    Свежий анекдот

В трамвае.Дама в вязанной шапочке (похоже, из советских профсоюзниц):– Да брось ты, Валюш, санкциями они нас пугают! Вон, в 90-е не такое переживали. В очереди за «ножками Буша» до драк доходило...Дама в красной береточке (видать, из советских интеллигенток):– Тань, переживём, конечно... Но только в этот раз, мне кажется, «ножек Буша» не будет.

* * *

«Хана Америке!» – подумал гражданин Иванов, прочитав на обменнике «Долларов нет».