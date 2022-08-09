Военных обострений в мире удаётся избежать

Никаких глобальных изменений в мировой повестке давно не случалось, и тут Владимир Путин 1 августа обратился к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и неожиданно для многих заявил, что «в ядерной войне не может быть победителей», и поэтому «она никогда не должна быть развязана». Это его заявление многих поставило в тупик, поскольку ранее он же предупреждал западных партнёров, что если они начнут помогать Украине, то Россия применит оружие, которое ранее не применяла. Многие это восприняли, как предупреждение о готовности России применить ядерное оружие против стран Запада в случае, если они решатся вооружать Украину. Российские пропагандисты подхватили это предупреждение Путина и на все лады принялись расписывать ужасы возможной мировой ядерной войны, в ходе которой Россия будет наносить удары баллистическими ракетами с ядерными боеголовками «по центрам принятия решений». Обстановка в мире стала накаляться, пока США не ответили, что они и к такому варианту развития событий готовы. И вот случился новый поворот во взаимоотношениях ядерных держав: стороны отошли от агрессивной риторики с перспективой ядерного апокалипсиса, и мир может спокойно вздохнуть. Спецоперация России в Украине может развиваться в ставшей привычной стратегии и тактики ведения боевых действий с применением обычных вооружений.

НЭНСИ ПЕЛОСИ ПРОТИВ СИ ЦЗИНЬПИНА: КТО ПЕРВЫМ МОРГНЁТ

Но тут появилась новая причина беспокойства мирового сообщества – Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси собралась прилететь на Тайвань. Как известно, 23-миллионное население этого острова не желает признавать себя частью Китайской Народной Республики. По понятным причинам Тайвань не может эффективно бороться с притязаниями континентального Китая, учитывая разницу в численности, экономическом потенциале и военной мощи. Но, однако, ведёт себя, как независимое государство, имея за спиной такого союзника, как США. К тому же тайваньцы добились серьёзных успехов в различных областях. К примеру, Тайвань, получив соответствующие лицензии США на производство электронных чипов, стал ведущей державой по их производству. Армия Тайваня вооружена современным американским оружием. Поэтому пара десятков миллионов жителей островного Тайваня не подчиняется давлению полуторамиллиардного континентального Китая. Это очень злит руководство КНР, которому предстоит скоро провести съезд КПК, чтобы выбрать руководство на следующие пять лет. Так что визит Пелоси на Тайвань был для китайцев весьма нежелателен – он мог проявить слабость лидера КНР Си Цзиньпина, которому предстоит переизбраться на третий срок, ради чего он даже поменял Конституцию КНР.

Но и в США скоро также перевыборы части членов Палаты Представителей. Поэтому 82-летней Пелоси, спикеру палаты, тоже следовало проявить твёрдость и решимость в отстаивании идей демократии и демонстрации последовательности во внешней политике. Именно поэтому она и полетела на Тайвань, невзирая на военные приготовления армии КНР и убедительные угрозы посадить самолёт с Пелоси на аэродром континентального Китая или даже сбить, если она будет лететь в сопровождении боевых самолётов США.

РАЗОЧАРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ

По этому поводу в российских СМИ был создан пропагандистский ажиотаж, направленный на эскалацию ситуации с этим визитом. По всей видимости, кто-то очень надеялся, что Китай ответит на визит военным вторжением на остров. Тогда между Китаем и США могла начаться настоящая третья мировая война, на фоне которой наши позиции в Украине перестали бы быть предметом высшей заинтересованности.

Российские пропагандисты уже потирали руки в предвкушении серьёзной заварухи вокруг Тайваня, когда вдруг Пелоси без оглядки на угрозы Китая вечером 2 августа приземлилась в аэропорту Тайбэя. После посадки самолёта офис Пелоси опубликовал официальное заявление, согласно которому визит делегации Конгресса совершается в подтверждение американской «непоколебимой поддержки» тайваньской демократии и никоим образом не противоречит американской политике в отношении Китая.

В российских СМИ появилось сообщение, что президент США Байден трижды (!) просил Пелоси отказаться от визита на Тайвань, однако она проявила волю и своё намерение исполнило. Это – наглядный пример того, как работает система власти в США. В России трудно было представить, чтобы Володин или Матвиенко могли ослушаться Путина и совершить что-то даже самое незначительное вопреки его воли. В США президент не вправе приказывать ни парламенту, ни суду, ни прессе. Он может с ними взаимодействовать, и не более того.

«Наш визит нужно воспринимать как недвусмысленное заявление, что Америка поддерживает Тайвань, пока он защищает себя и свою свободу», – заявила Пелоси. Спикер также напомнила, что в 1991 году посетила Китай вместе с делегацией Конгресса и развернула на площади Тяньаньмэнь ленту с надписью «Погибшим за демократию». Одновременно газета The Washington Post опубликовала колонку Нэнси Пелоси «Почему я возглавляю делегацию Конгресса на Тайвань». В ней конгрессвумен объяснила, что США дали обещание поддерживать безопасность Тайваня, поэтому сейчас должны вспомнить о нём, поскольку тайваньская демократия находится под угрозой со стороны Китая. По словам Пелоси, Пекин в последние годы настолько увеличил военную активность вблизи острова, что заставил Минобороны США сделать вывод о вероятной подготовке Китая к силовому присоединению Тайваня.

КОСОВО – СЕРБИЯ: КОНФЛИКТ НЕ ЗАЖЁГСЯ

Ещё одним разочарованием для российских пропагандистов стала Сербия.

Власти Косово, вместо дальнейшего разжигания конфликта, отложили до 1 сентября выполнение распоряжения о введении временных документов, которые должны получать при въезде в регион граждане Сербии, а также о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косова сербам. Такое заявление в ночь на 1 августа обнародовал премьер-министр Республики Косово Альбин Курти, уточнив, что для этого должны быть убраны баррикады на севере Косова для организации свободы движения.

Напомним, вечером 31 июля сотни этнических сербов припарковали фуры, грузовики с цистернами для перевозки нефтепродуктов и другие тяжёлые транспортные средства на дорогах в направлении пропускных пунктов на границе с Сербией «Ярине» и «Брняк», заблокировав движение. Большое количество местных сербов собрались вокруг баррикад с намерением остаться там.

Премьер Косово заявил, что в обострении ситуации в регионе виноват наш российский друг президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, блокирование трассы на границе – спланированная акция. Как отметил глава косовской администрации, его распоряжение о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косова сербам, на косовские стало ответным шагом на действия Белграда, который требует того же от граждан Косово, въезжающих в Сербию.

В свою очередь Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово никогда не была «более сложной» для Сербии и проживающих в Косово этнических сербов, чем сейчас. «Атмосфера накалилась до предела», – указал Вучич, предупредив, что Сербия победит, если сербы подвергнутся нападению. А депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о возможной «денацификации Балкан». «Мне всё кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», – написал политик, явно подражая российским властям с её спецоперацией в Украине.

Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности на территории Косово, выразили готовность вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово.

При этом подобные конфликты случаются не впервые. В последний раз серьёзное обострение ситуации в регионе наблюдалось в сентябре 2021 года, когда сотни этнических сербов устраивали ежедневные акции протеста и блокировали движение на двух пограничных переходах.

НА УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ ГРЯДЁТ ЖАРКИЙ АВГУСТ

А тем временем в Украине наступило затишье перед бурей. В районе Херсона российские и украинские войска накапливают вооружённые силы. Для этого даже снимаются войска из Донецка. Западные источники утверждают, что войска Украины в течение 4-6 недель намерены освободить Херсон от российских войск.

Российский пропагандист Гиркин-Стрелков публично клеймит позором министра обороны РФ Шойгу, называя его фанерным генералом и обвиняя в некомпетентности и трусости. Странно, но в отношении него никаких репрессий не инициируется. Видимо, такое поведение отставного сотрудника ФСБ и бывшего министра обороны ДНР кого-то в Кремле очень устраивает. Если в течение месяца-двух украинские войска войдут в Херсон, то военная карьера Шойгу может бесславно закончиться.

Специалисты отмечают, что вооружение, которое имелось у Украины до начала спецоперации, уже закончилось. И если бы не поставки западных союзников, воевать украинцам было бы нечем. Но Запад продолжает оказывать Украине обещанную помощь. Украина наращивает количество современных западных артиллерийских систем. Это немецкие самоходные гаубицы PzH 2000, французские колёсные САУ CAESAR, польские САУ Krab, американские и английские реактивные системы залпового огня калибра 227 мм: колесные M142 HIMARS и гусеничные M270B1 и MARS-II с боеприпасами к ним. При этом Шойгу больше не делает заявлений о том, что все эти караваны с оружием будут «законными целями» для армии России.

Как теперь очевидно, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не привёл к развязыванию войны в Южно-Китайском море. А очередной конфликт на сербско-косовской границе не перешёл в горячую фазу. Так что надежды втянуть Китай или Сербию в военное столкновение с Западом успехом не увенчались. И России придётся и дальше в одиночку противостоять в Украине хорошо оснащённой западной коалиции. А поскольку Путин фактически отказался от нанесения ядерного удара в случае неприятного исхода спецоперации, она временно переходит в более спокойную стадию, где стороны готовятся к боевым действиям, но не предпринимают никаких активных действий.

Кондрат Пчёлкин