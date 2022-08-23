Сергей Конвиз: Любое ограничение свобод человека болезненно

То, что происходит в Украине – у нас это называется специальной военной операцией (СВО) – это одновременно и неожиданно, и закономерно. Когда 24 февраля российские войска вошли в соседнюю страну, то сразу возникли асоциации с крымскими событиями в 2014 году. Власти, военные и пропагандисты не сомневались, что всё закончится также быстро и бескровно, как тогда. В России никто не предполагал классического вторжения в стиле Второй мировой войны: с танками, артиллерией, бомбардировщиками и пехотой. Многие были уверены, что никакого сопротивления со стороны Украины не будет. Ждали, что в Киеве кто-то откроет ворота и встретит освободителей с цветами и ключами. Но, как выяснилось позже, главный оппозиционер Медведчук обманул надежды Путина и тем самым подставил Россию. Когда выйдет этот номер газеты, пройдёт полгода после начала СВО, а конца-края ей не видать.

КАК ПРОГЛОТИТЬ ТЕРРИТОРИИ И ПРИ ЭТОМ НЕ ПОДАВИТЬСЯ?

Первоначально целью СВО российской властью было объявлено освобождение от нацистов и милитаристов территорий Донецкой и Луганской областей. По сведениям независимых СМИ, в настоящее время Россия контролирует только 60,25% Донецкой области. Месяц назад эта цифра составляла 59,7%. Так что продвижение наших войск за месяц составило менее 1% области. Если такими темпами освобождать, то на это понадобится не менее трёх лет.

Тем временем подходит дата вероятного референдума по вхождению в состав России в ЛНР и ДНР, а также занятых нашими войсками территорий Запорожской и Херсонской областей. Даже во властных коридорах Кремля есть сомневающиеся в целесообразности проведения референдума, пока вся означенная территория не будет освобождена от украинских войск. Как полагают эксперты, боевые действия зашли в тупик, но заморозка конфликта не выгодна ни Москве, ни Киеву. От военных действий устали как в Европе, так и в России. Но, судя по всему, президент Украины Зеленский сдаваться на милость врага не намерен. Опросы населения показывают, что его авторитет в стране продолжает оставаться на очень высоком уровне.

Визит генерального секретаря ООН Гутерриша во Львов и Одессу демонстрирует поддержку Зеленского. Снятие блокады украинских портов для экспорта продовольствия из Украины подаётся мировому сообществу как дипломатическая победа Зеленского. А дискуссия вокруг Запорожской атомной станции и отказ российской стороны от предложения снятия рисков ядерного инцидента путём демилитаризации зоны, прилегающей к АЭС, Европой воспринимается исключительно как атомный шантаж.

К этому добавляются различные инциденты в Крыму и прилегающих к Украине территорий российских областей. Пока российская пропаганда не смогла внятно объяснить населению, почему не только на фронте, но и в глубоком тылу наших войск взрываются аэродромы и нефтехранилища, почему разрушаются мосты и подвергаются массированным обстрелам такие города, как Донецк. Списать всё это на непогашенные окурки как-то не получается.

Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутерришем заявил, что готов к переговорам с Путиным только в том случае, если российские войска покинут Украину. К тому же он считает, что в случае проведения референдумов в областях, занятых российскими войсками, о переговорах не может быть и речи. В таких условиях проводить референдум кажется сомнительным.

ШТРАФБАТ ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ НА ПЕРЕДОВОЙ

Но это – с одной стороны. С другой, такая ситуация укрепляет позиции руководителя внутриполитического блока Кремля С.Кириенко и ослабляет позиции министра обороны С.Шойгу. Кириенко уверен, что он в состоянии провести референдумы хоть в сентябре, хоть зимой, когда Шойгу удастся переломить ход военных событий, потому что с технологической стороны всё готово. А если придётся всё отложить в долгий ящик – это будет вина военных. Кстати, наши земляки, прикомандированные на время к Украине и готовившие там референдум, уже вернулись домой.

Впрочем, формирование органов власти на территориях, занятых нашими войсками, продолжается. Порой сообщения об этом носят курьёзный характер. Так стало известно, что 44-летний глава Краснодара А.Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области, часть территории которой контролируют российские военные. Курьёз состоит в том, что, по сведениям из СМИ, через месяц после назначения на пост мэра СКР возбудил в отношении Алексеенко уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 млн. Похоже, что СВО станет полигоном для очистки биографий криминальных личностей.

Кстати, недавно из Украины вернулся наш местный герой Евгений Овсянников. В каком только качестве он ни применял свои опыт и познания. Недолго поруководил то одним муниципалитетом, то другим, некоторое время обретался в должности министра строительства, затем был переведён начальником агентства по национальным вопросам, потом пошли слухи о привлечении его к уголовной ответственности, а следом он срочно отбыл на освоение степей Украины. И вот он снова в Туве. Теперь – в качества замминистра то ли культуры, то ли образования... Универсальный и совершенно бесполезный чиновник.

ЧТО ЛУЧШЕ: БЫТЬ НИЩИМ И ЖИВЫМ ИЛИ БОГАТЫМ И МЁРТВЫМ?

Между тем, российская армия на фронте, по-видимому, испытывает сложности с комплектованием. В регионах активно начинают комплектовать именные батальоны. Так в Новосибирской области набирают из добровольцев, имеющих новосибирскую прописку, именной батальон спецназа. В Томске формируется спецбатальон «Тоян». Служить в «Тояне» могут томичи и жители области, которые согласны подписать контракт на шесть месяцев. Как заявлено, задачей этого батальона будет не участие в боевых действиях, а материально-техническое обеспечение. Туда набирают, поваров, сварщиков, электромехаников, водителей, персонал банно-прачечного обслуживания и т.п.

Следует отметить, что Россия готова щедро оплачивать службу добровольцев. К примеру, губернатор Томской области обещает каждому добровольцу по 560 тысяч рублей надбавки за шесть месяцев службы. После истечения срока контракта добровольцы получат статус участников боевых действий и все положенные по закону льготы: ежегодное санаторно-курортное лечение для самого добровольца и для членов его семьи, а также внеконкурсное зачисление детей на бюджетные места в вузы. В случае ранения доброволец получит страховую и единовременную выплаты, которые составят от 5 до 10 млн. руб. В случае смерти его семье обещают от президента 5 млн. руб., страховые 3,9 млн. руб. и единовременную выплату в размере 3 млн. руб. Плюс к тому, всем членам семьи, кроме детей, обещают пожизненную пенсию. Детям будет выплачиваться пенсия до достижения ими 18-летнего возраста. Или до 23 лет, если они будут обучаться очно.

Такие именные батальоны формируются уже, как минимум, в 20 регионах России. Про формирование подобного батальона в Туве пока ничего не слышно. Как известно, численность батальона в российской армии – от 400 до 800 человек.

ПРАВОСЛАВНЫЙ «ТАЛИБАН» – НАШЕ БУДУЩЕЕ?

А пока наша пропаганда призывает население надеяться на собственные силы, заниматься импортозамещением и не скулить о трудностях. В этом плане любопытен один исторический факт: год назад «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) захватил власть в Афганистане. В связи с этим СМИ подводят кое-какие итоги, о которых полезно знать и нам.

В результате вывода американского контингента в этой стране через год наступил коллапс: экономический кризис, гуманитарная катастрофа и тотальная дискриминация женщин. После того, как 15 августа 2021 года – ровно год назад – боевики движения «Талибан» заняли Кабул и объявили о завершении войны, которая продолжалась 20 лет, бюджет Афганистана уменьшился на 60%. Экономика страны сократилась как минимум на 30%. США заморозили активы Центрального банка Афганистана. Помимо этого, санкции, введённые против «Талибана», заставили иностранные банки и другие финансовые учреждения ограничить или вовсе заблокировать обработку большинства транзакций с участием афганских счетов.

Из-за этого рост цен на базовые товары в 2022 году составил 52%. Средние доходы населения страны снизились до минимального уровня за последние 10 лет – до 375 долларов в год на человека. В ООН полагают, что в течение 2022 года уровень безработицы может достигнуть 40%, тогда как ранее в 2021 году он составлял 13%. Но главное – за чертой бедности может оказаться до 97% населения страны. Почти 23 миллиона человек испытывают нехватку продовольствия, многие из них столкнулись с голодом. Более двух миллионов детей страдают от недоедания. Следует признать, что кризис сильно усугубили засуха, неурожай и землетрясение, которое произошло в июне 2022 года. Тогда погибли более тысячи человек и около шести тысяч получили ранения. Десятки населённых пунктов были разрушены полностью либо частично.

«Талибан» лишил девочек доступа к среднему образованию, а в университетах ввели раздельное расписание для мужчин и женщин. Женщины в Афганистане теперь обязаны носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо и всё тело. Большинство женщин лишились работы.

Я не пытаюсь никого запугивать. Просто хочу показать, к чему приводит политика самоизоляции страны, к которой мы фактически движемся.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВО: ИЗОЛЯЦИЯ РОССИЯН И ИСКОРЕНЕНИЕ ПАМЯТИ О РОССИИ

А тем временем в Европе и мире продолжается раскрутка антироссийской линии поведения. Западная пропаганда достаточно эффективно настраивает население своих стран против Путина и России. В Европе возобновилась практика сноса советских памятников. В СМИ сообщается о сносе, как минимум, 20 памятников. Большая часть из них – это монументы солдатам Красной армии. В Латвии демонтировали памятник советскому дипломатическому курьеру. В эстонской Нарве снесли памятную стену в честь строителей Нарвских электростанций и сняли с постамента танк Т-34. В столице Финляндии убрали подаренную СССР скульптурную композицию «Мир во всем мире». В Украине в ответ на переименование площадей в ДНР и ЛНР также сносят памятники, связанные с Россией.

Но это только часть антироссийских действий властей. Продолжается дипломатическая война. Несколько стран ЕС уже приостановили выдачу туристических виз россиянам. Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогично поступила Латвия. В Эстонии с 18 августа действует запрет на въезд граждан России, у которых оформлены эстонские национальные визы. Страны Балтии и Польша призывают полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. А вот министр иностранных дел Финляндии Хаависто предложил уменьшить число выдаваемых виз путём сокращения времени для подачи заявок на визы. Чехия, председатель Совета ЕС, поддержала полную остановку выдачи виз гражданам России. В конце августа ЕС вернётся к этому вопросу.

Пока только Кипр и Греция высказались против визового запрета для россиян, а канцлер Германии Шольц осторожно заявил, что «не может согласиться с таким предложением». Но вряд ли их сопротивление сможет кардинально изменить ситуацию по этому вопросу.

Впрочем, думаю, что значение виз для россиян очень преувеличено. Не секрет, что менее четверти россиян вообще имеют загранпаспорта. Так что для трёх четвертей населения России эти решения вообще не будут иметь какого-либо практического значения. Пострадают в основном чиновники, бизнесмены, студенты и та малая часть туристов, что привыкла отдыхать в Европе. Да и те поедут куда-нибудь в Турцию, Египет или Таиланд и успокоятся. Если верить опросам, большая часть населения страны ностальгирует по прошлому и хотела бы возврата в СССР. На этом, собственно, и держится сегодняшняя пропаганда в РФ. В Советском Союзе, как известно, мало кто вообще куда-то выезжал из страны. Так что такой запрет коснётся очень немногих. Хотя, конечно, любое ограничение свобод человека, в том числе свободы передвижения, болезненно и нежелательно. Это в нашей истории случалось. Но переживём и это.

В конце концов, это наша плата за СВО. И это несравнимо с тем, когда люди на Украине и в России попадают под бомбёжки и гибнут. За всё приходится платить.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.