    Перекрёсток мнений

Аноним, 06-12-2023 #3[ru]

Левада-центр (организация признана российскими властями иностранным агентом) провел опрос россиян, что бы они спросили у Путина во время прямой линии... Среди ответов лидирует вопрос о мире и завершении «СВО» – 21%. Второе место заняло «затруднившиеся ответить» – 20%. 10% респондентов вообще не хотят ни о чём спрашивать. Реформа судебной системы волнует 1% населения.

Аноним, 06-12-2023 #4[ru]

«Самым популярным вопросом, который россияне хотели бы задать Путину, стал вопрос сроков окончания СВО». До пресс-конференции еще целая неделя, так что не будем томить любопытных россиян и ответим на волнующий их вопрос за Владимира Владимировича: «Это Украина вышла из переговорного процесса. Западные хозяева не позволяют ей сесть за стол переговоров. А Россия воюет за свободу всего мира!» Вот только какой именно анекдот захочет рассказать Начальник – этого мы угадать не можем...

Аноним, 07-12-2023 #9[ru]

Ну что ж, свершилось – специальная избирательная операция (СИЗО) началась. Сенаторы назначили день выборов. Прямо кино, да и только. На ум не приходит ничего, кроме кортневской рифмы. И ведь не споешь уже в оригинальной версии. Выборы, выборы – кандидаты милые. Только так.

Аноним, 08-12-2023 #12[ru]

«Страна не будет иметь никакого будущего, если мы подавим гражданские свободы и прессу». Почему этот честный либеральный политик до сих пор не в тюрьме? https://t.me/Netvru/26405

Аноним, 09-12-2023 #15[ru]

«У меня не было соблазна остаться на третий срок. Ни-ког-да!», – сказал Путин в 2008 году и пошел на пятый срок в 2024-м... Российские мужчины, убитые на СВО в возрасте 23 лет, родились при Путине, прожили жизнь при Путине и при Путине погибли. А похоронившие их родители пойдут и проголосуют «ЗА» Путина опять.

Аноним, 06-12-2023 #1[ru]

Традиционные российские семейные ценности – это: мужик пьёт; бьёт жену и дочь; по пьяни убивает соседа; уезжает на зону; дочь растят мама с бабушкой; мужик едет с зоны на СВО; возвращается и по пьяни убивает жену и дочь. Тут главное, что ЛГБТ нет!

Аноним, 06-12-2023 #4[ru]

Зачем российские силовики совершают рейды по гей-клубам? Потому что победить ВСУ у них не получается, а победы нужны. Вот они и нашли себе врага по силам...

Аноним, 06-12-2023 #6[ru]

«10-15 детей – средний репродуктивный потенциал женщины в России», – заявила столичный гинеколог Наталья Осокина. По её мнению, для этого нужно рожать каждый год. Такая вот федеральная программа: женщина – новая нефть! С работы пришла, ребенка родила, остальных десятерых детей накормила, кредит взяла, бронежилет купила, чтобы мужу на фронт отправить, несколько дронов перед сном собрала. И завтра – всё по новой. Чего тут сложного-то?

Аноним, 07-12-2023 #7[ru]

Информация МВД России по стрельбе в гимназии №5 в Брянске. Напавшей на школу была 14-летняя Алина А., пишет Baza, Shot и Mash. В результате стрельбы погибла 13-летняя одноклассница Алины Мария Н., ранены пятеро одноклассников. Но наш «сильно сильный» депутат Шолбан Кара-оол немедленно обвинил во всем «укронацистов»: «нельзя забывать, что киевский режим несет в себе террористическую опасность и исключать это нельзя... Укронацисты применяют грязные методы, в том числе вербуют детей и молодежь с помощью соцсетей и мессенджеров». Да посадить всех детей на цепь и по клеткам, а как дорастут до возраста, когда смогут таскать дробовик, отправлять на битву с «укронацистами»! Бабы новых нарожают! А школы – те вообще отменить, чтобы депутаты типа Кара-оола казались хоть чуть-чуть умнее детей.

Аноним, 07-12-2023 #8[ru]

Имеющий умный ум единоросс Володин придумал, как победить травлю детей в школах – её нужно просто запретить. И уже поручил депутатам закрепить в законе определение «травли», чтобы было удобнее запрещать. Беспроигрышное точное решение!

Аноним, 07-12-2023 #3[ru]

При Карле было все практически уничтожено, сейчас хотя бы строительный бум пошел. Самая черная эпоха при Карликах была в Тыве.

Аноним, 07-12-2023 #4[ru]

Назовите хотя бы один проект или программу, которую при КШВ придумали и запустили. И которая, в свою очередь, эффективно заработала бы. Можете не утруждать свой мозг, так как нет таких, ничегошеньки нет! А вот коррупция, криминал, воровство – этого завались. Даже огурцы вырастить не могут – одна зависть кругом, одна ненависть.

Аноним, 08-12-2023 #5[ru]

Прочитал «книгу» Шойгу под названием «Про вчера». «Эта книга прежде всего о людях, о работягах...» сказано в предисловии. Закос под Шукшина. Но... как говорится «где сели, там и нагадили». Создалось впечатление, что «работяга»-то у нас был всего один, на всю страну СССР. Не было бы в Сибири ни заводов, ни газет, ни пароходов если бы не этот «рабо-тяга» или «тяго-раба», как хотите. Шукшин с уважением и трогательной любовью о людях писал. Ну а этот «рассказчик» о себе, и есчё раз о себе с любовью и уважением. И безграничная любовь к деньгам и всякого рода медалькам-побрякушкам – оттуда же. Одним словом «Наверстал» в прямом и переносном смысле. Бумага всё стерпит.

Аноним, 08-12-2023 #6[ru]

Сергей Семенович, мира и благополучия! Все еще молодой, Сергей Семенович!

Коротко

Аноним, 06-12-2023 #2[ru]

Медицина в Туве – полный провал. Хуже никогда не было. Хорошие тувинские врачи работают по всей России – из-за кумовства и своих лизоблюдов выдавили из республики всех первоклассных врачей.

Аноним, 06-12-2023 #4[ru]

Алишер Усманов, миллиардер: «Русский народ не уступит. Санкции, там, норма, права, какие? У нас была всегда норма – 125 гр. хлеба в сутки и право победить! Вот это и будет ответом на санкции!» Олигарх Усманов, пять раз получавший награды в России (пятым стал орден «За заслуги перед Отечеством» III степени из рук Путина), внезапно, как только на горизонте забрезжили санкции, фиктивно развёлся, расхотел себя считать русским и уехал в Узбекистан. И как-то сразу расхотелось ему кушать 125 граммов хлеба в сутки.

Аноним, 06-12-2023 #5[ru]

Госдума приняла закон, запрещающий детям пользоваться мобильными телефонами в школах... Эх, больше не будет видосов с орущими совковыми училками и тумаками от трудовиков. Ура, товарищи!

Аноним, 07-12-2023 #6[ru]

Маргарита Симоньян: «Травля одноклассников была и в моем детстве. Драки в школьном дворе были и в моем детстве. Дробовики у отцов были и в моем детстве. А вот металлоискателей в школах не было. И стрельбы – тоже. Что-то принципиальное «сломалось». Как написал первый скулшутер аж 100 лет назад на воротах школы, прежде чем ее взорвать: «Преступниками не рождаются, их делают». Как думаете, это Симоньян признаёт, что преступниками подростков делают такие вот пропагандисты, как она? Или это прямое обвинение путинской системе в целом?

Аноним, 07-12-2023 #7[ru]

Каждый раз, когда после очередного инцидента в школах всплывает информация, что виновник до этого подвергался травле, возникает вопрос – куда смотрели учителя, почему не знали? И сразу появляется ответ – что обычно педагоги прекрасно знают, что происходит в классах. Но им не до того. Две ставки, куча отчетов, дополнительных мероприятий, проверок, интриг в коллективе. В итоге – выгорание. В итоге – безразличие.

Аноним, 07-12-2023 #8[ru]

Маргарита Симоньян: «Что-то принципиальное сломалось»... Действительно, что же сломалось? Может, детей не учили обращаться с оружием в школе? Может, у них не проводили уроки патриотического воспитания уголовники в масках? Может с телеэкранов пропагандисты не говорили, что убивать – это нормально, если убиваешь фашистов, а кто фашист – решай сам? Действительно, что же могло пойти «не так»???

Аноним, 08-12-2023 #9[ru]

В школе Брянска, где произошла стрельба, два месяца назад проводили мастер-классы по сборке и разборке автомата... https://t.me/nenorma_project/611

Аноним, 06-12-2023 #2[ru]

Сентябрь, Владимирская область: улицу назвали в честь погибшего на войне добровольца, ранее судимого за похищение человека и избиение женщины. Ноябрь: В Перми школьный класс назвали в честь «вагнеровца»-наркомана. Сегодня, Волынец: сериал «Слово пацана» разрушающе действует на психику детей. Смотри, не перепутай!

Аноним, 06-12-2023 #5[ru]

Режиссёр «Ералаша» Белостоцкий, получивший 14 лет за педофилию, отправился убивать в Украину. Он заявил, что «хочет, чтобы им снова могли гордиться». – Вы кто? – Педофил. – Какой ужас, немедленно покиньте здание школы! – Но я убивал украинцев! – Ох, простите, простите Бога ради, заходите, проведите для детей «Разговор о важном».

Аноним, 06-12-2023 #6[ru]

Родственники мобилизованных утверждают, что раненым бойцам не дают долечиться и бросают их на штурм Авдеевки – чтобы взять город к «прямой линии» с Путиным. И написали обращение к Путину с жалобами. Отличная идея – жаловаться Путину на Путина. Привет там погибшим передавайте! И хорошего настроения всем! Аминь!

Аноним, 06-12-2023 #8[ru]

Мысли великих стратегов: «Да надо было захватить сначала Германию, Францию и Америку, тогда эти страны не смогли бы поставлять оружие Украине. Вот тогда бы и за 3 дня взяли бы Киев. Но момент уже упущен...»

Аноним, 07-12-2023 #12[ru]

Кадыров похвастался, как его бойцы взорвали вышку связи в Белгородской области! По его словам, «враг» после поражения вышки в российском регионе лишился связи и не смог вызвать подкрепление. https://t.me/belpepel/3340 А Кадыров точно за русских воюет?

Аноним, 07-12-2023 #15[ru]

Войска «Героя России» Рамзана Кадырова поразили опасный вражеский объект. Им оказалась вышка связи в Белгородской области. Замечу, что бойцы совершают дерзкие вылазки во враждебный им российский регион уже не раз: ранее они поразили пустой пограничный пункт пропуска «Нехотеевка» и обстреливали другие цели на территории области.

Аноним, 08-12-2023 #17[ru]

Ну, предатели никогда своими не становятся. По Дарье Дугиной и Владлену Татарскому есть кому плакать и помнить. И не на людях. Я о другом. Результаты работы украинских спец. служб налицо. А где наши!? Результаты. Правду никогда нам не узнать.

Аноним, 09-12-2023 #18[ru]

Россия высказалась по поводу возможного затопления ЦАХАЛом тоннелей ХАМАС в Газе. Она считает, что ликвидация террористов – это военное преступление. Является ли военным преступлением затопление украинских земель в результате подрыва Каховской ГЭС и убийство мирных жителей в Украине – представитель государства в ООН не уточнил.

Аноним, 09-12-2023 #19[ru]

Суд на Сахалине приговорил контрактника к 13 годам колонии за отказ воевать в Украине. 13 лет тюрьмы сейчас дают не за то, что убил, а за то, что ты не хочешь никого убивать. Мы живём в каком-то сумасшедшем доме?..

Аноним, 06-12-2023 #3[ru]

Знаю этого Лопсана с младых ногтей. Мелкий, жадный, завистливый и очень злобный тип. Одновременно очень трусливый. Постоянно жаловался и «кем-то» стращал. Одним словом, как был «аясина», так и остался. Почему он себя так ведёт? А вы посмотрите кто у него «крыша». Сам Шойгу! И «крышевал» нациков, карликолов и бичелдейку все эти десятилетия тот же Шойгу. А этот чёрт Лопсан считает, что это выгодно. Или наверняка знает. Поэтому ведёт себя так. Вот вам и ответ. Когда-нибудь эта мразь нарвётся за Саянами. Он многим нагадил. Воздастся.

Аноним, 07-12-2023 #7[ru]

Самый бесполезный орган – это горхурал. Агентство праздников одним словом, там только и умеют, что поздравлять друг друга да награждать. Пустые люди сидят, артисты одним словом.