    Свежий анекдот

Всех очень интересует, как немцы переживут эту зиму.Как Айланмаа Кызыл-ооловна из Шагонара её переживёт, в принципе не интересует никого.

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Седьмой месяц в миллионных Краснодаре, Ростове, Воронеже и ещё нескольких крупных городах не работают аэропорты!Если всё идёт по плану, то что это за план такой? Возродить в России гужевые перевозки?