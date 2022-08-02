Многослойный фронт спецоперации

24 февраля 2022 года в России началась новая эпоха, признаки которой нам встречаются повсеместно. С одной стороны специальная военная операция России в Украине (СВО) изменила в нашей стране не так уж много. Жители больших городов, таких, как Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток, в принципе, живут прежней жизнью, не считая исчезновения некоторых западных брендов. В жизнь малых городов и сёл СВО внесла свои коррективы, поскольку именно оттуда в основном комплектуются войска, задействованные в Украине. И туда же возвращаются двухсотые грузы и раненые солдаты.

Точных цифр потерь российских военнослужащих Минобороны РФ не озвучивало с середины марта. Американцы полагают, что они составляют не менее 70 тыс. человек, но российским СМИ запрещено комментировать их. Так что если верить Шойгу, то потери российских войск на полях Украины минимальны. Правда, верить ему как-то не очень хочется – вспоминается его недавнее торжественное заявление о 80-процентном перевооружении нашей армии самым современным оружием, которое сейчас большинству видится как обыкновенное очковтирательство.

ГАЗОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ: ЛИБО ШАХ ПОМРЁТ, ЛИБО ИШАК СДОХНЕТ

Но у меня почему-то складывается впечатление, что уже не на полях сражений решается судьба СВО. Что касается оружия, то тут уже всё понятно. Не случайно наши пропагандисты, депутаты Госдумы и сенаторы в телепередачах дружно заявляют, что в случае оснащения украинской армии более совершенными орудиями с дистанциями поражения целей до 300 и выше километров, Россия непременно должна применить против США ядерное оружие. Что само по себе чревато третьей мировой (ядерной) войной, в результате которой погибнет большая часть человечества, а те, кто выживут, будут завидовать мёртвым. Я лично в такую перспективу не верю. Шойгу, конечно, в сегодняшней ситуации, когда на него готовы свешать всех собак за ситуацию на фронте, исполнит любой приказ Главнокомандующего. Однако я уверен, что у нашего президента достаточно прагматизма, чтобы не допустить такого варианта развития СВО. Но даже если вдруг такой приказ прозвучит, наши генералы, среди которых достаточно разумных людей, на такой безрассудный шаг не пойдут. Поэтому судьба СВО будет решаться этой зимой совсем на другом фронте – газовом.

Кремль исходит из того, что Европа без российского газа зимовать не захочет и капитулирует. Поэтому «Газпром» уже сейчас «закручивает» газовый вентиль в Европу. Как известно, ранее Европа получала из России газа столько, что его доля составляла до 40% от общего потребления. Теперь поставки «съёжились» вдвое и составляют 20%. Европа (в первую очередь, сильно зависимая от российского газа Германия) торопятся заполнить газом подземные хранилища до наступления холодов. Как сообщают СМИ, пока хранилища заполнены на 66% при норме до 80% из-за высокого расхода сырья: в какие-то дни Европа «тратит» больше газа, чем получает, – экстремальная жара требует огромных мощностей для кондиционирования. Тем не менее, общее потребление в Европе в первом квартале было на 9% меньше, чем за тот же период 2021 года. А отдельные страны идут даже опережающими темпами: например, Эстония за тот же срок сократила энергопотребление на 18%.

Но в Европе боятся, что Россия может вообще отключить Европу от своего газа. Главная альтернатива поставок газа из России по трубопроводу – наращивание импорта сжиженного природного газа (СПГ). Основные поставщики СПГ – это такие страны, как США, Катар, Австралия, Оман, ОАЭ, Нигерия, Ангола, Индонезия, Малайзия, Алжир, Египет, Тринидад и Тобаго. Но большинство из них и без того поставляют газ в Европу. Арабские страны, к примеру, уже нарастили поставки нефти в Европу на 90%. С танкерами-газовозами пока дела идут не так блестяще. Теперь руководство ЕС решило свести к минимуму использование газа в энергетике, временно увеличив выработку электричества за счёт угля, мазута и на атомных станциях. Кроме этого, ЕС решило сократить всеми странами Европы потребление газа на 15%. На бумаге баланс спроса и предложения газа вроде как сходится. На деле может получиться не так гладко. В Германии и Франции химическая промышленность вообще не может работать без газа.

Но есть в этой истории и ещё одна сторона. Если Европа и дальше будет сокращать потребление российского газа, то его в России будет просто некуда девать. В долгосрочной перспективе, и даже в течение 2-3 лет, Европа перестроится и сможет окончательно отказаться от нашего газа. Или довести его до такого уровня, когда он не будет делать погоды на газовом рынке Европы. Тогда уже нам, а не Западу, придётся думать, что делать с добычей голубого топлива, если на него не будет спроса. С продажей нефти у нас и сейчас большие проблемы. А это Газпрому, Новотеку, Роснефти и другим производителям углеводородов в целом, а также бюджету страны грозит серьёзным коллапсом. И это не такая уж далёкая перспектива.

ПОКА УКРАИНА УНИЧТОЖАЕТ СКЛАДЫ БОЕПРИПАСОВ, РОССИЯ УНИЧТОЖАЕТ СВОБОДНУЮ ПРЕССУ

Тем временем, по сообщениям прокремлёвских СМИ, российские войска в Украине передислоцировались и выровняли фронт. Украинцы получили американские РСЗО HIMARS и гаубицы M777 и теперь в состоянии беспрепятственно разрушать мосты и коммуникации в тылу у наших войск, затрудняя подвоз оружия и боеприпасов. Но, слушая российскую пропаганду на телевидении, не складывается впечатления, что дела на фронтах идут хорошо. По тому, как Соловьёв, Никонов и Скобеева ожесточённо клеймят Запад в гомосексуальности и прочей аморальности и пытаются убедить аудиторию, что украинской армии не удастся контрнаступление на Херсонщине, невольно возникает ощущение, что противник реально в ближайшее время может вернуть себе Херсон.

В ответ власти принимают новые и новые меры по пресечению свободной прессы в стране. Наверное, поэтому в России с начала СВО было составлено более 3 300 административных дел о «о дискредитации армии». Причём под это понятие и статью КоАП РФ 20.3.3 подпадает практически любое публичное высказывание, в том числе называние СВО войной. По ещё одной репрессивной норме – за распространение «заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил РФ» – предусмотрено наказание до 15 лет колонии. Больше, чем за убийство. К примеру, новосибирский депутат Пирогова распространила информацию о погибших в Украине российских добровольцах. Высказывание Пироговой осудило руководство заксобрания Новосибирской области и губернатор Травников. Депутаты написали донос, и Бастрыкин тут же назначил соответствующую проверку. Вечером 21 июля находящуюся на четвёртом месяце беременности Пирогову задержали и составили на неё протокол.

ЕСТЬ ЛИ РЕПУТАЦИЯ У ПРОКУРОРА ТУВЫ?

Но репрессии настигают не только депутатов, недовольных СВО. К примеру, в Туве прокурор республики Дябкин пришёл в ярость от запроса депутатов Верховного хурала Тувы и Кызылского городского Хурала, которые поинтересовались, с каких пор прокурор выступает в суде не в интересах несовершеннолетних детей, тогда как по закону ему вменяется в обязанность совершенно обратное. Однако прокурор Дябкин, вместо того, чтобы ответить на запрос народного избранника по существу, обратился к руководству парламента Тувы с требованием «рассмотреть запрос Комиссии ВХ РТ по Регламенту и депутатской этике», поскольку, по мнению прокурора, «депутатский запрос является формой контроля Верховного Хурала за соблюдением законов, исполнением бюджета и соблюдением порядка управления государственной собственностью республики» и не может касаться иных сфер деятельности. Поэтому обращение депутата «не соответствует требованиям депутатского запроса и свидетельствует о вмешательстве в деятельность органов прокуратуры».

А теперь, уважаемый читатель, придётся немного приоткрыть завесу тайны над самим запросом. Думаю, что многим будет интересно, отчего это вдруг прокурор Дябкин так взъярился, что даже оторвал свою генеральскую задницу от борьбы с Кара-шериг для организации отпора депутатам. Дело это касается несовершеннолетнего мальчишки, у которого мошенники пытаются с помощью прокурора Дябкина отобрать доставшуюся по наследству от отца квартиру. Суды первой и апелляционной инстанций в Туве приняли решения в пользу малыша, однако прокурора Дябкина это возмутило до глубины души. И он обратился в кассационную инстанцию с соответствующим представлением, требуя отменить принятые по делу решения и оставить квартиру за мошенником. Дело возвращено на новое рассмотрение в Кызылский городской суд. Но почему-то есть ощущение, что за его исход кому-то из прокуроров хорошо заплатили, и прокурор Дябкин продолжит лоббирование интересов незаконно занявшего квартиру Лойгу вопреки прокурорской должностной обязанности отстаивать интересы ребёнка.

Писать о том, что прокурор Дябкин очень щепетилен и всегда горячо реагирует на депутатские запросы, было бы большим преувеличением. Думается, что в данном случае мы имеем дело с человеком, которому дороги исключительно собственные амбиции. Скорее всего, Дябкина возмутило то, что в депутатском запросе прозвучали прозрачные намёки на возможную его личную нечистоплотность. Основываясь на опубликованные газетой «РИСК» сведения, депутат поинтересовался, неужели и вправду Дябкин, являясь прокурором, «принимает меры к тому, чтобы несовершеннолетний ребёнок остался без квартиры, которая досталась ему по наследству от отца»? Депутат напоминает, что автор публикации «предполагает, что такая позиция прокурора имеет коррупционные корни», поскольку «фактически Вас пытаются обвинить в получении взятки». Также депутат напоминает, что про коррупцию в прокуратуре Тувы было известно и ранее, когда «прокурор Боровков также подозревался в получении взятки от отца и сына Крапивиных», когда он фактически нанёс ущерб государству на десятки миллионов, отказавшись от взыскания с ООО «Энергострой» «по госконтракту, который был признан судом недействительным». Но главное всё же в другом. Депутат просил прокурора Дябкина «сообщить, давался ли анализ вышеупомянутой статье руководством прокуратуры Тувы, были ли сделаны на сей счёт выводы и согласны ли Вы с выводами автора публикации. А если Вы не согласны, то обратились ли Вы в суд за защитой своей чести и достоинства, задетых указанной публикацией?». Тем самым он, видимо, и превысил полномочия депутата тувинского парламента.

Скажу вам прямо: логика депутатского запроса понятна. Если прокурор Дябкин согласен с выводами автора публикации, то выходит, что он – взяточник. Тогда ему не место в органах прокуратуры. Если не согласен, то он обязан честь мундира защищать соответствующим обращением в суд, а не путём направления глупейшего доноса руководству парламента на депутата. Однако могу со всей ответственностью заявить: никакого заявления в суд в защиту прокурорской чести и достоинства прокурор Дябкин в редакцию газеты не направлял. А значит, прокурор иска о защите чести до сих пор не подавал. Хотя с момента выхода газеты «РИСК» №14 за 21 июня 2022 года минуло более месяца. Так что, следуя простой логике, он с содержанием статьи «ПРОКУРОР – ЗАЩИТНИК МОШЕННИКОВ» согласен. А тогда, как говорится у русских, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

Кондрат Пчёлкин