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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 31, 22 августа / Коротко
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№31, 22 августа 2023 года.
    Коротко

Тува продолжает возглавлять рейтинг самых опасных российских регионов

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным». Уровень насильственной преступности в республике снижается, однако все равно остается на уровне некоторых стран Латинской Америки. Число погибших и получивших вред здоровью в Туве составляет 186 человек на каждые 100 тысяч населения, тогда как в среднем по России это число составляет 37 человек. А число убитых на 100 тыс. населения составляет 20 человек, в то время как средний показатель по России – 4 человека.

Помимо Тувы, в топ «сложных» регионов входят Амурская область, Еврейская АО и Забайкальский край. Эти субъекты возглавляют перечень неблагополучных регионов с 2014 года, когда проект «Если быть точным» впервые составил рейтинг. В числе главных проблем регионов называются низкий уровень урбанизации, уровень жизни, высокий отток населения в другие субъекты, а также «более интенсивное присутствие бывших заключенных».

Аналитики также отмечают, что в России в среднем выросло число преступлений, совершаемых мигрантами. В частности, увеличилось число наркотических преступлений и убийств – если в 2021 году мигранты совершили 247 убийств, в 2022 году это число составило 291 преступление. Впрочем, рост преступлений среди мигрантов в основном приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Из составленного рейтинга сознательно исключили 5 регионов, которые граничат с зоной боевых действий и территории которых подвергаются обстрелам – Белгородскую, Брянскую, Курскую области, Крым и Севастополь.

Задолженность потребителей Тувы по коммуналке составляет почти 2 миллиарда рублей

По информации Министерства ЖКХ Тувы, на сегодняшний день задолженность потребителей республики по всем видам коммунальных услуг составляет 1 870,421 млн. рублей. 1 358 млн. рублей задолжало население, 83 млн. – муниципальные организации, 26 млн. – республиканские. Как пояснили в пресс-службе правительства, 760 млн. рублей является долгом за тепловую энергию и горячую воду, 180,7 млн. рублей – за холодную воду и водоотведение, более 55 млн. – за обращение с ТКО, 1,3 – за газоснабжение. Гораздо сложнее с оплатой за потреблённую электроэнергию. На август текущего года энергоснабжающая организация Тувы недополучила более 874 млн. рублей.

В компании «Россети Сибирь Тываэнерго» подчеркнули, что с 1 сентября работа с должниками будет усилена.

Минздрав предупреждает: Почти две сотни наименований лекарств в ближайшее время исчезнут с российского рынка

Российские больницы получили письмо от Минздрава со списком из 196 препаратов, которые в ближайшее время исчезнут с российского рынка.

Многие из препаратов, которые перечислил Минздрав, уже давно потеряли регистрационное удостоверение и ушли с рынка. При этом отмечается, что тревогу вызывает потенциальное исчезновение антибиотиков. В списке оказались современные «Инванз» (Эртапенем), «Кубицин» (Даптомицин) и «Сивекстро», который часто использовался для остановки сепсиса – отказа внутренних органов в результате инфекции.

Еще один важный препарат в перечне, который использовался повсеместно – стероид «Медрол». Его вводят пациентам в случае возникновения тяжелых аллергических реакций. Также пропадает препарат от муковисцидоза «Пульмозим».

Исчезнут и многие препараты, связанные с лечением болезни Альцгеймера, деменции, а также французский препарат от шизофрении «Солиан» – для него нет никаких полных аналогов в России, отмечают журналисты.

Кроме того, в список попали популярные «Оземпик» (для лечения диабета), препарат от кашля и мокроты АЦЦ, детское жаропонижающее «Панадол», обезболивающее «Но-шпа», ингалятор для астматиков «Сальбутамол», таблетки и пастилки от боли в горле «Лазолван».

Минцифры РФ предложило каждый год повышать тарифы на связь

Минцифры РФ предложило разрешить операторам связи каждый год повышать тарифы больше уровня инфляции. Об этом говорится в проекте ведомства о стратегии развития отрасли связи России до 2035 года.

Предложение в ведомстве обосновали тем, что отрасли нужны дополнительные источники финансирования, чтобы покрывать затраты на «модернизацию, развитие сетей связи, а также на внедрение новых поколений технологий связи» (5G и в дальнейшем 6G) и на поддержание работы существующей инфраструктуры.

В ведомстве также указали, что цены можно поднимать, потому что в России тарифы в 3-4 раза меньше, чем в «развитых странах», и в 1,5-2 раза меньше, чем в Китае и государствах СНГ. Что имеется ввиду под развитыми странами, в ведомстве не поясняют – вероятно, речь идет о европейских государствах, которые российские власти считают «недружественными».

До трети трудовых мигрантов могут уехать из РФ из-за падения рубля

Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. Он сослался на онлайн-опрос, проведенный среди почти 23 тысяч представителей узбекской диаспоры России. 50% участников опроса заявили, что рассматривают возможность отъезда из РФ из-за роста курса доллара. 25% ответили, что пока не думают об этом, пишут «Ведомости».

По словам Исмаилова, из-за ослабления рубля заработки иностранных граждан в РФ снижаются и становятся все более сопоставимыми с их доходами на родине. Глава узбекской диаспоры Москвы предположил, что наиболее вероятен отток мигрантов из таких отраслей, как курьерская доставка, ритейл, общепит, клининг и сельское хозяйство.

В свою очередь, председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил «Ведомостям», что из-за высокого курса при конвертации мигранты теряют часть заработанных средств, отправляя деньги на родину. По его словам, если раньше самыми популярными направлениями для трудовой миграции таджикистанцев были РФ и Казахстан, то сейчас они предпочитают ехать работать на стройку, например, в Южную Корею, а сельскохозяйственный сезон проводить в Великобритании.

«Роскосмос»: связь со станцией «Луна-25» потеряна. Ведомство считает, что аппарат разбился при столкновении с Луной

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» «прекратила свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщил «Роскосмос».

В государственной корпорации заявили, что 19 августа около 14:57 по Москве связь с аппаратом была потеряна. Это произошло после того, как двигателями станции был выдан импульс «для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты». Накануне в «Роскосмосе» заявили, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация».

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Автоматическая станция «Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом.

«Луну-25» запустили с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. 21 августа она должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. В ходе миссии аппарат должен был отработать технологию мягкой посадки и заниматься разведкой ресурсов, в том числе воды.

Правительство РФ предложило дать силовикам право отключать мобильную связь в случае чрезвычайного положения

Правительство РФ внесло в стратегию развития отрасли связи до 2030 года инициативу, которая предполагает создание механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи, сообщает «КоммерсантЪ». В случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовиков, которые смогут отключать гражданские сети.

Предполагается, что частоты, предназначенные для совместного использования гражданскими и военными, будут переданы оператору технических средств. Но, какую именно организацию собираются сделать оператором, пока не уточняется.

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