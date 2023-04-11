Свежий анекдот
В трамвае.
Дама в вязанной шапочке (похоже, из советских профсоюзниц):
– Да брось ты, Валюш, санкциями они нас пугают! Вон, в 90-е не такое переживали. В очереди за «ножками Буша» до драк доходило...
Дама в красной береточке (видать, из советских интеллигенток):
– Тань, переживём, конечно... Но только в этот раз, мне кажется, «ножек Буша» не будет.
Дама в вязанной шапочке (похоже, из советских профсоюзниц):
– Да брось ты, Валюш, санкциями они нас пугают! Вон, в 90-е не такое переживали. В очереди за «ножками Буша» до драк доходило...
Дама в красной береточке (видать, из советских интеллигенток):
– Тань, переживём, конечно... Но только в этот раз, мне кажется, «ножек Буша» не будет.
* * *«Хана Америке!» – подумал гражданин Иванов, прочитав на обменнике «Долларов нет».
(прочитано 183 раза)