Что бурлит в котле судейского сообщества Тувы

А СУДЬИ – КТО?

Как бы кто ни относился к российской судебной системе, аксиомой является то, что именно судебный вердикт является мерилом законности. Более того: при всеобщем неверии в судей, они бывают разными. У одних репутация солидная, к другим относятся недоверчиво. Больше других о них знают адвокаты, которые сталкиваются с ними ежедневно. Замечено, что, как только заходит разговор о каком-то конкретном деле, всегда спрашивают: а судья – кто? А услышав ту или иную фамилию, замечают: судья нормальный, разберётся. Или наоборот: могут откупиться, судья «берёт». Будь осторожен! Или: возьми адвокатом того-то – он договорится. Известно, что в г. Кызыле большим секретом не является то, что творится в судейском сообществе. А также кто и как становится судьёй, чтобы творить правосудие. Тем не менее многих удивляет: откуда берутся продажные или просто ангажированные судьи? И кому они служат? Государству, закону, прокуратуре или работают на свой карман? Вопрос непростой. Давайте разбираться.

До недавних пор была в Верховном суде Тувы начальник отдела кадров по фамилии Чымбал-оол. Тихая неприметная личность. Знали её только те, кто имел отношение к судебной системе или собирался в судейское сообщество попасть. А всё потому, что она сидела на документах – на личных делах судей и претендентов на судейскую мантию. В общем, проверяла анкеты и подшивала дела. Направляла всё в Верховный суд РФ. Казалось бы, должность совсем не важная, не влиятельная. Хотя, как посмотреть. Если вдруг она, оформляя дела, поставит не там знак препинания (или вообще не поставит), в Москве могут кандидатуру из-за этого «завернуть» назад. Так что, фигура она была отнюдь не простая. Правда, сейчас она сидит под домашним арестом: говорят, нарасставляла «запятых» там и сям, вот и угорела. В телеграм-каналах про неё пишут, что якобы Ольга с кандидатов в судьи мзду собирала. Но пока приговора нет, и все заявления о том, что такса начиналась от трёх миллионов, просто слухи. Однако, как говорится, нет дыма без огня. Чекисты просто так в квартиру сотрудника суда не вламываются, обысков не делают и под домашний арест за здорово живёшь не отправляют. Впрочем, сейчас речь не об Ольге Чымбал-оол. А совсем о другом персонаже.

ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ СУДА

Следует иметь в виду, что судейский корпус считается в России и мире одной из самых закрытых систем. Однако в маленьких городах, где многие знают друг друга не понаслышке и в лицо, сохранить в тайне какой-либо компромат, связанный с деятельностью того или иного судьи, в том числе если он касается соблюдения ими профессиональных норм, бывает очень затруднительно. Так уж устроен мир, что тайное когда-нибудь обязательно становится явью. Рано или поздно такое становится достоянием гласности.

Вот, к примеру, одна воспитательница дошкольного учреждения закрытого типа в назидание на будущее взяла и макнула головой в унитаз непослушного ребёнка. Казалось бы – велика беда! Сам виноват! Но на её беду оказалось, что это событие зафиксировала камера. Дело приняло публичный и весьма скандальный характер. Прокуроры за него ухватились, было возбуждено уголовное дело. Оно было рассмотрено в мировом суде: воспитатель получила обвинительный приговор. Однако судья городского суда, фамилию которого поминать не стану, этот приговор отменила как якобы незаконный и необоснованный. И воспитательницу оправдала. В общем, разрешила работникам дошкольных учебных заведений макать детей головами в унитаз.

Парадокс? Конечно. Беззаконие – очевидно. Скандал на всю губернию – а как же! Прокуратура «возбухла» и подала кассационную жалобу. А судью попросили подать заявление об отставке и уйти восвояси от греха подальше.

Но эта тема получила неожиданное продолжение. При проверке, проведённой в отношении судьи, оказалось, что, похоже, она не совсем законно получила свой статус с помощью коррумпированных чиновников Верховного суда. Правда, пока идёт следствие и вступившего в законную силу обвинительного приговора нет, подобные сведения, полученные из конфиденциальных источников, разглашению не подлежат.

ДОСТОЙНА ЛИ ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ СУДЬИ ТАКАЯ ЖЕНЩИНА?

Есть и другие примеры из жизни Кызылского городского суда. Казалось бы, совсем недавно судьи этого суда ликовали оттого, что Верховный суд отклонил кандидатуру Дондупай Оксаны Баировны на должность председателя горсуда. Но не тут-то было! Как стало известно, в прошлую пятницу Квалификационная коллегия судей РТ вновь вернулась к рассмотрению её кандидатуры на эту должность. Почему? Что могло измениться за полгода? Да и вообще, давайте разбираться, что представляет собой эта особа?

Немного из её биографии.

Ранее она трудилась в республиканской прокуратуре. И там, будучи прокурорским работником, она была уличена в фальсификации документов при получении субсидии для крестьянско-фермерского хозяйства, которую использовала не по целевому назначению. Любому понятно, что прокурорский работник не вправе заниматься бизнесом. И уж тем более получать на это государственную субсидию. А также использовать её не по назначению. Тут уже пахнет не административной ответственностью, а уголовной. Но Оксана Дондупай – тёртый калач. Когда этот факт был выявлен, она, не дожидаясь последствий, немедленно подала соответствующий рапорт и от греха подальше из прокуратуры уволилась.

После этого все как-то успокоились: с глаз долой – из сердца вон. Мстить не стали коллеге за обман. А напрасно. Эта прохиндейка, переждав немного, отряхнулась и, как ни в чём ни бывало, «с чистой совестью» подалась в Следственный комитет РФ. Ей удалось устроиться работать в СУ СК г. Кызыла, который в то время возглавлял Аяс Чудаан-оол, конфликтовавший с респрокурором Бухтояровым.

Отдельного внимания заслуживает информация об участии Дондупай О.Б. в сокрытии преступления, совершенного её близкой подругой – Монгеевной в отношении отца её начальника (Чудаан-оола старшего). Так, по слухам, Айлана Монгеевна – председатель квалификационной коллегии судей, являясь близкой подругой Дондупай, совершила ДТП со смертельным исходом отца Чудаан-оола, который в то время возглавлял комитет. Ответственность за эту смерть Монгеевна решила возложить на своего супруга. Однако дело не было предано огласке благодаря помощи Дондупай, которая помогла своей подружке положить под сукно кое-какие документы, указывающие на её вину. Более того, Дондупай выступила посредником между сторонами, и привела их к «примирению», договорившись, что потерпевшая сторона получит квартиру, а взамен не будет предъявлять каких-либо требований.

В благодарность за эту помощь, Монгеевна вместе с близкой подругой Дондупай О.Б., кадровиком Верховного суда Чымбал-оол, сделали всё возможное, чтобы Дондупай О.Б. стала помощником судьи Верховного суда, а затем и председателем суда Сут-Хольского кожууна. Будучи районной судьёй, она каким-то чудесным образом большую часть своего времени проводит в Кызыле, это вызывает недовольство населения кожууна.

И вот теперь всплывающая, как тот натурпродукт, Дондупай делает новый заход, желая возглавить Кызылский городской суд. А теперь подумайте, соответствует личность претендентки того, чтобы возглавить ключевой для республики суд первой инстанции?

СУД КАК СЕМЕЙНАЯ ЛАВОЧКА

Конечно, сестра за брата у нас по закону не отвечает. Но, думаю, разговоры о том, что брат нашей кандидатки А.Дондупай, когда ещё исполнял обязанности судьи, жестоко поколачивал свою первую жену, а затем, после развода, уклонялся от уплаты алиментов на содержание своих детей, в целом очень негативно характеризуют семейку. Кстати, в настоящее время он устроился в Москве в качестве «борца с коррупцией». Но факт остаётся фактом, какие ценности им были привиты в семье с детства.

Но и это ещё не всё. Несмотря на конфликт интересов, Дондупай О.Б. со своим мужем – адвокатом, с которым находилась в фиктивном разводе, рассматривала дела с его участием. И принимала решения, сами понимаете, в чью пользу. Видимо, на пару зарабатывая немаленькие деньги. Странно, куда смотрел федеральный инспектор? Да и другие надзорные инстанции? Тот же прокурор?

Но главное в другом. В Туве сложилась система, в которой вот такие судьи решают судьбы людей. О каком профессионализме, честности, беспристрастности, можно говорить, если суд вершат такие люди? Кумовство, продвижение своих на «хлебные места», понапихали своих детей в судьи. Скажите, можно ли рассчитывать на справедливость и обоснованность судебного акта судьи, купившего свой статус? И что, торговля должностями судей – это норма судейского сообщества Тувы? И как так случилось, что коррупционные порядки, заложенные Надеждой Кужугет, не изжиты до сих пор? И никого не интересует, что дочь Монгеевны устроилась помощником судьи. У самой Кужугет Н.Ч. внучка – судья, у кадровика Верховного суда Чымбал-оол, как поговаривают, дочь также является судьей.

Неужели ФСБ, прокуратуре и аппарату федерального инспектора до этого нет дела? Сколько это будет продолжаться? Неужели всем наплевать на то, что статус судьи подразумевает безупречную репутацию и к нему предъявляются особые требования? Ведь эта семейственность бросает тень и на честных судей республики, которых, к счастью большинство.

А у судий городского суда хочу спросить только одно: неужели вам всё равно, кто будет руководить вашей деятельностью?

Кондрат Пчёлкин