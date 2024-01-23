Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 22 января 2024 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
40 (-3)
|
- (50)
|
92
|
78 (+3)
|
77 (-3)
|
41 (-21)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
- (47)
|
52 (-12)
|
60 (+10)
|
65 (+2)
|
38 (-2)
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
73 (-7)
|
77 (+3)
|
105
|
95
|
115
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
130 (+10)
|
116 (+16)
|
148 (+8)
|
136 (+26)
|
-
|
118 (+3)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
114 (+4)
|
110 (-20)
|
152
|
160 (+2)
|
140 (-10)
|
142
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
890 (+2)
|
628 (-188)
|
722 (+42)
|
832 (-134)
|
880 (+30)
|
774 (+24)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
629 (-1)
|
668 (-32)
|
840 (+36)
|
878
|
880 (-70)
|
810 (+10)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
87 (+4)
|
79 (-4)
|
117 (+9)
|
108 (+9)
|
120 (+5)
|
110 (+12)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
105 (+4)
|
92 (-20)
|
115 (+10)
|
86 (-16)
|
«Семёнишна»
|
74 (-6)
|
79 (+5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
650 (+70)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
350 (-70)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
-
|
- (315)
|
425 (+10)
|
332 (-18)
|
380 (-20)
|
256 (-55)
|
11.
|
Хлеб
|
|
42
|
37 (-3)
|
37
|
34 (-8)
|
36 (-4)
|
39
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
70 (+50)
|
28
|
35
|
39 (-6)
|
-
|
35
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
35 (+15)
|
- (26)
|
40
|
39 (-7)
|
-
|
38 (-7)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
40 (+10)
|
42 (+10)
|
40
|
59
|
-
|
38 (-17)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
35 (+5)
|
- (32)
|
60 (+20)
|
59
|
-
|
38 (-7)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
35 (+5)
|
37 (+5)
|
45 (+5)
|
46 (-6)
|
-
|
38 (-17)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
54 (-18)
|
50 (-3)
|
84
|
70
|
100
|
74 (-20)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
100 (-12)
|
106 (+1)
|
144
|
122 (-6)
|
145 (+5)
|
101 (-9)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20 (+1)
|
-
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
21
|
-
|
35
|
33
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
42 (-8)
|
45 (+3)
|
53 (-9)
|
45
|
55
|
55 (+3)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 11 декабря 2023 года.
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 22 января 2024 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
54 (-2,6)
|
53,5 (-4)
|
53 (-3)
|
50 (-3)
|
АИ-95
|
57,5 (-3,5)
|
56,5 (-4)
|
56 (-2)
|
54 (-3)
|
ДТ
|
83 (-0,7)
|
82,5
|
85
|
85 (+5)
(прочитано 191 раз)
- Цитаты Владимира Путина
- Свежий анекдот
- Россия сегодня: Правоохранители и коммунальщики создают Путину проблемы накануне выборов
- Коротко
- Почему население России не верит государству?
- Сергей Конвиз: Военная спецоперация – до последней капли крови?
- Перекрёсток мнений
- Язык мой – друг мой, язык мой – враг мой