    Коротко

Россия заняла второе место в мире после Индии по скачиванию VPN-сервисов

В марте-июле 2022 года Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-приложений для обхода блокировок в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic, анализирующего рынок мобильных приложений.

Так, за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 миллионов раз. В январе 2022 года было два миллиона скачиваний, соответственно, по этому показателю Россия занимала 16-е место в мире.

Согласно данным Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись в России на 13-19 марта, а затем на 29 мая – 4 июня и 17-23 июля. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

Первое место в мире по скачиванию VPN-сервисов последние полгода удерживает Индия. Также, по данным AppMagic, в пятерку лидеров входят Пакистан, Индонезия и США.

После начала СВО в Украине российские власти резко усилили цензуру. В стране были заблокированы практически все независимые СМИ, а также объявлена «экстремистской» компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram. По подсчетам «Роскомсвободы», в общей сложности блокировке подверглись уже 5300 сайтов.

Росстат отчитался о рекордном сокращении населения России

За январь-май 2022 года постоянных жителей РФ стало меньше на 430,3 тысячи человек, а общая численность населения упала до 145,1 млн. человек – минимума с аннексии Крыма.

По сравнению с тем же периодом 2021 года скорость, с которой в России уменьшается население, выросла в 1,6 раза, а если сравнивать с 2020-м – почти втрое.

В среднем страна теряла по 86 тысяч человек каждый месяц, чего не наблюдалось ни разу за всю современную историю, следует из статистики. Без учета Крыма численность населения России находится около исторических минимумов, показанных в 2008 году – 142,7 млн. человек. Процесс сокращения населения в России продолжится, и к 2050 году в стране останется 133 млн.

Где в России выше всего заболеваемость туберкулезом

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России в январе-июне 2022 года». В нём есть данные и по заболеваемости населения, в том числе – туберкулёзом. В целом в мае 2022 года туберкулёз выявили у 3,5 тысячи россиян.

Самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом на 100 тысяч населения в январе-мае 2022 года зафиксирован в Чукотском автономном округе – в 4,1 раза выше общероссийского показателя. Также повышенная заболеваемость туберкулёзом отмечена в Туве, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской и Еврейской автономной областях. В этих регионах заболеваемость туберкулёзов превышает среднюю по России в 2,1 – 3,1 раза.

В Туве с начала купального сезона утонули 13 человек

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Тыва, с начала купального сезона в этом году на водоемах погибли 12 человек из них 4 детей.

Еще четырех человек считают пропавшими без вести. Они пропали на водоемах Азас, Чагытай, Торе-Холь и Енисей.

1 августа пришло сообщение о гибели ещё одного подростка, утонувшего в Тес-Хемском районе.

В регионах России дефицит учителей, но это не мешает отправлять их в «ЛДНР» и другие части Украины

В 2021-2022 гг. в большинстве федеральных округов России был зафиксирован дефицит учителей, педагогических работников и руководителей школ. Об этом говорится в отчете Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС на базе данных Минпросвещения о вакансиях в общеобразовательной сфере.

В целом по стране число соответствующих вакансий превышает число занятых в сфере сотрудников на 3,1%. По федеральным округам этот показатель варьируется от 1,2% до 4,8%. Наименьший дефицит наблюдается в Северо-Кавказском (1,2%), Приволжском (2,5%) и Центральном (2,1%) федеральных округах, наибольший – в Южном федеральном округе (4,8%). На Дальнем Востоке этот показатель составил 3,5%, в Северо-Западном регионе – 4,6%, в Сибирском – 3,6%, на Урале – 4,4%.

По мнению экспертов РАНХиГС, эти различия обусловлены разницей в зарплатах между субъектами России. В 2021 году больше всех могли заработать сотрудники сферы образования Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Москвы (более 100 тысяч рублей). Меньше всех – Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии (чуть больше 20 тысяч рублей).

Нехватка сотрудников образовательной сферы в России не мешает региональным властям отправлять сотни учителей в «ЛДНР» и на «освобождённые» Россией территории Украины. Так, около 60 учителей из Дагестана выразили желание работать в самопровозглашенных республиках. В командировке им будут выплачивать двойную зарплату и восемь тысяч рублей суточных.

Китай снизил инвестиции в Россию до нуля

Финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках китайского глобального проекта по развитию и сотрудничеству сократились до нуля, сообщает издание Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань. Власти КНР не хотят подвергать себя санкциям из-за СВО в Украине, считают эксперты.

По данным газеты, сокращение инвестиций произошло впервые с момента запуска китайского проекта «Один пояс – один путь» в 2013 году. В 2021 году РФ и КНР заключили соглашения на сумму около $2 млрд.

Директор центра Green Finance & Development Center Кристоф Недопил Ван считает, что отказ Китая от инвестиций в Россию связан с угрозой санкций западных стран.

«Поэтому Пекин углубил сотрудничество с Ближним Востоком. Это подтверждает тот факт, что главным бенефициаром проекта «Один пояс – один путь» стала Саудовская Аравия. Китай укрепляет с ней связи в области энергетики и строительства и уже заключил соглашения на $5,5 млрд.», – сообщил эксперт.

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Ограничения запрещают экспорт золота из России и блокируют европейские активы Сбербанка.

Житель Тувы пойдёт под суд за убийство семимесячной дочери

В Туве перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в гибели семимесячного ребенка. Он до смерти избил дочь, потому что та «плакала и раздражала».

Управление СК по республике Тува завершило расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, которого обвиняют по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), сообщили в пресс-службе ведомства 26 июля.

По версии следствия, 13 мая 2022 года в частном доме пьяный мужчина присматривал за трехлетней и семимесячной дочерями. Семимесячная девочка, не переставая, плакала, что раздражало отца. Обвиняемый разозлился и не менее трех раз ударил ребенка по лицу и голове. Позже младенец скончался в больнице.

В Туве высокопоставленный полицейский вымогал взятку в крупном размере

Начальника отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления МВД по городу Кызылу приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

Такое наказание бывший полицейский получил по приговору суда за вымогательство взятки в крупном размере. Полицейский получил взятку более одного миллиона рублей.

Следствием и судом установлено, что 30 октября 2019 года обвиняемый встретился подозреваемым, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по тяжкому преступлению. Бывший полицейский пообещал переквалифицировать его в менее тяжкое за взятку в 100 тыс. рублей. А на следующей встрече потребовал передать ему деньги, в случае отказа подозреваемый будет заключен под стражу.

В течение месяца он получил наличные и безналичные средства в размере 140 тыс. рублей.

Экс-полицейского суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый должен будет заплатить штраф в размере 280 тысяч рублей. Мужчина также лишен права занимать должности в правоохранительных и следственных органах сроком на 3 года. Звания он тоже лишился.

Председатель Тере-Хольского района оставил детей без спортивных площадок

Перед судом предстанет бывший председатель администрации Тере-Хольского кожууна. В отношении 43-летнего чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства». Максимальная санкция этой статьи предполагает до 4 лет лишения свободы.

Как выяснилось, в сентябре 2020 года фигурант заключил с директором муниципального унитарного предприятия «Дорожный ремонтно-строительный участок «Кунгуртуг» договоры на установку двух спортивных детских универсальных площадок на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.

В предусмотренные сроки работы были выполнены не в полном объеме и некачественно. Несмотря на это заказчик подписал предоставленные подрядчиком документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ. После этого на счет подрядчика были перечислены бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 490 тысяч рублей.

Своими действиями экс-председатель районной администрации нарушил права односельчан и причинил ущерб местному бюджету.

Следствие собрало достаточную базу доказательств. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Впрочем, уголовное дело директора муниципального унитарного предприятия, выступавшего подрядчиком, тоже направится в суд. Ему предстоит ответить за мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщает СК Тувы.

Россия теряет от сокращения экспорта газа гораздо больше, чем Европа

По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи из Йельского университета Джеффри Сонненфелд и Стивен Тиан. По их мнению, Путину нужен рынок ЕС гораздо больше, чем миру – российские энергоресурсы.

Так, в прошлом году Европа импортировала 46% процентов энергоресурсов из России, в то время, как экспорт в Европу составил 83% от общего объема российского экспорта. Теперь же Москва вынуждена с огромной скидкой продавать нефть в Азию, а поставки природного газа в этот регион в 2021 году составляли лишь 10% объемов поставок в Европу.

«Такие путинские трюки, как снижение поставок природного газа в Европу, в действительности нанесли многократно больший ущерб российской экономике, чем европейской. Потери Россией доходов от экспорта нефти и газа приближаются к катастрофическим, учитывая растущие государственные расходы, дефицит бюджета и истощающиеся золотовалютные запасы», – пишут эксперты.

Прокачка газа по газопроводу «Северный поток – 1» утром 27 июля сократилась до примерно 20% от номинальной мощности трубы, заявила немецкая газотранспортная компания Gascade. «Газпром» объяснил это выводом из эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока – 1» на компрессорной станции «Портовая».

Правительство придумало, как изъять 400 млрд. рублей у россиян в пользу партнёров семьи миллиардера Ротенберга

Министерство строительства РФ предложило включить в тариф на тепло и воду расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры». Проект такого постановления, по сведениям источников «Коммерсанта», уже направлен в профильные ведомства российского правительства.

По сведениям издания, речь идет о масштабной цифровизации строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года стоимостью 393 миллиарда рублей. Она предполагает установку типовых систем управления снабжения ресурсами, в том числе интеллектуальных приборов учета, «умных» датчиков, систем контроля зданий и других.

При этом в проекте постановления говорится, что предложения Минстроя могут привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции.

Крупнейшим производителем таких «умных счётчиков» является компания «Современные радио технологии», которая давно пытается получить монополию на установку этих приборов. Ещё недавно 45% в этой компании принадлежали напрямую Игорю Ротенбергу, сыну миллиардера Аркадия Ротенберга. Правда, пару лет назад Ротенберг-младший переписал свою долю на бизнесмена Дмитрия Афанасенко, связанного с семьёй миллиардера.