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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 12, 16 августа / Цены на продукты питания по состоянию на 15 августа 2022 года (в рублях)
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№12, 16 августа 2022 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 15 августа 2022 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

43

50

54

35

53

38

Яшкино в/с, 1 кг

 

 

 

 

 

 

Макфа, 1 кг

 

 

68

76

90

39

2.

Сахар

песок, 1 кг

80

60

102

88

100

82

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

60

74

54

65

 

47

4.

Масло растительное

 

136

130

152

134

145

118

5.

Масло сливочное

Крестьянское, 500 гр

400

312

418

395

460

370

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

600

 

480

800

880

660

7.

Молоко

«Простоквашино»

80

88

93

 

90

156

«Литвиновское»

 

 

 

85

 

79

«Семёнишна»

70

74

 

 

 

 

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

 

 

420

 

385

 

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

306

242

429

 

285

 

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

 

310

260

 

230

193

11.

Хлеб

 

30

35

29

36

32

28

12.

Картофель

1 кг

45

47

50

 

 

55

13.

Капуста

1 кг

25

26

 

55

 

35

14.

Свекла

1 кг

60

 

70

72

 

65

15.

Морковь

1 кг

50

53

65

70

 

65

16.

Лук

1 кг

55

58

60

65

 

55

17.

Крупа гречневая

1 кг

125

89

152

140

125

92

18.

Рис

1 кг

85

60

137

94

85

87

19.

Лапша «Ролтон»

 

42

26

30

25

 

20

20.

Лапша «Доширак»

 

60

29

35

30

 

22

21.

Макаронные изделия

1 кг

49

63

63

51

60

67

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«Лучшие годы своей жизни я провёл в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие» (Генрих Четвёртый).

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