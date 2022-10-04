Мир стремительно приближается к ядерному конфликту?

Спецоперация России в Украине продолжает выдавать на-гора различные побочные эффекты. Один из них – это объявление в стране частичной мобилизации численностью в 300 тыс. мобилизованных. Сам по себе призыв 300-тысячной армии для 145-миллионного населения страны во время спецоперации – дело рядовое, если не учитывать реальное состояние российской армии и фактическое качество управления министерства обороны.

В связи с этим не могу не вспомнить заявление нашего, пожалуй, единственного в стране самостоятельного губернатора – Кадырова, выразившего недоумение по поводу принудительной мобилизации в то время, когда в стране «колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, СК». Они по долгу службы обязаны встать в строй действующих на фронте войск. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции (СВО) половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 млн. человек. И не принуждать гражданских к участию в спецоперации. Поэтому в Чечне никакой мобилизации не проводится. На фронт идут только добровольцы-контрактники.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ МОБИЛИЗАЦИИ НА РОДИНЕ ШОЙГУ

К сожалению, наш губернатор Ховалыг не поддержал коллегу из Чечни и вместо того, чтобы встать на сторону населения, сам активно занялся рекрутированием наших парней. Это слабая трусливая позиция. Видимо, он больше думает о том, как его оценят в Администрации президента, чем о судьбах 700 парней, отправленных на фронт. В общем, желание выслужиться перебороло человеческое отношение к людям. И это не может не вызывать у людей негативное отношение к власти.

29 сентября группа женщин численностью до 20 человек (некоторые – с детьми) пришли к зданию правительства, чтобы обратиться к главе республики Ховалыгу с заявлением против принудительной мобилизации их отцов, мужей, братьев и сыновей на фронт. Но к ним никто из правительства не вышел. Струсили. Вместо диалога с людьми по приказу Ховалыга полицейские, численность которых превышала протестующих в три-четыре раза, жёстко винтили слабых женщин, заталкивали в автозаки и увозили в участок. Среди них была молодая женщина с ребёнком в коляске. Но и её они тоже умудрились затолкать в полицейский транспорт и увезти. А потом не знали, что делать с ребёнком.

Блогеры всё это засняли и разместили в телеграм-каналах. Скандал случился громкий: на Родине министра обороны страны Шойгу его землячек, недовольных мобилизационными действиями властей, хватают и силком увозят в полицию, составляют на них административные протоколы и судят за антивоенные настроения.

Теперь Ховалыг, испугавшись огласки, невнятно мямлит: «Люди поддались на провокации, не знали, что необходимо заранее уведомлять о таких вещах». Не секрет, что у Ховалыга высшее юридическое образование. И уже в силу такого образования ему должно быть известно, что в Конституции России, имеющей прямое действие, в статье 31 установлено, что «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Там ни слова не говорится о каких-то «уведомлениях» властей при возникновении желания с ними встретиться и поговорить о наболевшем. К тому же в соответствии с нашим драконовским законодательством испрашивать о подобном необходимо в 10-дневный срок. А как это всё сделать, если вся мобилизация длится неделю? Видимо, Ховалыг и его многочисленный аппарат так напугались, что не могли придумать ничего другого, кроме как сморозить глупость о некой «провокации» и «незнании, что необходимо заранее уведомлять».

Но не везде протесты против мобилизации проходят мирно. В СМИ сообщается о поджогах военкоматов. Помимо них целями нападений стали здания местных администраций, полиции, ФСБ и Росгвардии. Нападения на здания ФСБ произошли в Краснодаре и Нижнем Новгороде, на отделы полиции – в Москве, Дагестане и Владивостоке. В Комсомольске-на-Амуре 50-летний мужчина пытался поджечь отделение Росгвардии.

ДОБРОВОЛЬЦЫ КОНЧИЛИСЬ. ЧЕМ ПОМОЖЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ?

Объявленная в России частичная мобилизация не может решить проблему нехватки живой силы немедленно: далеко не все призванные на службу для пополнения действующих частей резервисты будут отправлены на фронт без подготовки. Из большинства призванных будут формироваться новые соединения, что займёт несколько месяцев.

Кстати, то же самое происходило и в Украине, где летом существовало фактически две армии: одна, относительно малочисленная и слабо вооружённая, пыталась остановить российское наступление на фронте; другая, оснащённая новым западным оружием и техникой, готовилась – в том числе на полигонах за границей – к осеннему наступлению. Только у нас почему-то не озаботились тем, во что одеть призывников, как их экипировать. Даже с обеспечением бронежилетами ситуация критическая. Если верить пропагандисту Второго канала Соловьёву, порой мобилизованным выдают ржавое оружие.

По большому счёту частичная мобилизация говорит о двух вещах.

Первое – это сложное, если не сказать критичное, положение на фронте, где российской армии никак не удаётся перехватить инициативу. Военнослужащие ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области разворачивают контрнаступление на юге и уже зашли в населённые пункты Редкодуб, Колодези и Новосёловку с севера и Дробышево с Ямполем – с юга, окружили Лиман и 2 октября захватили его. 3 октября стало известно, что и село Торское оказалось под контролем Украины. Как сообщило Минобороны РФ, «из-за угрозы окружения наши войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи». Как полагают военные эксперты, теперь для противника открывается путь для взятия Лисичанска и Северодонецка.

Второе – фактическое отсутствие в России достаточного числа добровольцев, желающих повоевать в Украине. В этом плане приведу один пример. Мой отец, Семён Львович Конвиз, проживал в Москве, когда началась Великая Отечественная война. Как отмечено в его личном деле, хранящимся в архиве Минобороны, он прибыл на передовую на восьмой день войны. На восьмой! Это значит, он добровольно, без повестки, явился в военкомат на второй день войны. И так поступали многие. Спецоперация в Украине длится восьмой месяц. Все, кто изъявил желание добровольно записаться на фронт, это уже сделали. Поэтому объявленная частичная мобилизация носит принудительный характер.

Кстати, Тува и в этом плане тоже оскандалилась, когда глава Ховалыг принял решение выдавать семьям, из которых призывники пошли на фронт, по барану за каждого призванного. Такой глупости, как обмен молодых ребят на баранов, я лично раньше не слышал. Тот, кто это придумал, очень ловко подставил главу.

300 тысяч необученных бойцов на фронте протяжённостью в 1,5 тысячи километров погоду не сделают, особенно учитывая, что украинская армия насчитывает более 800 тыс. обкатанных, обстрелянных в боях и хорошо мотивированных бойцов. Учитывая уровень подготовки командующих российской и украинской армий, масштаб поставленных Путиным задач и уровень оснащённости воюющих сторон, 67-летнему генералу армии Шойгу для решения задач демилитаризации и денацификации Украины потребуется десятикратное превышение численности военнослужащих, которыми управляет 49-летний генерал-лейтенант Залужный. Как сообщается, Украина имеет 800-тысячную армию. Значит, нам нужна для победоносной спецоперации не менее, чем 8-миллионная группировка. Но это уже нельзя будет назвать ни специальной, ни антитеррористической операциями. Это будет настоящая полномасштабная война с применением всех видов оружия, включая атомное. Как и обещал президент Путин.

Впрочем, в случае применения такого оружия большая армия не понадобится. Война будет скоротечной и быстро закончится взаимным уничтожением сторон.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» – ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ!

Другое резонансное событие случилось в Балтийском море, где были взорваны трубопроводы Северных потоков. Российские власти заявляют, что подрыв «Северного потока» выгоден США, потому что он ставит Европу в полную зависимость от американского сжиженного газа. Также он выгоден Польше, которая на другой же день после диверсии на «Северном потоке» открыла газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд. кубометров газа в год и стала, таким образом, главным поставщиком газа из Норвегии. Правда, этот довод разбивается о другой: оба трубопровода и без того не работали и вряд ли могли быть запущены, учитывая позиции сторон.

Реально подрыв трубопроводов выгоден Украине, поскольку теперь действующий трубопровод находится у них. В этом состоит исключительное положение Украины. Однако оппоненты Кремля полагают, что Украина технически не могла организовать эти диверсии, поскольку у неё нет ни выхода к Балтике, ни вооружённых сил в этом районе территориальных вод Швеции и Дании. Они настаивают на версии, что разрушение газопроводов – дел рук Кремля, который давно публично заявляет о желании заморозить Европу.

Наши власти заявляют, что только сумасшедший может взрывать собственную газотранспортную систему и наносить себе вред, оцениваемый в десятки миллиардов долларов. Но наши западные оппоненты такой резон не берут за довод в пользу России, заявляя, что всё, что творится в России после 24 февраля текущего года, вообще не поддаётся разумному объяснению.

Американская разведка обосновывает свою версию подрыва коварством русских, которые «по своей природе обожают играть в шахматы». Сотрудник разведки Джон Джордан даёт такие пояснения этой версии: «В шахматах, чтобы добиться своих целей, бывает нужно пожертвовать пешкой. Русские понимают, что в перспективе – от среднесрочной до долгосрочной – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для них бесполезны. Они не качают по ним газ. Они не продают его в Европу... Русские понимают, что газопроводы им не нужны, но хотят послать нам предупреждение, причём сделать это в своей типичной – скрытной – военной манере».

НА ПОРОГЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

А тем временем ЦИКу России с помощью руководства партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «СР-ЗП» удалось провести на освобождённых от украинской власти территориях референдумы, на которых российские партии одержали головокружительную победу. И это привело к новой эскалации отношений России и Запада. Как и ожидалось, итоги референдумов мало что изменят. Даже весьма умеренный политик – генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что самая авторитетная международная организация эти итоги не признаёт.

Присоединение четырёх украинских регионов к России, которое должно завершиться 4 октября, также несёт в себе эскалацию военных действий на линии военного соприкосновения России и Украины. Когда оно случится, то любой удар по ЛДР-ДНР и двум областям Украины – Херсонской и Запорожской, будет вполне обоснованно расцениваться Кремлём как удар по территории России. И тогда – война. Со всеми вытекающими последствиями, вплоть до применения ядерного оружия.

Не знаю, как кто, а я лично верю президенту Путину, когда он обещает поступить именно таким образом, если у него не хватит сил и средств добиться победы обычными вооружениями. А то, что западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав её «опасной эскалацией и бряцанием оружием», так это вряд ли повлияет на решения и действия нашего президента. Присоединение территорий нужно Кремлю, чтобы остановить наступление ВСУ, пока фронт не почувствует эффекта от мобилизации.

Вряд ли это реально повлияет на ход военных действий. Но может создать предпосылки для начала войны с применением ядерного оружия.

Ожидается, что Запад захочет ответить на это своей эскалацией. Уже сейчас он пообещал удвоить количество находящихся на вооружении Украины ракетных систем залпового огня HIMARS, а также поставить современные системы ПВО. Также на очереди поставки дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS к тем же HIMARS, способных поражать цели боеприпасом большой мощности за сотни километров от фронта. Эти ракеты ранее США неоднократно отказывались поставлять, а наши власти называли возможные поставки «пересечением красной линии».

Сергей Конвиз