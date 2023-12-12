Свежий анекдот
Сильна Россия чудесами
И не устала их плести:
Здесь выбирают овцы сами
Себе волков себя пасти.
Игорь Губерман
Закон примите, дурашки, о запрете абортов курицам, и количество яиц увеличится!
И не устала их плести:
Здесь выбирают овцы сами
Себе волков себя пасти.
Игорь Губерман
* * *Несдавшие экзамен по истории остаются на 37-й год!
* * *«Больше 5 минут – разврат и извращение». Секс переименуют в демографический долг!
* * *Удивляет меня вся эта суета вокруг цены на яйца. Поражает близорукость депутатов, неужели не соображают, что цена это производное от спроса и предложения!
Закон примите, дурашки, о запрете абортов курицам, и количество яиц увеличится!
(прочитано 78 раз)
- Цитаты Владимира Путина
- От сумы да от тюрьмы не зарекайся
- Скоропостижно скончался адвокат Александр Котовщиков
- Коротко
- Цены на продукты питания по состоянию на 11 декабря 2023 года (в рублях)
- Земля на Ровенской – капкан для наивных покупателей
- Сергей Конвиз: Патриоты России в ожидании парада в Киеве
- Перекрёсток мнений
- Встать, если судья Успун идёт!