Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 3 октября 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
42
|
42
|
47
|
35
|
60 (+16)
|
41 (+5)
|
Яшкино в/с, 1 кг
|
|
|
72
|
|
|
58
|
Макфа, 1 кг
|
|
|
92
|
- (76)
|
90 (-7)
|
69
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80
|
80
|
102
|
88 (-34)
|
100
|
82
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
|
54 (+3)
|
57
|
65
|
|
53
|
4.
|
Масло растительное
|
|
115
|
130
|
152
|
130 (+1)
|
132
|
128
|
5.
|
Масло сливочное
|
Крестьянское
|
483
|
422
|
437 (-1)
|
740
|
900
|
342
|
6.
|
Сыр, 1 кг
|
«Российский»
|
630 (+343)
|
620 (+199)
|
438 (-114)
|
670 (+97)
|
550
|
- (760)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
- (110)
|
|
106 (+13)
|
101
|
90
|
|
«Литвиновское»
|
|
|
89 (-2)
|
85
|
90
|
76
|
«Семёнишна»
|
70 (-10)
|
79 (+18)
|
|
|
|
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
|
|
420
|
|
365
|
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
|
|
429 (+69)
|
|
285
|
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
|
242
|
260
|
|
230
|
184
|
11.
|
Хлеб
|
|
30 (-1)
|
32 (-3)
|
35
|
32
|
30
|
28
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
20 (-5)
|
21 (-5)
|
40
|
38
|
|
30
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
22 (+2)
|
21
|
- (40)
|
- (40)
|
|
35
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
- (30)
|
24 (-6)
|
45
|
45
|
|
45
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
- (16)
|
26 (+9)
|
50 (+5)
|
46 (-65)
|
|
38
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
20 (-8)
|
21 (-8)
|
40
|
39
|
|
25
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
100
|
100 (+9)
|
152
|
140
|
115 (-10)
|
92
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78
|
78 (-22)
|
112
|
130 (+36)
|
115
|
102 (-6)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
25 (-1)
|
30 (+4)
|
25
|
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
|
|
35
|
|
|
22 (-2)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
40 (-9)
|
40 (-20)
|
62 (+1)
|
51
|
52 (-28)
|
65
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 19 сентября 2022 года.
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