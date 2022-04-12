Карим Сагаан-оол – вулкан бесполезных идей

Народная мудрость гласит – подарки приятнее дарить, нежели получать, но вот «подарок», который преподнесла городская власть жителям многострадальных ЛДО и жителям вновь образованного Вавилинского затона, никто из них не ожидал. Как говорится – нам и даром таких подарков не нужно. По идее, власть эта городская, которая денно и нощно думает, как и чем же ещё «осчастливить» и так уставших от решения ежедневных рутинных жизненных проблем горожан, должна знать, чем же на самом деле живёт народ, и держать руку на пульсе. Но ведь нет. Надо сделать так, чтобы люди ещё больше и больше уставали и стонали от повседневной и повсеместной «заботы», которую сегодня проявляет в отношении них городская администрация.

А началось всё с того, что на прошлой неделе, нашему великому и прозорливому градоначальнику в голову пришла «светлая» мысль. Основа этой самой мысли была направлена на то, чтобы обеспечить жителям отдалённых жилых микрорайонов транспортную доступность. Короче говоря, наш градоначальник, который всё никак не сподобится освободить-таки кресло мэра, наконец-то взялся решить проблему с пассажирскими перевозками. Ведь обещал же четыре года назад он всем без исключения кызылчанам разобраться с этим злободневным вопросом. Но, как известно, обещать жениться и сделать это – разные вещи. И начал он воплощать свои идеи в жизнь. Причём по воле судьбы-злодейки «подопытными» стали всё те же «несчастные» жители ЛДО и Вавилинского затона. Они на себе, ежедневно ощущают «заботу» нашего неугомонного градоначальника. Вот уж поистине – дурная голова рукам покоя не дает.

По своей практике знаю точно, что организация пассажироперевозок, впрочем, как и организация городских маршрутов и их логистика – дело нехитрое в прямом смысле этого слова. Прежде всего, тут надо иметь представление о том, что ты хочешь сделать, а во-вторых, как минимум иметь профильное образование. Тут необходимо иметь обширные знания и в области организации перевозок и придерживаться общепринятых правил. На худой конец можно изучить опыт соседних регионов, учесть положительные и отрицательные факторы. В общем, знать все риски, которые обязательно возникнут при организации данного процесса. Но нашего «заботливого» градоначальника никто никогда никуда не приглашает. Передовым опытом и достижениями ни один из мэров соседних сибирских городов с ним делиться не хочет. А спросить, как надо сделать, Сагаан-оолу не у кого. Ведь всех своих замов он подобрал по своему подобию. Не зря наш градоначальник по последним замерам общественного мнения находится на самом последнем месте среди всех 88 управляющих городами начальников. Вот и решил он на собственном народе ставить эксперименты. И тут началось.

Не вникнув в тонкости организации процесса, не просчитав пассажиропоток на этих самых маршрутах и потребность в необходимом количестве транспортных средств, наш «руководЯтель» в День смеха, первого апреля, взял и принял новые схемы маршрутов движения городских автобусов, обеспечивающих перевозку жителей обоих берегов Енисея. Многие восприняли это как первоапрельскую шутку, но, увы, это была самая настоящая реальность. Люди, живущие на левобережных дачах и проживающие на Вавилинском затоне, уже привыкли к тому, что конечными пунктами движения их автобусов были остановки Дом Ветеранов и ТЭЦ. Но в этот день автобусы почему-то доезжали только до влачащего жалкое существование Пассажирского АТП. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот тебе и забота.

Многим стало сразу ясно, что ничего хорошего из этого ноу-хау не выйдет. Так и случилось. Говоря языком современной молодёжи – хайпануть у нашего мэра так и не получилось. Оно и понятно. Ведь за то время, пока руководит нашим городом Сагаан-оол, он не удосужился не только изучить литературу в области организации транспортной логистики, написанную умными людьми, но и не обратился за помощью к профессионалам в данной сфере. А ведь не так давно, один из умнейших людей в области организации пассажироперевозок А.Н. Трояков предлагал городским властям безболезненное решение данного вопроса. Но в услугах профессионалов чиновники мэрии не нуждаются. Они ведь сами с усами и знают, что для народа лучше. Да и живут Сагаан-оол и его многочисленные замы не на левобережных дачах и не на правом берегу, а аккурат в элитных микрорайонах города. Да и услугами общественного транспорта из них никто постоянно не пользуется. Возможно, именно поэтому, они посчитали, что людям будет так удобнее.

Однако сами жители этих отдалённых микрорайонов участвовать в устроенном городской властью эксперименте, читай, издевательстве, не захотели. Известно давно, что и терпению металла приходит конец, а уж людскому-то терпению и подавно. Не выдержав такого к себе отношения, люди обрушили своё негодование на решение нерадивого градоначальника шквалом обращений в адрес Главы Республики. Только после этого наш герой был вынужден вернуть всё на свои места. Ведь люди уже привыкли к тем маршрутам, по которым ездят автобусы со студентами, школьниками, пенсионерами и прочим людом, живущим по обе стороны Енисея.

Неудачи в любом начинании и решении любого мало-мальски значимого вопроса никак не расстраивают нашего градоначальника. Ведь другой бы, порядочный и рачительный хозяйственник, взял бы и задумался, что делается не так? Подумал, спросил совета у знающих и опытных людей, имеющих высокую компетенцию в решении того или иного вопроса. Но всё это не про Сагаан-оола. Нашему бездарю лишь бы что-то сделать, а каков будет результат – абсолютно неважно. Именно поэтому на оптимизации маршрутов наш герой решил не ограничивать полёт своей бурной фантазии. Следом, наш неугомонный и полный идеями мэр взялся объявить территорию несчастного ЛДО «Сухой Зоной».

Именно так было анонсировано общее собрание бездельников во главе с нашим градоначальником. Сначала я было подумал, ну вот и наступило счастье для жителей многострадального дачного общества. Построят дамбу там. И не страшны им будут ни талые, ни паводковые воды. На деле же оказалось, что под этим словосочетанием кроется совсем иной смысл. Запретить торговлю алкоголем, призвать всех жителей левобережных дач начать вести трезвый образ жизни и прочее бла-бла-бла из серии, «хватит употреблять алкоголь». Не зря народная мудрость гласит: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт». Вместо того, чтобы заняться решением реальных проблем, набивших оскомину у всех без исключения горожан, начиная от мусора, бродячих собак, тёмных улиц или вопросами утверждения генерального плана города, без которого сотни семей не могут оформить земельные участки на тех же дачных обществах, наш блабламер занимается лишь тем, что пускает пыль в глаза. Оно и понятно. Ни одно своё начинание этот человек не выстрадал. Не его это решения, а так идейки популистов. Именно поэтому ждать от него каких-то результатов ну просто бессмысленно. Ведь стоит только взглянуть на город, как всё становится на свои места. Существующему сегодня начальнику города, в срочном порядке необходимо добровольно освободить занимаемую должность. Ведь балбес, он и в Африке, и на ЛДО, и тем более на Вавилинском затоне, так и остается балбесом. Природу и людей не обманешь.

Зато во всех социальных сетях, нашего градоначальника его подчиненные представляют, как «самую светлую голову» всего человечества, живущего в 21 веке. И это-то он делает, и за тем-то он следит. И разметку на асфальте нарисовал, и медальку очередному родственнику вручил. Ну, вот прямо копирует он своего дядю полностью. Есть, с кого брать пример. Родственник же, никуда не денешься. Осталось только ещё засветиться на людях ему в белых трусиках да взять в руки палочки и размахивая ими кричать: «Всем проблемам города хана, верьте мне, горожане».

Но жители Кызыла и вправду уже сильно подустали от этого «вулкана» бесполезных идей. Ведь за что не возьмётся Сагаан-оол, всё у него через одно место. Подтверждением тому служат записи горожан, но только в других социальных сетях. Например, одна из участниц, так называемых субботников, разместила в одном из республиканских пабликов «крик души». В своём повествовании, женщина рассказала всю правду о том, что субботники проводятся зачастую из-под палки. При этом никто не обеспечивает участников уборки ни инструментом, ни мешками для мусора, ни даже элементарными перчатками. Всё приходится приобретать за свой счёт. Да и собранный мусор в купленные на свои деньги мусорные мешки стоит неделями. Работникам коммунальных служб города всё недосуг их приехать и загрузить. То машин нет, то топлива, то водителей. Находятся сотни причин и отговорок.

Людей уже бесит такое наплевательское отношение к ним со стороны городских властей. Вот и получается, что на бумаге да в соцсетях у нашего градоначальника в Кызыле не город, а райские кущи. На деле же грязный, засранный город что зимой, что весной, что летом, что осенью. И каждый житель нашего небольшого города в очередной раз убеждается в том, что этот человек ничего не понимает и, что самое страшное, не хочет вникать в решение ни одной даже маломальской проблемы.

Современник говорит: «Есть много способов сделать карьеру, но самый верный – родиться в нужной семье». Не согласиться с ним трудно, особенно если внимательно присмотреться к нашему «герою». Именно это и отличает Сагаан-оола от мэров других городов. И если там, в этих соседних городах нашей необъятной Родины, где население в разы больше, градоначальники готовы костьми лечь, лишь бы горожанам действительно было комфортно и по-настоящему приятно, а нашему мэру и похвастаться нечем. Ну, разве что только экспериментами, проводимыми над горожанами и жителями близлежащих дачных посёлков. Тут он, как говорится, собаку съел. В этом вся его сущность.

Заставить работать во благо города, Сагаан-оола сегодня не может никто. Ни горожане, ни глава Республики, ни даже его дядя, известный на всю Россию примитивный блогер. Но в наших силах, уважаемые кызылчане и неравнодушные жители дачных обществ, указывать ему, как слепому котёнку, на всё то, что он должен и обязан по роду своей деятельности делать. Пусть хоть так, пусть хоть из-под палки, но городские чиновники должны наконец-то взяться за работу. Ну, а я как обычно, жду от вас комментариев, в которых вы, уважаемые читатели нашего еженедельника, расскажите мне, что же вас волнует в первую очередь. В каких лужах вы утонули. Где заметили свалки мусора, типа пустыря, расположенного между артелью старателей «Ойна» и новым мостом. Или же вас волнует бывшая территория химскладов с удобрениями, что недалеко от Аэропорта, которая за этот год при попустительстве всё того же Сагаан-оола уже превратилась в очередные полигоны бытовых отходов, через которые ни пройти, ни проехать. Обо всем этом я буду обязательно писать. Дабы стать настоящей занозой, которая не даст спокойно досидеть в удобном кресле нашему неуважаемому мэру. Но обо всем по порядку в следующий раз.

А.Н. Борщёв