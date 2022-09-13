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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 21, 13 сентября / Свежий анекдот
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№21, 13 сентября 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВсех очень интересует, как немцы переживут эту зиму.
Как Айланмаа Кызыл-ооловна из Шагонара её переживёт, в принципе не интересует никого.

* * *

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(прочитано 255 раз)

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