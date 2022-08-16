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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 12, 16 августа / Перекрёсток мнений
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№12, 16 августа 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 10-08-2022 #1[ru]

Кремль решил вернуть СССР. В итоге вернул только то, что смог: нищету, дефицит, изоляцию, репрессии, пропаганду, безысходность, несменяемую власть и войну с Западом. Новый СССР будет не только без союзников, передовой науки и образования, но даже без вкуса советского мороженного.

Аноним, 11-08-2022 #3[ru]

Зона интересов власти – «арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы». А когда у власти дотянутся руки до Тувы? Или, к примеру, до жизненного уровня пенсионеров? Или Путина интересуют только моря и океаны? Странно всё это...

Аноним, 11-08-2022 #5[ru]

Да и голоса им наши тоже не нужны. Если что не так, Фортуна «дорисует», сколько не хватит для победы «Единой России».

Аноним, 11-08-2022 #6[ru]

Но всё-таки кто-то голосует же партию жуликов и воров? Они что, идиоты конченные?

Аноним, 12-08-2022 #7[ru]

Взрывы на авиабазе в Новофёдоровке в Крыму, возможно, стали самой крупной потерей российской авиации в течение одного дня со времён Второй мировой войны – CNN.

Свежий анекдот

Аноним, 10-08-2022 #2[ru]

Тут в РосСМИ появились новости про «несчастных» европейцев, которые, чтобы не платить за подорожавшее тепло, собираются на зиму переехать в теплые края – типа Канаров, Таиланда, Мальдив и т.д. Интересно, что хотели нам сказать пропагандоны этой новостью? Лучше бы рассказали, как МЫ будем зимовать...

Аноним, 10-08-2022 #4[ru]

Учитывая, что Чубайс далеко не последний человек в окружении Путина, но при этом чуть ли не единственный из настолько высокопоставленных чиновников, сбежавший за границу, анекдот про «синдром Петрова-Боширова» может оказаться совсем не анекдотом. Чувствуется чекистский стиль.

Аноним, 11-08-2022 #5[ru]

Да не замёрзнет эта Европа, не надейтесь. Газа в мире хватает и без российского. Просто им придётся доплатить.

Аноним, 11-08-2022 #6[ru]

А если бы в России не было нефти и газа, то чем бы мы пугали Европу?

Аноним, 11-08-2022 #8[ru]

№7, «Не было бы нефти и газа» – пришлось бы работать всему населению. А то у нас половина живёт на пособие и ворует. А ни электрика, ни сантехника толкового не найти днём с огнём.

Аноним, 11-08-2022 #9[ru]

Росстат: Долг россиян за ЖКУ превысил 800 млрд. рублей. Но денег на оплату счетов за свет и отопление нет у гибнущих европейцев. Не путайте ни в коем случае!

Военных обострений в мире удаётся избежать

Аноним, 10-08-2022 #5[ru]

За месяц российские войска продвинулись в Украине на 10 (десять) километров. В полном, как известно, соответствии с планом Минобороны. И это – максимум, достигнутый на самом успешном для россиян бахмутском направлении в Донбассе. На остальных частях фронта успехи ещё более впечатляющие – не более чем на три километра, утверждает британская военная разведка.

Аноним, 10-08-2022 #7[ru]

Американская тайна зама Шойгу. Алексей Криворучко – замминистр обороны России, бывший владелец оружейного завода «Калашников», большой любитель вражеской для Кремля Америки и коррупционер. Мы нашли то, что он скрывал с особой тщательностью, – связи с США, дом в Майами, элитную недвижимость на Рублевке и американское гражданство дочерей. Рассказываем обо всем этом подробнее в новом расследовании... https://www.youtube.com/watch?v=XKu7LQon_rA

Аноним, 11-08-2022 #9[com]

Брокерту никак не выгодны новые технологии и развитие региона. Ему проще вариться в местном дерьме с местными отсталыми подрядчиками. Все новое для них чуждо. И поэтому он так враждебно воспринимает Трансстрой в Туве. Но все старое скоро канет в лету, ибо нельзя жить прошлым и отсталым бытием.

Аноним, 11-08-2022 #11[ru]

«В ядерной войне не может быть победителей»... «она никогда не должна быть развязана». Кто сказал, Путин? А чем тогда он будет добиваться любви европейцев? Кроме атомной бомбы у него других аргументов нет.

Аноним, 11-08-2022 #12[ru]

В Верховном суде Тувы заканчивается рассмотрение уголовного дела по обвинению начальника уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгака и его подчинённых, которые в 2008 году незаконно задержали Махмудова, вывезли его за город, избили, спустили в котлован, облили бензином и подожгли. Человек сгорел заживо. А потом этот же Сарыг-Донгак объявил Махмудова в розыск и 12 лет якобы разыскивал этого парня, заявляя, что тот скрывается от следствия. Теперь Сарыг-Донгаку светит пожизненный срок.

Аноним, 11-08-2022 #13[ru]

Ничего у Конвиза не получится. Не будет Сарыг-Донгаку никакого срока. Бывший замминистра МВД РТ Холмогоров отмажет его. Уже сейчас другой подсудимый – Кенден – взял вину на себя. Мол, я в запале застрелил парня из табельного оружия. Так что на пожизненный срок пойдёт не Сарыг-Донгак, а его подчинённый Кенден.

Аноним, 11-08-2022 #14[ru]

№13, враньё всё это – никакого пистолета не было. Это всё придумал Холмогоров.

Аноним, 11-08-2022 #15[ru]

Обвинение не может доказать, что у Кендена пистолета не было. Документы в УВД все уничтожены.

Аноним, 11-08-2022 #16[ru]

Это бывший начальник УВД Куулар заметает следы. Он знал про это преступление, был в курсе. Потом он и Сарыг-Донгак пошли на повышение. Сарыг-Донгак – заместителем начальника уголовного розыска республики, а Куулар – первым заместителем МВД Тувы. Куулар имеет к этому преступлению прямое отношение, хоть сам и не убивал. Он только помог заметать следы преступления. Куулар Тимур Борисович в настоящее время – заместитель Главы республики Владислава Товарищтайовича Ховалыга, курирующий правоохранительные органы. Все они «поднялись» на этом преступлении. У Сарыг-Донгака и Куулара в биографии немало таких мутных пятен. Людей они замучили не меряно.

Аноним, 11-08-2022 #17[ru]

Сейчас стратегия бывших ментов Куулара и Холмогорова такая: обвинение не может доказать, что у Куулара не было пистолета, поскольку Куулар похерил книгу учёта выдачи табельного оружия в УВД г. Кызыла за март 2008 года. Но следы замели бестолково. Даже не сумели составить акт уничтожения документов. Семёныч, подключи ФСБ, пусть они выведут на чистую воду этих оборотней в погонах Холмогорова, Куулара и Сарыг-Донгака. Всех их надо отправить в Черный лебедь на пожизненный срок.

Аноним, 11-08-2022 #18[ru]

А как быть с заявлением Путина о том, что «Россия будет наносить удары баллистическими ракетами с ядерными боеголовками «по центрам принятия решений»?

Аноним, 11-08-2022 #19[ru]

Да не будет никаких ударов «по центрам принятия решений». Путину и Шойгу ещё пожить охота.

Аноним, 11-08-2022 #20[ru]

Те, кто следит за судом над Сарыг-Донгаком, говорят, что Сарыг-Донгак как-то повеселел в последнее время. Говорят, что защита ведёт переговоры в правительстве с тем, чтобы на суд «надавили». Самым активным в этом плане должен быть Тимур и его команда. Ховалыг тоже может быть в курсе.

Аноним, 12-08-2022 #22[ru]

У Холмогорова этого остались огромные комплексы и психологические травмы из детства, когда его в школьном возрасте унижали и смеялись над ним за то, что он был полным. А когда он вырос, то пошёл в милицию работать, чтобы отыгрываться на людях, за причинённые ему в детстве страдания.

Аноним, 12-08-2022 #23[ru]

Мерзкий тип этот Холмогоров.

Коротко

Аноним, 10-08-2022 #2[ru]

«В России повысят цены на электроэнергию, чтобы оплатить вывоз сырья в Китай» – ну как обычно – народ за всё заплатит. И это правильно – нравится сегодняшний курс, нравится Путин, в восторге от «всё-по-плану» спецоперации – получите, распишитесь.

Аноним, 11-08-2022 #4[ru]

«Квартиры в Туве подорожали в среднем почти на 20% с начала 2022 года» – Куда уже дорожать-то? Оно и так уже приближается к московским ценам.

Аноним, 11-08-2022 #5[ru]

Гнать надо Брокерта с работы в три шеи!

Аноним, 11-08-2022 #6[ru]

№3 – Возвращаем Грузию с Казахстаном в родную говнень?

Аноним, 12-08-2022 #7[ru]

Ну Шойга-то ваша, а в Москве трётся. Вот и цены-то от Шойги...

Аноним, 12-08-2022 #9[ru]

Брокерта всегда прикармливал Орион. А как перестали это делать, то он стал натравливать на них прокуратуру и переселенцев. Вот такой вот подлец, однако...

Аноним, 12-08-2022 #10[ru]

#5 в четыре шеи нужно гнать этого пройдоху и прохиндея!

Двадцать второе июня

Аноним, 11-08-2022 #4[ru]

Хорошее стихотворение. Душевное. Продолжай, Семёныч, в том же духе!

Обзор прессы

Аноним, 10-08-2022 #1[ru]

Газификация-газификация... А вот интересно, какая страна производит газовое оборудование? Откуда возьмутся деньги, если все расходы на социалку уменьшаются, а на «оборону» растут? Кому нужна будет эта инфраструктура, если все уйдут на фронт? Такое впечатление, что «Тувинская правда» живет в каком-то параллельном мире... Хотя там она живет уже лет тридцать – вместе со всеми чиновниками...

Аноним, 10-08-2022 #2[ru]

«Тополя, тополя...» Сколько бы мэрия ни вырубала деревьев, места для машин все равно будет мало! Нужно как-то организовывать многоуровневые парковки, как-то организовывать автомобильное движение по-другому, учитывая опыт других городов. Или вообще перестраивать центр города (снести ветхие дома и на их месте строить парковки). А с такими топорными решениями Кызыл превратится в пустыню.

Аноним, 11-08-2022 #4[com]

#2 Власти не способны ничего организовывать, вы о чем? Какие парковки многоуровневые, там лесорубом работает Оруспай, а Саган-оол щеки надувает.

Аноним, 11-08-2022 #5[ru]

Если что и в состоянии сделать Ховалыг полезного, так это победить тувинскую сажу. Для этого необходимо газифицировать частный сектор и все котельные.

Аноним, 11-08-2022 #6[ru]

У Ховалыга нет такой команды, которая могла бы провести газификацию республики.

Аноним, 11-08-2022 #7[ru]

Если будет железная дорога в Туву, то и газификация станет более-менее реальной.

Воровство как образ жизни

Аноним, 10-08-2022 #1[ru]

Пока Брокерт фотографируется в стиле НЮ, Богусовтаптар и прочая деньги делают

Аноним, 10-08-2022 #2[ru]

Похоже, Богусов при Ховалыге – это как Крапивин или Доржу при Кара-ооле. Эффективный осваиватель бюджетных средств. Ну, ничего нового. Люди другие, а схемы – старые, отлаженные. Но ведь сейчас трудные времена наступают – «дойных коров» пора пускать под нож. Чуть ли не каждый день со всей России приходят новости о задержании всяких коррупционеров. Как бы Богусов вместе со своим покровителем не пошли по этапу, как расхитители советской... то есть государственной собственности.

Аноним, 10-08-2022 #3[ru]

Кара-оол опять пишет про метанол: «нужно жестко регламентировать его производство, хранение, транспортировку и продажу». С чего он так им озабочен? Потому что каждый раз, когда алкаши массово гибнут от паленой водки – это удар по подпольному бизнесу? Как говорится, кто о чём, а голый – о бане? Меньше становится клиентов, потому что дохнут, а выжившие – боятся закупаться у сомнительных продавцов. В результате поступления в кассу черной семьи уменьшаются. А вообще, метанол вместо этанола – это оружие конкурентов, когда одни бутлегеры хотят подставить других. Любимая тема Карлы.

Аноним, 11-08-2022 #4[com]

У Кара-оола главным кошельком были Богусов, и Якушев.

Аноним, 11-08-2022 #6[ru]

Просто поражаюсь: как Богусову удаётся так долго шельмовать целый народ? «Богусовтаптар» – это круто!

Аноним, 12-08-2022 #7[ru]

Абрам оказался хитрее Богусова, стырил у него миллион баксов и катается теперь по Турциям и Сочи.

Аноним, 12-08-2022 #9[ru]

Богусов действительно какой-то уникальный и непотопляемый экземпляр. Всех взял в оборот – и бывшего, и нынешнего и прежнего прокурора, и нынешнего. А сколько стоит губернатор или прокурор? Может, скинемся?

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risk-inform.ru/article_10205.html

Остальные материалы номера 12:
Материал входит в раздел тематического архива:

«Лучшие годы своей жизни я провёл в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие» (Генрих Четвёртый).

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