    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-08-2022 #3[ru]

«Запрос на такое жильё, а прежде всего на новое качество жизни, у людей колоссальный» – Путин не может обеспечить даже переселение из аварийного жилья. Всё только бесконечные «бла-бла-бла». Почему до сих пор в Туве, провалившей программу переселения из ветхого жилья, за провал не наказан ни один чиновник? Куда ушли миллиарды, выделенные на эту программу??

Аноним, 17-08-2022 #6[ru]

«Запрос на жильё, а прежде всего на новое качество жизни, у людей колоссальный». А кто спорит? Только заработать на такое жильё честно невозможно. Бесплатно жильё дают только чиновникам, полицаям и военным. А остальное население обречено жить в халупах.

Аноним, 17-08-2022 #8[ru]

Раньше в Туве строилось жилье целыми микрорайонами. А теперь? Вот то-то.

Аноним, 18-08-2022 #9[ru]

Что вы обманываете! Вон на Серебрянке какой замечательный микрорайон построили! Кара-карлик как за 14 лет потрудился. Герой! Приз – в студию!

Аноним, 17-08-2022 #1[ru]

Курить – здоровью вредить.

Аноним, 17-08-2022 #2[ru]

Фраза «Крым охраняется лучше Москвы» заиграла новыми красками...

Аноним, 17-08-2022 #3[ru]

Ничего, депутаты Госдумы примут новый закон, разрешающий расстреливать на месте каждого курильщика. Тогда сразу прекратятся всякие пожары. И не только на военных базах!

Аноним, 17-08-2022 #8[ru]

Почему у Брокерта в правительстве кличка «Голый»? Это потому что он любит бегать голым, как тот знаменитый депутат из ВХ? Или потому, что любит фотографироваться в таком виде?

Аноним, 17-08-2022 #9[ru]

У Сергека Сергековича большие проблемы с алкоголем. Поэтому его и турнули из правительства.

Аноним, 17-08-2022 #10[ru]

У нас же Путин выстроил вертикаль власти. Давно уже система выглядит как курятник: вышесидящий срет на нижесидящего. Инициатива на местах не поощряется, и даже наказывается. Поэтому все эти губернаторы, депутаты и прочие местечковые начальники просто сидят на попе ровно и ждут команды сверху. Что скажут, то и делают, не задумываясь. Так что непонятно, зачем Пчелкин обращается к Ховалыгу. Лучше бы шел в «дом на берегу» к чекистам – вот там точно занимаются реальными кадровыми назначениями и принимают решения – кому сидеть, кому прыгать, кому кукарекать.

Аноним, 17-08-2022 #11[ru]

«В республике не прекращаются пересуды по поводу превращения бывшего водителя Ховалыга безземельного Чульдума в почётного сельхозпередовика. А также выделения под разным видом многомиллионных субсидий аффилированным с ним выгодополучателям, типа СПОК «Дурген», КФК ИП Мартна, ИП КФК «Чульдум» и т.д. Только за полгода эти «передовики сельского хозяйства», у которых на деле ни кола, ни двора, ни пахотных земель, ни тучных молочных стад, умудрились получить от государства под развитие молочного производства и мелиорацию почти 90 млн. рублей».

А может, Ховалыг просто отмывает через Чульдума бюджетные деньги, полученные республикой для реализации ИПСЭР, которые в своё время пробил в Москве Кара-оол? А сам Ховалыг ничего решить в Москве не может. Семёныч, попроси кого надо, пусть эти фирмы Чульдума-Ховалыга проверят на предмет обоснованности получения субсидий и их целевое использование. Вот увидишь, результат будет взрывной.

Аноним, 17-08-2022 #12[ru]

Семёныч, проверь выделение в июне 2022 года более 7 млн. рублей ИП ГКФК Бавуу Алдын-оолу Михайловичу. Приказ об этом подписал сам министр Ондар. Хотя у Бавуу на тот момент были долги по налогам. И потому он не имел права получать субсидии. Говорят, Ондар заныкал приказ и боится, что об этом станет известно кому надо. Попробуй найти приказ!

Аноним, 17-08-2022 #13[ru]

Нужно проверить все решения о выделении средств ИПСЭР. Там практически всё разворовано. Одновременно с Бавуу деньги получил Желтухин – 67 млн. рублей. И сразу купил новую Infiniti. Его тоже нужно проверить.

Аноним, 17-08-2022 #14[ru]

Все эти деньги выделялись по приказу министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва №100-ОД от 17 июня 2022 года. Его заверенную копию можно найти в Казначействе. Если уголовное дело возбудят, то всё сразу найдётся.

Аноним, 17-08-2022 #15[ru]

Если Бавуу не имел права на получение субсидии, а министр подписал приказ, то у него состав – превышение полномочий.

Аноним, 18-08-2022 #17[ru]

А как же главные получатели грантов по ИПСЭР, так называемый близкий круг друзей КШВ? Как у них обстоят дела? Что сделано на эти огромные государственные деньги? Хотелось бы узнать по-подробнее

Аноним, 18-08-2022 #18[ru]

Этот Брокерт на самом деле не такой уж и тихоня, как вам кажется. Он развёл полномасштабную коррупцию в своём ведомстве. Через своих ушлых помощниц наплодил кучу фирм-однодневок и качают деньги ИБК.

Аноним, 19-08-2022 #25[ru]

Всем добрый день! Прочитала про то, что Желтухину выделили субсидии в сумме более 67 млн. рублей. А можно спросить: на что или за что? Мы живем в районе 45 магазина – у него там стоит павильон под названием «Лавка фермера». Якобы овощи там с его подсобного хозяйства. Но это только «якобы»... На самом деле он закупает всю продукцию у торговцев овощей на базе.

В лавке его ничего нет из «огорода» – все тоже самое, что и на прилавках супермаркетов. Вот, например, самый простой овощ – кабачок. Сейчас пора сбора кабачков, и все знают, как выглядит домашний кабачок и привозной. В его лавке продается привозной. Еще лук. Это вообще, вы можете себе представить, как можно летом подморозить лук? Я лично не могу, а у Желтухина он почему-то подмороженный. И не только лук. Зимой все овощи – подмороженные. Картошка тоже засаянская.

Честно сказать, у него все овощи привозные с базы, а его продукции у него в лавке нет. Хотя весной были как-то огурцы с его парника по цене 200 рублей за килограмм. Правда, в других магазинах продавались привозные огурцы в 2 раза дешевле. Так что проще привозных купить.

И еще он не только Infiniti купил на деньги ИПСЭР. Он для ещё приобрел Тойота Hiace. Очередной проходимец, который дурит не только народ, но и правительство республики.

Аноним, 19-08-2022 #26[ru]

Как заявляет министр экономики, пардон, господин Брокерт заявил: ООО Верба в тестовом режиме произвело какую-то продукцию. И что уже налажены пути сбыта продукции в Европу и Китай. И якобы идёт уже полным ходом реализация. Как в это можно верить? Или это очередная утка от Урянхай и Ко?

Аноним, 20-08-2022 #27[ru]

Замылили глаза населению. По факту от денег ИПСЭР для республики эффекта нет никакого. Растащили по карманам, похоже – и все!

Аноним, 20-08-2022 #28[ru]

Действительно в Туве сейчас не кадровый голод, а кадровый голодомор. Бездарная вредительская политика КШВ привела к этому печальному итогу. Люди уехали. Точнее, их выдавили, создав невыносимые условия для работы и проживания...

Аноним, 20-08-2022 #29[ru]

ООО Верба – это очередной мыльный прожект от Иргит и К. Вот скажите, как может конкурировать эта продукция на рынке хотя бы Сибири? Отсутствие ЖД транспорта делает эту продукцию заведомо неконкурентноспособной. А для внутреннего рынка в республике нет такой потребности, потому что он слишком мал. Поэтому будут постоянные простои. И такое производство по законам рынка будет вынуждено закрыться. А дальше все, как обычно и по плану Иргит и К, – оборудование, скорее всего, будет распродано так же, как и с мясокомбинатом. Так что деньги ИПСЭР, которые им выделялись для этого, вероятнее всего, просто разойдутся по карманам...

Аноним, 20-08-2022 #30[ru]

Голый катается по разного рода форумам, а толку с него, как с козла молока. Селфится, как девушка. Редкостный бездарь и тунеядец. Непонятно, зачем его держат в правительстве – гнать нужно в три шеи этого пакостливого бездельника.

Аноним, 20-08-2022 #31[ru]

Говорили, что курорт на озере Чедер заработает в этом году. А по факту там конь не валялся. Максимум – процентов 30 сделано. Хаос и бардак там сейчас, куча брошенного стройматериала и полная бесхозяйственность. Зачем врать народу про то, чего нет?

Аноним, 21-08-2022 #32[ru]

Получается, по факту средства ИПСЭР стали источником личного обогащения близкого круга КШВ. Республика получила очередные потемкинские деревни, а население – кукиш с маслом.

Аноним, 17-08-2022 #2[ru]

«Самым «убийственным» регионом стала Тува, где на 100 тысяч населения приходится 29,56 таких преступлений (данные 2021 года)» – будет интересно сравнить со статистикой 2022 года. А также узнать – сколько тувинцев уехало в Украину, сколько там осталось навсегда и насколько в результате уменьшится преступность в Туве. Кстати, хороший показатель в этом плане – «Самый мирный регион в плане человекоубийства – Чечня». Похоже, после двух войн там практически не осталось людей, склонных к убийствам.

Аноним, 17-08-2022 #1[ru]

Казалось бы, достоин или нет стать депутатом, народ должен решать на выборах. Тем более, Потапов уже не первый раз идет в депутаты – значит, у него должна быть история достижений за его прошлые сроки. Но выборов у нас нет, поэтому надежда только на силовиков. Но тут шансов очень мало – он же не выступает против Путина, не пишет антивоенных лозунгов – отрезать от депутатской кормушки не за что. А всякие мошенничества, убийства, грабежи – это наши исконные традиционные ценности, в этом нет ничего страшного.

Аноним, 17-08-2022 #3[ru]

А Шойгу-то романтик! Он верует в то, что Уганда, Судан, Чад и др. – верные союзники России! Не понимает, что завтра ЦРУшники дадут вождям и королям этих стран по 100 долларов – и они тут же перейдут на сторону НАТО. https://t.me/nevzorovtv/5674

Аноним, 17-08-2022 #4[ru]

Washington Post описывает и произошедшую 20 января встречу министров обороны Великобритании и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу. Уоллес пытался выспросить о возможных переговорах между НАТО и Россией, но, не добившись успехов, предупредил Шойгу, что украинцы будут ожесточенно воевать за свою свободу. Шойгу ответил, что его мать была украинкой, сама Украина – часть «нашей страны», а россияне могут страдать и претерпевать лишения как никто другой, если дело дойдет до санкционного давления и экономической блокады.

Аноним, 17-08-2022 #5[ru]

«Шойгу ответил, что его мать была украинкой, сама Украина – часть «нашей страны» – учитывая, что 90% убийств в России совершаются между родственниками, то Шойгу ведет себя как типичный убийца нашей страны. Типа, у меня мать украинка, значит, мне можно убивать украинцев. Если Украина – часть нашей страны, значит, ее можно бомбить. Ну, это такое семейное насилие – муж бьет жену, и соседям не за чем вмешиваться. Это же семейное дело. А то, что жена пытается развестись с мужем-отморозком, мужа-отморозка не волнует. А когда жена в ответ начинает отбиваться сковородкой, муж-недоумок начинает вопить «а меня-то за что???»

Аноним, 18-08-2022 #11[ru]

Вся Россия в одном кадре: на бараке в Туве появился баннер во славу сильного Шойгу, который делает свою страну сильнее. Кто-нибудь может объяснить, чем он сделал Россию сильнее? Тем, что своим лицом прикрыл дыру в стене этой деревянной разваливающейся халупы? https://t.me/slvn_pomet/2645

Аноним, 20-08-2022 #12[ru]

А куда делся мошенник Якушев, который разбавлял ослиной мочей бензин на заправках КШВ?