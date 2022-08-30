Сергей Конвиз: Стабильность кажется призрачной

На ушедшей неделе можно выделить три знаковых события, оставивших свой след в нашей памяти. Первым смело можно назвать подрыв джипа в Московской области.

ВЗРЫВ В ПРОПАГАНДИСТСКОЙ СРЕДЕ

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, в двух километрах от поместья министра обороны Сергея Шойгу, на ходу сгорел автомобиль, за рулём которого была журналист Дарья Дугина. Она погибла. Как сообщила ФСБ, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. В результате взрыва погибла дочь философа националистического толка АлександраДугина, которая ехала домой после литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве гостя.

ФСБ утверждает, что преступление подготовили и совершили спецслужбы Украины. По версии ведомства, непосредственно в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Она якобы приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и арендовала в Москве квартиру в том же доме, где жила Дугина. 20 августа Вовк с дочерью, по утверждению ФСБ, так же, как и Дарья Дугина, находились на фестивале «Традиция», где выступал Александр Дугин.

Сама 29-летняя Дарья была широкой публике малоизвестна. Да и её 60-летний отец Александр Дугин также не является популярным общественным деятелем. Последние годы он зарабатывал в основном тем, что сочинял пропагандистские книжки и брошюры для Министерства обороны России. Однако поскольку отец и дочь активно позиционировали себя в качестве патриотов, убийство получило огромный резонанс, растиражированный государственными СМИ. Путин тут же подписал указ о награждении погибшей орденом Мужества. Но предметно никто не может объяснить, за что могли убить малоизвестную женщину с философским образованием. Хотя ФСБ уже на второй день после подрыва автомобиля назвала убийцу – гражданку Украины Вовк. По утверждению ФСБ, после совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которой находилась Дугина, уже 21 августа 2022 года Наталья Вовк вместе с 12-летней дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию на автомобиле марки BMW Mini Cooper.

Официальные органы и пропаганда России пытаются убедить всех, что это преступление – дело рук украинских спецслужб. Хотя в это верится слабо, поскольку выпускница философского факультета МГУ Дарья Дугина, занимавшаяся журналистикой под псевдонимом Платоновой, ни для кого не представляла никакого интереса. Эксперты полагают, что стране была нужна сакральная жертва, кем Дарья Дугина, видимо, и стала.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц, где бы то ни было, и надеются на расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, известно ли Вашингтону, кто стоит за этим нападением. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова так отреагировала на заявление Госдепа США: «Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке». «Никакого морального права судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой, столь значимой для американских властей, стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле». Хотя ничего не известно о том, какой «общественной деятельностью» занималась погибшая Дугина. Фактически до её гибели было известно только то, что она – дочь Александра Дугина. Дарья работала политическим обозревателем малоизвестного «Международного евразийского движения», основанного её отцом, который когда-то в далёком прошлом безуспешно баллотировался в президенты РФ.

ОЧЕРЕДНОЙ «ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ» ОТ СЕРГЕЯ ШОЙГУ

Вторым событием можно считать выступление министра обороны Сергея Шойгу: «Россия решила замедлить темпы боевых действий в Украине, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения». Такое заявление он был вынужден сделать в связи с тем, уже более месяца у наших вооружённых сил не наблюдается никаких прорывных действий. Фактически наша армия топчется на одном месте, в то время, когда противная сторона заметно активизировалась и даже начала действовать в отношении военных объектов в Крыму. Более того, повсеместно обсуждаются перспективы Украины по поводу контрнаступления на Херсон.

Ранее Президент Путин на встрече с главой Минобороны Шойгу отказался выслушивать доклад министра, объяснив это тем, что он уже получил доклады по продолжению специальной военной операции от командующих группировкой «Центр» и Южной группировкой войск РФ генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина. Таким образом, получается, что Путин напрямую общается с генералами, минуя министра обороны. Из чего можно предположить, что он либо не доверяет полководческому таланту министра обороны, либо считает необязательным с ним советоваться по поводу СВО. Всё это косвенно подтверждает распространяющиеся слухи о том, что отставка министра Шойгу – дело решённое. И она вполне может состояться в самое ближайшее время.

ОХОТА НА РОЙЗМАНА

Третьим знаковым событием я бы посчитал возбуждение уголовного дела и последовавшее за этим стремительное задержание известного на Урале и в России политика Евгения Ройзмана. Это один из самых порядочных политиков страны, бывший депутат Государственной Думы, экс-мэр Екатеринбурга и действующий президент очень популярного на Урале Фонда «Город без наркотиков».

Это, наверное, один из последних популярных политических деятелей страны, который после начала спецоперации не уехал за границу. К тому же он до сих пор не был отправлен в СИЗО по обвинению в распространении фейков о вооружённых силах России. Ему настоятельно советовали уехать и переждать смутные времена вдали от Родины. Но он наотрез отказывался. И вот уголовное дело прицепили и к нему.

Ему вменяют использование фразы «вторжение» относительно начала спецоперации в Украине. Дело формировалось заранее. В этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также его оштрафовали на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Поводом для возбуждения административного дела стали посты Ройзмана в социальных сетях. Они касались темы специальной операции России на Украине и оценки высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены. В конце марта суд рассматривал дело Ройзмана, на которого составили три протокола по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). Эта статья предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Евгений тогда отметил в Twitter, что «даже не упоминал нигде» вооружённые силы России. Но оказалось, что и даже без упоминания ВС РФ можно налететь на штраф.

В 2021 году Ройзман несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге, в связи с чем его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Кроме того, суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал ему административный арест на девять суток. Но по итогам рассмотрения апелляций срок ареста сократили до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. Затем он был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы». После этого бывший чиновник занялся общественной деятельностью. На днях состоялось рассмотрение в суде ходатайство следствия, которое просило суд назначить меру пресечения в виде ареста. Однако суд не пошёл навстречу СКР и запретил политику посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по делу, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет.

ПОСТАВЯТ ЛИ РОССИЮ ВНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНА?

А тем временем в мире муссируется тема признания России страной – спонсором терроризма. То есть страной, которая, по данным Государственного департамента США, своими действиями поддерживает международный терроризм. Против них вводятся различные санкции от экономических и финансовых до запрета на поставки оружия и повышенного контроля за экспортом товаров двойного назначения.

Ещё 3 августа Американские конгрессмены внесли на рассмотрение очередной законопроект с требованием объявить Россию страной – спонсором терроризма. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря США Энтони Блинкена: если Госдепартамент не признает Россию государством, спонсирующим терроризм, то это сделают конгрессмены. Украинские власти добиваются этого от американских коллег с апреля 2022 года. В настоящее время такой статус имеют Сирия, Иран, КНДР и Куба. Для того, чтобы покинуть этот список, в стране как минимум должны произойти фундаментальные перемены: смениться власть и политика.

В парламент США и раньше уже вносили несколько законопроектов, в которых конгрессмены требовали от Госдепа рассмотреть вопрос о включении России в список спонсоров терроризма. Но ни один из них так и не получил статуса закона. Будем надеяться, что и в этот раз законопроект так и останется проектом, поскольку американские эксперты полагают: это решение может привести к дополнительной эскалации конфликта на Украине, так как в этом случае Россия может счесть, что ей больше нечего терять и что такое решение развязывает ей руки.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз