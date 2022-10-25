Сергей Конвиз: Хороших новостей становится всё меньше

УЖАС БЕЗ КОНЦА

Как помнится, когда Путин 24 февраля начал спецоперацию в Украине, многие надеялись, что Киев сдастся за два-три дня. Не случилось. Когда выйдет этот номер газеты, военные действия будут длиться уже девятый месяц. И конца-края этому пока не видно, поскольку наши войска вдруг начали пятиться назад. Сейчас украинские силы пытаются отжать у нас Херсон и остатки Запорожья. Небезуспешно. Судя по тому, что российское командование начало эвакуацию граждан Херсона на левый берег Днепра, Херсонщина тоже скоро может отойти под управление Украины.

При этом наше командование взяло курс на затягивание вооружённого конфликта под канонаду уничтожения энергосистемы в глубине территории Украины. По сведениям российских СМИ и МО РФ, там уже разрушено около трети объектов жизнеобеспечения: трансформаторных подстанций, электро- и теплостанций. К примеру, в Харькове уже более 150 тыс. жителей остались без крова. В самой Украине действует режим веерных отключений электроэнергии на 3-4 часа.

Российские войска заваливают небо Украины дронами-камикадзе «Герань-2». Украина настаивает, что эти дроны поставлены России из Ирана, и без того находящегося под санкциями. Россия и Иран пытаются это опровергать. ООН собирается провести исследование дронов, подбитых Украиной, на соответствие беспилотникам «Шахед-136». Россия по этому поводу заявила в ООН решительный протест, заявляя, что у неё нет таких полномочий.

В свою очередь, Киев успешно продолжает бомбить русские населённые пункты в Белгородской и других приграничных областях России. Имеются жертвы.

НЕУДАЧИ НА ГАЗОВОМ ФРОНТЕ

С другой стороны, в руководстве России тают надежды на то, что Европа этой зимой замёрзнет без российского газа. Уже сейчас известно, что европейские газовые хранилища заполнены на 85-95%. К тому же Европа усиленно закупает газ, который, кстати, подорожал к уровню прошлого года на 90%. А сжиженного газа в Европу приходит столько, что его не успевают перекачивать в терминалы. В настоящее время 35 судов со сжиженным природным газом (СПГ) находятся у берегов Испании, не имея возможности разгрузиться из-за нехватки регазификационных терминалов.

Напомню: в Балтийском море в территориальных водах Швеции и Дании были разрушены три нитки Северных потоков из четырёх, построенных для снабжения Германии российским газом. Эти страны начали расследование обстоятельств подрыва газопроводов. На обращение России по поводу участия наших специалистов в расследовании был получен отрицательный ответ, поскольку западные страны полагают участие России в подрыве газопроводов весьма вероятным. Так что, похоже, газовую битву с Европой в конечном итоге мы проиграли.

В ответ Путин заявил, что договорился с президентом Турции Эрдоганом о протяжении в Турцию через Чёрное море трёх ниток газопровода, превратив её к 2026 году в газовый хаб Европы. Таким образом, газ будет перенаправлен от Северного потока в Турцию. Однако если Европа откажется от российского газа вообще, в том числе, который будет поступать через Турцию, то этот проект станет бесперспективным.

Но главное в другом. Вдруг оказалось: в мире хватает газа и без нашего. Дефицитом являются не газ как таковой, а терминалы по приёму СПГ, чтобы работать не с трубопроводами, а танкерами. Наверное, именно поэтому США не спешат с переговорами с Россией по Украине. Там, по всей видимости, ждут военного решения украинской проблемы. И рассчитывают, что Украина при помощи Запада сможет освободить территорию, признанную по итогам референдумов российской.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

Но наши военачальники не сдаются. На днях в Белоруссии приступили к развертыванию региональной группировки войск Союзного государства. Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию для формирования совместной группировки войск. Всего ожидается прибытие до 9 тыс. солдат и офицеров. В Минобороны Белоруссии заявили, что решение о создании российско-белорусской группировки «реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах». Согласно официальным данным, армия Белоруссии насчитывает до 65 000 человек, из них 45 000 военнослужащих и 20 000 гражданского персонала. Существует вероятность, что Путину удастся подтянуть Лукашенко к активному участию в спецоперации на Украине. Но в любом случае активизация военной составляющей Белоруссии может оттянуть украинские войска от Херсона и замедлить наступление Киева на этом направлении.

А тем временем развернулись словесные баталии вокруг плотины Каховской ГЭС, которую по одним сведениям заминировали и готовы взорвать российские военнослужащие, а по другим собирается бомбить Киев. Гидроузел ввели в эксплуатацию в 1956 году. Эта ГЭС – нижняя из каскада днепровских плотин. Она удерживает Каховское водохранилище объёмом 18,2 кубических километров. Это крупнейшее на Днепре водохранилище и одновременно основной источник водоснабжения всего юга. От прорыва гигантской массы воды удерживает 6,5-метровая дамба.

В случае её прорыва будет затоплена территория ниже по течению Днепра, которая контролируется российскими властями. Будут уничтожены понтонные переправы в районе Херсона. Также будет нарушено водоснабжение Крыма водами Днепра. По словам командующего генерала армии Суровикина, активность украинских войск в районе ГЭС «может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения». Уже сейчас ракеты и снаряды ВСУ уничтожают железнодорожный и автомобильный мосты на плотине. Объект находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии и управляемых ракет HIMARS. Правда, разрушить мощное гидротехническое сооружение одномоментно они не могут, так как у ВСУ для этого нет соответствующего вооружения. В номенклатуре ракет семейства GMLRS отсутствуют бетонобойные боеприпасы, а существующее оружие в большей степени ориентировано на уничтожение живой силы и лёгкой техники. Но методичные и целенаправленные удары по телу Каховской ГЭС могут вызвать прорыв плотины.

В общем, получается так: российские силы разрушают инфраструктурные объекты в тылу Украины, а ВСУ обстреливают железнодорожный и автомобильный мосты на подъезде к плотине и разрушают объекты в Белгородской области. Создание российско-белорусской группировки, по всей видимости, продиктовано необходимостью компенсировать недостаток живой силы на украинском фронте, поскольку частичная мобилизация в России выявила серьёзные проблемы в Минобороны РФ и в российском обществе, в котором зреют негативные отношения к смерти. Похоже, кто-то сильно перестарался в убеждении Путина, что страна в едином порыве встанет и двинется на фронт для победы над нацификацией и милитаризацией Украины. Теперь к нему приходит понимание реальной обстановки в стране. Потому он объявил, что в России новой волны частичной мобилизации больше не будет.

В СМИ появилась информация о том, что Пригожину удалось рекрутировать в ЧВК Вагнера более 20 тыс. заключённых. По некоторым сведениям, этим хотят заняться и в Минобороны РФ. Поможет это или нет, пока не ясно. По крайней мере, взять Бахмут Пригожину пока не удаётся.

ПАДЕНИЕ ВОЕННОГО САМОЛЁТА НА МИРНЫЙ ГОРОД И СТРАННЫЙ ТЕРАКТ НА УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ

17 октября Минобороны России заявило, что боевой бомбардировщик, вылетев с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета, при наборе высоты упал на город Ейск Краснодарского края. Оба лётчика катапультировались. Как сообщили власти, погибли 15 человек, в том числе трое детей.

По версии военных, полёт был учебный, поэтому на борту Су-34 боекомплекта не было. Однако известно, что Су-34 – один из основных российских фронтовых бомбардировщиков, который был принят на вооружение в 2014 году. При этом такие типы самолётов не стоят на вооружении ВМФ, о его использовании для обучения пилотов морской авиации ранее в открытых источниках не сообщалось. В то же время аэродром в Ейске – это учебный центр именно морских летчиков. На нём базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ. Так что учебный вылет Су-34 с этого Центра маловероятен.

Зато это весьма похоже на боевой вылет бомбардировщика, поскольку расположение аэродрома потенциально делает его удобным для базирования военной авиации, задействованной в спецоперации на Украине. Он расположен всего в 60 километрах от Мариуполя – буквально через Таганрогский залив от него. А по прямой до Бахмута, где сейчас идут напряжённые бои, всего 200 километров. Эксперты, просмотрев видео взрыва самолёта при падении, полагают, что здание разрушилось под воздействием взрыва боекомплекта самолёта, врезавшегося в многоэтажный дом.

А двумя днями ранее, 15 октября, на учебном полигоне МО РФ в Белгородской области одни мобилизованные расстреляли других мобилизованных. До сих пор достоверно неизвестны обстоятельства трагедии, так же, как и количество погибших (официально сообщается об 11) и статус стрелявших. Минобороны России назвало случившееся терактом, другие источники говорят о конфликте на религиозной почве. Родные одного из стрелков, 24-летнего Эхсона Аминзоды, сына высокопоставленного чиновника в Таджикистане, опознали его среди убитых. Они заявили, что Эхсон в России работал по патенту, не был религиозным человеком, будучи гражданином Таджикистана, на войну не собирался. В Москве зарабатывал деньги на свадьбу. Как военкомат умудрился мобилизовать иностранца – неясно.

ПУТИН ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ШОЙГУ

Эти два события подстегнули нехорошие предположения в адрес нашего земляка министра Шойгу. Кое-кто заговорил о его скорой отставке... Одновременно выяснилось, что в результате крайне неудачной частичной мобилизации рейтинг Путина с 67% в сентябре снизился до 60%. И власти поняли, что отсиживаться долее нельзя.

21 октября по всем телеканалам показали, как президент Путин в сопровождении министра обороны Шойгу инспектирует подготовку мобилизованных бойцов на полигоне в Рязанской области. Появление такого сюжета случайным не назовёшь. С одной стороны, он демонстрирует вовлечённость Путина в военные действия на Украине, а с другой, подтверждает наличие доверительных отношений между Верховным Главнокомандующим и министром обороны, который на некоторое время вообще выпал из медийного пространства. Это породило множество слухов. Сюжет показал, что между Путиным и Шойгу отсутствует какое-нибудь недопонимание. Так что теперь за неудачи на фронте будут отвечать начальник Генштаба Герасимов и командующий российскими войсками в Украине Суровикин.

Это имеет прямое отношение к Туве, поскольку для руководства республики Шойгу – это в некотором роде ориентир для поведения. Ни для кого не секрет, что отношения между главой Тувы Ховалыгом и нашим звёздным земляком министром обороны РФ Шойгу, мягко выражаясь, далеко не безоблачные. Когда дела на фронте стали складываться не совсем благополучно, в Туве у некоторых появилось чувство бодрости, переходящее в самоуверенность. Кое-кто почувствовал реальность возможности уклониться от патронирования республики со стороны нашего замечательного земляка. В связи с этим даже появились альтернативные действующему мэру Кызыла Сагаан-оолу кандидаты. Но с появлением на полигоне Путина в компании Шойгу, на лице и в походке которого невозможно было увидеть ни следов инфаркта, ни примет охлаждения отношения со стороны президента, всё встало на свои места. Теперь уже очевидно, что ждать отставки Шойгу с поста министра обороны можно будет достаточно долго. И все, кого потянуло на самостоятельность в мыслях и действиях, вынуждены срочно построиться в одну шеренгу и демонстрировать верность и послушание.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.