    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-04-2023 #1[ru]

Путин: «В конце года в России чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону». Минимальная зарплата: Коста-Рика – $643; Чили – $510; Уругвай – $541; Эквадор – $450; Гватемала – $407; Парагвай – $355; Аргентина – $346; Мексика – $333; Боливия – $327; Гондурас – $302; Панама – $290; Россия – $215.

Аноним, 05-04-2023 #2[ru]

В Госдуме решили запретить россиянам призывать отправить Путина в Гаагу. Володин заявил, что новые поправки запретят в РФ деятельность Международного уголовного суда и других международных органов, «направленную против России», а также публичные призывы к исполнению решений таких органов и сотрудничеству с ними...

Аноним, 05-04-2023 #3[ru]

«Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго», – обрадовал Путин на Госсовете по развитию промышленности. А дальше залудил про средне- и долгосрочные планы суверенного развития страны. Вопрос: если все хорошо понимали, когда затевали СВО и шли на разрыв с развитым миром, почему не подготовились заранее? ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВОСЕМЬ ЛЕТ, прошедшие от присоединения Крыма, с последовавшими за этим санкциями, до широкомасштабной «спецоперации» в Украине? Почему не наладили выпуск отечественных самолетов? Автомобилей? Про мелочи, вроде упаковки, красителей и т.п., и говорить нечего.

Аноним, 05-04-2023 #4[ru]

Знаете ли вы, что огромную страну можно и не готовить «к долгой изоляции», если послать по известному адресу одного человека?

Аноним, 05-04-2023 #5[ru]

«Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей», – заявил Путин. Трепещи, Запад, новый союзник сверхдержавы, в полку прибыло, теперь не только Эритрея!

Аноним, 06-04-2023 #7[ru]

«Важный партнёр России – Гондурас», – Путин. Это всё, что нужно знать о великом геополитике.

Аноним, 06-04-2023 #8[ru]

«Нельзя прохлопать момент». В России создадут комиссию по надзору за аплодисментами! https://t.me/pezduzalive/3077

Аноним, 06-04-2023 #9[ru]

На фото – «А верительные грамоты, видимо, так и не вручили. Как тут вручишь-то?» https://t.me/veraafanasyeva/23566

Аноним, 05-04-2023 #1[ru]

Свежий анекдот от Владислава Ховалыга: «Несмотря на важнейшие государственные задачи, Сергей Кужугетович всегда находит время, чтобы обсудить развитие малой Родины. Поделился с ним радостью, поддержкой земляков, которые собрали уже 30 автомашин для участников специальной военной операции». Война – это мир, свобода – это рабство, а «развитие малой Родины» – это «30 автомашин для участников специальной военной операции»...

Аноним, 05-04-2023 #1[ru]

Я – тувинец. Со своей семьей живу много лет в Верхне-Усинске. Тут тувинцев много. Это место в Красноярском крае на границе с Тувой. Сразу скажу: здесь лучше, чем в Туве. И к нам в село постоянно переезжают тувинцы из Тувы. Проблемы есть, но их меньше, чем в республике. Преступности меньше, пьянства меньше, все работают честно и не воруют. С властью договориться легко. И земли выделяют. Я так скажу: надо присоединятся к Красноярскому краю, пока все тувинцы из Тувы не выехали. В Туве бардак, власть ворует, никто не работает. Мне стыдно за нас.

Аноним, 05-04-2023 #3[ru]

Почему на карикатуре среди этих трех товарищей нет Брокерта?

Аноним, 06-04-2023 #6[ru]

Скоро в Абакане тувинцев станет больше, чем в Кызыле. Риэлторы Абакана отмечают массовый переезд в город коренных тувинцев. Бардак в правительстве, неспособность команды управлять регионом подстёгивает миграцию. Отсутствие производства, работы, перспектив, загоняет Тыву в глубочайшую депрессию.

Аноним, 06-04-2023 #7[ru]

Тувинцы работают повсеместно в Абакане в магазинах типа «пятёрочка» и «аллея». На кассах, грузчиками и на других низко квалифицированных должностях. К глубокому сожалению, в родной Тыве им остаётся только спиваться и деградировать.

Аноним, 06-04-2023 #8[ru]

ШВК постоянно хвалится про то, что построили буддийский храм. Только зачем он нужен простому нищему народу Тувы? Вы сначала жизнь нормальную наладьте в республике, без воровства и криминала, а потом уже храмы стройте. Не статуи, ступы и храмы строить нужно в первую очередь, а образование, науку, производства.

Аноним, 06-04-2023 #9[ru]

Глава обещал дешевое жилье, а где оно?

Аноним, 06-04-2023 #12[ru]

Брокерт любит устраивать разного рода брифинги, где можно с удовольствием развесив уши наслаждаться враньем про различного рода прожекты.

Аноним, 06-04-2023 #14[ru]

Тувинцы живут, по сути, как бродячие собаки. А ШВК живет в Москве припеваючи. И еще советы там разные дает в инстаграмах, контактах как правильно жить землякам.

Аноним, 06-04-2023 #16[ru]

№8 Возвращение к феодализму. Скоро нойоны появятся. Помяни моё слово. И прочитай книгу С.К. Тока «Слово Арата» или «Улуг-Хем неугомонный «Кудажи», не поленись. Там про таких как каракарлики и бичелдейки очень хорошо прописано.

Аноним, 06-04-2023 #20[ru]

7 апреля – 2 года знаменательной дате, когда КШВ освободили от занимающей должности.

Аноним, 06-04-2023 #23[ru]

Тема Богусовтаптар не раскрыта...

Аноним, 06-04-2023 #25[ru]

Все, кто так или иначе тесно соприкасался с Кара-оолами, имеют теперь большие проблемы. Кого-то посадили, кого-то еще судят, а кого-то уже и нет в живых. Вот такое вот стечение обстоятельств.

Аноним, 08-04-2023 #28[ru]

https://t.me/tuvajuniper/1544 Иргит и ОПГ Урянхай украли не сотни, а миллиарды рублей, по разного рода программам. И ничего ему за это не было – живет припеваючи и в ус не дует!

Аноним, 08-04-2023 #30[ru]

Иргит – самый непотопляемый преступник в Тыве, этакий Пабло Эскобар местного розлива. Миллиардные хищения из бюджета – а ему хоть бы хны! Даже уголовные дела не заводят. Кому выгодно, что бы подобное жульё оставалось на плаву?

Аноним, 08-04-2023 #31[ru]

Вы, что же, таки не можете понять, кто его «крышует»?.. Иргита, каракарликов, бичелдеек и прочие прокуратуры-мвды... Не догадываетесь?.. Он для кого деньги ворует? Одному много будет. Прибьют сразу же... если не будет делиться. Кто республику «крышует» из федералов?.. Деньги-то федеральные. Дошло?..

Аноним, 08-04-2023 #33[ru]

Кто такой Донских? Откуда он вообще взялся? Его не слышно и не видно, зачем такой зампред в правительстве? Если от него толку «ноль», как от Брокерта, почему там постоянно какие-то непонятные люди: сюртаевы, грисюки, чудаки и другие персонажи с мутными историями? Что вообще происходит?

Аноним, 08-04-2023 #35[ru]

https://t.me/nemongush/202 Какая бестолочь придумала все эти чонуунолдары, союзы отцов и прочую лабуду? Так же как и торговля алкоголем в ограниченное время. Только тупой баран мог такое придумать! Все эти методы не работают, а только еще хуже действуют. Нужно людям давать работу и образование, а не советы каких-то там отцов и Супер Аясов.

Аноним, 08-04-2023 #37[ru]

По ТВ «Бесогон» Михалков говорит о проблеме растления детей в Европе. А это что такое?.. Михалков, расскажи о том, что происходит в Тыве! Когда ты с Лужковым свою задницу отдыхать привозил. Давай, расскажи на всю страну. Ссыт режиссёр, ссыт. Эфир отберут.

Аноним, 05-04-2023 #1[ru]

Сука, эта коротконогая каракарлица, на страшной беде мальчишки пиарится. Мразота. «Большая удача...», для этой твари беда стала «большой удачей»!!! Люди, вы только внимательно вдумайтесь, что пишет это насекомое. Он, сука питается нашими бедами, питается, по-другому не скажешь. Паразит-кровосос, создавший за 14 лет в республике феодальное средневековье. Путину нужно написать, что ли, что бы эту гадину из Думы выкинули. Слов нет. Что делать? Ведь случай с этим мальчишечкой – это страшное, что может случиться с любым. Будь ты проклят и род твой поганых каракарликов.

Аноним, 05-04-2023 #2[ru]

Житель Нижегородской области ограбил магазин, но не стал сбегать с места преступления, а уселся ждать полицию. Мужик сделал это, чтобы попасть в тюрьму и не жить в нищете. Отличный план. Ведь из тюрьмы в сегодняшней России открываются потрясающие возможности для роста доходов. Шах и мат, либералы: такими темпами Путин скоро победит бедность.

Аноним, 08-04-2023 #6[ru]

Все эти Коки, Мергены Розалиевичи, Чигдены-мугдены, отребье Кара-ооловской эпохи – грязное наследие, которое нужно смыть с лица земли.

Аноним, 05-04-2023 #1[ru]

Краткая биография от «Коммерсанта» поведает нам о том, кто такой Владлен Татарский: Настоящее имя – Фомин Максим Юрьевич. Он родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области (ныне – ДНР). После окончания школы работал на шахте, позже открыл бизнес по продаже мебели. В декабре 2011 года вместе с друзьями ограбил банк. Был осужден, отбывал наказание в колонии в Горловке. Летом 2014 года рядом с колонией шли бои. Максим Фомин сбежал из колонии и вступил в ополчение, участвовал в боевых действиях. В 2019 году уволился с военной службы. Переехал в Москву и под именем Владлен Татарский начал освещать события на Донбассе в соцсетях. Социальные лифты современной России, как они есть.

Аноним, 05-04-2023 #6[ru]

Один из признаков деградации нашего общества в том, что такие люди как Евгений Пригожин, место которому на скамье подсудимых, превратились в предмет обсуждения. Их цитируют, на них ссылаются. Но ведь не все. И то, что Максима Фомина многие не знают, является признаком здоровья. У них там своя субкультура культа смерти, насилия. Валгаллы вперемешку с «православием», мы же живём иной жизнью – интереса к литературе, кино, театру. И, разумеется, неприятием липкой мерзости, которой облили нашу страну великий геополитик и его соратники. Держитесь подальше от этих политических прокажённых. Последствия их деятельности чудовищны. Единственное, что нужно про них знать – это болезнь. Детали неважны.

Аноним, 05-04-2023 #7[ru]

СК через восемь лет после убийства Немцова: заказчика найти невозможно, дело темное. СК через 20 часов после взрыва Татарского: яснее ясного, что это [навальнисты-бандеровцы], мы уже всех схватили, и они во всём сознались!

Аноним, 05-04-2023 #9[ru]

#8 – Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества. Остальным претендентам на орден Мужества Путин пожелал мужаться!

Аноним, 05-04-2023 #13[ru]

Посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что не существует никакой «безграничной дружбы» между Москвой и Пекином. Всё это лишь «риторический приём», подчеркнул посол. Он также заявил, что Китай не поддерживает СВО и не признаёт Крым, как и другие оккупированные территории. Вот вам и «главный союзник Путина».

Аноним, 05-04-2023 #15[ru]

Делали героя из бабушки с флагом, не вышло, забыли. Делали героя из мальчика Алёши, не вышло, забыли. Делали героя из Дарьи Дугиной, не вышло, забыли. Делали героя из мальчика Феди, не вышло, забыли. Делают героя из Владлена Татарского. Не выйдет, забудут. А знаете, почему? Потому что российскому народу наплевать. Ему наплевать даже на десятки тысяч погибших российских солдат. Он их превращает в школьные парты. Этот народ не будет помнить никакого Владлена Татарского даже через неделю.

Аноним, 06-04-2023 #1[ru]

Если бандиты, грабители, насильники и убийцы сегодня становятся героями России, то нет ничего позорного дружить заместителю министра с бандитом. Ведь завтра этот бандит может сам стать министром полиции. В нашей стране теперь всё возможно.