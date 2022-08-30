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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 14, 30 августа / Коротко
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№14, 30 августа 2022 года.
    Коротко

Количество нищих, получающих бесплатный уголь или дрова в Туве, выросло в пять раз

Право на социальную поддержку имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи и имеющие четырех и более детей.

Проект «Социальный уголь» реализуется шестой год, правительство с каждым годом принимает меры для обеспечения большего количества нуждающихся семей. Так, в 2017 году поддержку оказывали 718 семьям, в 2018-м – 1061, в 2019-м – 2032 семьям, в 2020 году «социальным» углем и дровами обеспечили 3085 семей, в прошлом году получателей было 3222. В этом году бесплатный уголь или дрова в Туве получат 3624 семьи.

Тува оказалась на первом месте по росту генерации промышленных отходов

Наилучшие показатели по сокращению производства промышленных отходов в 2021 году у Камчатского края – на 93,4% (до 587,6 тыс. тонн), а также у Калмыкии – на 64,4% (до 17,9 тыс. тонн). К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом, производство промышленного мусора в прошлом году снизилось в 32 регионах.

Увеличение промышленных отходов зафиксировано в 53 регионах. И если в целом по стране масса произведенного за год мусора выросла на 21,5% (до рекордных 8,45 млрд. тонн), то в некоторых субъектах генерация отходов увеличилась в разы. Наихудшую динамику показала Тува – рост в 7,4 раза (до 18,3 млн. тонн).

Из «Енисейской Сибири» массово побежало население

По данным Красноярскстата, миграция населения в регионах Енисейской Сибири в январе – июне 2022 года проходит не в пользу регионов.

За январь-июнь 2022 года из Тувы выбыло населения больше, чем прибыло. В связи с этим сложилась миграционная убыль, которая составила 72 человека. Из других регионов России в республику прибыли 2 192 человека (на 6% меньше, чем в январе-июне 2021 года), выбыли 1 876 человек (на 9% меньше). Из зарубежных стран прибыли 147 мигрантов (меньше на 46%, чем годом ранее). Пределы России покинули 535 человек (в 2,5 раза больше).

Из Красноярского края выбыло населения больше, чем прибыло. В связи с этим сложилась миграционная убыль, которая составила 3 855 человек. Пределы России покинули 13 302 человека (в 2,3 раза больше). В Хакасии миграционная убыль составила 414 человек. Пределы России покинули 940 человек (на 78% больше).

Тувинские предприниматели получат от Ростуризма 43 млн. рублей

Предприниматели в Туве получат грантовую поддержку от Ростуризма на развитие туристических проектов. Республика вошла в число 44 регионов, отобранных федеральным ведомством, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Туве выделят 43 млн. рублей, которые пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Они должны покрыть до 70% от общих затрат предпринимателей. По словам главы республики Владислава Ховалыга, в 2022 году в регионе реализованы значимые проекты в этой сфере.

«Преобразились территории Дус-Холя, Чагытая. Тува вошла в российский национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы», который привлек к нам несколько тысяч туристов», – отметил он.

Профильный комитет Госдумы предупредил о развале инфраструктуры России: износ сетей ЖКХ превысил 70%

Износ коммунальной инфраструктуры в России превысил 70%. Это касается сетей тепло- и водоснабжения, а также канализации, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

По его словам, в некоторых местах до сих пор встречаются образцы водоносных асбестовых труб, которым по 90 и более лет.

Общественный совет при Минстрое отметил, что из-за высокого износа коммунальной инфраструктуры она не отвечает потребностям населения. Для более качественной работы сетей надо инвестировать в системы регулирования потребления тепла в зависимости от погоды.

Сейчас из-за несоответствия нагрузки и износа возникают большие теплопотери и высокая аварийность. По данным единой системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, ежемесячно происходит в среднем 6600 происшествий.

Росстат: на продукты питания в Туве уходит четверть всех доходов. В Хакасии – треть

Исследование Росстата прошло в 2021 году во всех субъектах Российской Федерации по выборочному методу, охватывает порядка 48 тысяч домашних хозяйств и строится на принципе их добровольного участия. В Республике Тыва в обследовании на регулярной основе принимает участие 460 домашних хозяйств.

Питание городского и сельского населения различалось, объем потребления продуктов питания у сельского населения выше, чем у городского (за исключением молока и молочных продуктов и яиц). Значительно больше сельские жители потребляли сахара и кондитерских изделий (на 38,7%), картофеля (на 27,7%), овощей и бахчевых (на 19,2%).

Суточная калорийность питания в Республике Тыва составила 2008,6 килокалории в расчете на одного потребителя.

В 2021 году расходы домохозяйств республики на покупку продуктов для домашнего питания составили 24,4% от потребительских расходов. В структуре расходов на продукты питания наибольший удельный вес приходился на мясо и мясопродукты (23,5%), хлебобулочные изделия и крупы (18,5%), молоко и молочные продукты (13,4%).

В прошлом году жители Хакасии чаще всего покупали мясо (24% от трат на продукты), хлебобулочные изделия и крупы (15% от трат на продукты) и молочку (13% от трат на продукты). Потратили они 32,5% своей зарплаты на продукты.

В Красноярском крае в 2021 году расходы домохозяйств на покупку продуктов для домашнего питания составили 27,2% от потребительских расходов. В структуре расходов на продукты питания наибольший удельный вес приходился на мясо и мясопродукты (24,4%), хлебобулочные изделия и крупы (13,3%), молоко и молочные продукты (13,1%).

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно»: Правительство Тувы запретило работодателям увольнять работников

Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Елена Хардикова во время заседания рабочей комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую она возглавляет. Перед членами рабочей комиссии зампред поставила задачу минимизировать риски, которые могут привести к росту безработицы в республике. Соответствующая задача была озвучена Президентом России Владимиром Путиным перед органами исполнительной власти страны, утверждает чиновница.

На заседании присутствовали представители ключевых министерств и ведомств, представители крупных предприятий, организаций и профсоюзов республики. Они заверили, что у крупных работодателей республики нет намерений сокращать штат работников.

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