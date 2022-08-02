Как в аду построить рай

В последнее время жизнь как-то не даёт поводов для оптимизма. Текущие события на постсоветском пространстве, да и в других частях света, не внушают надежд на светлое будущее. Так что вера в здравомыслие человечества немного угасла. В мире возрастает уровень депрессии, тревожности и общей апатии. Видимо, этот год запомнится нам не только массовыми убийствами, но и ростом самоубийств. Что поделать: тема смерти как-то незаметно стала обыденной и какой-то привычной для России. Не смогло наше «любимое» начальство внушить нам желания жить – всё пытается поднять из мёртвых то «бессмертный полк», то Советский Союз...

Культ Смерти в нашей стране поселился уже давно, но особенно активизировался в 2021 году с приходом «ковида». Однако одно дело смерть в основном пожилого и потому не слишком здорового населения от невидимого Злого Рока, от которого невозможно уберечься, и другое, когда люди вроде бы в здравом уме и в расцвете сил целенаправленно начинают убивать друг друга. И та лёгкость процесса взаимного уничтожения внушает тихий ужас. Почему люди готовы так легко и непринуждённо отнимать чужую жизнь? Почему они абсолютно не ценят собственную?

«В начале сотворил Бог небо и землю...» (Бытие, глава 1)

Большинство населения нашей страны, да и, наверное, всего мира, считаются верующими. Не будем вдаваться в детали, но, согласно учению главенствующих мировых религий, наш мир создан Всемогущим, Всеведающим, Всеслышащим, Всевидящим Богом (с большой буквы, как заставляют писать наши богобоязненные чиновники). Он создал мир по своему разумению, хотению и пониманию. И человека создал по своему образу и подобию. При этом, согласно статистике по разным странам, подсчитано, что каждую секунду на Земле умирает в среднем два человека. Особенно это заметно, когда периодически бываешь на действующем городском кладбище в эпоху «побеждённого» коронавируса и победоносной спецоперации в Украине. Причём, чем больше город, тем заметнее и страшнее скорость разрастания «мёртвого поселения». Если прибавить к людским смертям других высокоразвитых животных, имеющих разум, как минимум, годовалого человеческого ребёнка (то есть, всех высших млекопитающих), то, думаю, счёт умерших в секунду перевалит за несколько десятков.

А теперь представьте себе, что каждую секунду слышит и видит это Всемогущее существо? Непрерывные и нескончаемые вопли агонии. Вопли при рождении, кстати говоря, тоже не слишком отличаются от предсмертных – в жизнь приходят с болью и уходят из жизни с ней же. Это тоже часть замысла нашего Бога? «Послушав» беспрерывно агонизирующий мир хотя бы нескольких часов, можно ли после этого остаться в здравом уме? Наверное, можно, если «здравый ум» не подразумевает под собой даже подобия человеческого. Но тут возникает вопрос: а зачем Всемогущему существу добровольно создавать такой безумный и жестокий мир? Наверное, только если творец нашего мира – Дьявол, который изначально и планировал наслаждаться бесконечной чередой жизни и смерти?

Российские законы вроде бы не предписывают писать уважительно, с большой буквы, о Дьяволе, но, по-моему, это вполне уместно в наших реалиях. Особенно вспоминая, что недавно арестовали блогера за то, что он не слишком уважительно напомнил о дате смерти Гитлера, нередко называемого исчадием Ада, и упомянул, что фуражка фюрера в качестве реликвии хранится в главном храме вооружённых сил России, построенным нашим земляком Шойгу. Параллельно с этим кемеровский поп Игорь Черемных объяснил на видеокамеру, что заповедь «не убий» относится только к гражданским. И на военных не распространяется. Да и вообще: убийство для «защитников отечества» вполне богоугодное дело! Что ж, ничего противоречивого в этом заявлении нет: жрец культа Дьявола и должен отстаивать заповедь «убий» ближнего своего. Ведь это просто основной Закон природы нашего мира.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему...» (Бытие, глава 1)

Всё это к чему? Я не хочу убедить вас, что всё пропало, наша жизнь бесполезна, не призываю прекратить борьбу и смириться с неизбежной смертью. Или наоборот: давайте не будем противиться животным инстинктам, и по законам джунглей разберёмся, кто из нас имеет право на жизнь. Совсем нет. Просто мы должны понимать, что люди изначально родились в жестоком кровожадном мире. И нет над нами никакого доброго Бога, который хочет нам добра. Который обязательно накажет всех злых, отправив их в Ад (ха-ха). А всех милосердных и миролюбивых вознаградит путёвкой в Рай.

Да и созданы мы явно не по образу и подобию какого-то кроткого и безобидного существа, желающего всем спокойного счастья. По теории Дарвина мы изначально произошли от обезьяны, то есть, рождены от диких кровожадных млекопитающих. Можно даже с гордостью назвать себя самыми успешными из жителей Ада. Ну, или, вспомнив школьный курс биологии, – Венцом пищевой цепочки. Ведь Человек – это царь природы и тот, кто покорил Землю. Сегодня человек решает, кому жить на этой планете, а кому умереть.

«И сказал Змей: знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло...» (Бытие, глава 3)

Но в процессе эволюции многие из нас получили зачатки Разума и частички Здравого смысла. Вполне возможно, это случилось вопреки замыслу Создателя. Благодаря развитию культуры, моральным принципам, исторической памяти и, в том числе, заповедям, человек практически стал невосприимчивым к основному для всех живых организмов планеты законов эволюции, который сформулировал Дарвин: это постоянная смертельная борьба за существование в агрессивной окружающей среде и естественный отбор самых приспособленных к жизни.

В результате, похоже, человек превратился в аномалию. Лишнее звено в этом гармонично устроенном Аду, где в результате эволюции постоянно исчезают одни виды существ и выживают другие, приобретая наиболее полезные свойства для жизни в текущих условиях.

Человек начал своими силами строить Рай вокруг себя – комфортные условия для жизни, а не для постоянного выживания. В отличие от других живых существ Земли человек научился выстраивать вокруг себя другой, человеческий Порядок, не природный. Люди меняют окружающую среду по своему желанию. Законы эволюции перестают работать там, где Человек начинает обустраивать своё жилище. При этом за свою историю человечество очень сильно продвинулось в гуманитарном плане. По статистике 20-21 веков, в мире стало гораздо меньше войн и конфликтов, меньше убийств, меньше насилия (не путайте реальные события с информационной насыщенностью, когда каждый «чих» раздувают до слоновьих размеров).

В 21-м веке человеку не очень важна физическая сила. В развитых странах не так важно и физическое здоровье. Вспомним всемирно известного учёного Стивена Хокинга, который всю жизнь провёл в инвалидной коляске. Благодаря развитию медицины уже в настоящем времени перестают быть проблемой для выживания наследственные генетические заболевания – почти всё излечимо. Если раньше все увечные умирали ещё во младенчестве, то сегодня при качественной медицине многие из них могут спокойно жить полноценной жизнью и давать здоровое потомство.

«И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Бытие, глава 6)

Разве этого хотел добиться Создатель? Ответ на этот вопрос ищут теологи всего мира. Но многие ортодоксальные религии и секты уже ответили на него своим отношением к достижениям науки: запрещают своей пастве переливание крови, пересадку органов, искусственное оплодотворение и прочие медицинские процедуры. Типа, вся эта наука от Лукавого, в Библии такого нет, а значит, запрещено! Сколько Бог отмерил годов жизни, столько и положено – не смей идти против воли Господа. Ведь болезни – это тоже от Бога (да, того самого доброго и милосердного), ибо страданиями человеческими душа чистится.

Дьяволу такая миролюбивая тенденция, видимо, очень сильно не понравилась. Явно не для любви и дружбы создавался этот мир. Да и среди человечества всё ещё очень сильно звериное начало. Многие люди (если не большинство) используют мозги только для лучшего применения животных инстинктов. Уровень преступности ясно показывает, что до совершенства в нашем обществе ещё очень и очень далеко...

Конечно, россияне не являются самыми кровожадными людьми на планете – есть места, где преступность и жестокость намного выше. Но так уж получилось, что Россия обосновалась на месте пересечения человеческой цивилизации и дремучего варварства. И взяла от этих «ветвей» самое лучшее: высокие технологические достижения и самые низкие моральные качества. Страшный тандем. Где-то в Африке есть племена каннибалов, которые могут ежедневно расчленять и поедать своих врагов, не вызывая всемирного возмущения. Но вот только в нашей стране «людоеды» могут за раз уничтожить весь мир. И никакие моральные терзания о погубленной цивилизации (и чужой, и своей) их не волнуют.

Сегодня уже всем в мире известно, в какой точке Земли находится Цитадель Зла. За один день наша страна разом откатилась в своём развитии веков на десять – примерно во времена Татаро-монгольского ига. Наверное, Россия вполне заслуженно получила это звание, благодаря общей концентрации невыносимости, неустроенности, несправедливости и гуманитарной отсталости. Возможно, это результат фантомных болей из-за отрезанных от империи территорий. Теперь уже поздно задавать вопрос, обязательно ли ради мифического возрождения давно погибшей империи проливать кровь братских народов. Наши власти выбрали путь за нас. Тут важен другой вопрос: а вечно покорное население согласно с таким кровавым маршрутом, готово принести себя в жертву мнимому величию? Неужели эта ржавая «Лада Гранта» и есть та цена, которая стоит жизни собственного ребёнка? А награда за тридцать зарезанных человек – это повод для гордости?

«Принцип Хинаяны – успокоить ум и отказаться от причинения вреда и неприятностей другим. Принцип Махаяны – желать всем счастья и мудро действовать на благо других» (40 лет обучения людей, «Путеводитель по буддизму»)

Что можно противопоставить всеобщему безумию? Учитывая, что неподверженных имперской истерии подавляющее меньшинство, тут два варианта: бежать или затаиться. Третий путь – это путь борьбы. Но он для донкихотов типа Навального. И только единицы из многочисленных борцов попадут в качестве героев-мучеников в Историю, и то, скорее всего, посмертно. Переубеждать одержимых кровью сегодня поздно и бесполезно. Это как пытаться остановить несущееся на тебя стадо быков. Глаза у них подёрнуты красной пеленой, пока они не выдохнутся и не обессилят, воздействовать извне на них невозможно.

Момент для возмущения наступит только во время смены власти. Во всех диктатурах в этой точке случается перелом. Не обязательно это случится со смертью вождя – возможны и варианты с внутриэлитным расколом. Главное – не пропустить этот момент и иметь к этому времени план на альтернативное развитие и команду, готовую его осуществить.

Есть немалая опасность упасть на дно анархии и многолетнего безвластия. Недаром в Туве, несмотря на официально продвигаемую самую миролюбивую религию Будды, самый высокий уровень тяжких преступлений в мире. Недалёкость и жадность тувинской элиты, а также незрелость гражданского общества создаёт гремучую смесь, которая сможет породить только доисторический родоплеменной строй. Ускорить процесс развития государственности могла бы какая-то внешняя сила. Но среди наших ближайших соседей как-то не наблюдается образцов для подражания.

В любом случае, в строительстве Рая мы сильно отстанем от остального мира. Впрочем, ничего другого не остаётся, если мы хотим остаться частью цивилизованного общества. Но перед первым шагом в новую жизнь за сегодняшние преступления придётся заплатить. И платить будут и правые, и виноватые...

О. Шын