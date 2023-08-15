Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 14 августа 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
35
|
45
|
92
|
79 (-9)
|
100
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47
|
64 (+7)
|
50
|
60 (-8)
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70
|
- (74)
|
99
|
91
|
115 (+10)
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
80
|
84
|
89 (+1)
|
70
|
-
|
61 (-1)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
95 (-10)
|
178 (+41)
|
166 (+16)
|
120 (-25)
|
112 (-3)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
750
|
626
|
680
|
702 (+16)
|
720 (-60)
|
664 (-76)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
770 (-4)
|
667
|
633 (-129)
|
765 (-90)
|
900
|
760 (+10)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
-
|
118 (-3)
|
105 (-3)
|
110 (-10)
|
102
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
93 (+4)
|
85
|
- (95)
|
76 (-11)
|
«Семёнишна»
|
75 (+2)
|
74 (-5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
650
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
350
|
-
|
380 (+65)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
220
|
210
|
310
|
301
|
320 (+25)
|
255 (+15)
|
11.
|
Хлеб
|
|
40 (+14)
|
32
|
32
|
36
|
40
|
33
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
60 (-10)
|
63 (-11)
|
42 (+2)
|
53 (-12)
|
-
|
95
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
60 (+10)
|
52 (-11)
|
65 (-10)
|
75 (-16)
|
-
|
85
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
55 (-5)
|
63 (+21)
|
70 (+25)
|
98 (+7)
|
-
|
65
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
97 (+22)
|
78 (-27)
|
70
|
85 (-13)
|
-
|
65
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
60 (-10)
|
84 (+10)
|
85 (+10)
|
65 (-13)
|
-
|
75
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
50
|
-
|
84
|
70
|
100
|
54
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
86
|
105
|
125 (+2)
|
101
|
150
|
99 (-3)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
27
|
28
|
28 (+3)
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
22
|
-
|
35
|
32 (+4)
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
36
|
47
|
62 (+8)
|
45
|
55 (+5)
|
49
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 14 августа 2023 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
57 (+3)
|
58,5 (+3)
|
57,5 (+2,5)
|
54 (+1)
|
АИ-95
|
60 (+2)
|
61,5 (+3)
|
60,4 (+2,4)
|
57 (+1)
|
ДТ
|
62 (-3)
|
64 (-1)
|
64 (+2)
|
60 (+1)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 24 июля 2023 года.
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