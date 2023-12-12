    Свежий анекдот

Сильна Россия чудесамиИ не устала их плести:Здесь выбирают овцы самиСебе волков себя пасти.

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Несдавшие экзамен по истории остаются на 37-й год!

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«Больше 5 минут – разврат и извращение». Секс переименуют в демографический долг!

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Удивляет меня вся эта суета вокруг цены на яйца. Поражает близорукость депутатов, неужели не соображают, что цена это производное от спроса и предложения!Закон примите, дурашки, о запрете абортов курицам, и количество яиц увеличится!