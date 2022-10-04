«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 78
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 27
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 24, 4 октября / Цены на продукты питания по состоянию на 3 октября 2022 года (в рублях)
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№24, 4 октября 2022 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 3 октября 2022 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

42

42

47

35

60 (+16)

41 (+5)

Яшкино в/с, 1 кг

 

 

72

 

 

58

Макфа, 1 кг

 

 

92

- (76)

90 (-7)

69

2.

Сахар

песок, 1 кг

80

80

102

88 (-34)

100

82

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

 

54 (+3)

57

65

 

53

4.

Масло растительное

 

115

130

152

130 (+1)

132

128

5.

Масло сливочное

Крестьянское

483

422

437 (-1)

740

900

342

6.

Сыр, 1 кг

«Российский»

630 (+343)

620 (+199)

438 (-114)

670 (+97)

550

- (760)

7.

Молоко

«Простоквашино»

- (110)

 

106 (+13)

101

90

 

«Литвиновское»

 

 

89 (-2)

85

90

76

«Семёнишна»

70 (-10)

79 (+18)

 

 

 

 

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

 

 

420

 

365

 

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

 

 

429 (+69)

 

285

 

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

 

242

260

 

230

184

11.

Хлеб

 

30 (-1)

32 (-3)

35

32

30

28

12.

Картофель

1 кг

20 (-5)

21 (-5)

40

38

 

30

13.

Капуста

1 кг

22 (+2)

21

- (40)

- (40)

 

35

14.

Свекла

1 кг

- (30)

24 (-6)

45

45

 

45

15.

Морковь

1 кг

- (16)

26 (+9)

50 (+5)

46 (-65)

 

38

16.

Лук

1 кг

20 (-8)

21 (-8)

40

39

 

25

17.

Крупа гречневая

1 кг

100

100 (+9)

152

140

115 (-10)

92

18.

Рис

1 кг

78

78 (-22)

112

130 (+36)

115

102 (-6)

19.

Лапша «Ролтон»

 

23

25 (-1)

30 (+4)

25

 

20

20.

Лапша «Доширак»

 

 

 

35

 

 

22 (-2)

21.

Макаронные изделия

1 кг

40 (-9)

40 (-20)

62 (+1)

51

52 (-28)

65

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 19 сентября 2022 года.

(прочитано 159 раз)

0
risk-inform.ru/article_10268.html

Остальные материалы номера 24:
Материалы по теме:
» Цены на продукты питания по состоянию на 19 сентября 2022 года (в рублях) (№22, 20 сентября)
» Цены на продукты питания по состоянию на 3 сентября 2022 года (в рублях) (№15, 6 сентября)
» Цены на продукты питания по состоянию на 15 августа 2022 года (в рублях) (№12, 16 августа)
» Цены на продукты питания по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях) (№20, 2 августа)
» Цены на продукты питания по состоянию на 10 июня 2022 года (в рублях) (№15, 28 июня)
» Цены на продукты питания по состоянию на 6 мая 2022 года (в рублях) (№8, 10 мая)
» Цены на продукты питания по состоянию на 16 апреля 2022 г. (в рублях) (№5, 19 апреля)
» Цены на продукты питания по состоянию на 18 марта 2022 г. (в рублях) (№2, 29 марта)
» Что по чём (№9, 7 марта)

«Я всегда верил, что выгорит». Владелец компании по турам в Монголию за три дня стал миллиардером.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru