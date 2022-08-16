Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 15 августа 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
43
|
50
|
54
|
35
|
53
|
38
|
Яшкино в/с, 1 кг
|
|
|
|
|
|
|
Макфа, 1 кг
|
|
|
68
|
76
|
90
|
39
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80
|
60
|
102
|
88
|
100
|
82
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
60
|
74
|
54
|
65
|
|
47
|
4.
|
Масло растительное
|
|
136
|
130
|
152
|
134
|
145
|
118
|
5.
|
Масло сливочное
|
Крестьянское, 500 гр
|
400
|
312
|
418
|
395
|
460
|
370
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
600
|
|
480
|
800
|
880
|
660
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
80
|
88
|
93
|
|
90
|
156
|
«Литвиновское»
|
|
|
|
85
|
|
79
|
«Семёнишна»
|
70
|
74
|
|
|
|
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
|
|
420
|
|
385
|
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
306
|
242
|
429
|
|
285
|
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
|
310
|
260
|
|
230
|
193
|
11.
|
Хлеб
|
|
30
|
35
|
29
|
36
|
32
|
28
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
45
|
47
|
50
|
|
|
55
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
25
|
26
|
|
55
|
|
35
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
60
|
|
70
|
72
|
|
65
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
50
|
53
|
65
|
70
|
|
65
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
55
|
58
|
60
|
65
|
|
55
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
125
|
89
|
152
|
140
|
125
|
92
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
85
|
60
|
137
|
94
|
85
|
87
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
42
|
26
|
30
|
25
|
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
60
|
29
|
35
|
30
|
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
49
|
63
|
63
|
51
|
60
|
67
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