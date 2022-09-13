Свежий анекдот
Всех очень интересует, как немцы переживут эту зиму.
Как Айланмаа Кызыл-ооловна из Шагонара её переживёт, в принципе не интересует никого.
Если всё идёт по плану, то что это за план такой? Возродить в России гужевые перевозки?
Как Айланмаа Кызыл-ооловна из Шагонара её переживёт, в принципе не интересует никого.
* * *Седьмой месяц в миллионных Краснодаре, Ростове, Воронеже и ещё нескольких крупных городах не работают аэропорты!
Если всё идёт по плану, то что это за план такой? Возродить в России гужевые перевозки?
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