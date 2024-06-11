Цены на продукты питания по состоянию на 10 июня 2024 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
37 (-1)
|
- (42)
|
85
|
75 (+1)
|
73
|
58 (+17)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
42 (+8)
|
67
|
74 (+16)
|
70
|
41 (+3)
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
73 (+1)
|
75 (+7)
|
105
|
115 (+20)
|
110
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
126 (+6)
|
137
|
126 (-6)
|
95 (-20)
|
-
|
82 (-53)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
110 (-20)
|
110
|
164 (-14)
|
148 (-16)
|
140 (-20)
|
122 (-22)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
1112 (+276)
|
1110 (+404)
|
940 (+508)
|
820
|
900
|
800 (+26)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
690 (+16)
|
770 (+85)
|
730 (+17)
|
850 (+230)
|
940
|
860
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
84 (+1)
|
83 (-12)
|
109 (+2)
|
108 (+9)
|
115 (+5)
|
113 (+3)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
104 (-3)
|
97
|
-
|
92 (+1)
|
«Семёнишна»
|
73 (-2)
|
79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- (480)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
350
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
- (260)
|
200 (-100)
|
-
|
-
|
360
|
242 (+1)
|
11.
|
Хлеб
|
|
42
|
47 (+3)
|
37
|
42 (+2)
|
40 (+2)
|
45 (+6)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
41 (+6)
|
105 (+70)
|
40
|
- (35)
|
-
|
54 (+19)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
42 (+2)
|
- (38)
|
60 (+25)
|
59 (+23)
|
-
|
54 (+19)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
80 (+40)
|
- (42)
|
95 (+55)
|
98 (+50)
|
-
|
54 (+19)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
- (45)
|
105 (+60)
|
125 (+80)
|
78 (+43)
|
-
|
52 (+17)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
44 (+7)
|
58 (-5)
|
50 (+10)
|
59 (+13)
|
-
|
60 (+25)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
56 (+7)
|
63 (+23)
|
84
|
70
|
100
|
44
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
125 (+28)
|
116 (+1)
|
144
|
112 (-42)
|
115 (-30)
|
105
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
-
|
28
|
25
|
-
|
- (20)
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
23 (-1)
|
-
|
35
|
28
|
-
|
24 (+2)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
50
|
40 (+3)
|
57 (+3)
|
45
|
80 (+20)
|
55
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 15 апреля 2024 года.
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 10 июня 2024 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
52,5 (-2)
|
53,5 (-2)
|
52 (-2)
|
50 (-1)
|
АИ-95
|
55,5 (-4)
|
57,5 (-1)
|
55 (-2)
|
54 (-1)
|
ДТ
|
76 (-3,5)
|
78,5 (-4)
|
78 (-2)
|
73
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