорная площадка России со всем миром значительно сузилась. Это даёт повод полагать, что на Западном фронте РФ ситуация вряд ли будет «заморожена». ВСУ попытаются продолжить наступление, несмотря на погодные условия. И будут пытаться развивать успех. В такой ситуации нам нужны переговоры. Чем же ответит Зеленский?

Редакция