Встать, если судья Успун идёт!

А дело было так. Сейчас расскажу, почему я не могу пройти мимо темы чёрных мантий. Я, кстати, всё время удивляюсь, с чего это у судей униформа чёрная? Надо, чтобы мантии были белыми, как у врачей – белый же цвет олицетворяет чистоту и честность! А на чёрном ни одного пятна не видать.

Ну, это так, наивное отступление. Так вот, дело было так. В те караооловские времена Успун Иван работал судьёй в Кызылском горсуде. Ему, как ближайшему соратнику главы, чтобы угодить последнему, было нужно как можно сильнее досадить оппоненту главы – Василию Оюну. А сделать это он мог путём вынесений решений о содержании сестры Оюна Саяны, работавшей председателем администрации района, в СИЗО по шитому белыми нитками обвинению. Надо признать, это задание Иван исполнил на все 100%. Саяну держали в застенках, пока не сделали инвалидом. А только тогда отпустили, прекратив преследование. В общем, Успун оказался, как сейчас принято выражаться, весьма «эффективным менеджером». И как результат – вскоре он получил должность заместителя председателя Кызылского горсуда.

Во как! Ну, сразу, как водится у нас, у тувинцев, нос кверху, а над головой только орлы парить могут. А к этому времени как раз подоспело время Надежде Кужугет, которая была председателем Верховного Суда Тывы, продлевать свой статус на очередной срок... А у Ивана Успуна при этом все кишки внутри в тревожно-радостном волнении в животе вздрагивали – страсть как хотелось занять место Кужугет и стать председателем Верховного Суда! Всё-таки дружба с самим главой республики дорогого стоит! Далеко не любому он может давать подобные щепетильные поручения!

Кара-оол, зная это, ага – вот тебе, Ваня, ишшо одно испытание: ликвидируй газету Конвиза «РИСК»! Кстати, надо сказать, что сначала такое задание Кара-оол давал Дине Оюн, но она не справилась. Потом пришёл черёд прогнуться у другого подельника – того, который, да, блин, живёт который на берегу сразу за мостом направо... А! Монгал его кличут! И снова – осечка – не справился! Вот тогда-то за дело и взялся незаменимый друг власти Успун. Такой треск и шум устроил, целых восемь судебных решений вынес! И в один присест оштрафовал газету Конвиза на целых 2,5 млн. рублей по административной статье. Но при этом так торопился угодить начальству, что перестарался – решения вынес по закону, которого на момент выхода газеты ещё не было. После этого его, хоть он и не русский, стали в коллективе величать Иванушкой-дурачком. Нет, оно, конешно, Кара-оол был безмерно рад... тоже, знаете ли, уровня Вани...

Однако в Верховном Суде такое рвение Успуна не поощрили, и все его нелепые подобострастные решения отменили как незаконные. И фамилию Успуна потом долго полоскали в СМИ. А куда деваться, пришлось, хоть все они одного поля ягодки, не позориться же на всю Россию. В общем, команда и друзья «РИСК» веселились и потешались, а Иванушку зачморили коллеги-судьи... Так он и «РИСК» не ликвидировал, и Конвизу не досадил. Но главное – председателем Верховного суда Тувы не стал, хотя очень хотел. Надежда Чычан-ооловна, куда следует, донесла про этот конфуз Успуна, вот его и «задвинули». Мало того, вскоре он лишился даже кресла зампреда Кызылского горсуда. А затем и вовсе был отправлен в отставку.

Правда, сейчас образовался дефицит судейских кадров. И Успун снова в строю – по годовому контракту в городском суде в статусе исполняющего обязанности. Да, судья, но только на год. Если что – запросто домой отправят. А потому он сейчас очень тихо себя ведёт. Смотрит в рот прокурору. Чихнёт прокурор – Иван тут же кашлянёт дважды, заскрипит стул под прокурором – Иван следом, простите меня, может и пукнуть... Такое дело это, судейское, ненадёжное, надо в оба уха смотреть... Тем более появилась у него возможность с Оюном поквитаться. Не получилось тогда с Оюном и его сестрой, так сейчас попытается на сыне отыграться.

Но если кто думает, что у нас Успун один такой – ошибается. К примеру, неделю назад самую главную кадровичку Верховного Суда сотрудники ФСБ арестовали и отправили под домашний арест за какую-то государственную тайну, которую якобы Ольга эта Чымбал-оол растрёкала по всему белу свету.

Ой, да много ли тайн и секретов государственных в суде? Просто, как мне сказали, было неловко и неудобно сотрудникам признаваться, что они долго-долго не могли поймать кадровичку на взятке. Непрофессионально работали, можно сказать. Ну, это моё личное мнение, никому его не навязываю, но если вспомнить, сколько я писала в «РИСКе» про эту кадровичку... Ой, господибожетымой, лет, наверное, десять писала про её художества. Например, о том, как можно было получить должность секретаря суда или помощника судьи. Или даже проскочить в судьи. Деньги там, бриллианты, разумеется, в обязательном порядке. Но лучше всего шли бараны с овцами и коровы...

Ладно, это отдельная тема... Я же про Успуна. Так вот, чем Иван за свою должность расплачивался, нам не ведомо. У нас ведь как? Кто-то украл полмешка картошки – его сразу в СИЗО запрут на государственную баланду. А главную кадровичку Чымбал-оол – ту всего лишь под домашний арест... Вы же не дети, вы же понимаете, что ворон ворону... да и рука руку... То есть честь чёрного мундира взяла верх. Судья, который или которая отправил под домашний арест кадровичку, по-любому получил свою должность не за здорово живёшь...

Очень вредная тувинка