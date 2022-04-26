    Обзор прессы

РАЗВЕ МНОГОКРАТНОЕ ПОВТОРЕНИЕ СЛОВА «ХАЛВА» ЗАМЕНИЛО САМУ ХАЛВУ?

Впервые после 1961 года слово «газификация» относительно Тувы прозвучало 7 апреля 2021 года, когда президент Путин пригласил к себе В.Ховалыга и наделил его губернаторскими полномочиями. Затем Ховалыг, по крайней мере, раз 30 напомнил жителям республики о необходимости перевода отопления с угля на газ. В этом он очень напоминал экс-главу Кара-оола, который без устали 14 лет рассказывал нам байки про строительство железной дороги из России сначала до Кызыла, а потом – до Монголии и Китая. Его охотно подначивал наш замечательный земляк Шойгу, предлагая продлить несуществующую железную дорогу в Индию и Пакистан. Правда, самой дороге от этого было ни холодно, ни жарко, поскольку от разговоров Кара-оола и Шойгу к делу так и пошли. И вот реинкарнация строительства дороги в газификацию республики наступила.

Теперь со всех возможных вещателей мы можем получить достоверную информацию о том, как скоро нам всем станет очень хорошо. Но проблема в том, что от разного рода деклараций на эту тему на самом деле практически ничего в республике не менялось. Это создавало картину полного отсутствия у властей понятия о том, как и какими силами следует двигать этот проект. И вот – о чудо! – из правительственных СМИ мы узнали: «В Туве побывали специалисты компании «Криогаз», изучившие возможности перевода объектов теплоэнергетики на использование природного газа». Они рассказали «главе республики Владиславу Ховалыгу» о перспективах газификации Тувы.

«По словам исполнительного директора компании К. Медведева, в республике имеются значительные перспективы по внедрению и использованию природного газа». Он считает, что «наиболее реальным вариантом газификации является строительство инфраструктуры производства и потребления сжиженного природного газа (СПГ)» «в силу значительной отдалённости Тувы от магистральных газопроводов». Хотя, в принципе, и Ховалыг, и всё остальное население республики об этом хорошо знают. После ознакомления на месте «специалисты «Криогаза» предлагают разделить проект газификации на два этапа». Начать они предлагают не с перевода отопления с угля на газ, а с «с перевода транспорта на газомоторное топливо» вместо бензина и дизельного топлива. В общем, предлагают заняться тем, чем у нас уже давно и успешно занимаются предприниматели средней руки. При этом заезжие гастролёры расхвалили свой проект, обещая «обеспечить оборачиваемость инвестиций и устойчивость обслуживающих инфраструктуру СПГ-проекта организаций».

Гастарбайтеры-газовики из «кривого газа» «обсудили газификацию транспорта с руководителями Тувинской горнорудной компании, артели старателей «Ойна» и предприятием, занимающимся пассажироперевозками». И договорились, что те создадут «в каждом предприятии рабочие группы по взаимодействию». Медведев сообщил, что «компания готова до конца года поставить в республику 1000 тонн СПГ, который будет использован на транспорте». Как сообщается, «газомоторными двигателями планируется оборудовать новые автобусы, которые миндортранс Тувы будет приобретать для обновления муниципального автопарка». Кто, когда и каким образом, а также за счёт каких средств это будет производиться, в публикации не сообщается. По-видимому, дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Рассматривать вариант перевода на газ «дизельных генераторов и котельных», а тем более домохозяйств, которые сейчас топятся углём, гости не стали, промямлив что-то невнятное про то, что подобное «будет рассмотрено в дальнейшем».

В общем, разговор получился пустым и бессмысленным. Без каких-либо последствий. Потому что нам нужно заменять газом не столько бензин и дизтопливо, сколько уголь, от сгорания которого образуется сажа, вызывающая астматические и онкологические заболевания. Тем не менее, Ховалыг постарался сделать хорошую мину при плохой игре и «поручил профильным министрам разработать пошаговый план совместной с «Криогазом» работы для запуска СПГ-проекта». Он снова, как мантру, повторил, что «переход на газ позволит снизить экологические риски, уменьшить энергодефицит и стоимость энергоресурсов для предприятий и населения, а также улучшить инвестиционную привлекательность республики». Хотя совершенно очевидно, что перевод автотранспорта на газ такие перспективы совсем не приближает.

Похоже, никакого прорыва от приезда газовых гастарбайтеров в Туву ожидать и не приходится, поскольку из публикации стало известно, что «АО «Криогаз» занимается производством, доставкой и реализацией сжиженного природного газа (СПГ) для различных потребителей» и является всего лишь перепродавцом газа. И, похоже, совсем не занимается переоборудованием автотранспорта под газ или хотя бы поставками такого оборудования. И уж тем более эта контора не имеет отношения к монтажу станций сжижения или разжижения газа. По крайней мере, о таких перспективах и речи не шло. По итогам встречи Ховалыг, понимая бессмысленность вояжа руководства «АО «Криогаз», вынужден был объяснить происходящее тем, что «мы должны использовать этот шанс, и пусть поначалу небольшими шагами» двигаться по пути газификации республики. И это правильно. Только если двигаться такими «небольшими шагами» от обычных газовых зажигалок к масштабной газификации, Ховалыгу не хватит и трёх губернаторских сроков, как Кара-оолу не хватило 14 лет, чтобы приступить к строительству железной дороги.

ХОВАЛЫГ ИНИЦИИРОВАЛ СОБСТВЕННЫЕ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

«ТП» опубликовало информацию о том, что «Глава Тувы выступил на заседании пятого очередного заседания шестой сессии Верховного Хурала РТ с кратким отчётом о результатах работы кабинета министров республики, а также о его планах на 2022 год». Он с гордостью доложил, что «много усилий в последний год потрачено на положительное решение вопросов повышения уровня и качества жизни населения республики, увеличение объёмов промышленного производства, преодоление энергодефицита, развитие строительной индустрии, создание инфраструктурных проектов, неуклонного повышения уровня сельскохозяйственного производства, что влечёт за собой рост числа рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет республики». Хотя, конечно, обществу нужно не «много усилий» правительства, а конкретные результаты этих усилий, о которых Ховалыг скромно умолчал.

В ответном слове спикер парламента «Кан-оол Даваа отметил, что депутатский корпус одобряет и поддерживает стратегию Правительства Республики Тыва, направленную на развитие политической, социальной и экономической сфер жизни республики». Впрочем, спикер точно такое же говорил и о правительстве Шолбана Кара-оола, при котором население республики год от года тонуло в нищете, а сама Тува превратилась в самый депрессивный регион страны с позорным уровнем жизни граждан. Тем не менее «Глава Тувы Владислав Ховалыг анонсировал реализацию двух новых губернаторских проектов в 2022 году. Это «Народный мост» и «Молоко Тувы». «Проект «Народный мост» разработан с целью устранения проблемы транспортной доступности к чабанским стоянкам в сезон разлива рек, проект «Молоко Тувы» разработан в целях создания молочных ферм, молокоприёмных пунктов и модернизации действующих цехов по переработке молока». Замысел первого проекта состоит в том, «что каждую весну талые воды и паводки разрушают просёлочные дороги и деревянные мосты, ведущие к кочёвкам. Восстановлением их приходится заниматься самим чабанам», хотя это обязанность местных или республиканских властей. «Чтобы войти в проект, администрации поселения нужно обосновать необходимость строительства или ремонта мостов и дорог. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны взять на себя часть инвестиций, а также формирование строительных бригад, обеспечение деловой древесиной и другими материалами». Всего «на возведение моста даётся 30 дней». Причём «заявки на участие в конкурсе будут приниматься только до 25 апреля». Про участие властей в проекте «Молоко Тувы» ничего сказано не было.

У ГЛАВЫ ВЫДАЛОСЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЕЧКО?

Как стало известно из публикации в «ТП», «Глава Тувы Владислав Ховалыг встретился с генеральным директором ООО «Лунсин» господином Ли Каивень». Поскольку прокуратура Тувы не любит распространяться насчёт имен коррупционеров, неизвестно, этот ли «Ли Каивень» давал взятки тувинским чиновникам за воровское уменьшение налогооблагаемой базы «ООО «Лунсин». Не исключено, что китайские коррупционеры втянули в свои сомнительные финансовые отношения и нового губернатора Тувы, который, расчувствовавшись, заявил: «в этом году ООО «Лунсин» софинансировало реконструкцию инфраструктуры станции «Тайга», передало учреждениям здравоохранения республики, в том числе в Центральную кожуунную больницу Тоджинского района дорогостоящее медицинское оборудование». Ну, скажите, пожалуйста, причём тут «станция «Тайга»? Почему больницы обеспечивают медицинским оборудованием какие-то заграничные коррупционеры, а не собственное министерство здравоохранение? Что вообще происходит? Также Ховалыг сообщил, что «на следующей неделе буду иметь честь встретиться с послом КНР в Российской Федерации господином Чжан Ханьхуэй». А этот-то зачем? Поговорить? Такое впечатление, что наш глава просто не знает, чем заняться.

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ ТУВИНСКОГО ГУБЕРНАТОРА?

Правительственная газета с восторгом рассказала об очередной командировке нашего главы Ховалыга в Москву: «Глава Тувы Владислав Ховалыг вернулся из трёхдневной рабочей командировки в Москву, где встречался с рядом руководителей федеральных органов исполнительной власти». Сообщается, что «командировка выдалась очень насыщенной»: глава побывал «в Министерстве обороны, департаментах регионального развития, транспорта и экономики, федеральных ведомствах». Из публикации известно, что Ховалыг «на встрече с руководителем Департамента транспорта обсудил возможность начала строительства железной дороги, как транзита в сторону Монголии и Китая». Больше ни о каких результатах многочисленных встреч ничего не сообщается. Спрашивается: неужели следовало летать в Москву только за этим? А по телефону поговорить не пытались? Вот так ненароком правительственные журналисты подставляют своего кормильца.

ПРОКУРОР ДЯБКИН СНОВА ОТЧИТАЛСЯ С БЛЕСКОМ

Для начала прокурор напомнил, что «главный приоритет прокуратуры – защита прав и свобод граждан». Видимо, посчитал, что мы это уже забыли. С его слов стало известно, что «за 2021 год прокурорами Тувы выявлено свыше 15 тыс. нарушений закона». Никто не знает, много это или мало. Скорее всего, эта цифра вообще ни о чём не говорит, поскольку «в республике самыми актуальными были и остаются социальные проблемы: невыплата заработной платы, некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, нарушения прав социально незащищённых категорий населения, высокий уровень безработицы, переселение из аварийного жилфонда».

Всё «это находится на контроле прокуратуры республики». Также не несут никакой информации слова о том, что «к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 5 тыс. должностных лиц органов власти, муниципальных чиновников и иных нарушителей закона, по материалам проверок возбуждено 49 уголовных дел». Все же знают, что как воровали чиновники при скандально известном прокуроре Боровкове, так и продолжают воровать при Дябкине. К примеру, на глазах у прокурора Дябкина у республики пытаются украсть единственную в республике птицефабрику, к нему по этому поводу обращаются, а его помощник Единосяк отвечает, что «оснований для прокурорского реагирования не имеется». Продолжается воровство в строительстве и на транспорте, минсельхоз раздаёт бюджетные субсидии разного рода жуликам, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству, а Дябкин отчитывается о том, как он контролирует рост цен в республике на сахар и подсолнечное масло. Как он заботится о здоровья населения в пандемию, «пресекает факты бездействия медработников в оформлении пациентам рецептов на медицинские изделия для контроля уровня сахара в крови, нарушения при оформлении рецептов на лекарственные препараты, назначенные пациентам с сахарным диабетом». Это тот самый Дябкин, что выступил против отмены безумных ограничений винно-водочными изделиями, хотя очевидно, что толку от них – ноль: «В 2021 году республика заняла первое место в России по удельному весу преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения».

А теперь скажите: зачем нам такая прокуратура?