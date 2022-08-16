Сергей Конвиз: Россия в кольце врагов

Похоже, в нашей стране от событий в Украине наступает психологическая усталость. Одна из причин – это полное отсутствие в стране надежды на то, что специальная военная операция (СВО) может завершиться нашей скорой победой. Мало того: всё больше россиян ощущают на себе последствия СВО. Атака (или диверсия?) на аэродром Саки в Крыму, в результате которой были уничтожены то ли семь, то ли девять боевых самолётов и склад боеприпасов, показала, что даже глубокий тыл России не является безопасным. Как и в случае с гибелью флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», внятной позиции Минобороны РФ нет. Там утверждают, что взрыв на авиабазе в Крыму произошёл из-за «детонации боеприпасов». Украинские власти по этому поводу сохраняют многозначительное молчание. Эксперты полагают, что от одного окурка возникновение нескольких пожаров, очаги которых расположены на расстоянии 750 метров, маловероятно.

БАРДАК В ВЕДОМСТВЕ ШОЙГУ ИЛИ ВОПИЮЩАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ

Важно, что авиабаза Минобороны РФ, на которой базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота, находится за пределами дальности почти всех средств поражения, которые, как считалось, есть у Украины. Именно с этой базы самолёты регулярно наносят удары по югу Украины. Там базируется полк, поддерживающий российские войска в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Взрывы на авиабазе «Саки» ВКС России в Крыму днём 9 августа оставили много загадок. Официально представители России и Украины заявили, что Украина не имеет отношения к взрывам, вызвавшим большие разрушения на базе и в соседнем посёлке Новофёдоровка. По версии российского Минобороны, на базе взорвались авиационные боеприпасы, которые, в свою очередь, детонировали после «нарушения пожарной безопасности» в пункте их хранения. Однако эта версия подвергается сомнению, поскольку опубликованы видео с места событий, на которых видно, что взрывов было несколько. Один взрыв произошёл в районе помещения, похожего на склад, другой – около стоянки самолётов. «Грибы» взрывов выглядят одинаково, что свидетельствует о том, что каждый из них был вызван схожей причиной, и произошли они одновременно. Логичнее предположить, что все взрывы произошли в результате удара одинаковыми боеприпасами извне. В результате взрывов уничтожены то ли семь, то ли девять боевых самолётов МО РФ и склад боеприпасов.

Как и в других случаях, точки зрения на это событие противоборствующих сторон различаются диаметрально. Минобороны РФ, как и в случае с трагедией ракетного крейсера «Москва», заявляет о случайном пожаре от непотушенной сигареты. Как известно, министр обороны РФ Шойгу – бывший руководитель МЧС. Наверное, поэтому любое чрезвычайное происшествие объясняется им не вовремя непотушенной сигаретой. Однако эксперты полагают, что аэродром в Крыму, находящийся на расстоянии 200 км от линии фронта, либо был подвергнут ракетной атаке украинскими вооружёнными силами, либо случившееся – последствия действий диверсионных групп ВСУ, либо атаками боевых дронов. Но в любом случае взрывы на военном аэродроме глубоко в тылу на российской территории – большой конфуз МО РФ: либо системы ПВО, либо контрразведки Черноморского флота.

НАТО СТРОИТ ВОКРУГ РОССИИ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

И всё это происходит на фоне усиливающейся международной изоляции России. Так на днях Чехия, которая председательствует в Совете ЕС, поддержала инициативу стран Балтии на запрет выдачи шенгенских виз гражданам России в ответ на вторжение войск в Украину. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна будет добиваться консенсуса по этой мере на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдёт в конце августа в Праге. Лично я полагаю, что в целом Евросоюз вряд ли поддержит такую инициативу, поскольку она предполагает коллективную ответственность народа за действия властей, что противоречит букве и духу Хельсинских соглашений. В подтверждение этой версии пришло сообщение, что канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с таким предложением.

Но такие призывы говорят о том, что страны Европы реально собираются строить свою жизнь без России. И если такое произойдёт, то мы начнём коллективное движение в сторону, противоположную цивилизации. Кстати, Чехия уже запретила выдавать визы и виды на жительство гражданам России и Беларуси, визы перестали выдавать Эстония и Латвия. Как говорится, процесс пошёл... Мало того: Эстония и Финляндия планируют закрыть Балтийское море для российских военных кораблей. Эстония и Финляндия договорились объединить свою береговую оборону после того, как Финляндия и Швеция станут членами НАТО. «Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», – заявляют наши ощетинившиеся северо-западные соседи.

«МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ»... ЧЕРНОБЫЛЬ

Понятно, что поступающие сведения о событиях на фронтах совсем не вызывают оптимизма. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, занятой нашими войсками, вызывает озабоченность в ООН. Украина заявляет, что оккупация территории Запорожской АЭС российскими войсками несёт в себе угрозу ядерной безопасности Европы. Наши власти объявили эту территорию своей и требуют, чтобы ВСУ прекратили на этой территории всякие военные действия, поскольку это чревато аварией на атомном реакторе самой крупной в Европе АЭС, последствия которой могут сказаться на расстоянии нескольких сотен километров от АЭС. То есть далеко за пределами Украины – в России и Европе.

Зампред Совбеза России Медведев так прокомментировал обстрелы, которым в последнее время подвергалась Запорожская АЭС: «Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100-процентная брехня». И добавил: «Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны». Таким образом, он, как официальное лицо, как бы предупреждают европейцев, что «в случае чего» и у них на атомных станциях могут возникнуть подобные трагические «случайности». А это уже чревато ядерной катастрофой в Европе.

В ситуацию втянута ООН, на днях состоятся слушания по этому вопросу. Но уже сейчас известна реакция т.н. коллективного Запада, которая состоит в том, что неважно, кто подвергает прилежащую к станции территорию обстрелами. Всё равно в этом виновна Россия, поскольку её войска заняли АЭС и тем самым создали конфликтную ситуацию с угрозой ядерной катастрофы в Европе. Но, невзирая на спор о виновности сторон, опасность катастрофы возрастает. И об этом говорит инцидент на аэродроме Саки в Крыму.

ИЗ СОЮЗНИКОВ ОСТАЛИСЬ ОДНИ АУТСАЙДЕРЫ

Но в любом случае ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции и на аэродроме Саки наглядно демонстрируют, что российско-украинский конфликт становится всё более опасным для всей Европы как минимум. И это на фоне осложнения отношений с основным южным соседом России – Казахстаном. Он ставит нашу страну в очень сложное положение на фоне санкций западных стран. Наши власти приняли решение обходить санкции посредством так называемого «параллельного импорта», который заключается в том, что Россия получает через третьи страны какую-то продукцию в обход санкций и без согласия правообладателя (изготовителя). Для этого нужна эта самая «третья страна», граничащая с Россией. Казахстан, имеющий границу с Россией протяжённостью 1 242 км, разделяет нашу страну со всеми странами Средней Азии и далее на юг. И если Казахстан последовательно будет идти в русле западной санкционной политики, то это весьма затруднит т.н. импортозамещение путём параллельных поставок санкционных товаров.

Таким образом, в настоящее время и на обозримое будущее Россия находится в кольце врагов. А по части союзников она может рассчитывать исключительно на дружбу с такими странами, как Белоруссия, Иран и КНДР, а также с находящимися под санкциями Сирией, Венесуэлой, Кубой и Мьянмой. На этом фоне стремление провести референдум на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины ещё более обостряет отношения России и Украины и делает невозможными переговоры сторон, к чему стремится Путин. А переговоры реально необходимы России, поскольку затягивание конфликта явно нам не на руку.

Ситуация усугубляется тем, что ряд стран настаивают на том, чтобы признать РФ спонсором терроризма. Таких стран в мире осталось очень мало – Иран, КНДР и Сирия. Признание России как спонсора терроризма не только очень сильно ущемит интересы россиян, но и в целом ограничит возможности для урегулирования конфликта в Украине. Известные эксперты полагают, что такая ситуация чревата превращением сегодняшнего противостояния России и Украины в бессрочное. А значит, может открыть путь к третьей мировой войне с применением ядерного оружия. Наверное, поэтому такая инициатива Украины не была поддержана со стороны США.

Такой видится ситуация вокруг спецоперации России в Украине. Развивается она последовательно и достаточно логично. Так бывает всегда, когда не сбываются планы на быстрый успех. Затяжной конфликт не выгоден ни одной из сторон. Но мы, в отличие от Украины, боремся в одиночестве. Поэтому наши ресурсы более ограниченны. Так что придётся затягивать пояса.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз