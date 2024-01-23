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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 3, 23 января / Цены на продукты питания по состоянию на 22 января 2024 года (в рублях)
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№3, 23 января 2024 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 22 января 2024 года (в рублях)


№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

40 (-3)

- (50)

92

78 (+3)

77 (-3)

41 (-21)

«Алейка», 1 кг

-

- (47)

52 (-12)

60 (+10)

65 (+2)

38 (-2)

2.

Сахар

песок, 1 кг

73 (-7)

77 (+3)

105

95

115

85

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

130 (+10)

116 (+16)

148 (+8)

136 (+26)

-

118 (+3)

4.

Масло растительное

 

114 (+4)

110 (-20)

152

160 (+2)

140 (-10)

142

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

890 (+2)

628 (-188)

722 (+42)

832 (-134)

880 (+30)

774 (+24)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

629 (-1)

668 (-32)

840 (+36)

878

880 (-70)

810 (+10)

7.

Молоко

«Простоквашино»

87 (+4)

79 (-4)

117 (+9)

108 (+9)

120 (+5)

110 (+12)

«Литвиновское»

-

-

105 (+4)

92 (-20)

115 (+10)

86 (-16)

«Семёнишна»

74 (-6)

79 (+5)

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

650 (+70)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

350 (-70)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

-

- (315)

425 (+10)

332 (-18)

380 (-20)

256 (-55)

11.

Хлеб

 

42

37 (-3)

37

34 (-8)

36 (-4)

39

12.

Картофель

1 кг

70 (+50)

28

35

39 (-6)

-

35

13.

Капуста

1 кг

35 (+15)

- (26)

40

39 (-7)

-

38 (-7)

14.

Свекла

1 кг

40 (+10)

42 (+10)

40

59

-

38 (-17)

15.

Морковь

1 кг

35 (+5)

- (32)

60 (+20)

59

-

38 (-7)

16.

Лук

1 кг

35 (+5)

37 (+5)

45 (+5)

46 (-6)

-

38 (-17)

17.

Крупа гречневая

1 кг

54 (-18)

50 (-3)

84

70

100

74 (-20)

18.

Рис

1 кг

100 (-12)

106 (+1)

144

122 (-6)

145 (+5)

101 (-9)

19.

Лапша «Ролтон»

 

20 (+1)

-

28

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

21

-

35

33

-

22

21.

Макаронные изделия

1 кг

42 (-8)

45 (+3)

53 (-9)

45

55

55 (+3)

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 11 декабря 2023 года.

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 22 января 2024 года (в рублях)

АЗС

ТТК

Эне-Сай

Фортуна

Джокер

АИ-92

54 (-2,6)

53,5 (-4)

53 (-3)

50 (-3)

АИ-95

57,5 (-3,5)

56,5 (-4)

56 (-2)

54 (-3)

ДТ

83 (-0,7)

82,5

85

85 (+5)

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Открыл дырокол, оттуда высыпалась целая куча дырок.

Шутка 2010 года

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